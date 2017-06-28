Из зала суда

Подробности Из зала суда 28.06.2017 17:43

44-летняя Людмила Белова приговорена к 12 годам лишения свободы. Её "гражданcкая падчерица", 18-летняя Алёна Лелюкова, - к 8 годам.

Сын Беловой, 22-летний Александр Лебедев, пока ещё не осуждён. Однако вот-вот, скорее всего, тоже получит большой срок заключения. БОльший, чем его мать. Потому что обвинение, предъявленное ему, гораздо серьёзнее группового разбоя.

Лебедев проходит подсудимым по уголовному делу о тройном убийстве в селе Киргшёлк.

шоу да и только



В клетке зала заседаний Ленинского районного суда Бишкека смуглянка Алёна сидит с младенцем на руках. Сына она родила уже в СИЗО, в апреле. Ребёнок то спит, то покряхтывает, то требует пить. Юная мамаша и сама то и дело прихлёбывает воду из детской бутылочки. И вообще ведёт себя крайне раскованно и непринуждённо.



Будто не в судебном процессе в качестве подсудимой участвует, а находится на каких-то дружеских посиделках.



- Не разговаривайте! - время от времени обрывают её диалоги с некой девушкой из зала (видимо, родственницей) прокурор и конвойные. - Нельзя разговаривать!



Но в принципе все довольно благодушно относятся и к этим переговорам на цыганском языке, и к тому, что Алёна в клетке то сядет, то встанет, укачивая ребёнка, и к её странным усмешкам, и к высокомерным, не соответствующим её статусу репликам в сторону журналистов: "Кто снимать будет? Не будут они снимать! А вообще - ну и что? Пускай снимают, пускай выкладывают, мне всё равно".



Да тебя, собственно говоря, никто бы и не спрашивал.



Однако судья Сыргак Жумадылов фотографировать подсудимых, тем более снимать их на видео не разрешает.



Если не знать, ЧТО именно здесь происходит, ситуацию и правда можно неверно понять. Вопросы, которые решаются, - выдали ли уже ребёнку свидетельство о рождении, всё ли у него в порядке со здоровьем, всё ли в порядке со здоровьем у самой матери, удобно ли ей ездить в автозаке.

А между тем гораздо страшнее отсутствия у этого малыша документов тот факт, что сейчас он, ни в чём не повинный и ничего пока не осознающий, отправится вместе с матерью в исправительную колонию. И даже когда Алёна выйдет на свободу - что она сможет дать своему сыну?!



По идее, надо бы возбудить ещё одно уголовное дело - о вступлении в фактические брачные отношения с несовершеннолетней (на момент беременности Алёне не было восемнадцати). Надо бы по нашим законам судить за это её так называемого гражданского мужа (то, что Лелюкова состоит в "гражданском браке", указано в материалах уголовного дела).



Только где он, этот "муж"? В зале суда он не присутствует. И, видимо, не очень-то переживает за "жену" и новорождённого младенца.



Судят юную мамашу за разбой. 13 марта в Бишкеке ограбили ветерана Великой Отечественной войны, 92-летнего Леонида Васильевича Тузова. Буквально накануне он выписался из больницы и буквально накануне взял у дочери оставленные ей на хранение деньги.



Деньги Леонид Васильевич собирал на операцию на сердце… И пока ему вернули лишь часть похищенной из его квартиры суммы.



Впрочем, о деньгах ветеран горевал не так сильно, как о боевых орденах и медалях, которые две "милые дамы" забрали у него, предварительно связав и пригрозив ножом.



Награды ветерану, к счастью, вернули.



О том, как всё случилось, писали все бишкекские газеты и информационные агентства. Тузов находился дома один. В дверь позвонили две женщины - одна совсем молоденькая, но беременная, другая старше её раза в два. Сначала спросили, не сдаёт ли он квартиру. Услышав отрицательный ответ, попросились в туалет. Отказать Леонид Васильевич не смог, за что чуть не поплатился жизнью…



Той самой молоденькой беременной и была Алёна Лелюкова.



Которая сейчас хихикает в клетке, как ни в чём не бывало, показывает родственнице своего ребёнка и не признаёт себя виновной ни по одному пункту предъявленного ей обвинения. Она даже от последнего слова отказалась. Нечего ей, дескать, сказать ни суду, ни ограбленному ветерану, здоровье которого после нападения сильно пошатнулось.



И даже услышав приговор - восемь лет лишения свободы - Алёна нисколько не изменилась в лице. То ли ей действительно всё равно, где и как нянчить своего сына, то ли не дошла до неё суть происходящего в полном объёме. Её родственница (кажется, сестра) выбежала из зала суда в истерике. По пути успев о чём-то поругаться с подругой по несчастью - дочерью осуждённой Беловой.



А на неё саму, Алёну Лелюкову, приговор вроде бы особого впечатления не произвёл.



Её, Алёну, кстати, защищал "настоящий", нанятый адвокат. У Людмилы Беловой адвокат был государственный. Который, соответственно, исполнял свои обязанности формально. Адвокату же Лелюковой платили неплохие деньги. И те, кто платил, разумеется, надеялись, что её смогут вытащить. Но не получилось.



