РУССКАЯ ЖЕНА КЫРГЫЗСКОГО МУЖА

Подробности Жизнь 21.12.2016 12:30

секреты семейного счастья





К смешанным бракам в Кыргызстане отношение разное: большинство их критикует, мол, как это возможно? Кто-то поддерживает - какая разница, главное, чтобы человек был хороший. А кто-то в них живёт и своим примером ломает все стереотипы…



- Мы с мужем познакомились 33 года назад, - рассказывает моя давняя знакомая Ирина. - Родом я из Ростова-на-Дону, муж Эмиль - из Нарына. В 1983 году он приехал в Ростов по комсомольской путёвке. Работал на заводе, а я в то время была студенткой. Так случилось, что мы жили в одном общежитии. Эмиль увлекался фотографией. Как-то однажды в общей компании увидел меня и спросил: "Можно я тебя пофотографирую?". Я согласилась. В общежитии у него была небольшая каморка, где все его "фотоштуки" хранились. Когда я пришла туда фотографии забирать, смотрю - а у него вся каморка моими снимками завешана! Тут я присмотрелась к нему повнимательнее.



Мы начали общаться чаще, но сначала просто дружили. Это Эмиль мне уже потом сказал, что "я тебя увидел и влюбился с первого взгляда". А поначалу мы просто гуляли по вечерам, могли пойти в кафе поесть мороженое, в кино ходили, прогуливались по ростовской набережной. Я видела, что я ему нравлюсь, но относилась к нему как к другу.



А потом Эмиль уехал в Мурманск, в отпуск к друзьям. И я поняла, что мне как-то его очень не хватает! Как-то всё не так без него! - смеётся Ирина. - В общем, когда он вернулся, мы стали встречаться.



Я познакомила Эмиля с моей сестрой, он ей понравился, был такой обходительный, несмотря на то, что из глубинки. Сестра сказала мне, что "неплохой парень". А Эмиль, когда с сестрой разговаривал, часто повторял "вот когда мы с Ирой поженимся". Интересно, что мне он пока ещё этого не говорил, а сестре уже говорил! Так и случилось. Мы поженились, я взяла фамилию мужа - была Ирина Старых, стала Ирина Каниметова. У русских ведь женщине положено менять фамилию, чтобы семья была на одной фамилии.



Свадьба была тихая и скромная. Эмиль сообщил своим, что женится на русской девушке. Они были не против, но в то время приехать не смогли: далеко, дорого, да и неизвестность какая-то - из Нарына, да куда-то в Россию…

Ирина с мужем в студенческие времена, 1983 год.



Потом мы жили в Ростове-на-Дону, там я родила дочку. Когда решали, как назвать, придумали совместить имена - Эмиль и Ира, получилось - Эльмира.

В декрете было тяжеловато, муж решил ехать домой в Кыргызстан. Когда мы приехали в Нарын, скажу честно, как на духу - его родня встретила меня очень хорошо. Барана зарезали, всё как положено. По обычаю надели на меня платок. Дочку нашу все нянчили с огромным удовольствием! У Эмиля только мама, отца нет. Так вот моя свекровь - по-кыргызски "кайнене" сразу всем сказала, чтобы Иру не обижали, "а кто будет её обижать, будет иметь дело со мной".



В Нарыне мы с мужем прожили 10 лет. Жили с его мамой, с сёстрами и братьями. Их в семье семеро - три сына и четыре дочки. Из мальчиков мой муж - самый старший, перед ним ещё сестра. Жили дружно. Через пять лет у нас родился сын Тарас. В 1994-м году мы с Эмилем переехали в Бишкек.



Меня многие спрашивают: "Как ты уживалась с кайнене? Ты же русская, а она кыргызка, обычаи же разные, как вы жили? Вы с ней ругались?" Нет, мы не ругались! Я по-кыргызски не понимала, она по-русски, ну как можно в этой ситуации ругаться? - смеётся Ирина.



Сейчас я уже по-кыргызски понимаю, но говорить не могу. То есть могу, но чуть-чуть. С кайнене я говорю на кыргызском, но у меня немного окончания к словам "не лепятся". Так она меня поправляет и смеётся. Когда кайнене мне звонит, я всегда отвечаю ей на кыргызском, спрашиваю, как дела, как здоровье, не болеет ли, не замёрзла ли? Она такая довольная, что я с ней по-кыргызски говорю. Сейчас она меня называет "алтыным" - золотая моя.



