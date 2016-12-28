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Новый год: немецкая забава на весь мир

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Жизнь
28.12.2016 15:11


 

     Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Нет, не ходим в баню. Мы, как и все кыргызстанцы, наряжаем ёлку, выбираем подарки, готовим оливье и покупаем мандарины. Так надо, традиция же! И никто даже не задумывается, а почему, собственно, надо? Почему именно ель? Почему в декабре? Откуда он вообще взялся, этот Новый год?


Вот мне всегда было непонятно, почему новогодняя ночь именно 31 декабря, а не, к примеру, ровно в середине зимы. Ну нелогично как-то поделено: один зимний месяц остаётся в старом году, а два следующих в новом. Зато уже в этом самом наступившем "новом" году (прощай, логика!) празднуется "старый" Новый год. А между этими двумя праздниками отмечают Рождество. Хотя, опять же, по логике, если отсчёт времён ведётся от Рождества Христова, то почему оно празднуется после наступления нового года?


Такой огород нагородили в своё время наши предки. Чтобы разобраться в хаосе зимних праздников, нужно понять календарную систему. Сегодня весь мир живёт по так называемому григорианскому календарю, но так было не всегда. До него использовался юлианский календарь, названный в честь римского императора Юлия Цезаря. Год в том календаре начинался 1 января, но не просто так, а потому что именно в этот день избранные римские консулы вступали в должность. Новый консул - новый год, всё просто.


В юлианском календаре было 365 дней и 12 месяцев. Раз в четыре года объявлялся високосный год и добавлялся один день - 29 февраля. Ну всё же, как обычно, скажете вы, зачем надо было менять его на григорианский? Всё, да не всё. Юлианский календарь не совпадал со временем обращения Земли вокруг Солнца, а значит, с природой. И погрешность-то была всего один лишний день в 100 лет,  но за несколько веков день весеннего равноденствия, по которому определялась дата Пасхи, сместился на целых 10 дней. У церковников начались проблемы с подсчётами. Поэтому в 1582 году Папа Римский Григорий XIII заменил юлианский  календарь на другой, который потом и назвали в честь него григорианским.  


На григорианский календарь перешли практически все католические страны. Новый календарь сдвинул текущую дату сразу на 10 дней и исправил накопившиеся временные ошибки. Но тут же создал новые - после 21 декабря 1582 года наступило 1 января 1583 года и люди остались без Рождества - 25-го декабря-то не было! Европейский народ начал роптать. Купцы поднимали мятежи, заявив, что сдвиг на 10 дней срывает им сроки поставок товара и приводит к убыткам. Возмутись и налогоплательщики - не успели заработать, а уже конец месяца и снова плати? Мятежники громили церкви с "добрыми" словами в адрес Григория 13-го. Но против Папы и армии не попрёшь, сказано - новый календарь, значит новый календарь.


Вот вы скажете - так то же католики, мы-то тут причём? Так уж повелось, что всякая лабуда, в том числе и праздничные обычаи, приходят к нам с Запада. Взять хотя бы День святого Валентина и Хэллоуин - каких-то пять лет назад у нас о них вообще никто не слышал, а теперь все празднуют. Сами не знают, что именно, но празднуют же.  


А вот предки наши были мудрее. Они были ближе к природе, понимали законы вселенной и ничего не делали просто так. Причём не только мусульмане, но и православные. Народы Туркестана (а именно так ещё каких-то двести лет назад называлась территория современных Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, когда стала частью Российской Империи) отмечали начало нового года 22 марта. Сегодня мы знаем этот праздник как Нооруз. На Руси до 15-го века новый год также начинался не с января, а с  марта. И была в этом своя логика: начало весны, возрождение природы, обновление всего живого. Зиму пережили, значит, наступил новый год.  


И всё бы хорошо у народа было, если бы не правители. Никак им спокойно не сиделось на своём царском месте. В 1492 году московский князь Иван Третий Васильевич (нет, нет, не Грозный, а его дед) повелел считать началом нового года 1 сентября. Так, дескать, удобнее собирать оброки и налоги, после сбора урожая. А как же новогодний праздник, спросите вы? А был такой, только назывался он не Новый год, а Новолетие. И никаких ёлок и мандаринов - торжественная молитва и всё.