А на приговор адвокаты подсудимых и вовсе не явились.

Людмила Белова.

Алёна Лелюкова.



"Я вытащу Сашку"…



Дочь Беловой простодушно раскрывает все карты и рассказывает журналисту (не в зале суда, конечно, а в перерывах между заседаниями) все подробности хождения своей матери на дело.



- Меня никто не слушает! - сокрушается девушка. - Я ведь говорила: ну посадили Сашку - и пусть сидит. Не убьют же его там. А Людка (так она почему-то называет родную мать) говорит: "Сейчас денег добуду и Сашку вытащу". Вот и вытащила…



Откуда и зачем Людмиле Беловой понадобилось вытаскивать Сашку?



Александр Лебедев в социальных сетях зарегистрирован как Цыган. Совсем ещё недавно называл себя Цыганёнком. Теперь, надо полагать, вырос, повзрослел и заматерел.



24 марта прошлого года Лебедев с друзьями (среди которых были и малолетки) отмечал в Киргшёлке свою помолвку. Выпивка кончилась. Денег не хватило. Кому-то из нетрезвой компании пришло в голову ограбить считавшуюся в селе зажиточной семью Провоторовых.



Наутро трёх женщин (включая беременную Алину Глуховерову) сосед обнаружил зарезанными…



Убийц чуйская милиция искала долго. В конце концов на сорок девятый день переловила по одному шестерых подозреваемых. Среди них был и Александр Лебедев (в прошлом году ему исполнился 21 год).



Все шестеро сейчас - подсудимые на долгоиграющем судебном процессе в Первомайском суде Бишкека. Кто-то из них обвиняется в краже, кто-то в укрывательстве преступления…



А трое - в том числе и Лебедев - в жестоком убийстве из корыстных побуждений троих человек.



Мать Лебедева, 44-летняя Людмила Васильевна Белова, в Первомайском суде примелькалась. Не пропускала ни одного заседания, в перерывах в коридоре шушукаясь со своим адвокатом и время от времени (очевидно, теряя надежду "вытащить" сына) обращалась с вопросами едва ли не к каждому встречному.



Просила совета: стоит ли, дескать, ТАКИЕ деньги платить адвокатам, если сын всё равно сядет?



Отвечали ей по-разному. Кто-то советовал "не сдаваться" и ничего не жалеть ради "спасения" сына. Кто-то, наоборот, говорил, что нет никакого смысла выбрасывать фактически на ветер огромные суммы. Всё равно, дескать, сын ваш виноват, в этом уже практически никто не сомневается, всё равно рано или поздно отправится из СИЗО в колонию.



Белова прислушивалась к противоположным мнениям и что-то в уме прикидывала и просчитывала.



Там, в Первомайском суде, приезжая поболеть за сына, Людмила Васильевна казалась старше. Теперь, в суде Ленинском, она, как ни странно, будто помолодела, посвежела, даже губы подкрасила. Оказалась весьма привлекательной женщиной. С чего бы вдруг такая метаморфоза?



Сейчас, в Ленинском суде, сама оказавшись на скамье подсудимых, Людмила Белова призналась: боялась, что Сашка до колонии не доедет. Что его в худшем случае убьют, в лучшем - изнасилуют. Потому, дескать, и металась в поисках денег. Больших денег. Работает она посудомойкой, получает гроши. А тут вдруг потребовалась сразу тысяча долларов.



Откуда взялись у неё такие мысли? С чего вдруг Лебедева должны убить, а тем более - изнасиловать? Он ведь не в сексуальном преступлении обвиняется!

Мысли эти, оказывается, поселились в голове матери не случайно. Её, как она призналась в суде, накручивал адвокат её сына. Рисовал ей картины Сашкиного ближайшего будущего - одну страшнее другой. Сашку надо было во что бы то ни стало "вытаскивать", и чем скорее, тем лучше.



От безысходности Белова, говорит, и решилась на преступление.

Александр Лебедев. Ради него пошла на дело его мать.



Кто кого вовлёк?



Ограбленному и порезанному Леониду Тузову, можно сказать, повезло. После ухода грабительниц он вышел во двор. Во дворе дома работали журналисты одного из телеканалов. Снимали какой-то сюжет. Они первыми и увидели раненого пожилого человека. Потом уже прибежал управдом, потом вызвали милицию и "скорую".



Дело о дерзком и циничном нападении на ветерана сразу же попало на контроль к президенту. И злоумышленниц милиция вычислила и поймала уже на следующий день.



- Кто у них, интересно, за главную? - на этот вопрос журналистов сотрудники милиции отвечали не задумываясь: "Молодая. Она, судя по всему, организатор".



Позже следствие, исходя из существенной разницы в возрасте, вменило Людмиле Беловой, кроме прочего, уголовную статью о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.



Она и на суде, как могла, выгораживала свою юную "гражданскую родственницу". Сказала, что Алёна приходится ей падчерицей, правда, ни с ней, ни с её отцом она, Белова, якобы практически вместе не жила.



