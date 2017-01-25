МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Подробности Жизнь 25.01.2017 11:54



5500 сомов - таков размер прожиточного минимума в Кыргызстане. Цифру эту озвучил в конце ноября прошлого года премьер-министр страны.



Реально ли человеку прожить на эти деньги целый месяц? Навряд ли премьер-министр пробовал это сделать. А вот я попробовала.



Итак, эксперимент: можно ли прожить на прожиточный минимум?



Для начала я выяснила, что это вообще за зверь такой - "прожиточный минимум".



Согласно Закону КР "О гарантированных государственных минимальных социальных стандартах", прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора материальных благ и услуг, равных по величине стоимости минимальной потребительской корзины, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также суммы обязательных платежей и сборов (взносов).



Проще говоря, прожиточный минимум - это стоимость потребительской корзины. Что в неё входит, я узнала из таблицы на сайте Нацстаткома КР. Там на сумму в 5517 сомов на один месяц кыргызстанцу положены хлебопродукты, картофель и овощи (почему-то посчитаны отдельно друг от друга, картофель - не овощ, что ли?), фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты, мясо, рыба (на рыбу отведено всего 72 сома), яйца, сахар, масло растительное, йодированная соль (самая экономичная в этом списке, на соль можно потратить всего 3,46 сома) и чай.



Кроме того, в корзине предусмотрены непродовольственные товары и услуги (что именно в них входит, не уточняется) и налоги (ну уж этого-то государство никак не забудет, даже в прожиточном минимуме). Все вместе они составляют около 2000 сомов. Если вычесть непродовольственные товары из общей суммы в 5500 сомов, то, по логике Нацстаткома, на питание человеку в месяц получается всего 3500 сомов, т.е. чуть больше ста сомов в день. Не густо, однако…



Эксперимент с прожиточным минимумом, конечно же, можно проводить по-разному. Можно ужинать в кафе и повсюду ездить на такси, а потом сказать: "Ой, а денег не хватило!". Можно ходить пешком и питаться дешёвой китайской лапшой быстрого приготовления и заработать себе гастрит. Я старалась найти золотую середину.



В день начала эксперимента я отправилась на рынок за продуктами. О том, чтобы покупать что-то в супермаркете, пришлось забыть - магазинная наценка не для тех, кто экономит, а на рынке ещё и поторговаться можно. Да и перед глазами вдруг всплыли длинные магазинные полки с рядами самых разных товаров в красивых упаковках… В супермаркете ведь невозможно удержаться от того, чтобы не купить себе что-нибудь вкусненькое. А вкусненькое в продовольственную корзину, увы, не входит. Только самое необходимое.



Итак, рынок. Чтобы случайно не превысить лимит и в рыночном забытьи не накупить чего-то ненужного, с собой я взяла ровно 1500 сомов. Пришлось изрядно побродить по Орто-Сайскому базару в поисках мест, где торгуют продуктами на пару-тройку сомов дешевле, в итоге я купила картофель, немного овощей, бутылку подсолнечного масла, пачку дешёвого чая, пачку сливочного масла (которое сильно смахивало на маргарин), десяток яиц, килограмм сахара и пакет молока.



В таблице Нацстаткома почему-то не упомянуты крупы. Как готовить еду без них целый месяц, мне лично непонятно, поэтому купила по килограмму гречки и риса. Ещё я взяла килограмм муки и самые простые макароны-"рожки". Сыр на отведённую сумму можно себе позволить лишь самый дешёвый и абсолютно отвратительный на вкус, поэтому сыр решила не покупать. Зато я купила творог и баночку сметаны. Вместо колбасы взяла упаковку сосисок. С мясом вышла заминка: баранину я не ем, а килограмм говядины на Орто-Сайском базаре в среднем стоит 350 сомов, и хватит его ненадолго. Пришлось купить три американских куриных окорочка - какое-никакое, а мясо. Ну и, конечно, куда же без пачки пельменей - и дёшево, и быстро, когда нет времени готовить.



Нужно заметить, что когда я выспрашивала продукты подешевле, продавцы на рынке, услышав о моём эксперименте с выживанием на 5500 сомов в месяц, все как один говорили "Это невозможно!". А эти люди цены знают. Жаль, что не в Нацстаткоме работают.

Мои покупки в первый день эксперимента.