Так бы всё и оставалось по-старому, если бы в 17-м веке один предприимчивый российский император не прорубил окно в Европу. Страсть Петра Первого к реформам отразилась в том числе и на календаре. В декабре 1699 года царь-реформатор, а также большой поклонник всего заграничного издал указ, по которому предписывалось  началом нового года считать 1 января, как в странах Европы.  


По указу государя, на немецкий манер и под страхом наказания, праздновать Новый год полагалось семь дней, во время которых нужно было непременно радоваться, пускать ракеты и палить из пушек, а "по большим и преезжим улицам перед вороты учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых".


Если вы думаете, что именно с той поры в домах стали появляться украшенные шарами и конфетами новогодние ёлочки, то вы не правы. Традицию украшать дома еловыми ветками на Новый год Пётр Первый подсмотрел у немцев. Вот только в России обычай такой поначалу не прижился. Ель на Руси традиционно связывалась со смертью и погребальным обрядом - могилу умершего частенько закрывали еловыми лапами, так что о том, чтобы приносить ель в дом, речи не шло.


Так откуда ж новогодняя ель? Да всё от них же, от германцев. И это уже очень-очень древняя история. Среди германских народов-язычников  существовал обычай на Новый год идти в лес, выбирать еловое дерево, украшать его цветными лоскутами и совершать возле него разные обряды. Со временем еловые деревца стали срубать и приносить домой. С распространением христианства обычай приобрёл религиозный смысл. Язычество ушло, немцы остались, а украшенная ёлочка стала частью атмосферы кануна Рождества - сочельника.

 

Так  выглядела  рождественская  ёлка  в  конце  19  века.


Всё, что мы сегодня, не задумываясь, цепляем на ёлку, когда-то имело свой тайный смысл. Рождественскую ель украшали сладостями, что символизировало "сладость духовных даров", которые волхвы поднесли младенцу Христу в день рождения. Яблоки на ветках символизировали грехопадение Адама и Евы. Свечи и фигурки ангелов давали сияние "благодатного света". Остроконечная звезда на верхушке ели означала Вифлеемскую звезду, засиявшую в небе перед рождением чудесного младенца. Со временем яблоки и сладости на ёлке превратились в стеклянные шары и игрушки, свечи - в блестящую мишуру, а звезда стала пятиконечной, красной, "кремлёвской".


Но вернёмся снова на триста лет назад. После смерти Петра Первого иноземный обычай украшать дома еловыми ветками забылся. А спустя много лет в новогоднюю историю снова вмешались немцы. А точнее супруга императора Николая Первого Александра Фёдоровна, она же Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская.


Императрица-немка очень скучала по дому, а тоска  сильнее всего грызёт именно в праздники. И вот 24 декабря 1828-го года по инициативе Александры Фёдоровны во дворце была устроена первая рождественская ёлка по всем немецким правилам - с наряженным деревом и подарками для пяти своих детей и племянников.  


Ну и пошло-поехало… Рождественские ели начали ставить на городских площадях и вокзалах, на катках, у клубов и театров, наряжали дома. А любой праздник - это, прежде всего, бизнес. Затею быстро подхватили торговцы, сообразившие, что на Рождестве можно заработать. Примерно так же, как сегодня нам настойчиво предлагают купить открытку с сердечком на 14 февраля, с появлением рождественских елей в продаже появились на выбор самые разные красивые ёлочные игрушки, конфеты, пряники, сладости. Богачи мерились друг с другом ёлочными украшениями, ёлка превращалась в забаву для состоятельных людей.

Старинная  рождественская  открытка  конца  19-го  века.


Но как же рождественская ель стала вдруг новогодней? Как вы, конечно же, заметили, по юлианскому календарю Рождество приходилось на 25 декабря. Пётр Первый хоть и повелел начинать новый год с 1 января, но юлианский календарь не отменял. Ёлку ставили на Рождество и зажигали вплоть до 31-го декабря, то есть она была и рождественской, и новогодней.


