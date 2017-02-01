КЫРГЫЗСКАЯ АМАЗОНКА Подробности Жизнь 01.02.2017 12:09

или Лук и стрелы для учителя рисования



Недавно по миру прокатилась странная волна протестов, которую многие назвали "маршем обиженных женщин". Тысячи дам разных возрастов и профессий вышли на улицы городов, чтобы высказать своё недовольство новому американскому президенту, который ещё и в должность-то не вступил, и ничего толком сделать не успел, а на него уже за что-то обиделись. "Как это по-женски…" - наверняка скажут мужчины. "Как это по-западному" - ответим им мы. Потому что в нашей стране, в отличие от "ихних", живут настоящие женщины, которые не привыкли впустую жаловаться и митинговать, потому что делом заняты. Наши женщины красивы и нежны, но если потребуется, то могут, как в известной пословице, "и в горящую избу…, и коня на скаку…". Причём в прямом смысле этого слова. С одной из таких я познакомилась недавно.



Асель Садырова работает учителем рисования в одной из бишкекских школ. Недавно Британская телерадиовещательная корпорация (известная всем как BBC) включила её в свой список "100 женщин мира". В него вошли представительницы прекрасного пола со всех уголков планеты, чьи успехи в разных сферах жизни стали примером и вдохновением для других людей. А всё дело в том, что простая кыргызская учительница рисования всерьёз увлеклась стрельбой из лука. И стала чемпионкой.

С Асель мы встретились на её рабочем месте - в школе. Второй этаж школьного коридора сразу же продемонстрировал, что учитель рисования здесь не просто штаны протирает: яркие детские рисунки, среди которых были действительно талантливые, смотрели на меня со всех сторон. Лучницу-чемпионку и обладательницу 5-го места в мировом рейтинге BBC я почему-то представляла себе высокой, мускулистой, дерзкой дамой, всё-таки лук - не игрушка. Но навстречу мне вышла хрупкая женщина невысокого роста, просто и скромно одетая, и очень улыбчивая.

- Стрельба из лука мне нравится с детства, - рассказала Асель. - Наша семья жила в селе, но мы часто приезжали в Бишкек с папой. Он работал архитектором-строителем. Мы любили всей семьёй гулять в парке. Все катались на каруселях, а мне это не нравилось. В то время в парках были аттракционы - стрельба из лука и тир. Я как-то раз попробовала стрелять, и мне понравилось. Появилось такое хобби. Как-то раз знакомый сказал, что в Бишкеке на "панораме" тренируются стрелять из лука. Я поехала туда посмотреть и попробовать. Попробовала, у меня получилось. Потом был отбор на Игры кочевников. Из Кыргызстана набралось шесть женщин, из разных областей. Мы соревновались, прошла отбор я и ещё две участницы. Тогда я и подумала, что из меня выйдет лучница.

- Уж извините за вопрос, но при вашем хрупком телосложении как вы с луком управляетесь? Там же сила нужна.

- Чтобы хорошо стрелять, нужна хорошая физическая подготовка. Перед Играми я записалась на бодибилдинг, - Асель не сразу правильно выговаривает это иностранное слово, смеётся и сама себя поправляет. - В спортклубе возле дома, где я живу, была акция - если за три месяца заплатишь, то скидка, всего 600 сомов. Я записалась на три месяца.

- И ходили "качались"?

- Да, ходила. Там одни мужики были, - смеётся Асель. - Смотрели на меня странно: вроде взрослая женщина, а зачем-то качается. Но я не стеснялась. Спорт есть спорт. У меня была цель, и чтобы её достигнуть, я всё это делала.

- А как вам участие в Играх кочевников? Понравилось?

- Очень понравилось. Это незабываемые впечатления. Я впервые участвовала в таком большом мероприятии. Каждый день был наполнен событиями. Мы месяц жили на Иссык-Куле в пансионате. Нас кормили, были все условия, мы тренировались, купались. Я познакомилась с людьми из разных стран.

- А сами соревнования чем запомнились?

