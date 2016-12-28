О чём мечтают дети, встречая Новый год?

|Новости
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ЦИК назначит выборы мэра Бишкека
По Закону «О статусе столицы» Центризбирком КР должен назначить выборы мэра Бишкека не позднее десяти календарных дней со дня первой сессии вновь избранного городского кенеша.Подробнее...
Канатбек Музуралиев стал председателем Бишкекского горкенеша
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«Кумтор» получил все разрешения для работы в 2017 году
Предприятию «Кумтор» в Кыргызстане выдали все необходимые разрешения и утвердили план горных работ на руднике на 2017 год. Об этом сообщила «Центерра Голд Инк.»Подробнее...
в БГК определились с лидерами фракций и подписали коалиционное соглашение
Об этом заявлено 30 декабря на первой сессии БГК.Подробнее...
опубликован текст новой Конституции КР
Текст новой Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 декабря, опубликовали в номере газеты «Эркин-Тоо» за 30 декабря.Подробнее...
США высылают 35 российских дипломатов
Президент США Барак Обама 29 декабря распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести санкции против представителей разведки РФ, которые, по мнению Вашингтона, причастны к кибератакам во время американской президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщили российские СМИ.Подробнее...
Экс-глава аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев вышел на свободу
Бывшего руководителя аппарата президента Кыргызстана Данияра Нарымбаева выпустили из тюрьмы по системе условно-досрочного освобождения.Подробнее...
Президент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан
29 декабря президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, предусматривающее беспошлинные поставки сырья в КР.Подробнее...
в Бишкеке состоялась Президентская новогодняя ёлка для детей
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кыргызстанцы получат доступ к обязательному медстрахованию в России
Доступ к социальным гарантиям с 1 января 2017 года также получат приезжие из Беларуси, Армении и Казахстана.Подробнее...
кыргызстанцы осуждены в Дубаи
Пять граждан Кыргызстана год назад ограбили обменное бюро в Дубаи, их осудили на три года тюрьмы. Об этом пишет центральная эмиратская газета The National.Подробнее...
стойкие духом
Президент наградил трех кыргызстанцев медалями «Данк».Подробнее...
президент Кыргызстана утвердил новую конституцию
Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом 11 декабря 2016 года.Подробнее...
на завтрак к Дональду Трампу
поедут два депутата парламента Кыргызстана.Подробнее...
НАРОД ПРОТИВ!
Инициативная группа горожан собрала более 30 тысяч подписей против поправок, разрешающих государству изымать земельные участки для общественных нужд.Подробнее...
новые биометрические паспорта
Государственная регистрационная служба показала образцы новых биометрических паспортов.Подробнее...
Кыргызстан подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе сообщил журналистам, что кыргызская сторона подписала новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС.Подробнее...
в Кыргызстане упразднены военные суды
Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Подробнее...
Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора, а ныне депутата парламента Аиды Саляновой по статьям «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Подробнее...
президент Алмазбек Атамбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
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Состав Бишкекского горкенеша
Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша.Подробнее...
в Бишкеке кыргызстанцы приносят цветы к российскому посольству
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в России объявлен общенациональный траур
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей ранним утром 25 декабря над Чёрным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.Подробнее...
Кыргызстан соболезнует...
А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с крушением самолета Минобороны РФ в районе Сочи.Подробнее...
«Азия MIX» - чемпион!
Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с победой в Высшей лиге КВН.
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О чём мечтают дети, встречая Новый год?
В новогоднюю ночь все дети загадывают желания. Ведь они ещё верят в сказку. Чтобы узнать, о чём они мечтают, мы провели детский опрос.
Говорят, под Новый год все мечты сбываются… О чём мечтаешь ты?
Эмили.
Индира.
Сабина.
Лилия и Елизавета.
Илим с мамой.
Тахир и Амир.
Нур.
Руслан с бабушкой.