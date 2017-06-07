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Из зала суда

"Орус терпила, кыргызча суйло!"

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Из зала суда
07.06.2017 12:53

      

                   Очень необычный судебный процесс начался 1 июня в Октябрьском районном суде Бишкека по случаю бытового национализма. И это, пожалуй, впервые в нашей стране.


Есть в Уголовном кодексе Кыргызcкой Республики статья 299. Со множеством  пунктов,  подпунктов  и  примечаний. Формулируется статья так: "Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды". Наказание за такие действия предусмотрено нешуточное - от 4 до 7 лет лишения свободы.


Статья есть… А применить её вроде как не получается.


Бытовой национализм в разных формах в Кыргызстане существует. Как бы ни пытались мы по-страусиному спрятать голову в песок и называть проявления национализма как угодно, только не своим именем. Хоть тем же хулиганством, к примеру. Стесняемся лишний раз признать, что какая-то драка явилась результатом националистических проявлений. Говорим: "Избил беспричинно".


Так вот 29-летнего бишкекчанина Егора Борисова избили не беспричинно. А по причине "не той" национальности  и  "не  того" языка, на котором он разговаривает.

В  зале  суда  пусто.  Кроме  судьи  Болотбека  Джаналиева, его секретаря и прокурора - две пары. Подсудимый Мирлан Ирсалиев со своим адвокатом и потерпевший Егор Борисов - со своим.


Подсудимый (уже однажды, кстати, судимый за хищение драгметалла и приговорённый Ленинским судом  к  пяти  годам  условно с трёхгодичным испытательным  сроком)  вину свою  не  признаёт.  А  обвиняют его, кроме пресловутого  хулиганства,  в  разжигании межнациональной  розни.  Точнее  -  в  оскорблении  потерпевшего по национальному признаку.


Ирсалиев, оказывается, русского языка не знает. Совсем.  Так  он,  по  крайней  мере,  заявляет  на  суде и требует переводчика. Переводчика ему предоставляют.


Переводчик садится рядом с подсудимым и его адвокатом, и они о чём-то долго беседуют. Пока переводчику не объясняют, что так нельзя. Он - лицо незаинтересованное, о чём и подписку только что дал. Какое может быть "левое" шушуканье?


А дальше подсудимый ведёт себя весьма странно для человека, абсолютно не владеющего русским языком. Переводчик то переводит ему, то нет, а у самого Ирсалиев вопросы возникают только по некоторым моментам, которые он просит уточнить:


- Что такое "ухмылялся"?


- А "держать себя в руках" - это как?


Впрочем, не хочет подсудимый говорить по-русски - его право. Никто его прав не ущемляет.


И 29 июня прошлого года никто не запрещал ему изъясняться на родном языке. Это он, Мирлан Ирсалиев, почему-то решил, что ему многое позволено в отношении человека другого языка и другой национальности.


Потерпевший Егор Борисов - врач-реаниматолог. Родился и вырос в Бишкеке, ни на какую другою страну ни за что не променяет свою Родину. Более того: чтобы лучше помогать своим пациентам, чтобы не возникало проблем с взаимным пониманием, решил выучить кыргызский язык и записался на курсы.


Более того: жена у Егора - кыргызка.


При  любых  других  обcтоятельствах мы не стали бы, разумеется, акцентировать на этом внимание. Какая  разница,  кто  на  ком женат?  Главное, чтобы были между ними любовь и уважение, а национальность  в  таком  вопросе - дело десятое…


Но только не для Мирлана Ирсалиева.


Итак, вечером 29 июня 2016  года Егор, по его показаниям в суде, после окончания  очередного  занятия  на  курсах  кыргызcкого языка собрался ехать домой. И тут жена ему позвонила: задела, мол, случайно чью-то машину, что теперь делать?


- Я уточнил, точно ли она виновата, - рассказывает Егор. - Супруга сказала, что да, её вина. В таком случае, говорю ей, подойди к водителю, извинись и скажи, что сейчас приедет муж и во всём разберётся.


Разбираться Егор ехал с деньгами. Надеялся, что ДТП незначительное и можно  будет  сразу же, на месте компенсировать хозяину чужой машины расходы на ремонт.


Приехал. Осмотрел поцарапанное женой авто Мирлана Ирсалиева (владельцем машины оказался он). Ещё раз извинился перед водителем и предложил обсудить вопрос компенсации.


- Но водитель, к моему удивлению, даже разговаривать со мной не стал, - рассказывает Егор Борисов.  -  Закричал: "Говори по-кыргызски!". Дальше - матом…


- На каком языке он произнёс эту фразу? - уточнил прокурор.


- На кыргызском. "Кыргызча суйло". И дальше в основном говорил по-кыргызски, то и дело вставляя русские слова. Я бы с радостью поговорил   с   ним   по-кыргызски, но мои познания в этом языке ещё не позволяют мне вести полноценный диалог. А понял всё, что он мне кричал.


