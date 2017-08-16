Из зала суда

Подробности Из зала суда 16.08.2017 11:50







Но путь в президенты Кыргызстана ему закрыт по другой причине…



Первомайский районный суд Бишкека 2 августа вынес приговор экс-депутату парламента Садыру Жапарову.



Приговор достаточно суровый - 11 лет и 6 месяцев лишения свободы. При этом суд оправдал Жапарова сразу по трём статьям Уголовного кодекса, которые ему инкриминировались - "Угроза убийством", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти". И осудил лишь по одной статье - "Захват заложника". Которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, а при тяжких последствиях - и до 20 лет заключения.



Речь в уголовном деле, напомним, идёт о митинге, который 7 октября 2013 года провели в городе Караколе сторонники Жапарова и который перерос в беспорядки. По версии обвинения, организатором этого митинга и последующих противоправных действий был Жапаров, он же финансировал и акцию протеста. В ходе этой акции митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской областной администрации Эмилбека Каптагаева и удерживали его в автомашине, угрожая сжечь губернатора заживо. Этот эпизод и стал для Садыра Жапарова роковым.



По приговору суда С. Жапаров должен отбывать наказание в колонии усиленного режима. Время, проведённое в СИЗО (с 25 марта 2017 года), засчитано как два за день.



Защита Жапарова уже обжаловала приговор в Бишкекском городском суде. Что поразительно, подал в горсуд жалобу и сам бывший заложник - экс-губернатор Иссык-Кульской области Эмилбек Каптагаев.



Ещё на судебном процессе он твердил, что вина подсудимого Жапарова не доказана. "Следствие не установило, где и кому Жапаров давал поручения по захвату меня в заложники, - говорил Каптагаев, выступая в прениях. - Для меня как для потерпевшего полной картины нет. Я считаю, что дело нужно полностью заново расследовать. В суде должна быть доказательная база. Если её нет, значит, Жапаров должен быть оправдан".



В своей апелляционной жалобе Каптагаев также утверждает, что Садыр Жапаров осуждён бездоказательно.



Что любопытно, осенью 2013 года - после своего освобождения силовиками из рук митингующих - тогда ещё губернатор Каптагаев заявлял совсем другое. "Конечно, захват человека в таких условиях должен быть приравнен к политическому экстремизму и терроризму… Не только автомашина, но и те люди, которые выворачивали мне руки и затаскивали в машину, имеют отношение к Садыру Жапарову", - говорил Каптагаев в одном из своих интервью, красочно описывая страшные часы, которые он пережил, находясь в заложниках.



Да и осенью 2016 года в Первомайском райсуде, где слушалось уголовное дело одного из участников захвата Каптагаева, сам Каптагаев, выступавший в роли свидетеля, говорил: "За этим всем стоит Садыр Жапаров. В ходе следствия должны были выявить настоящих организаторов, а разбирательство по эпизодам не даст полной картины того, что произошло".



И вот позиция Эмилбека Каптагаева поменялась на 180 градусов. Надо полагать, потому, что политическая конъюнктура изменилась. Теперь уже бывший член временного правительства Каптагаев - оппозиционер. И "топить" своего собрата-оппозиционера Жапарова ему, как видно, не с руки.



Между тем рухнули надежды Садыра Жапарова выйти на свободу через президентские выборы, в которых он собирался участвовать - жапаровские сторонники 20 июля подали в Центризбирком документы о регистрации Жапарова, сидящего в СИЗО, кандидатом в президенты.



10 августа ЦИК постановил отказать Садыру Жапарову в регистрации кандидатом на должность президента КР (за это решение проголосовали 9 членов ЦИК, против - 3). На том основании, что, согласно конституционному закону КР "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша", "не имеют права быть избранными на должность президента, депутата ЖК лица, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке".



Речь - не о последнем приговоре Садыру Жапарову, который ещё не вступил в законную силу. Речь - об уже забытом всеми уголовном деле 2013 года по беспорядкам на бишкекской площади Ала-Тоо (помните знаменитое прыгание через забор депутата Ташиева и его сторонников?).



В августе 2013 года приговором Верховного суда КР Садыр Жапаров был признан виновным в покушении на насильственный захват власти и приговорён к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, которые он к тому времени уже отбыл в СИЗО. Несмотря на мягкий приговор, Жапаров был лишён депутатских полномочий (как и его подельники Ташиев и Мамытов), после чего уехал из страны.



Теперь та история ему аукнулась - ЦИК пришёл к выводу, что Садыр Жапаров не представил доказательств того, что его первая судимость погашена.



Артур ИСАЕВ