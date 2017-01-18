ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО-КЫРГЫЗСКИ: РАБОТЫ МНОГО, ЗАРПЛАТЫ МАЛО…

Подробности Жизнь 18.01.2017 10:41

Что делать?



"Требуются, требуются, требуются…" - объявления о работе в Бишкеке висят буквально на каждом фонарном столбе. Вот только может ли прокормить такая работа, это уже другой вопрос.



По данным Национального статистического комитета, на июль 2016-го года средняя заработная плата в Кыргызстане составляла 13649 сомов. Но это как "средняя температура по больнице". Если в областях ещё можно прожить месяц на эти деньги, то в Бишкеке - с большим трудом.



Бишкекские газеты с объявлениями о найме на работу предлагают в основном вакансии в сфере услуг и торговли. Таких вакансий много, но максимальная предлагаемая зарплата в большинстве случаев - не больше 15 тысяч сомов. Очень много вакансий с зарплатой в 6, 7 или 8 тысяч сомов, то есть всего на пару тысяч больше утверждённого в Кыргызстане прожиточного минимума. И как прожить на эти деньги?



Рыба, как известно, ищет где глубже, а человек - где лучше. Ситуация такова, что даже имея на руках диплом вуза и пять лет обучения за плечами, в Кыргызстане нет никакой гарантии успешного трудоустройства и достойного заработка. Сегодня тысячи кыргызстанцев, не сумев найти хорошую работу в своей стране, уезжают на заработки за границу. И самое ужасное в этом, что то, что ожидает их на чужбине, пугает многих гораздо меньше, чем то, что ждёт их по возвращении домой.



"Я училась на экономиста. После университета искала работу, но ничего хорошего не нашла. Пошла работать администратором в мебельный салон. Зарплата была 10 тысяч сомов, но обещали повысить. Год проработала, никакого повышения так и не было. У меня дочка, с мужем мы в разводе, родственники помогают, конечно, но денег всё равно не хватает. Ушла из мебельного, год работала продавцом на "Дордое". Там таких, как я, с корочкой о высшем образовании, много работает. Потом один знакомый предложил мне поехать поработать в Турцию, я согласилась. Дочку оставила у моих родителей. Сначала работала помощником администратора в отеле, потом стала гидом для туристов. Работа неплохая, но практически без выходных и очень строгий хозяин-турок, чуть что не так - огромный штраф. Зарплата - 600 долларов. В Бишкеке в месяц я столько не заработаю. А здесь у меня и проживание, и питание бесплатное, получается копить и откладывать деньги. Очень скучаю по дому, по дочке, но вернуться пока не могу. Приеду в Бишкек, и что дальше? Опять за десять тысяч в месяц шесть дней в неделю сидеть на бесперспективной работе?". Айнура, 29 лет.



Кыргызстанцы едут на заработки в самые разные страны - в Турцию, Арабские Эмираты, Южную Корею, США. Но основными направлениями остаются, конечно же, наши соседи - Россия и Казахстан. По данным Федеральной миграционной службы России, в 2016 году число граждан Кыргызстана на территории РФ составило 553 тысячи 910 человек. Более половины из них - молодёжь.



"Сразу после школы я уехал на заработки в Москву. Перед рейсом из Бишкека в аэропорту пограничники не хотели меня выпускать, потому что у меня не было справки от родителей с согласием на выезд. Предложили "договориться" за 5 тысяч сомов, у меня с собой было только 2 тысячи рублей, пришлось отдать, чтобы улететь. Когда в Москве оказался, болел долго, там климат другой, акклиматизация и всё такое. Сначала жил у знакомой на съёмной квартире. Нас там было 19 человек. Я очень скучал по дому, закрывался в ванной и плакал, постоянно вспоминал еду, которую мне сестра в Бишкеке готовила. На улице и в метро прятался от полиции. Один раз меня остановили двое полицейских, посмотрели мои документы и спрашивают: "Ты что здесь делаешь, тебе же всего 16 лет?". Я говорю: "Работать приехал, из Бишкека". А они: "А, тогда понятно…" и отпустили меня в тот раз. В Москве я устроился работать официантом в кафе, потом стал администратором. Зарплата была 20 тысяч рублей плюс чаевые. В месяц чаевых выходило даже больше, чем зарплата. Я копил деньги, мечтал приехать домой в Бишкек и открыть компьютерный клуб. В прошлом году вернулся, но сильно заболел, и пока с клубом не получается. Но вылечусь и снова в Москву поеду зарабатывать". Эсен, 20 лет.



