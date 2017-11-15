Из зала суда

Подробности Из зала суда 15.11.2017 10:36



Этот уголовный процесс в Бишкекском городском суде был не совсем обычным. Отсутствовала потерпевшая (не доставили её из тех мест, где она теперь обитает). Не было даже её представителя (адвокат потерпевшей счёл более важным другой судебный процесс, на который, извинившись, и убежал). Не присутствовали на судебном заседании свидетели обвинения - просто не пришли и всё.



Зато небольшой зал суда не смог вместить всех, кто пришёл поболеть за подсудимого подполковника Ерёменко.



- Здесь нельзя сидеть, - сгоняют народ со скамейки рядом с клеткой для подсудимого конвойные. - Здесь только адвокаты.



- Нам можно, нам судья разрешила.



Председательствующая судья Жаныл Мамбеталы, ведущая процесс строго в рамках закона, действительно доброжелательна по отношению ко всем присутствующим. Мест в "зрительном зале" не хватает - ну что ж, можно и потесниться.



Подсудимый, как замечает кто-то из его бывших сослуживцев, слегка похудел и даже как будто стал чуть меньше ростом.



- Ну так это до пятидесяти лет человек вверх растёт, - отшучивается 51-летний подсудимый. - А потом уже вниз, ничего не поделаешь.



Шутит он и о том, что надо было, дескать, оказывается, ему что-то "натворить", чтобы разом вместе собрать всех, с кем давно не виделся и по кому очень соскучился.



Игорь Владимирович Ерёменко изо всех сил старается выглядеть весёлым и беззаботным. Получается, честно говоря, не очень. Не располагает ситуация к шуткам: 9 октября 2017 года судья Октябрьского райсуда Бишкека Кымбат Архарова приговорила его, бывшего спецназовца, воевавшего в горячих точках, награждённого правительственными наградами, к четырём годам исправительной колонии усиленного режима.



Об этом дичайшем случае мы рассказали 18 октября в статье "Сел в тюрьму - за то, что ранен?"



Если коротко - свой незаслуженный срок наказания Ерёменко получил за то, что защищал себя и окружающих от агрессивной женщины, находящейся в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, вооружённой ножом (которым она успела располосовать Ерёменко лицо).



Откликов на статью пришло много. И все - на одну тему: Игорь Ерёменко - порядочный человек (это посчитали очевидным даже те, кто не знаком с ним лично). Наказание, которое ему назначили, - верх несправедливости!



"Для Архаровой:

Кто вас Судьбы решать назначил? Вы не судья, вы ... !"



"Печально!!! А сколько судеб эта судья разрушила, судя по её "справедливому" приговору?! Эту историю хоть вы написали, а есть такие, про которые нам неведомо. За каждый несправедливый приговор она, наверное, поплатится. Родным терпения. "Дело №…", просим до конца проследить".



"А газета от имени читателей может направить петицию на имя Атамбаева? Я лично поддержу!"



Петицию на имя президента наша редакция не отправляла. Но за дальнейшим ходом этого уголовного дела следила.



Итак, 13 ноября судьбу Игоря Ерёменко решала коллегия Бишкекского городского суда.



Началось заседание так, что у группы поддержки подсудимого и его адвоката чуть было не опустились руки: судьи отклонили адвокатское ходатайство об изменении Игорю Ерёменко меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.



Потерпевшая Татьяна Братчикова (странно это звучит относительно шесть раз судимой наркоманки, бегавшей с ножом по детской площадке) тоже сидит. Тот же Октябрьский суд, напомним, отмерил ей тоже четыре года лишения свободы. И она тоже обжаловала приговор в Бишкекском городском суде - но безрезультатно: приговор оставлен в силе.



Татьяна Братчикова, вероятнее всего, в колонии особо не страдает. Не случайно же и она, и её сожитель 8 марта во всеуслышание заявляли: "Тюрьма - наш дом родной!"



На несудимого Ерёменко же месяц, проведённый в СИЗО, да ещё и по крайне несправедливому приговору, повлиял явно не лучшим образом. Он выглядит осунувшимся и подавленным - как бы ни храбрился и ни пытался приободрить жену и боевых товарищей.



Посовещавшись на месте, судьи решают начать процесс без потерпевшей. Та уже неоднократно давала показания - и на следствии, и в судах двух инстанций. Её показания зачитывают из материалов уголовного дела, невольно слегка разрядив этим напряжённую обстановку:



"Ерёменко называет меня наркоманкой, а я не наркоманка, и мне обидно. И я не была в тот день пьяной, я только пила пиво. Метадоновую терапию я прохожу, это правда".



