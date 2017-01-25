Алла Пугачёва как символ вырождения империи

|Новости
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Албек Ибраимов официально вступил в должность мэра Бишкека
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турецкие СМИ:
прокуратура Стамбула включила университет "Ататюрк-Алатоо" в список организаций, распространяющих террористические идеи.Подробнее...
Сапар Исаков назначен первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана
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Не политизировать дело Аскарова!
Верховный суд КР ответил на возражения Комитета ООН по правам человека по делу осуждённого на пожизненное заключение Азимжана Аскарова, сообщает 30 января Sputnik.Подробнее...
президент России В.Путин посетит Кыргызстан
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря В.Путина Дмитрия Пескова.Подробнее...
прогноз погоды на февраль
По Кыргызстану в феврале 2017 года средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Самые низкие значения температуры воздуха ожидаются во второй декаде месяца. Об этом сообщает Кыргызгидромет.Подробнее...
акция памяти жертв крушения "Боинга-747" прошла в Бишкеке
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вступило в силу соглашение об объединённой российской военной базе в Кыргызстане
Соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы в Кыргызстане, подписанное в 2012 году, вступило в силу 29 января 2017 года.Подробнее...
митинг-реквием в честь освобождения Ленинграда от блокады прошел в Бишкеке
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Кыргызстан больше не будет унижаться
Благодаря поправкам в Конституцию Кыргызстан выходит из унизительной ситуации, когда внешние силы могли навязывать республике неприемлемые нормы. Об этом 27 января заявил президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
президент Кыргызстана подписал новую Конституцию страны
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал новый вариант Конституции. Церемония состоялась 27 января.Подробнее...
Что вёз разбившийся Боинг?
ГКНБ Кыргызстана подводит предварительные итоги проверки информации о грузе потерпевшего крушение "Боинга - 747".Подробнее...
президент Атамбаев встретился с родственниками погибших в результате авиакатастрофы грузового самолета "Боинг-747"
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история и культура Кыргызстана - в открытом доступе
В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.Подробнее...
в Вооружённых силах Кыргызстана образованы Сухопутные войска
Командующим назначен Э.Тердикбаев.
канал поставки фальшливых долларов для террористов пресечен в Кыргызстане
Об этом 25 января сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.Подробнее...
эксперты МАК - о расследовании крушения «Боинга-747»
Работы на месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком закончены.Подробнее...
любым транспортом
можно возить товары из Кыргызстана через Казахстан.Подробнее...
в Кыргызстане задержан член "Хизб ут-Тахрира"
Члены НПО пытались помешать следственным действиям.Подробнее...
МАК заканчивает расследование авиакатастрофы под Бишкеком
Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время предоставит всю информацию по крушению самолёта «Боинг-747» на дачный поселок вблизи Бишкека.Подробнее...
пожизненный срок оставлен в силе
24 января выездная коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.Подробнее...
за мат и алкоголь накажут
В Кыргызстане подписан закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах.Подробнее...
чёрные ящики разбившегося под Бишкеком самолёта расшифрованы
Часть обломков самолета направят для исследования в США.Подробнее...
39-я жертва авиакатастрофы
Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.Подробнее...
животноводство в Кыргызстане развивается благодаря ЕАЭС
В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.Подробнее...
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Алла Пугачёва как символ вырождения империи
позирующая в ванной…
Педераст Далин.
Пугачёва вместе с ним активно внедряла, пытаясь сделать нормой, гомосексуальные извращения. И, надо заметить, весьма