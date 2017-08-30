Из зала суда

Подробности Из зала суда 30.08.2017 13:36

Чуйский районный суд вынес решение по уголовному делу 20-летнего парня, который в пьяном виде совершил наезд на двух пешеходов.



Приговор этот тем более актуален, что Кыргызстан в последнее время лихорадит от страшных аварий с многочисленными человеческими жертвами. Что ни день - очередное печальное известие: такой-то гражданин спровоцировал серьёзное дорожно-транспортное происшествие.



Двое погибших… Трое… Четверо…



Аварии и автонаезды на пешеходов столь нелепы и необъяснимы, что ещё задолго до результатов экспертизы очевидно: водитель был пьян. И судмедэксперты это предположение подтверждают.



22 августа примерно в 10.30 в селе в селе Нижний Чуй Сокулукского района водитель легковой автомашины "Мерседес" не справился с управлением и наехал на группу людей, находившихся на обочине трассы.



Погибли четверо - три пожилые женщины и 12-летний мальчик.



Водитель "Мерседеса" (ему самому за шестьдесят) сел за руль в нетрезвом состоянии. Сейчас он под арестом с обвинением в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель нескольких человек.



А надо бы судить его за умышленное убийство. Как и любого другого, кто сознательно решается управлять автомобилем в состоянии алкогольного (да и не только алкогольного) опьянения. При чём здесь случайность и неосторожность?! "Выпил - сел за руль" - это осознанное, преднамеренное преступление. Заслуживающее самого сурового наказания



Вернёмся, впрочем, к приговору. Поздним вечером 20 ноября прошлого года некий горе-водитель на "Ауди" на трассе Токмок - Кегети сбил двоих человек. Один из пешеходов, 41-летний мужчина, скончался на месте. Другой попал в больницу со сложными травмами и повреждениями.



По заключению судмедэкспертов, водитель "Ауди" был пьян. Кроме него, в машине находились его такие же развесёлые друзья и "девчонки".



- Накануне выпил пива, - оправдывался на суде водитель. - Но всё соображал хорошо. Встретились с другом, поехали в Токмок к знакомым. Посадили в машину девчонок и отправились в село Ак-Бешим. Пешеходов не заметил, не успел затормозить… В шоковом состоянии, не останавливаясь, поехал дальше. Через некоторое время, придя в себя, развернулся и решил ехать в милицию, но по дороге был задержан патрульными.



Приговор Чуйского райсуда - более чем гуманный. За одного убитого и другого покалеченного - условный срок в 9 лет лишения свободы с лишением водительских прав на четыре года.



Мало! - возмущаются издёрганные бесконечными дорожными сводками кыргызстанцы. - Почему так мало?!



А мало - потому, что автонаезд (даже со смертельным исходом) в нашей стране считается преступлением небольшой степени тяжести. И ещё потому, что жена (вдова) убитого пьяным водителем пешехода в суде отказалась от претензий к виновнику гибели своего мужа. И выживший пешеход заявил то же самое: материальный и моральный ущерб ему возместили, так что претензий он ни к кому не имеет.



Слишком часто, увы, складывается впечатление, что Кыргызстан населяет народ повышенной лояльности. Сплошь сердобольные гуманисты-человеколюбцы. Которые (вот ведь парадокс!) убийц, насильников и прочих преступников жалеют больше, чем своих родных и близких. Ограбили, приставив нож к горлу, потом заплатили, "возместив ущерб" - и грабителей готовы простить. Изнасиловали, заплатили - и нет претензий к насильникам. В пьяном виде сбили насмерть мужа (жену), сына (дочь) - и тоже весь вопрос в том, даст ли водитель денег. Если заплатит - его великодушно прощают.



Почему так?! Почему, слушая или читая про очередное смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя, все негодуют и настаивают на ужесточении наказания для этих общественно опасных субъектов и обязательном лишении их водительских прав до конца жизни - и в то же время в судах отказываются от всяческих претензий к убийце?