Таких историй сегодня всё больше. Уехать на чужбину, чтобы заработать денег на жизнь на родине, уже давно стало нормой. В достойную зарплату в Кыргызстане, как в детскую сказку, никто из кыргызстанцев просто не верит.

Пока одни ищут работу, другие упражняются

в объявлениях о найме и чего только не придумывают.



Что же происходит сегодня на рынке труда в нашей столице? С вопросами о трудоустройстве я обратилась в Бишкекское управление по содействию занятости Министерства труда и соцразвития КР. Там оказалось, что сам сапожник-то без сапог - в управлении грядёт большое увольнение и сокращение штата наполовину "в целях оптимизации структуры".



По словам начальника управления Бактыбека Усупбекова, население Бишкека составляет 988 тысяч человек, из них 37 тысяч - безработные.



- В последнее время к нам стала чаще обращаться именно молодёжь - выпускники наших вузов, - рассказал Бактыбек Сардарбекович. - Почему так получается? Потому что наши вузы неправильно готовят специалистов, непланомерно, идёт перенасыщение. Сейчас многие открыли контрактные специальности, у них одна цель - зарабатывание денег на студентах.



- А какие специальности сегодня самые востребованные?



- Два-три года назад были строители и швеи, а сейчас бухгалтера со знанием международного стандарта, программисты, врачи.



Невостребованные - экономисты и юристы. У нас их слишком много.



- Сейчас кыргызстанцы всё чаще уезжают на заработки в другие страны. Неужели у нас совсем нет работы?



- Экономическая ситуация такова, что наши предприятия не могут полностью обеспечить людей работой. Плюс перенасыщенность кадров. Люди стараются уехать, чтобы заработать. Пока у нас такая ситуация. Надеюсь, что те, кто уезжает за границу, вернутся хорошими специалистами.



- А если вернутся, смогут ли они здесь, будучи хорошими специалистами, рассчитывать на тот уровень зарплаты, который им бы хотелось иметь?



- Уровень зарплаты у нас, конечно, отличается во многом. У нас в Кыргызстане он самый низкий среди всех стран СНГ.



- Недавно на круглом столе по результатам исследования рынка труда вы сказали, что безработными у нас являются представители самых разных специальностей. Удивило то, что среди них вы назвали учителей, ведь в школах их постоянно не хватает, как же так?



- Есть такие… Из-за перенасыщенности… По разным предметам… Не все учителя могут стопроцентно трудоустроиться. В школах дают вакансии, у нас в картотеке есть вакансии учителей.



- А если человек по какой-то причине вдруг стал безработным, на какую помощь от государства он может рассчитывать? Пособие положено?



- Да. Пособие - 250 сомов. Для этого нужно зарегистрироваться. Мы проверяем данные о человеке в Соцфонде и налоговой. Пособие назначается, если у человека были соцотчисления минимум за 12 месяцев. В налоговой выявляется, предприниматель этот человек или нет. Если да, то он не безработный, значит, у него есть заработок, и пособие не назначается. Если нет, то мы даём статус безработного.



- Что даёт такой статус?



- С этим статусом человек имеет право получить услуги микрокредитования.



- Кредитование для безработного? Как это?



- Под 10% годовых на 16 лет, на самые разные цели.



- А какие у вас гарантии получить кредит обратно от человека, у которого нет работы?



- Мы берём залог - имущество. Не все, конечно, кредит возвращают. Потом мы с ними судимся. Но 90-процентная возвратность есть.



