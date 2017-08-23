Из зала суда

Подробности Из зала суда 23.08.2017 14:21





СУД ПРИГОВОРИЛ

ТЕКЕБАЕВА И ЧОТОНОВА





В своём последнем слове лидер партии "Ата Мекен" вспоминал счастливые для него времена, когда он был почти хозяином в стране.





К дню вынесения этого приговора подготовились и власть, и текебаевская команда.



Милицейское начальство Бишкека на сей раз не только выставило вокруг здания Первомайского районного суда оцепление (милиционеров прислали в несколько раз больше обычного), но и подогнало спецавтобус с зарешёченными окнами. В такие обычно "пакуют" нарушителей, задержанных в ходе массовых акций протеста. То ли власти всерьёз опасались, что разгорячённые сторонники Текебаева могут устроить здесь беспорядки... То ли просто выставили это внушительное "транспортное средство" для острастки.



Опытный же политик Омурбек Текебаев решил превратить свой приговор в политическую акцию. И ему, надо признать, это удалось.



В тот день, 16 августа, перед вынесением приговора, как положено, своё последнее слово произнесли подсудимые.



Подсудимый Дуйшонкул Чотонов, экс-глава МЧС в революционном временном правительстве, попросил судью при вынесении приговора полагаться не на разум, а на сердце (?) и в пафосных выражениях похвалил своего подельника. "Вы судите не Текебаева, а 25-летнюю историю Кыргызстана - говорю это как историк. За 25 лет Текебаев многое сделал для республики", - сказал Чотонов.



Красивая эта фраза была, однако, несколько двусмысленной. Ну, во-первых, сомнительное какое-то сравнение - коррупционное уголовное дело как символ истории независимого Кыргызстана! Во-вторых, неужели статус государственного деятеля с многолетним стажем должен освобождать этого деятеля от ответственности за совершённые преступления?! Другой вопрос - доказаны эти преступления или нет.



Подсудимые и их защита утверждали, что не доказаны, что у Текебаева и Чотонова есть алиби (которое дружно подтверждали и бывшие их коллеги по временному правительству). У суда, впрочем, на сей счёт сложилось иное мнение.



Подсудимый Омурбек Текебаев, экс-заместитель главы временного правительства, а ныне депутат Жогорку Кенеша, своё последнее слово тоже начал с комплиментов в адрес подельника. По словам Текебаева, Чотонов, вступивший в партию "Ата Мекен" ещё юношей, "боролся против кланов и семейственности во власти и не раз отказывался от высоких должностей". Если бы не Чотонов, сказал Текебаев, то не было бы революции 2005 года.



Этими комплиментами Текебаев, впрочем, не ограничился. Ещё до того, как ему дали слово, один из текебаевских адвокатов в социальных интернет-сетях заранее прорекламировал "разгромную для действующего режима речь Омурбека Текебаева". Текебаев говорил, то заглядывая в заготовленный текст, то вдохновенно от него отрываясь. Много критиковал президента Атамбаева (с которым, по словам Текебаева, он всегда находился в скрытой конфронтации), обвинял его в нарушении "политического нейтралитета" в стране, в развале судебной системы, которую с большим трудом якобы создал он, Текебаев, вместе с Розой Отунбаевой.



Тут же из уст Текебаева прозвучали весьма любопытные откровения о том, как в 2010 году глава ВП Отунбаева наделила его, Текебаева, чуть ли не диктаторскими полномочиями. "Она принесла мне практически всю власть в руках. Решить, кто станет спикером, генпрокурором, губернатором, должен был я", - сказал Текебаев. К чему сказал? А вот к чему: "Уважаемый судья, и как я, будучи в таком положении, мог не выплатить Маевскому долг за "Мегаком"? Где логика? Я бы отдал свой мандат Бабанову, а вместо этого попросил бы его выплатить мой долг перед Маевским", - объяснил Текебаев. Логика тоже, заметим, сомнительная.



Ещё Текебаев в своей речи пообещал, что в скором времени приближённые Алмазбека Атамбаева будут поддерживать его, Текебаева. Ещё довольно тонко пообещал председательствующему Айбеку Эрнис уулу хорошую судейскую карьеру, если тот примет "справедливое решение". Ну а если не примет…



Судья Айбек Эрнис уулу слушал 40-минутную речь подсудимого Текебаева очень внимательно, подперев голову кулаком.



Эта речь транслировалась в прямом эфире. Команда Текебаева отлично поняла то, чего явно не поняла власть: главное в судебном процессе - его информационное обеспечение. И тогда при любом раскладе из этого процесса можно выйти победителем - по крайней мере, в глазах обывателей. И на это обеспечение дружно работала целая группа оппозиционно настроенных СМИ, армия блогеров и пользователей соцсетей, правозащитники.



После того, как судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, к зданию Первомайского райсуда стала стягиваться основная масса болельщиков подсудимых. Здесь постепенно собралось бывшее временное правительство почти в полном составе - Эмилбек Каптагаев, Кенешбек Дюшебаев, Болот Шер, Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова, Эдил Байсалов… В глазах некоторых "экс-временщиков" (которые сами сейчас являются подсудимыми) читалась тревога.



Писал приговор судья Айбек Эрнис уулу как-то слишком долго - около пяти часов. Когда публику вновь впустили в зал заседаний, на улице уже сгущалась темнота. Сразу стало понятно, что исход судебного процесса для подсудимых будет не радостным - между судьёй, прокурорами, адвокатами и публикой был выставлен двойной кордон из милиционеров и солдат Департамента по охране и конвоированию ГСИН.