Вряд ли что-нибудь более внятное "потерпевшая" Братчикова могла бы добавить сейчас… А её сожитель Александр Панков, как оказалось, вообще не очень беспокоится об исходе этого уголовного дела. Он даже адвокату своевременно не сообщил о предстоящем судебном процессе в городском суде.



Суд заслушивает четверых свидетелей. Двое из них - председатель ТСЖ и соседка Ерёменко - уже давали показания в Октябрьском суде. И здесь, в суде городском, рассказывают то же самое: как вызывающе, по-хамски вела себя в тот день "потерпевшая", как кидалась с ножом на сделавшего ей замечание Игоря Ерёменко, как её сожитель Панков угрожал потом всем свидетелям: "Что ты видела? Ты НИЧЕГО не видела! Смотри, я до тебя доберусь!"



Ещё двоих очевидцев события защите Игоря Ерёменко удалось найти уже после окончания следствия. Ничего нового они суду не сообщили, лишь подтвердили: Братчикова напала на Ерёменко первой. Он, подняв с земли какую-то металлическую палку, всего лишь защищался, пару раз ударив её... После инцидента "потерпевшая" ушла сама, своими ногами, "благоухая" алкоголем и показывая неприличные жесты.



- По заключению экспертизы, - обращается к подсудимому прокурор, - у потерпевшей сломаны два ребра… Могли вы их сломать этим прутом, тем более лёжа на земле, когда она была сверху?



- Не мог, - по-военному чётко и кратко отвечает Ерёменко.



- Не могли, - соглашается прокурор.



Сама Братчикова, как выясняется, тоже вдруг сменила гнев на милость. То рассказывала, будто в больницу её доставили в тяжелейшем бессознательном состоянии, и умоляла наказать "обидчика" по всей строгости закона. Теперь же прислала из колонии, где отбывает свой срок как рецидивистка, бумагу. Обращаясь к коллегии Бишкекского городского суда, просит прекратить уголовное преследование Игоря Владимировича Ерёменко и не считает полученные ею травмы сколько-нибудь серьёзными.



Этот отказ от претензий мнимой "потерпевшей" и лёг в основу вынесенного судом решения.



К моменту прений прокурор тоже в корне изменил свою позицию. В ходе допроса свидетелей он уже заметно сочувствовал подсудимому и мимоходом сетовал на то, что управдом вовремя не вызвала милицию (или хотя бы не пригрозила милицией распоясавшимся хулиганкам), и на то, что некоторые свидетели вовремя не вмешались в конфликт (пока ещё словесный), оставив Игоря Ерёменко с рецидивисткой, по сути, один на один - и не оставив ему таким образом выбора.



В прениях прокурор просил суд изменить приговор первой инстанции и назначить подсудимому условное наказание.



Суд, однако, смягчился ещё больше. Постановил признать Игоря Ерёменко виновным в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью и прекратить его уголовное преследование - в связи с отказом от претензий потерпевшей Т. Братчиковой.



Игоря Ерёменко освободили из-под стражи в зале суда.



Выйдя из клетки, он слегка растерянно огляделся по сторонам… Словно проверяя твёрдость походки, прошёл к одной стене, потом к другой… И только потом, видимо, осознав, что действительно свободен, направился к жене и друзьям…

Игорь Ерёменко всё ещё до конца не верит в освобождение.

Папа вернулся домой!



У каждой истории, тем более столь драматичной, должен быть итог. Вывод. Какую же мораль можно извлечь из этой весьма поучительной истории - вроде бы с хорошим концом?



Бывший спецназовец и постоянный борец за правду и справедливость Игорь Ерёменко из тюрьмы вышел, но не реабилитирован. Суд всё-таки признал его виновным в драке (которую не он спровоцировал, не он начал и не он продолжил, он всего лишь защищался сам и пытался защитить окружающих - в то время как другие мужчины лишь закрывали глаза игравшим на площадке детям).



Чуть больше месяца Ерёменко провёл в СИЗО - и это не добавило ему ни здоровья, ни оптимизма, ни веры в торжество справедливости.



И, наконец, самое неприятное: его пример - другим наука. Видишь, что рядом творится нечто противоправное и незаконное, не касающееся лично тебя, - пройди мимо, не задерживаясь и не оглядываясь. Можешь по примеру некоторых свидетелей ещё и глаза закрыть на всякий случай. Не вмешивайся, не лезь: спасибо тебе не скажут, зато вполне можешь быть назначен преступником и схлопотать незаслуженное наказание вплоть до тюремного заключения.



Увы, именно так теперь, наверное, и решат поступать многие вчерашние правдоискатели…



Ольга НОВГОРОДЦЕВА