- Я впервые увидела полностью наши кыргызские традиционные игры. Салбуурун очень зрелищный.

- Это такое многоборье?

- Да, и стрельба из лука, и на лошади, и с ловчей птицей, и собака на дистанции должна поймать дичь… Наши предки умели всё это делать! Один человек мог пустить птицу, и скакать, и стрелять, и тайган рядом был. На Играх это было очень интересно.

- А в стрельбе кто был главным конкурентом Кыргызстана?

- Татарстан и Венгрия. Ещё были сильные участники из Монголии, Турции, Якутии. Они там почти с рождения тренируются стрелять. А у меня было всего полгода на подготовку.

- Волновались, когда выступали?

- Очень. В первом отборочном туре у меня было первое место, и во втором тоже. Когда в перерыве я зашла в столовую, иностранцы на меня показывали - вот она, вот она! А потом перед третьим туром я решила потренироваться. Я же не профессиональная спортсменка, не знаю, как делают так, чтобы силы распределить. Все израсходовала. Только на позицию встали, а я не могу - руки не слушаются. После каждого выстрела микрофон диктует - кто, сколько очков, кто кого опередил, это на нервы действует. Шум, журналисты фотографируют. Я такое в первый раз пережила, поэтому сильно волновалась. Заняла третье место. Учительница рисования умеет обращаться с луком. И сама зарабатывает

на стрелы, амуницию и всё остальное. Кыргызская лучница Асель Садырова

на Играх кочевников-2016. Церемония награждения на Играх: первое место - Татарстан, второе - Словакия, третье - Кыргызстан и Асель Садырова.

- Подготовка к играм, да и вообще увлечение стрельбой из лука, наверное, дорогое удовольствие?

- О да! - кивает Асель. - Когда мне предложили участвовать в Играх кочевников, то сказали, что нужно купить лук для соревнований. Самый дешёвый, китайский лук стоит 16 тысяч сомов. Я с дочкиной помощью накопила деньги и купила лук. И пять стрел. Вышло около 18 тысяч сомов.

- А сколько стоит одна стрела?

- Заводская - 400 сомов. В Кыргызстане есть мастер, он сам в салбуурун участвует и делает стрелы за 300 сомов, я у него покупаю. Ещё для стрельбы нужен напалечник, он стоит 800 сомов, и защита на руку, и специальные перчатки. В Бишкеке это не продаётся, поэтому приходится заказывать.

- А на Играх кочевников тоже со своей амуницией выступали?

- Конечно. Там ещё было условие - выступать только в национальной одежде. Мне пришлось за 2 тысячи сомов купить национальное платье на базаре.

- С такими расходами у вас, наверное, какие-то богатые спонсоры есть?

- Нет, - смеётся Асель. - Мои спонсоры - и морально, и материально, - это мои родственники. Они меня "спонсируют" не только по конкурсам, но и по жизни. Дают мне силы.

- Значит, семья ваше увлечение поддерживает?

- В самом начале, когда я только купила лук, я им ничего не сказала. А надо же на соревнования ездить, пришлось сказать. Собрала их всех, всю семью, говорю: вот купила лук, буду тренироваться. Они долго не могли понять: "Как это? Что это? Зачем это? Тебе сколько лет?!".

- А сколько вам лет?

- 42 года. У кыргызов говорят - зачем после 30 лет чем-то заниматься, уже скоро бабушкой станешь. Но я тренировалась. Родственники привыкли, поверили в меня, сейчас поддерживают.

- У вас большая семья?

- Большая. Папы уже нет с нами, он всегда работал на высоких должностях, был лидером. Говорят, что я очень на него похожа, - улыбается Асель. - Мама всю жизнь проработала учителем биологии, сейчас на пенсии.