Приговор судья оглашал на госязыке: хотя уголовное дело расследовалось на русском, рассматривать его в суде по требованию подсудимых с самого начала стали на кыргызском. Едва председательствующий, закончив читать, замолчал, как взорвался зал. "Позор! Позор!" - скандировала публика, проклиная судью. Экс-вице-спикер парламента Асия Сасыкбаева, одна из ближайших соратниц Текебаева, взобравшись ногами на скамью для зрителей, кричала: "Держитесь, Омурбек Чиркешович! Это - вопрос времени! Скоро!", - явно намекая на предстоящую смену власти в стране. "Всё будет хорошо!" - подбадривал своих сторонников Текебаев, тоже с ногами взобравшийся на скамью подсудимых. На лице его - улыбка, не вполне естественная для такого исхода суда. Сложилось впечатление, что Текебаев верит: это не конец его политической карьеры, а чуть ли не начало…

Судья Айбек Эрнис уулу оглашает приговор.

А в глазах - тревога… Приговор слушают: экс-министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов (в первом ряду), экс-генпрокурор Аида Салянова (второй ряд с конца), депутат-атамекеновец Каныбек Иманалиев и депутат Жанар Акаев, исключённый из фракции СДПК (в последнем ряду).

Экс-глава МВД Болот Шер.

Омурбек Текебаев и повторяющий за ним каждое действие Дуйшонкул Чотонов после оглашения приговора взобрались с ногами на скамью подсудимых, чтобы подбодрить своих сторонников.



Омурбек Текебаев и Дуйшонкул Чотонов признаны судом виновными по статье Уголовного кодекса "Коррупция" и приговорены каждый к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года. Минус 1 год - зачтённое время пребывания подсудимых в СИЗО. Оставшийся срок сокращён на одну треть - по закону 2014 года "Об амнистии в связи с 65-летием Всеобщей декларации прав человека".



Итого Текебаеву и Чотонову отмерено по 4 года и 6 месяцев лишения свободы со всеми вышеупомянутыми дополнительными наказаниями. Притом что гособвинение, напомним, просило для них соответственно 10 и 8 лет заключения.



К слову говоря, в соответствии с Законом КР "Об основах амнистии и порядке её применения", в отношении осуждённых за коррупцию амнистии не применяются. Как не применяются они к осуждённым за убийства при отягчающих обстоятельствах, террористическую деятельность, государственную измену и ряд других особо тяжких преступлений.



Артур ИСАЕВ

Что конфискуют у Текебаева?





Судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу 16 августа приговорил депутата ЖК Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшонкула Чотонова к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



В распоряжении СМИ оказалось постановление следователя от 15 марта 2017 года о наложении ареста на имущества О.Текебаева. В этом документе фигурирует следующее имущество:



земельный участок, расположенный по адресу: с.Жараке Базар-Коpгoнскоrо района Джалал-Абадской области, ул.Ж.Усенова, д.30, зарегистрированный на О.Текебаева;



жилое помещение, расположенное по адресу:г. Бишкек, ул.Бокoнбаева, д.111, кв.24, зарегистрированное на его супругу Айгуль Текебаеву;



парковочное место №12, расположенное по адресу: г.Бишкек, ул.Боконбаева, д.111, зарегистрированное на Айгуль Текебаеву;



жилое помещение, расположенное по адресу: г.Бишкек, ул.Баетова, д.74, кв.19, зарегистрированное на Айгуль Текебаеву;



нежилое помещение и земельный участок, расположенные по адресу: г.Бишкек, ул.Фрунзе, д.402, зарегистрированные на Айгуль Текебаеву;



земельный участок, расположенный по адресу: с.Орто-Сай Аламединского района Чуйской области, ул.Балык-Кумар, д.46, зарегистрированный на Айгуль Текебаеву;



нежилое помещение и земельный участок, расположенные по адресу: с.Арал Токтогульского района Джалал-Абадской области, ул.Чычкан, зарегистрированные на Айгуль Текебаеву;



автомашина марки "ГАЗ-31029", 1995 года выпуска, зарегистрированная на Омурбека Текебаева;



автомашина марки "Toyota RAV-4", 2005 года выпуска, зарегистрированная на Айгуль Текебаеву.



Также имеется постановление о наложении ареста на автомашину марки "Toyota 4Runner", 2006 года выпуска, зарегистрированную на имя Дуйшонкула Чотонова - это якобы всё его имущество.



Оформленное на супругу О.Текебаева здание по ул.Фрунзе в Бишкеке. Здесь располагаются, в частности, редакции газеты "Супер Инфо" и текебаевского телеканала "Сентябрь". Рыночная стоимость здания - около 50 миллионов сомов.

В этом доме на бишкекской ул.Боконбаева расположена квартира, оформленная также на супругу О.Текебаева.

Недостроенный особняк в VIP-городке "Орто-Сай"

тоже зарегистрирован на супругу О.Текебаева.



Маевский рассказал,



на что потратит возвращённый ему $1 миллион





Леонид Маевский рассказал газете "Коммерсант", на что потратит возвращённый ему за счёт конфискованного имущества Омурбека Текебаева $1 миллион.

"Я не уполномочен комментировать сам приговор. Он такой, какой посчитал справедливым суд. Возвращённые мне деньги я планирую потратить на благотворительность в самом Кыргызстане, чтобы ко мне не возникло никаких вопросов", - сказал он.



Леонид Маевский подтвердил, что $1 миллион должен быть возвращён ему благодаря конфискации имущества Омурбека Текебаева. "Подкопаться в деле было не к чему, железобетонные доказательства", - добавил он.



По словам бизнесмена, процесс коммерческий и не имеет отношения к политике. "Официально заявляю, что ни с какими кыргызскими политиками я не общался", - сказал Л.Маевский.