На такое количество продуктов предлагается прожить кыргызстанцу целый месяц.



Именно в тот раз, пока я ходила по торговым рядам, меня впервые за время эксперимента накрыло ощущение собственной убогости. Я вдруг почувствовала себя каким-то недочеловеком - вокруг столько еды, на любой вкус и цвет, все люди что-то выбирают, покупают, набивают свои пакеты, а я ведь тоже здесь, я рядом, с пакетом, и я тоже хочу вкусно поесть! Но у меня нет денег! Я только хожу и облизываюсь, прикидывая в уме, как растянуть на месяц жалкие остатки средств в моём кошельке... Разве это жизнь?! А сколько таких людей бродят по рынку каждый день…



На выходе из рынка торговали яблоками и мандаринами. "Ну хоть пару штук…" - подумала я и купила два яблока и два мандарина. Тем более, что по списку Нацстаткома мне положены фрукты и ягоды. Продавец взял деньги, потом посмотрел на мой хлипкий "фруктовый" пакетик, подмигнул и добавил туда ещё один мандарин, бесплатно. Благодарнее меня в тот момент не было на свете человека.



Дома обнаружилось, что из купленного десятка яиц по дороге одно разбилось. Пришлось аккуратно выскребать его из пакета и сливать в чашечку. Выбрасывать - немыслимая роскошь, утром оно ещё сгодится на яичницу. Тут ощущение собственной ничтожности накрыло меня во второй раз.



В тот день на продукты я потратила 1200 сомов. Я не купила ни колбасы, ни сыра, ни рыбы, ни сладостей.



Чтобы растянуть купленные продукты подольше, первую неделю эксперимента я рыскала в Интернете в поисках рецептов экономных блюд. Как правило, все они были не особо вкусные и очень однообразные. На помощь приходила картошка. Постоянно вспоминалась фраза из фильма "Девчата": "Картофель жареный, картофель пареный, картофель в мундире, картофель-фри, картофель-пай…". Тогда-то и стало вдруг понятно, почему в таблице Нацстаткома картофель идёт отдельно от овощей. Он - не овощ, он - ценнейший стратегический продукт в условиях выживания.



Первое правило экономии - неустанный подсчёт. Легкомысленные траты мне не свойственны, но и жадничать я не люблю. Чтобы свести дебет с кредитом, я начала считать каждый сом и записывала любые, даже незначительные расходы.



Настоящее спасение для тех, кто экономит - распродажи. Слово это, где бы оно ни произносилось, заставляет ограниченного в деньгах человека на секунду встрепенуться и оглянуться - что, где, почём? И хотя на распродажи, как правило, выставляют какой-нибудь завалявшийся товар, они позволяют хоть немного сэкономить. Так, на распродаже в контейнере с "мыломойкой" я купила пачку стирального порошка (кондиционер для белья, из-за своей цены, остался лишь в мечтах), чистящее средство для кухни, мыло, туалетную бумагу, самую дешёвую зубную пасту (даже не смогла прочитать её название, вместо него были китайские иероглифы) и шампунь (тоже самый простой, в надежде, что за время эксперимента умные волосы всё же потерпят и не начнут покидать глупую голову).



На всё это мыломоечное богатство я потратила 350 сомов. Учитывая, что я всё-таки женщина, этот список для меня невыносимо маленький. На косметику, крем для рук, лак для волос денег просто нет. Поход в салон красоты? Стрижка? Маникюр? О чём вы?! Судя по рассчитанному чиновниками прожиточному минимуму, кыргызстанцы должны ходить по земле в своём первозданном, природном виде. Как дикари.



В течение недели я докупала только хлеб и молоко. Купленный в самом начале пакет молока быстро закончился, а жевать по утрам кашу всухомятку было просто невыносимо. В кошельке оставалось 3850 сомов. Чтобы не проесть незаметно весь свой бюджет, было составлено меню на две недели - что, когда и в каких количествах я могу съесть, чтобы продуктов осталось до конца месяца. Подсчёт шёл буквально на порции и кусочки хлеба, и мне вдруг подумалось, что, наверное, так же подсчитывали свои съестные запасы люди в голодные военные годы. Только вот на то их вынуждали обстоятельства в виде вражеских фашистских захватчиков. А тут - родное государство…



Но вернёмся к подсчётам. Отдельная тема - обед на работе. На пустой желудок мой хитрый организм работает из рук вон плохо, так что, как ни крути, а в обед его нужно кормить. А значит, либо приносить еду из дома, либо покупать в магазине рядом с работой. Самое экономичное, что можно себе позволить на обед, чтобы "вписаться" в прожиточный минимум - это пирожок с картошкой (20 сомов) и булочка с сахарной пудрой (18 сомов). Чередуя домашние и покупные обеды, за две недели на очень скудный обед я потратила 200 сомов.



