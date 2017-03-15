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СОРТИР-АВЕНЮ В БИШКЕКЕ

Подробности
Жизнь
15.03.2017 15:16

 

БОЛЬНАЯ  ТЕМА


Бишкекскую многострадальную улицу Ауэзова, разделяющую микрорайон "Аламедин-1" и Городок строителей, отремонтировали летом 2015 года. Заасфальтировали, сделали дорожную разметку, поставили дорожные знаки и фонари.


Гораздо позже отремонтировали не менее многострадальный мост через технический канал ТЭЦ.


Недавно начали сам канал чистить, а попутно установили новые светофоры на перекрёстках Ауэзова-Горького и Ауэзова-Чуй.


Буквально на днях повесили смешные таблички-указатели: "Ауэзов-стрит" и "Чуй-авеню". "Стрит" - по-английски "улица", "авеню" - надо полагать, "проспект".


Не иначе как наплыв иностранцев в эти края ожидается…


Единственное, что не меняется на пересечении Ауэзов-стрит и Чуй-авеню, - придорожные туалеты типа сортир. Придающие этой части города особый колорит и источающие такое зловоние, что хоть по авеню не езди.

Знаменитый  мост  через канал - как раз на пересечении  стрит и авеню. Год назад нам, местным  жителям (проще говоря, аборигенам) казалось, что он вообще никогда не будет отремонтирован. Уже и стрит сделали по бишкекcким меркам идеально, уже и авеню потихоньку-помаленьку новым слоем асфальта покрыли, а до моста у дорожников упорно не доходили руки.


Потом наконец - о чудо! - занялись и мостом. Выровняли, заасфальтировали… Только вчера вроде бы это было.


Радовались мы недолго. Не прошло и полгода, как мост вернулся в своё прежнее раздолбанное состояние. Кто его так стремительно раздолбал?


Или просто раздолбаи делали?


А разве не видели другие раздолбаи, которые гордо вешали тут таблички про стрит и авеню, что здесь яма на яме, грязи по колено, мусора по… в общем, кому-то по пояс будет? Неужели не стыдно всё это "авеню" обзывать?!

 


Оставим, однако, в покое грязь, мусор и фронтовые дороги. Это у нас явления повсеместные, этим бишкекчан, увы, не удивишь уже и не напугаешь.


Обратим свои взоры на обочину Ауэзов-стрит. Если спускаться с Горький-стрит, со стороны "Тунгуча", то смотреть надо направо.


Только не нам, живущим здесь, смотреть - мы это всё видим ежедневно. А посмотреть бы, к примеру, нашему уважаемому градоначальнику. Бывал ли он в наших краях? Если ещё нет - милости просим.


Приедет пускай, как только чуть потеплеет. В морозы нет того эффекту. Ну подумаешь, скажет мэр, - туалеты вдоль дороги стоят. Кое-где, дескать, и мёртвые с косами стоят - и то ничего!


А  вот когда солнышко выглянет, когда пригреет, сортиры  эти будут восприниматься более феерично. Вонь  от  них  по округе такая,  что только противогазом и спасёшься. Окна в машине открывать категорически нельзя. Да запах и через наглухо закрытые окна пробивается!


Вы знаете, господин мэр, что такое по-настоящему "весна на носу"? Если вы не ездили с ветерком по Ауэзов-стрит, то вы этого не знаете. А мы, аборигены, ждём весну с ужасом.


Откуда здесь в незапамятные времена взялись эти туалеты? Зачем они здесь? Рядом с ними люди давно отстроили неплохие особняки... А по нужде, "до ветру" по-прежнему, по старинке за забор бегают. И плевать, что стрит-авеню рядом.


Под сортиры предприимчивые граждане давно приспособили и непонятного предназначения полуразрушенные строения, которых вдоль Ауэзов-стрит тоже полным-полно.

 

Спрятался  придорожный сортир  за  магазинчиком. Но  всё  равно  воняет.

Панорама  Ауэзов-стрит  и  Чуй-авеню.  Самый  перекрёсток. Разрушенная  постройка  непонятного  предназначения местными  жителями  используется  как  туалет.

 


- А чё вы фотографируете?!  -  возмущается мужчина, выходя из сортира и застёгивая на ходу ширинку. - Какое право имеете? На каком основании?


Так и не позволил запечатлеть себя на фоне маленького  деревянного домика. Дело-то интимное. Нужду  справлять практически  на  виду у водителей и пешеходов на пересечении стрит и авеню можно, а фотографироваться при этом нельзя.


Граждане - они такие. Они если видят, что кругом бардак, - ни за что с ним бороться не станут. Наоборот, и бумажку лишнюю в мусорную кучу подбросят, и окно рядом с треснутым стеклом разобьют, и в сортир на обочине Ауэзов-стрит, зажимая нос, наведаются. Вообще-то это задача городских властей - сделать так, чтобы на обочине стрит-авеню не гадили… Убрать эти злополучные сортиры - тоже дело городских (или районных) властей.


Потому и приглашаем в гости мэра со свитой. Светофоры - хорошо, освещенье - хорошо, и таблички хорошо. А порядок лучше!


Ольга  КАЛИНИНА

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