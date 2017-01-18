ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО-КЫРГЫЗСКИ: РАБОТЫ МНОГО, ЗАРПЛАТЫ МАЛО…

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39-я жертва авиакатастрофы
Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.Подробнее...
животноводство в Кыргызстане развивается благодаря ЕАЭС
В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.Подробнее...
поисковые работы на месте авиакатастрофы под Бишкеком завершены
Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 747 завершены, точное число погибших — 38, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов на пресс-конференции 19 января.Подробнее...
Международный аэропорт "Манас" сообщает:
В грузовом самолёте «Боинг-747», упавшем 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.Подробнее...
чёрные ящики отправили в Москву
Чёрные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолёта «Боинг-747» отправили 19 января в 7.30 в Москву для расшифровки.Подробнее...
спецсчёт для пострадавших в авиакатастрофе
На специальный счёт МЧС продолжают поступать деньги.Подробнее...
дети плакали, когда узнали о погибших в авиакатастрофе одноклассниках
В числе 17 погибших детей оказались 4 ученика Атбашинской средней школы-гимназии в селе Манас Сокулукского района.Подробнее...
"Жертвы Боинга":
В результате крушения самолёта в семье Рахмановых погибли беременная 23-летняя Венера и два ее сына.Подробнее...
эксперты приступили к расследованию авиакатастрофы
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения грузового самолета "Боинг-747" на участке Дача СУ Чуйской области Кыргызстана.Подробнее...
общая беда
Жители Бишкека собрали более 9 тонн гумпомощи для пострадавших в результате авиакатастрофы.Подробнее...
аспирантку КГМА уволили за аморальное поведение
Преподаватель медицинской академии Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу "Боинга" на своей странице в "Фейсбуке", написала, что это "естественный отбор, чистка нации", указав, что погибшие приехали из южных регионов.Подробнее...
официальное число погибших в авиакатастрофе достигло 38
Государство окажет потерпевшим материальную помощь.Подробнее...
Комиссия МАК приступила к расследованию причин крушения под Бишкеком «Боинга-747»
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представитель «Кыргызаэронавигации»:
"Разбившийся Боинг-747 не кружил в полосе ожидания, экипаж сразу решил совершить посадку".Подробнее...
на месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы
На месте авиакрушения в поселке Дачи СУ под Бишкеком 17 января работают спасатели МЧС и сотрудники МВД КР.Подробнее...
опознаны 32 погибших в авиакатастрофе кыргызстанцев
Министерство здравоохранения Кыргызстана опубликовало имена 32 погибших граждан Кыргызстана в результате катастрофы «Боинга-747».Подробнее...
президенты России и Казахстана выразили соболезнования
в связи с крушением самолёта под Бишкеком.Подробнее...
По факту крушения турецкого самолета в Бишкеке возбудили уголовное дело
В результате падения самолёта погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая членов экипажа.Подробнее...
в Кыргызстане 17 января - день траура
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Президент Атамбаев соболезнует...
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолёта в районе аэропорта "Манас" и распорядился оказать им материальную помощь.Подробнее...
Во время авиакатастрофы туман был в пределах нормы
Об этом сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов.Подробнее...
на 10.00 стало известно о 32 погибших
В результате авиакатастрофы около аэропорта "Манас" 16 января погибло 32 человека, включая 4 пилотов.Подробнее...
фото с места падения «Боинга-747»
16 января в 7.31 недалеко от международного аэропорта «Манас» потерпел крушение самолет авиакомпании Turkish Airlines.Подробнее...
в результате падения самолёта погибли 15 человек из местных жителей
Об этом сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов.Подробнее...
около аэропорта «Манас» разбился самолёт
При заходе на посадку, примерно в 7.10 утра 16 января, в районе дач, недалеко от аэропорта «Манас» разбился турецкий самолёт.Подробнее...
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО-КЫРГЫЗСКИ: РАБОТЫ МНОГО, ЗАРПЛАТЫ МАЛО…
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