- Какие ещё услуги безработным вы оказываете?



- Предлагаем общественные работы. Безработные работают в МТУ, помогают при уборке территории. Получают 1000 сомов. Плюс мы оплачиваем курсы по обучению другой специальности.



- Возвращаясь к размеру пособия, если бы вы вдруг стали безработным и получили от государства 250 сомов, на что вы бы их потратили?



- Хватит только на дорогу. Но знаете, я не сторонник того, чтобы просто выплачивать пособие. У нас экономически активное население. Человек должен чем-то заниматься. А если просто так пособие давать, получается иждивенчество.



- Но ведь надо как-то ещё дожить до того момента, когда новую работу найдёшь…



- Мы давали свои предложения, чтобы в три раза увеличить общественные работы. Чтобы 3500 сомов было. Пособие, конечно, маленькое, в нашем государстве.



- А в соседних государствах сколько?



- В России государственное пособие 4500 рублей минимум. Ещё плюс местные бюджеты дают. В Таджикистане по нашим деньгам выходит 2000 сомов. У нас по СНГ самое маленькое пособие. Но знаете, от человека тоже многое зависит. Кто хочет работать в Бишкеке, тот найдёт работу. У многих молодых людей мысль - сразу же зарабатывать много денег, минимум тысячу долларов, они хотят сразу стать большими начальниками. Но не всё сразу строится, - заключил Бактыбек Усупбеков.



Что ж за молодёжь у нас такая пошла, и трудно ли молодым людям найти работу в Бишкеке, я решила узнать на бишкекской Молодёжной бирже труда. У входа в здание и внутри в фойе стояли большие стенды, снизу доверху увешанные объявлениями о вакансиях. Работодателям требовались официанты, повара, учителя, парикмахеры, воспитатели, строители, массажисты, швеи, водители, продавцы… Я разглядела вакансию даже на такую загадочную специальность, как "пилингист". А вот посетителей на бирже не было совсем.



- В неделю к нам обращается примерно 100 человек, - рассказал директор Молодёжной биржи труда Азис Идрисов. - Наш охват - молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет. Вакансии самые разные. Сегодня практически не востребованы экономисты, юристы и международники. Очень много вакансий в сфере услуг, торговли и обслуживания.



- Если так много работы, то почему же люди уезжают?



- Работа в Бишкеке есть, но люди уезжают, потому что в Кыргызстане, по сравнению с соседними странами, слишком низкая зарплата. Наши специалисты со знанием языка едут работать в Турцию, Корею, Америку. В Турции за сезон можно заработать 5-6 тысяч долларов. А рабочие специальности едут в Казахстан и Россию. Там зарплата выше. Строители в России получают от 1000 долларов и выше, а у нас - 20 тысяч сомов. Там даже у официантов зарплата выше. А у нас и учителя нужны, и врачи, но зарплата низкая, поэтому молодёжь не идёт. А вообще, молодёжи в Кыргызстане трудно живётся. Вот и едут, чтобы встать на ноги и вернуться сюда, - заключил директор Молодёжной биржи труда. - А здесь, к сожалению, много не заработаешь…



Вот такая ситуация: работа в Кыргызстане есть, работай - не хочу, а заработать нельзя. И приходится "искать счастья" в другом месте. С надеждой когда-нибудь вернуться домой.



Евгения МАРТЬЯНОВА







Такую схему дали мне в Управлении по содействию занятости. Безработный на ней почему-то назван "незанятым гражданином". Какая-то логика в этом, наверное, есть - только человек, которому нечем заняться, и сможет разобраться в этой путаной схеме, а остальные вряд ли.





КЫРГЫЗСКИЕ МИГРАНТЫ



БОГАТЕЮТ В РОССИИ





Вступление Кыргызстана в ЕАЭС благотворно сказалось на заработках мигрантов: они шлют родным всё больше денег, в отличие от узбеков и таджиков.