Однако к началу 20-го века за прошедшие столетия между юлианским и григорианским (по которому давно жила вся Европа) календарями накопилась разница в 13 дней. С этим надо было что-то делать, и тут грянула октябрьская революция 1917-го года. Большевики решили "синхронизироваться" с мировым временем и издали указ о переходе на григорианский календарь, при этом после 31-го декабря 1917-го года сразу же наступало 14-е января 1918-го года. Которое позже и стало Старым Новым годом.


И всё бы хорошо, но православная церковь такие скачки во времени не приняла и перехода не одобрила. И продолжила праздновать Рождество как раньше - 25 декабря по старому стилю, или 7 января по новому. Так Рождество и Новый год у православных поменялись местами. Учитывая, что Рождеству предшествует самый строгий пост, а поесть за праздничным столом на Новый год большевикам очень хотелось, уж не это ли стало одной  из причин, почему они так не любили церковников?


В 20-е годы прошлого столетия рождественская ёлка оказалась под запретом. Рождество назвали "поповским" обычаем и запретили. Но праздника-то хотелось. Поэтому в 30-е годы, уже при Сталине, традицию украшения ёлки возродили, но делать это стали не на Рождество, а в Новый год. И исключительно для детей.


В советские годы Новый год стал всенародным праздником. Появились, собственно, и главные атрибуты Нового года - мандарины, салат оливье, бой курантов, обращение главы государства к народу. После распада СССР в бывших его странах так и осталась привычка 14-го января отмечать Старый Новый год.  

А  вот  так  Новый  год  встречать  не  надо...


Интересно, что Новый год - в прямом смысле слова "живой праздник", ведь мода на то, как и с чем его встречать постоянно меняется. В 80-е годы стало модным связывать встречу Нового года с китайским гороскопом. И до сих пор, несмотря на то, что уже в феврале никто не может вспомнить, год имени какого животного он встречал буквально месяц назад, 31 декабря все упорно поздравляют друг друга то с наступающим годом быка, то с годом петуха.


В 90-е годы с экранов телевизоров на нас хлынула лавина голливудских рождественских фильмов, и все тут же позабыли старую добрую "В лесу родилась ёлочка" и запели американскую навязчивую "Джингл бэлз, джингл бэлз", надели красные колпаки и узнали, кто такой Санта-Клаус.   


Лет десять назад появилась мода встречать Новый год "по фэн-шуй". То есть непременно в западном углу восточного крыла северной стороны дома лицом на юг в благоприятной зоне у окна рядом с источником воды. Слава богу, такая мода быстро сменилась.     


Сегодня все мы, готовясь к новогодним праздникам, невольно находимся под влиянием западных традиций празднования Рождества (а на Западе оно как было главным праздником, так и осталось), принимая его за Новый год.  Популярными символами новогодних гуляний у нас стали круглые еловые венки (католические, надо заметить), молодёжь охотно носит красные "гномские" колпаки, на городских улицах в качестве украшений устанавливают сказочные оленьи упряжки, в которых обычно разъезжает иноземец-Санта-Клаус (не верите - прогуляйтесь по площади Ала-Тоо). Свои и чужие праздники смешались в один большой сказочный Новый год. Хорошо это или плохо? Как говорила моя бабушка: "Да лишь бы не было войны!".

Современная  ёлочка  горит  огнями  и  окружена  подарками.

 


А ещё бабушка говорила, что с Новым годом связано большое количество примет. Как встретишь Новый год, так его и проведёшь - эту народную мудрость знает каждый уже с пелёнок. Считается, что в новогоднюю ночь нужно одеваться в новое, тогда целый год будешь ходить в обновках. Чтобы год был хорошим и "чистым", перед праздником нужно выбросить из дома всю битую посуду и перемыть окна и зеркала. Новогодний стол должен ломиться от еды, чтобы весь год жилось богато. Спать в новогоднюю ночь нельзя, иначе год пройдёт вяло и неинтересно.


А ещё перед Новым годом нужно отдать все долги и простить все обиды, а тем, кто в ссоре - помириться.