Ограбленный Тузов давал показания: в квартиру к нему ворвались две женщины. Связывали его две женщины, деньги и ценности искали в квартире две женщины, переговариваясь между собой на неизвестном ему языке. И эти двое после ограбления вместе удалились.



Подсудимые же до последнего (то есть до самого приговора) стояли на своём: грабила Леонида Васильевича якобы только одна Белова.



Кто навёл Белову и Лелюкову на квартиру Тузова? Они ведь не наугад, не наобум шли. Жильцы соседнего с тузовским подъезда рассказывают, что эти две приметные "дамы" стучались сначала к ним. Спрашивали, в каком подъезде находится 19-я квартира. То есть знали, куда идут; знали, что пожилой человек живёт один и что у него есть деньги.



Вопрос о наводчиках так и повис в воздухе.



Белова же рассказала свою версию произошедшего. Они с Алёной якобы ходили по Бишкеку в поисках квартиры и к Тузову якобы попали совершенно случайно. Пока Алёна ходила в туалет, она, Людмила Васильевна, якобы огляделась, не заметила ни женской, ни детской одежды или обуви, сделала вывод, что пенсионер живёт один, и сразу же решила напасть на него с целью ограбления.



Алёна якобы, выйдя из туалета, тут же выскочила на улицу. И понятия, дескать, не имела, где и при каких обстоятельствах "гражданская мачеха" раздобыла тысячу сомов, данную ей на лекарства.



Да, по версии Беловой (которую Лелюкова активно поддерживает), всё именно так и было. Ей, Алёне, якобы досталась только тысяча сомов…



Несмотря на то, что очень многое из похищенного у Тузова нашли оперативники именно дома у Лелюковой.



Судья принял справедливое решение исключить из обвинения Беловой статью о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Потому что, по словам судьи, факт вовлечения не доказан. Нет доказательств тому, что Людмила Васильевна каким-то образом давила на "гражданскую падчерицу" и заставляла её стать своей подельницей.



Чем дольше наблюдаешь за восемнадцатилетней Алёной, тем больше склоняешься к мнению, что она и есть организаторша и идейная вдохновительница этого дерзкого разбоя. Которая, в отличие от сообщницы, не признаёт вину и не чувствует себя виноватой. И ни в чём не раскаивается.



- Я хотела бы попросить прощения у деда, - начала своё последнее слово Людмила Белова. - Так как его здесь нет, то у его дочери…

Ограбленный ветеран Леонид Васильевич Тузов.

Боевые награды ветерана скупщик оценил в 30 тысяч сомов. Белова сказала, что ей срочно нужны деньги… И согласилась продать их за 16 тысяч.



"Ну Людка, ну даёт!.."



19 июня Ленинский районный суд Бишкека под председательством С.Жумадылова приговорил Людмилу Белову к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Алёна Лелюкова совершила преступление, будучи несовершеннолетней. Больше десяти лет ей срок по закону не положен. Ей судья назначил 8 лет исправительной колонии.



- Что будешь делать? - спрашиваем курящую на улице дочь Беловой Альбину. - Апелляцию подавать?



У девушки снижен интеллект. Потому она - единственная, пожалуй, из этой семьи - ведёт себя предельно искренне.



- Что-то я судью не поняла, - признаётся Альбина, только что внимательно выслушавшая приговор. - Моей матери срок, что ли, дали? А что такое "конфискация"?



В двух словах объясняем. Имущество, значит, у матери отберут. Если есть, что отбирать. Дом, например.



- Как?! - всплёскивает руками девушка. - Ну Людка, ну даёт! Это мне что теперь, бомжевать?! Ну нифига себе мать удружила!



Потом слегка успокаивается. Вспоминает, что дом оформлен на бабушку. Значит, никто ни бабушку, ни её, Альбину, на улицу не выбросит.



Где-то на Иссык-Куле, говорит Альбина, у неё живёт ещё один брат. Который с матерью, Людмилой Васильевной Беловой, давно не поддерживает никаких отношений. И сейчас ему в принципе всё равно, что мать в тюрьму посадили. И о братишке Сашке Лебедеве он тоже не особо беспокоится.



- Ну ты держись теперь, - напутствуем на прощание Альбину. - Бабушку береги. Кроме неё, у тебя теперь, получается, никого не осталось.



- И у неё никого, кроме меня, - кивает девушка.



Вот и разберись в этих пресловутых материнских чувствах. Что толкнуло Людмилу Белову на преступление? Слепая любовь к сыну Сашке, желание любой ценой выгородить его и вытащить из тюрьмы. Такая слепая любовь, которая полностью затмила ей разум… Кто теперь будет Сашке передачки носить и услуги его адвоката оплачивать?



А о том, что у неё, кроме Сашки, есть ещё и дочь, гораздо больше, чем он, нуждающаяся в материнском внимании, заботе и опеке, Людмила Васильевна, похоже, даже и не вспомнила…



Ольга НОВГОРОДЦЕВА