За успехом кыргызов, кроме облегчённого режима регистрации, стоят трудолюбие и массовый переход в сферу услуг и торговли, где заработки выше, чем в ЖЭКе или на стройке.



Первые девять месяцев 2016-го показали, что объём денежных переводов из России в Узбекистан и Таджикистан продолжает сокращаться.



Стабильно растут только переводы в Кыргызстан…



Переводов в Казахстан и Туркменистан традиционно меньше. Казахстан - лидер по экономическому развитию в регионе, граждане этой страны редко ездят на заработки в Россию, а из Туркменистана сложно выехать: чтобы уехать на работу из страны, надо дать взятку.



кыргызам проще устроиться



Российский антрополог Сергей Абашин объясняет успех кыргызских мигрантов вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Договор был ратифицирован в августе 2015-го. "Но и до этого граждане Кыргызстана показывали большую адаптивность к российcким условиям", - отмечает Абашин.



Российский бизнесмен, владелец сети студий маникюра Александр Н. рассказал Ц-1, что предприниматели России с нетерпением ждали вступления Кыргызстана в Евразийcкий экономический союз.



Этот документ существенно упрощал процесс законного устройства на работу кыргызов. Были отменены патенты и спецразрешения на работу, экзамены на знание языка, культуры, истории и законодательства.



Мигранты получили право находиться без регистрации на территории России до 30 суток, а на заключение трудового договора им предоставляется 90 дней.

"Я как предприниматель обязан официально устроить на работу мигранта, - рассказывает Александр. - Это означает, что надо уведомить налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования".



У официально трудоустроенных мигрантов есть полис медстрахования, индивидуальный налоговый номер, они могут рассчитывать на российскую пенсию в будущем.



По словам Александра, российские бизнесмены исправно оформляют все документы, поскольку штраф за незаконное использование труда мигранта - от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей за каждого нарушителя (более 16 тыс. долларов США).



работают по 12 часов и читают Тургенева



Собственник сети салонов предпочитает принимать на работу мигрантов из Кыргызcтана, поскольку точно знает: они приехали зарабатывать.



"В Москве мастер маникюра у меня получает около 1200-1400 долларов США в месяц. Это огромная сумма для них".



Бизнесмена поражает работоспособность мастеров, которые трудятся по 24-25 рабочих дней по 12 часов.



"Они не болеют, не ленятся, не спорят, стараются, растут профессионально и не жалеют денег на курсы повышения мастерства. Понимают, что это поможет увеличить их заработки", - объясняет Александр.



Бизнесмена удивляет и то, что некоторые его сотрудницы во время коротких перерывов на работе читают Тургенева, чтобы улучшить свой русский.



Большинство мастеров маникюра стараются перевезти в Москву свои большие семьи по 7-8 человек. Их дети ходят в муниципальные школы и детсады - по договору ЕАЭС они имеют на это право. Учатся такие школьники прекрасно, понимая с детства, зачем им хорошее образование, победы в конкурсах и олимпиадах.



мужчины тоже подались в парикмахеры



Хорошие заработки в индустрии красоты заставили обратить внимание на эту сферу и мужчин. Изначально кыргызские мужчины традиционно устраивались на работу в ЖЭКи дворниками и сантехниками.



Пятеро мужчин устраивались на две ставки в ЖЭК, снимали одну небольшую квартиру и питались дешёвым "Дошираком".



Теперь всё чаще молодые люди, окончив курсы в Москве, работают парикмахерами, в ресторанах, особенно в азиатских. Есть целые небольшие магазинчики (продуктовые, мини-маркеты), в которых весь (!) персонал - кыргызы. Потому что дворником много не заработаешь, а вот парикмахером или мастером маникюра - вполне.



Александр говорит, что некоторые особо успешные маникюрши уже вернулись в Кыргызcтан и открыли собственное дело. "Они знают, как устроен бизнес, прошли ряд тренингов и накопили денег. Начинают с небольшого салончика, где мастер чувствует себя хозяйкой", - резюмирует Александр.



по материалам сайта Ц-1