В общем, в Новый год нужно идти чистым и душой, и телом. Чего мы вам, дорогие читатели, и желаем! Добра и мира вам и вашим семьям!


С наступающим вас Новым, 2017-м годом!


Евгения  МАРТЬЯНОВА
фото из Интернета


 



Новый  год  -  это  ожидание  чуда.  Всех  с  наступающим!



самые известные ёлки в мире
 


Самая дорогая новогодняя ёлка была установлена в 2010 году в Абу-Даби. Она была украшена золотыми и серебряными шарами, а также ювелирными изделиями с драгоценными камнями на сумму 11,5 миллиона долларов.


Самую большую рождественскую ёлку в мире соорудили в 2009 году в Мехико. Её высота - 110 метров, а диаметр - 35 метров, общий вес металлических конструкций и украшений - 330 тонн.


Одна из самых оригинальных - искусственная плавучая ёлка в Рио-де-Жанейро (на фото слева). Её высота - 85 метров, несколько лет назад эта ёлка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире плавучая ёлка. В неё вмонтирован механический колокол, исполняющий рождественские мелодии. В гирлянде более трёх миллионов лампочек, которыми управляет компьютер, а по выходным из ёлки бьёт салют.


В Риме ёлку устанавливают на площади Святого Петра. Согласно сложившемуся обычаю, каждый год ёлку Ватикану приносит в дар одно из европейских государств. По окончании рождественского периода древесина главной ёлки католической церкви идёт на изготовление предметов, доходы от продажи которых направляются на оказание помощи бедным.


В Великобритании с 1946 года 20-метровая ёлка устанавливается  в Лондоне на Трафальгарской площади. Эту ёлку присылает королевская семья Норвегии в знак признательности за освобождение страны от немецкой оккупации английскими войсками во время Второй мировой войны.
 


Мы привыкли думать, что Новый год в ночь 31 декабря празднует весь мир, но это не так. Есть на Земле страны, для которых 1 января - самый обычный, ничем не примечательный день.

Саудовская Аравия не празднует Новый год. Дело в том, что празднование смены дат считается чуждым исламу. Поэтому, если окажетесь 1 января в столице государства городе Эр-Рияд, не удивляйтесь абсолютно будничной картине. Для правоверных в Саудовской Аравии существуют только три праздника: День независимости, празднование конца месяца рамадан  и праздник жертвоприношения. Ну и ещё пятница  - день отдыха в мусульманском мире.


В Израиле 1 января - обычный рабочий день, если, конечно, это не суббота - священный день для иудеев. Израильтяне празднуют Новый год осенью - в новолуние месяца тишрей по еврейскому календарю (в сентябре или октябре). А 1 января в Израиле празднуют в основном выходцы из стран СНГ. Они стараются взять отгул на работе и традиционно отметить праздник с семьёй и друзьями.


1 января - самый обыкновенный день в Иране. Страна живёт по Персидскому календарю. Например, сейчас в Иране идёт 1393 год. Новый год иранцы отмечают в день весеннего равноденствия - 21 марта.  


В разномастной многокультурной Индии столько праздников, что если бы пришлось отмечать все, то было бы некогда работать. Поэтому некоторые из них стали "праздниками по выбору", в зависимости от верований и исповеданий. В эти дни все учреждения и офисы работают, но сотрудники могут взять отгул. Именно к таким праздникам относится 1 января. По единому национальному календарю Новый год в Индии наступает 22 марта.


В Китае Новый год приходится на один из дней в период с 21 января по 21 февраля и приурочен ко второму новолунию после зимнего солнцестояния. Этот праздник китайцы встречают с государственным размахом: запускают фейерверки, устраивают шумные шествия, проводят масштабный праздник фонарей и собираются на традиционный семейный ужин, пропустить который можно только по очень уважительной причине. А вот 1 января всё намного проще. Это выходной день, и в магазинах появляются искусственные ёлки и фигурки Деда Мороза, но это скорее дань многонациональности Китая, а массовых шумных празднеств ни 31 декабря, ни 1 января в Китае нет.

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