Я очень ею горжусь, она для меня - святая, только она меня принимает такой, какая я есть. Нас в семье семеро - шесть сестёр и брат. У всех образование, все работают, меня поддерживают. Без них я, конечно, на это всё не пошла бы. Без моей мамы, без моих детей. У меня две дочки, одной 21 год, она закончила финансовый техникум, работает, самостоятельная. Младшая дочка учится в школе в 11-м классе. Мои дети - моё счастье, ради них живу. Не зря говорят - какое у человека имя, такой характер. Моих дочек зовут Мээрим - "милость" и Сезим - "светлое чувство". Асель с мамой Ферсат, которая её во всём поддерживает.

- А муж?

- Муж умер 4 года назад. Мы жили в селе, после его смерти переехали в Бишкек. После мужа у нас с дочками не осталось ни кола, ни двора, - вздыхает Асель. - От родственников мужа никакой помощи нет, как говорится, оставили нас с нашим горем. Когда мы сюда переехали, я сняла квартиру, стала искать работу. Купила газету с объявлениями, отметила две школы, где требовались учителя, пошла в ту, что поближе к дому, меня приняли.

- А почему учителем рисования?

- Я по образованию художник. Окончила факультет прикладных искусств Художественного училища имени Чуйкова в Бишкеке.

- А сейчас своё жильё есть?

- Нет, я "квартирантка" до сих пор, - смеётся Асель.

- Как же вы живёте на зарплату учителя?

- Научилась. Я заметила, что чем больше получаешь, тем больше тратишь. Когда у тебя мизер, ты на что тратишь? На продукты, на еду. И ограничиваешь себя. А больше денег зарабатываешь, начинаешь что-то добавлять - одежду, ещё что-то другое. А когда у человека маленькая зарплата, он о другом не думает, он себя ограничивает. Раньше было очень тяжело, я на двух работах работала, чтобы семью обеспечить. Старшая дочка стала самостоятельной, сейчас я только в школе работаю. Иногда подрабатываю, но это копейки. Зато появилось больше времени на моё увлечение, на тренировки.

- Как часто тренируетесь?

- Сейчас, когда нет второй работы, тренируюсь, когда мне хочется, когда я свободна. К следующим Играм кочевников хочу освоить стрельбу на лошади. Лучниц у нас достаточно, а на лошади не многие умеют.

- Вы умеете ездить на лошади?

- Нет. Могу сесть, проехать метров пять, но не умею ездить, как профессионал. Чтобы на скорости скакать и стрелять. На Играх я видела других спортсменов, мне понравилось, как они это делали. Теперь хочу научиться. Не знаю, получится или нет, но есть надежда. Почему не попробовать?!

- Не страшно?

- Страшно. А что делать? - улыбается Асель.

Вот такая лучница, вот такая кыргызская женщина. Там, где другой бы плакал, она смеётся. Не опустила руки, несмотря ни на что, мечтает освоить новый вид спорта, выступить на следующих Играх кочевников, победить, прославить свою страну. К следующим Играм кочевников Асель мечтает научиться стрельбе из лука,

сидя в седле. Женщины-лучницы - украшение любых соревнований.

В конце нашей беседы Асель искренне благодарила за поддержку своих наставников, своих друзей, коллег, родных, всех-всех, даже президента страны. Кстати, за "бронзу" на Играх этого года Асель Садырова получила 50 тысяч сомов, три из которых ушли на оплату банковcких услуг. Наше государство любит, когда при победе поднимают его флаг, но совсем не интересуется тем, что сделано для того, чтобы этот флаг поднялся, и как спортсмены готовятся к соревнованиям. Они сами покупают себе амуницию, сами платят за тренировки, за аренду инвентаря, за костюмы, сами ищут подходящий спортзал. У лучников, например, нет ни спецшколы, ни особого места, где они могли бы тренироваться. Всё держится на энтузиазме влюблённых в этот спорт людей. А ведь на соревнованиях, которые транслируются на весь мир и на проведение которых выделяются миллионы сомов, выступают эти самые простые люди, обычные кыргызстанцы. Очень жаль, что в деле прославления своей страны их единственной поддержкой оказываются только родные и близкие.

Евгения МАРТЬЯНОВА

Фото из архива А.Садыровой.

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