Пересматривать Уголовный кодекс в части ужесточения наказания за пьяное вождение надо. Но и человеческую психологию пора кардинально менять. Неужели жизнь вашего близкого, отнятая у него преступником, может измеряться деньгами?



18 августа по вине пьяного сотрудника милиции на пересечении бишкекских улицы Горького и проспекта Айтматова столкнулись пять легковых машин и погибли два человека. Один из них - таксист Виктор (о нём мы немного рассказали в прошлом номере в статье "Пьяный "мент" за рулём убил двоих человек"). Его пассажиром был 27-летний Дмитрий Кисленко.



У таксиста остались двое детей. У пассажира - тоже двое, только младше, к тому же больные. Четырёхлетний сын болен сахарным диабетом, у годовалой дочки - порок сердца. Их мать не работает, Дмитрий был единственным кормильцем.



- 18 августа Димы не стало, - рассказала журналистам его вдова Екатерина. - Он ушёл на работу (Дима был слесарем). Я не знаю, во сколько он вышел из дома, потому что еще спала: Вика плохо спит ночью. Мне позвонили с телефона мужа и сказали, что он в тяжёлом состоянии: "Приезжайте, он попал в аварию". Сказали, что "скорая" меня ждёт, мол, приезжайте скорее. Я не сразу сообразила, что случилось. Потом ещё раз перезвонили и спросили, знаю ли я таксиста - водителя "Мазды". Я ответила, что не знаю. Спрашивала, почему "скорая" не везёт Диму в больницу, говорила, что лучше приеду туда. На что услышала: "Мне очень жаль"...



Я до последнего не верила в произошедшее. Приехала туда на такси, увидела, что пробка, машины стоят... Выскочила из такси и увидела его джинсы. Подумала: "Ну джинсы и джинсы", ведь он должен был на маршрутке ехать. А когда увидела футболку и рабочую куртку, поняла, что это Дима.



На месте аварии сразу мне сказали, что виновник ДТП - сотрудник милиции... Что он пьян был… Но я его не видела. Состояние не то было. Туда приехал брат мужа, и парень, который мне звонил, отвёл меня к нему.



У меня так же было с отцом. Лет десять назад его сбили насмерть. Но там молодой мальчик его не заметил...



Сейчас родственники виновника ДТП звонят брату мужа, но я этого не касаюсь.. Я не знаю, что делать. Работал в семье только Дмитрий. Из-за сахарного диабета сына Данила не взяли в садик. И я сижу дома с детьми. Не знаю, как жить…



Вот как ей действительно жить?!

Погибший по вине пьяного "мента" Дмитрий Кисленко с женой и сыном.



Было бы логично, если бы родственники севшего пьяным за руль милиционера взяли на себя содержание детей убитого им человека до достижения ими совершеннолетия. Но нелогично было бы в этом случае освободить его от уголовного наказания. Наоборот: приговорить его к реальному, а не условному сроку. И не скрывать его анкетные данные. И фотографию обнародовать, чтобы страна знала в лицо своих "героев" и чтобы другие любители погонять по дорогам после употребления изрядной дозы спиртного впредь поостереглись.



США. Если нетрезвый водитель стал причиной ДТП со смертельным исходом, он получит 10 лет тюрьмы.



Китай. Водитель, просто пойманный в пьяном виде и даже не ставший участником ДТП, всё равно несёт уголовную ответственность - тюремное заключение на срок от 1 до 6 месяцев. Водителю же, устроившему ДТП с летальным исходом, грозит наказание вплоть до смертной казни. И такие приговоры выносились.



К смертной казни могут приговорить виновника аварии со смертельным исходом и в Таиланде.



В Сингапуре водителя, севшего за руль пьяным, публично выпорют палкой длиной более метра и толщиной около сантиметра.



Может, эти методы и нам стоит позаимствовать?



Ольга КАЛИНИНА