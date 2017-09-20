Из зала суда

Подробности Из зала суда 20.09.2017 12:25



В коридоре Чуйского областного суда суматоха. Сначала и не поймёшь, что вообще происходит. Кто с кем и по какому поводу ругается, кто и за что на кого-то нападает…



В первые минуты после окончания очередного судебного заседания конфликт в коридоре носит исключительно словесный характер. Но заканчивается ругань рукоприкладством. Несколько человек плотным кольцом окружают мужчину в белом калпаке. В круг пробивается пожилая женщина, замахивается на него, толкает, пытаясь дотянуться до лица…



Обычная, кстати говоря, в нынешних наших судах картина. В суд народ приходит в поисках справедливости - впрочем, каждый её понимает по-своему. И ищет эту самую справедливость не в зале судебных заседаний, как положено, а в кулуарах. Выясняет на кулаках отношения с обидчиком.



И никто из работников суда на эти безобразия почему-то не реагирует.



Вот и сейчас - объектом нападок стал потерпевший. Брат человека, жестоко убитого подсудимым. Ругают, проклинают и бьют его родственники подсудимого. Недовольные тем, что "посадил невиновного".

А подсудимый нынче - таксист.



О том, как опасно работать водителем такси, журналисты пишут постоянно. Да и сотрудники милиции не дают скучать. Почитаешь милицейские сводки - и холодок по коже: там таксиста ограбили, здесь убили, угнали машину, а тело несчастного водителя выбросили в ближайший овраг…



Но чтобы таксисты убивали пассажиров - такое нечасто услышишь и прочитаешь. Вот вам как раз один такой случай.



52-летний Алмамбет Асанович (фамилию по этическим соображениям не указываем), сельский житель, 31 января 2017 года приехал в Кара-Балту. Приехал по делам, а заодно решил получить деньги за свою машину. "БМВ" он продал некоему карабалтинцу в рассрочку и именно в тот день надеялся получить всю оставшуюся сумму.



Получил ли - никому доподлинно неизвестно. Должник-покупатель свидетелем по уголовному делу не проходит, а родственники Алмамбета ничего по этому поводу сказать не могут. До дома он не доехал - ни с деньгами, ни без денег.



Жена Алмамбета говорит, что, независимо от того, рассчитался с ним сполна покупатель или нет, была в тот день при муже довольно крупная денежная сумма:



- Как вы думаете, зачем человек из села в город едет? В том числе и за покупками. И, естественно, везёт деньги. Несколько тысяч сомов - обязательно.



Денег у Алмамбета не нашли - ни тыйына. Не нашли его дорогую норковую шапку. Не нашли сумку, которую он брал с собой в город…



Да и его самого обнаружили только в виде бездыханного тела с несколькими ножевыми ранениями.



"Телесные повреждения характеризовались проникающими колото-резаными ранениями левой половины грудной клетки с повреждением сердца и нижней доли левого лёгкого, - пишут в своём заключении судмедэксперты. - После получения таких ранений потерпевший не мог выйти из машины и бежать".



Последнее уточнение особенно важно: подсудимый таксист уверяет, что истекающий кровью пассажир выскочил из салона такси и бросился наутёк. Тогда он, таксист, якобы дал по газам и уехал, не думая о том, что раны пассажира смертельны.



- Сначала милиционеры показали нам фотографию брата, - рассказывают сёстры Алмамбета Асановича. - Попросили опознать. Сказали, что брата убили. Что нужно забрать тело из морга… Дальше - всё как в тумане. Занимались похоронами, поминками, вообще не задумывались, кто мог его убить и за что. Брат был человек тихий, спокойный, не конфликтный. Врагов у него не было никогда… Мы даже не сразу осознали, что у него деньги пропали.



- Приходили на похороны, - рассказывают сёстры, - какие-то люди. Вроде бы родственники убийцы. Соболезновали нам. Просили простить его - он, мол, молодой совсем, неженатый. Потом оказалось, что убийца женат, у него и ребёнок есть. Зачем было обманывать? На жалость давили?



Зачем было обманывать, что брат сам вышел из машины и убежал - хотя эксперты с самого начала говорили, что он умер на месте?



Попутно выяснилось, что таксист - родственник того самого человека, которому убитый продал в рассрочку машину. И который 31 января должен был с ним окончательно рассчитаться.



Так или иначе, таксист, 24-летний Алмазбек С. (фамилию до окончательного судебного решения тоже опустим) задержан. Добровольно, как сказано в милицейском протоколе, выдал нож. И так же добровольно показал место, где оставил истекавшего кровью пассажира. Рассказав, правда, следствию интересную версию произошедшего.



Он, таксист Алмаз, якобы посадил в свою машину в тот вечер незнакомца, попросившего довезти его до определённого места. А там якобы неожиданно набросился на таксиста с ножом. И тому якобы ничего не оставалось, как, отобрав у пассажира нож, защищаться…



Да так метко, что с первого удара в сердце попал.



И вот - суд.



Свидетели и потерпевший (избитый роднёй Алмаза брат убитого пассажира) в один голос утверждают, что представленный им на обозрение складной нож видят впервые: у Алмамбета такого никогда не было.



- А если бы был - мог ли он, чисто теоретически, возить его с собой в кармане?



- Зачем?



Действительно - зачем? И родственники, и соседи характеризуют убитого одинаково: тихий, спокойный. Не видели и не слышали, чтобы он с кем-то ругался, скандалил, голос повышал.



Нож таксист Алмаз выдал милиционерам из своей машины.



По словам свидетеля, живущего в доме рядом с дорогой, с тем самым местом, где остался лежать убитый тремя ударами ножа Алмамбет Асанович, тем поздним вечером он видел здесь не одну, а две машины. Легковушку под управлением Алмазбека и мини-грузовичок. Машины подъехали практически одновременно с разных сторон, и сидевшие в них люди о чём-то долго и громко ругались между собой.



Потом разъехались. Всё стихло. Только труп 52-летнего пассажира без шапки, сумки и денег именно здесь потом милиция нашла.



"Родился вторым из четверых детей. Наследственность психическими заболеваниями не отягощена. Алкогольные напитки употребляет по праздникам. Приём наркотических веществ отрицает. На учёте у психиатров, наркологов не состоит. Признаков психического расстройства не обнаруживает. На период инкриминируемого ему деяния мог отдавать отчёт своим действиям и руководить ими" (из заключения судебно-психиатрической экспертизы в отношении подсудимого).



Он, таксист, и не производит впечатление неадекватного и невменяемого. Да и родственники его тоже… Пока не выйдут из зала судебных заседаний. Тут уж дают волю своей несдержанности. Брат и сёстры убитого, как почему-то считают родственники таксиста, виноваты в том, что их Алмаз сейчас под стражей на скамье подсудимых.



Ольга КАЛИНИНА

P.S. После приговора суда мы обязательно вернёмся к этой теме.

Фото из материалов уголовного дела:

Здесь Алмамбет сел в такси…

Здесь нашли его тело.