А в самом начале всякое бывало, однажды был такой смешной случай. Кайнене сама из шерсти делала шырдаки - ковры. Шерсть для них нужно сначала обработать - постирать, просушить, потом расчесать. Как-то раз она ушла по делам, я решила заняться шерстью. В ванной очень тщательно постирала шерсть, вынесла на улицу, высушила. А сказали же, что надо расчёсывать! Но я никогда не видела, как это делается. Ну я взяла расчёску и стала расчёсывать, как волосы расчёсывают. Чешу и думаю - почему у меня не получается? Что за ерунда? А расчёсывать-то надо было как вату, разделять тонко-тонко, распушивать. Кайнене пришла, увидела мои потуги и долго смеялась потом.



Дома сейчас мы все разговариваем по-русски, но сын и дочь знают кыргызский. Когда жили в Нарыне, дети общались с Эмилем на кыргызском языке, а со мной на русском.



Кыргызы у меня часто спрашивают: "А ты наши обычаи соблюдаешь?". А я говорю - а какие у вас кыргызские обычаи? Сразу немного тушуются, потом говорят: "Ну, например, когда гости приходят, им надо чай наливать". Я говорю - а у русских, когда гости приходят, им что, чай не наливают, что ли? Тоже наливают! Это же от человека зависит, насколько сам человек гостеприимный, а не от национальности!



Я всегда старалась быть хорошей снохой, я же своего мужа люблю, поэтому всё старалась делать, как надо. По дому всё делала, кушать готовила. С нами жили младшие сестрёнки мужа. Я у них училась делать тесто. Научилась готовить борсоки, муж их очень любит. Сейчас у нас дома в основном кыргызские блюда. Муж нарынский, поэтому часто готовлю мясо и лапшу. Делаю лагман. Манты у нас практически каждую неделю, дома все их любят. Ну и борщ тоже готовлю, никто не отказывается! Могут кушать манты и запивать борщечком!



Праздники у нас в семье отмечают и мусульманские, и христианские. Обязательно празднуем Пасху, я крашу яйца, пеку булочки и куличи.



Сейчас родственники мужа в основном живут в Токмаке. Они все читают намаз. На праздник я приезжаю к ним с крашеными яйцами, с пасхой, с булочками, с конфетами, всё как у русских положено. Так они меня встречают словами "Христос воскрес!", - улыбается Ирина.



Посты у нас в семье не соблюдаются, ни христианские, ни мусульманские. Муж говорит, что мы и так всю жизнь пост держим - рано утром встаём, по чашке чая или кофе выпиваем и уходим на весь день на работу. А поздно вечером приходим домой. Пока ужин приготовишь - уже и солнце зашло. Вот и пост.



В церковь я не хожу. Но в бога верю. И муж тоже - в бога верит, в мечеть не ходит. Мы оба просто стараемся соблюдать 10 заповедей, которые есть в любой религии: не убей, не укради, уважай родителей, не желай чужого добра... Вот их и придерживаемся.



Несколько лет назад я приняла ислам. Многие спрашивают -как так, как же ты могла поменять веру? А я считаю, что бог один, в любой вере. Просто каждый народ называет его по-своему. Я поменяла веру, но бога-то я не поменяла. Он как был один, так и остался. Так в чём смена веры? Для меня ничего кардинально не поменялось. Я не религиозный фанатик. Я считаю - придерживайся десяти заповедей и живи правильно. Почему я это сделала? Муж мне сказал - надо подстраховаться, мало ли, что там на небесах? Чтоб после смерти мы всё равно были вместе, в одном месте.

Ирина с мужем Эмилем, 33 года вместе.



Летняя встреча с родственниками в Иссык-Ате.



Летом к нам в гости приезжала моя сестра. Много лет назад она вышла замуж и уехала к мужу в Израиль. Уже 25 лет они живут в городке недалеко от Хайфы. За это время путешествовали по всему миру. Но когда к нам в Кыргызстан приехали, были в большом восторге! Сестра сказала, что здесь всё чистое, девственное - этот воздух, эта вода, эти горы, на которые невозможно насмотреться!



Мы с сестрой проехались вокруг Иссык-Куля, посмотрели Джети-Огуз, были на горячих источниках. Сестра с мужем были в восторге от наших людей. Как-то раз заехали в горы, на развилке не знали дорогу, как проехать, в какую сторону. Мимо на лошади ехал чабан с отарой, мы спросили, как проехать. И этот чабан был готов проскакать рядом с нами, показать, куда повернуть. Сестра тогда сказала: "Ещё бы пять минут поговорили, и он бы нас позвал к себе чай пить". И это не один человек, повсюду нам встречались отзывчивые, отрытые люди. Настолько у нас народ добрый! Я вообще поняла так: если ты к человеку по-доброму, то и он к тебе по-доброму, а если ты к нему со злом, он тебе ответит тем же.