Когда ближе к концу второй недели я уже начала думать, что протяну без больших затрат ещё несколько дней, в субботу нагрянули гости. Мы в Бишкеке хоть и русские, но азиатское гостеприимство нам не чуждо, а значит, всё, что есть в доме, - на стол. Приготовленный с расчётом на несколько дней плов был сразу же съеден, к тому же ещё пришлось потратиться на пирожные и конфеты к чаю - ещё минус 250 сомов. Вывод: для тех, кто живёт на прожиточный минимум, гости - непозволительная роскошь. В кошельке оставалось 3400 сомов.



Вторым правилом экономии на время эксперимента для меня стало ограничение выходов из дома. Каждый выход обязательно связан с какими-нибудь тратами. А когда у тебя нет денег - забудь о развлечениях! Посиделки с друзьями - минус две-три сотни сомов из бюджета, поход в кино - то же самое, поздравить подругу с днём рождения - расходы на подарок, поездка в горы - снова траты.



Чтобы не тратить деньги, на время эксперимента пришлось от всего отказаться.



Единственное развлечение, которое может себе позволить человек на прожиточный минимум - прогулка на свежем воздухе. Вот только гулять с пустым кошельком - весьма сомнительное удовольствие - ни мороженого себе не купишь, ни даже семечек. Можно, конечно, было бы воспользоваться добротой друзей и знакомых и весь месяц развлекаться за чужой счёт, но тогда, во-первых, эксперимент был бы не совсем чистым, а во-вторых, эксперимент-то закончится, а мне с этими людьми ещё дружить.



Кроме основных расходов на еду, за время эксперимента меня повсюду поджидали самые разные траты. Подоспевшие счета за воду, свет и газ вычли из моего прожиточного минимума ещё 300 сомов. Сгорел электрический чайник - минус 250 сомов на ремонт. Починить оторвавшуюся набойку на сапоге - минус ещё 150 сомов.



Стало очевидно, что при расчёте прожиточного минимума в 5500 сомов наши чиновники рассматривали человека в вакууме - такого, у которого вообще нет никаких проблем и неожиданных происшествий, и к тому же уже есть своё жильё и ему не нужно платить за съёмную квартиру, или начинать всё "с нуля", или хотя бы просто делать ремонт.



О том, чтобы ездить на машине, пришлось забыть. Чтобы заправить полный бак, пришлось бы вычесть из моего меню пару-тройку продуктов, а поломка машины вообще обернулась бы настоящей трагедией - денег-то нет. На транспортные расходы, а точнее проезд в маршрутке от дома до работы и обратно, а иногда ещё и по городу по рабочим делам, только за две недели ушло 300 сомов. Загрузить единицы на телефон - ещё минус 200. Итого в кошельке оставалось 2200 сомов.



На шестнадцатый день эксперимента меня предал собственный организм - у меня заболел зуб. За две недели, даже в самый разгар эпидемии гриппа, я не подхватила никакой вирус и совсем не потратилась на лекарства, а тут вдруг отошла пломба. Проклятая китайская зубная паста! Делать было нечего, пришлось идти к стоматологу. Цена пломбы в частной бишкекской клинике примерно равна всей оставшейся у меня сумме денег, поэтому я выбрала бюджетный вариант - городскую стоматологическую поликлинику №5. Там мой зуб починили всего за 500 сомов.