Скажем так: понял Егор ПОЧТИ всё. Значения многих слов он не знал и потом посмотрел в словаре. К каждому такому незнакомому слову Мирлан Ирсалиев прибавлял "орус". "Орус терпила" - это ясно, "русский терпила". Но откуда Егору было знать кыргызские маты?


Теперь, "благодаря" Мирлану Ирсалиеву, знает.


- Я сначала думал, он шутит, - продолжает давать показания интеллигентный врач Борисов. - То есть я так  думал, пока он меня просто заставлял по-кыргызски с ним говорить. Объясняю: извините, мол, байке, я не настолько хорошо владею кыргызским языком. Давайте всё-таки решим, сколько я вам должен заплатить за повреждённую машину.


А когда понял, что Ирсалиев не шутит, было уже поздно. Того уже, как говорится,  понесло  -  не остановишь. Громкая матерщина, через слово - "орус", призывы "валить в свою Россию"…


Одним словом, полный националистический комплект. Повторять всё это нет необходимости. Кому очень интересно - может зайти в социальные сети. На тот же "Фейсбук", к примеру. И вдоволь насладиться и "орусами", и "ватниками", и излюбленными "чемодан-вокзал-Россия".


Досталось и жене Егора. Ей пришлось выслушать от Мирлана Ирсалиева, что она, кыргызка, "не имела права" выходить замуж за русского. А если вышла, так пусть, дескать, валит в Россию вместе с ним.


Словесных оскорблений Ирсалиеву показалось мало. Очень скоро от слов он перешёл к действиям.


- Удар был в область волосистой части головы… - интеллигентный потерпевший доктор Борисов даёт показания заметно волнуясь, тщательно подбирая слова. Как бы чего не забыть и как бы не ошибиться. Человек менее интеллигентный на его месте рассказал бы, как его молотили по голове и животу, а он только закрывался и пытался увернуться от града сыпавшихся ударов.


Сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, сломанное ребро, рассечённое веко…


За что?! За то, что русский?!


За то, что отказался от госпитализации, чтобы уже на следующий день, превозмогая боль, вернуться на работу и реанимировать, вытаскивать с того света таких, как Мирлан Ирсалиев?


Разнимать Егора и Мирлана никто не торопился. Наоборот. Из толпы кто-то подначивал, подстёгивал дерущихся. Кто-то останавливал желающих вмешаться: пускай, дескать, "раз на раз" отношения выясняют. И  если  бы  не  подоспевший брат жены Егора - кто знает, чем бы это побоище закончилось.
Избивавшего Егора Мирлана Ирсалиева от него в конце концов оттащили. И Егор Борисов, размазывая по лицу кровь, наконец-то сообразил, что уладить это злополучное ДТП миром не получится. Надо вызывать милицию.


- Вам эти высказывания - "орус терпила", "Вали в Россию" и другие - показались оскорбительными? - спрашивает дающего показания потерпевшего прокурор. Мог бы и не спрашивать. А Борисов мог бы и не объясняться: разве что-то неясно?


Но он объясняет. Говорит о родном городе, где появился на свет сам и откуда родом его родители. Говорит о жене-кыргызке, за которую очень испугался после звонка о мелком ДТП: жена пока ещё неважно водит машину, недавно за рулём, и случиться могло бы что-нибудь пострашнее. Говорит о своей профессии, которая никак не предполагает деление людей по национальному и языковому признаку…


- А мой подзащитный лично  вас  оскорбил или вообще всех русских? - зачем-то спрашивает адвокат подсудимого.


- Лично меня, - отвечает Егор Борисов.


- Вы иск подавали? - интересуется прокурор. - Вам ведь был причинён вред - и моральный, и материальный.


Иск Борисов не подавал. Почему? Да как-то не задумывался об этом. На лечение какие-то деньги, конечно, потратил. А моральный ущерб как оценишь?


Всё это время - почти год - Егор ждал от Мирлана Ирсалиева каких-то действий. Даже не действий - слов ждал. И тогда, когда их автомобили отогнали на штрафстоянку. И тогда, когда, разобравшись с ДТП, оба они машины свои со стоянки забирали. И на очной ставке в милиции - ждал, что Мирлан Ирсалиев в конце концов посчитает нужным извиниться. Просто извиниться! Просто скажет: "Прости, брат. Сам не пойму, что на меня нашло". И руку для пожатия протянет.


Но так и не дождался. А ведь простил бы, говорит, обидчика сразу, окончательно и бесповоротно.


Мирлан и сейчас, в суде, как уже сказано, виновным себя ни в чём не считает. И весьма странный вопрос задал изложившему свою версию событий потерпевшему:


- Почему вы требуете извинений, - коряво переводит переводчик, - тогда когда сами не извинились?


А за что, интересно, Борисов должен был перед Ирсалиевым извиняться? За царапину, которую нечаянно прочертила на бампере ирсалиевской машины его жена, - извинился.


За что же ещё?


Ольга  НОВГОРОДЦЕВА
 


P.S. Судебный процесс по этому уголовному делу только начался. Впереди - показания свидетелей с обеих сторон. Потом слово дадут и самому подсудимому. К какому решению придёт суд - мы обязательно расскажем.

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