Гостям из Израиля очень понравились кыргызские продукты. Когда они прилетели, я сразу спросила - что вам купить поесть, к чему вы привыкли? Сестра хотела йогурты. Мы с Эмилем купили йогурты, всю полку в холодильнике ими забили. Потом на базаре купили домашнюю сметану, молоко, творог. Дома, когда я закипятила молоко, наши гости увидели пенку на молоке. Они просто пищали от восторга! У них там в Израиле такого просто нет! Ещё сестра сказала, что в Кыргызстане вкус еды совсем другой. Мясо очень вкусное, натуральное. Они не могли наесться нашей малиной, клубникой, помидорами, арбузами, яблоками. А до йогуртов дело так и не дошло, так они в холодильнике и остались.



Сестре очень понравился Бишкек. Она сказала: "Несмотря на то, что у вас почти нет мусорных урн, у вас город чистый. Да, пусть немножко бедненько, и некоторым домам требуется ремонт, но чисто же". Не знаю, может, это после Израиля им так показалось, там же везде камень, земли мало…



Родственники Эмиля устроили моей сестре встречу на Иссык-Ате. Зарезали барашка, приготовили плов. Очень дружно отметили. Так и живём. И дети с нами, рядом. Сыну Тарасу сейчас 27 лет, пока не женат. Он - выпускник кафедры психологии Кыргызского национального университета. Работает, занимается спортом. Тарас с детства увлекался музыкой, и когда много лет назад в Беслане в России случился теракт, его это очень задело, он написал песню. Такая песня получилась, что без слёз никто не слушал. Там и про автоматную очередь, и про крики детей… И вот с тех пор стал писать песни. Отец Эмиля был манасчи, наверное, от дедушки что-то внуку передалось. Можно сказать, мой Тарас - основатель движения хип-хопа в Бишкеке, у него даже группа своя была, его в Бишкеке многие знают.



Дочка Эля вышла замуж за кыргыза. Живут они в Бишкеке, мы с зятем хорошо ладим. Азим вписался в нашу семью, как будто у нас и родился, и воспитывался. Он очень уважительно относится к родителям, что к тещё, что к тестю.



Общая радость - внук Амир, ему скоро будет 4 годика. Внучок - копия зятя, ну просто клон, один в один, как под копирку! Но волосы светлые и глаза голубые! Как-то раз мне одна женщина сказала, что, по науке, если мама и папа с карими глазами, то больше ста процентов, что никогда не родятся голубоглазые дети. Я ей говорю - да что вы мне рассказываете! И показываю фотографию внука. Он у нас светлый, белокожий и голубоглазый.



Однажды был такой случай. Зять - кыргыз, дочка моя тоже на кыргызку похожа. Пошли они как-то раз с Амиром гулять. И одна очень бдительная русская старушка всю дорогу шла за ними, внимательно на них смотрела, смотрела, строго так, потом говорит: "Вот откуда у вас, у кыргызов, русский ребёнок?". А зять возьми да ответь: "А у нас с женой мама русская!".

Внук Амир - симпатяга-блондин с голубыми глазами.

Семейство в сборе на свадьбе дочери Эльмиры.

Две сестры с мужьями. Гостям из Израиля Бишкек понравился.

С детьми двадцать лет спустя после свадьбы.



Не скажу, что мы идеальная семья, - заключает Ирина. - Как у всех нормальных людей, у нас бывают какие-то споры… Без этого ведь и жизни нет. Секрет семейного счастья в том, чтобы уметь прощать. А не в национальности мужа или жены. Я стараюсь сглаживать конфликты, если мы начинаем ругаться, я лучше скажу мужу "да, да, да, ты прав", ведь лучше согласиться, а потом потихоньку, по-женски всё это так перевернуть и сделать так, чтобы как будто это была его идея. Ну и, конечно, любовь нужна. Вот вчера муж, когда я спросила, можно ли мне нашу историю рассказать, сразу же сказал, что он меня любит. Любовь должна быть, без любви как?



записала

Евгения МАРТЬЯНОВА

Фото из архива семьи

Каниметовых.