На выходе из поликлиники я призадумалась - а если бы это был не зуб, а что-то другое? Если бы, например, я заболела и мне потребовалась бы какая-нибудь серьёзная операция? И нужно было бы обследоваться, ложиться в больницу, покупать дорогие лекарства? А денег на это у меня нет… Что тогда? Кошмар…



Третья неделя эксперимента оказалась самой ужасной. Было ощущение, что всё это длится уже целую вечность. На картошку, макароны и каши уже невозможно было смотреть (кстати, вопреки всем ожиданиям похудеть с таким питанием невозможно, а скорее, наоборот). Известно, что когда тебе в чём-то отказывают, ты желаешь этого ещё больше, поэтому по ночам мне снился шашлык, а днём очень хотелось сладкого. Торты в витрине магазина начали уже просто неприлично подмигивать мне своими кремовыми глазами, когда я проходила мимо них каждый вечер по дороге домой. Очень хотелось плюнуть на всё и ответить на их зов. Вот только после похода к зубному и прочих расходов до конца месяца у меня оставалось всего 1500 сомов.



Как спасение, на Орто-Сайском рынке отыскался магазинчик с уценёнными продуктами. Место это хорошо знакомо всем пенсионерам южных микрорайонов Бишкека - они регулярно приходят сюда за дешёвыми консервами, печеньем, соками и конфетами. Магазин от пола до потолка заставлен ящиками с самыми разными банками и упаковками. Цены на товары - смешные, тут же в дополнение к ним (наверное, для пущего веселья безденежных покупателей) сделаны остроумные бодрящие приписки от продавцов, типа "Всё по 5 сомов для красивой сдачи" и "Скажи голоду нет - возьми с собой паштет!".



Почему всё так дёшево и откуда товар, улыбчивые продавцы магазина мне так и не ответили. И хотя многие товары уже были на грани срока годности, явной просрочки в магазине я не нашла. Одна из пенсионерок в очереди заверила меня, что "всё время здесь покупает и ничего, всё хорошо". Я доверилась её грустным честным глазам и купила несколько шоколадных батончиков, банку рыбных консервов и упаковку апельсинового сока. Затем сказала голоду "нет" и купила ещё и паштет. На всё это я потратила 150 сомов.

Магазин с дешёвыми продуктами весь заставлен коробками.

Цены на продукты - смешные, качество - соответствующее…



Если консервы и апельсиновый сок оказались вполне съедобными, то шоколадные батончики не имели ничего общего с шоколадом. Они вообще не имели ничего общего с едой, скорее, с клеем и отрубями вместе взятыми. Как, впрочем, и паштет, которым спокойно можно было замазывать щели в оконных рамах.



Мне снова вспомнились грустные добрые глаза старушки из очереди в магазине... И сотен других, таких же, вынужденных есть дешёвую безвкусную еду из уценённого магазина, не имея другой возможности. Эх, о такой ли старости мечтали эти люди? Почему же государство так "уценило" их жизнь? Эх…



Кстати, всё в той же таблице Нацстаткома прожиточный минимум для населения пенсионного возраста составляет 4323 сома. То есть даже не 5500 сомов! Как в известном анекдоте: "И ни в чём себе не отказывайте…". Интересно, знают ли чиновники из Нацстаткома, что только на лекарства среднестатистический пенсионер тратит в месяц как минимум тысячу сомов?



Под конец третьей недели эксперимента в моём кошельке осталось 1350 сомов. И тут случилось страшное: пришёл счёт за отопление и горячую воду - 1680 сомов. Так мои расходы "перебороли" доходы, эксперимент пришлось прекратить.



Не могу сказать, что прошедшие три недели стали для меня непереносимым кошмаром, ведь я всегда помнила, что эксперимент скоро закончится, что скоро я вернусь к своей обычной жизни. Для меня это была игра. А ведь есть в Кыргызстане люди - и их немало! - которым годами приходится жить, а точнее, выживать на мизерные деньги. И для них это совсем не игрушки.



Итак, можно ли прожить на прожиточный минимум, установленный правительством в Кыргызстане? Можно, если сильно постараться… И если у вас нет детей, ведь с ними постоянно связаны расходы, или пожилых родителей, которым нужно помогать, если вы не покупаете себе одежду и обувь, если не платите за отопление, свет, воду, газ и Интернет, если постоянно отказываете себе в еде и в отдыхе, если у вас нет домашних животных, ведь они тоже требуют затрат, если вы никуда не ходите, если вы никогда не болеете. Короче, если вы робот. Или если вы уже умерли.



Нормальному живому человеку прожить на прожиточный минимум в 5500 сомов и остаться Человеком, увы, никак нельзя.



Евгения МАРТЬЯНОВА

фото автора







