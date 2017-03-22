"НЕНАВИЖУ СОБСТВЕННОГО РЕБЁНКА"

Подробности Жизнь 22.03.2017 14:35



"Как не убить ребёнка во время обеда? 2,4 года, старшая. Не ест, отворачивается и прочее... И ещё вот это любимое бабушкино "У МЕНЯ ОНА ВСЁ ЕСТ" и дальше: ты плохо готовишь, ты не кормишь с ложки, невкусно...



Я била её, я орала, размазывала по ней мясное пюре в попытках запихнуть, в итоге отмыла в ванной и кинула спать. Я устала быть плохой. Устала готовить суп умывальнику и унитазу. Надоело переводить мясное пюре в никуда. Я сама хочу есть, а не кормить это неблагодарное создание!".



Крик души. Кричит душа у женщины - молодой и внешне вполне благополучной матери. Которой завидует огромное количество тех, кто по каким-то причинам не может родить ребёнка.



Недавний шум, поднятый в обществе "Синим китом" и всем, что имеет к этой виртуальной игре хоть какое-то отношение, наглядно показал: Интернет - это такая штука, о которой мы пока ещё, в сущности, почти ничего не знаем. Это пропасть, бездна, кишащая разного рода чудовищами. Это место, где человек перестаёт быть самим собой и превращается в нечто, самому себе противоположное.



И где его подстерегают самые разные опасности.



Вот с виду совершенно обычный подросток из совершенно обычной семьи и школы, имеющий множество родственников и друзей и не имеющий никаких видимых проблем, ни с того ни с сего кончает жизнь самоубийством… Оказывается, в виртуальные игры заигрался. И кроме "Синего кита", оказывается, в Интернете пруд пруди таких "игр" и групп суицидальной направленности.



Для чего они, как правило, создаются - об этом мы подробно писали в статье "За кем приходит "синий кит"?" 8 февраля этого года. Изначальная цель благая: собрать вместе подростков, находящихся в затруднительном положении и одержимых мыслями о бесполезности своего земного существования. Собрать их с тем, чтобы могли они хотя бы виртуально общаться, делиться своими бедами и проблемами, морально друг друга поддерживать и вместе находить выход из любой неприятной ситуации.



Потом, однако, что-то пошло не так, и вместо поддержки мальчишки и девчонки стали нарываться на откровенные призывы и подталкивания к самоубийству.



Блуждая во Всемирной сети в поисках пока ещё не закрытых "самоубийственных" групп, в которых всё ещё, как выясняется, состоят многие кыргызстанские подростки, неожиданно натыкаюсь на некий "клуб по интересам" - на первый взгляд никак не связанный с детскими суицидальными играми и не имеющий к ним никакого отношения.



Называется группа #щастьематеринства.



Создана она в социальных сетях, как следует из предисловия, для того, чтобы объединить матерей, выбивающихся из общего представления о матерях. Они, вопреки распространённому мнению о женщине-матери, никак не могут смириться со своей материнской участью. Чувствуют неудовлетворённость жизнью, страдают от нереализованности, сожалеют, что вообще решились родить.



И не испытывают к сыновьям и дочерям никаких положительных эмоций.



С удивлением обнаружила среди членов этой группы некоторых хорошо знакомых мне дам из Бишкека, про которых говорят "приятная во всех отношениях". Кто бы мог подумать, что за красивым фасадом кипят такие некрасивые страсти!



зла на мужа и жалко себя



"Не могу больше. Отчаяние накрывает. Год на антидепрессантах. ГОД!!!



Двое детей. Работа - что заработаешь, то твоё. Своих денег вкладывать в рекламу нет. За 4 месяца заработала 28 тысяч. Двадцать восемь! Себе забрала 15, остальное отдала.



И всё. Не могу. Младший постоянно болеет, вечно орёт. В саду на него жалуются. Старшая тоже чудит, хоть и большая уже. Устала разрываться. Устала, что не могу их обеспечить. Устала, что тяну их одна.



Ходила недавно по магазину и думала, что зря, наверно, я на второго решилась. Слишком самонадеянно поступила. Не знала, как жизнь повернётся. Тогда была стабильная работа, приличная зарплата. И я решила, что если что, и сама справлюсь. И "если что" случилось, и работы из-за этого лишилась. И не справляюсь. А козёл прячется от алиментов и только нервы треплет, как ему хорошо с новой живётся, как она его полностью устраивает и какой он счастливый. Фоточки выкладывает. На что я ребёнка кормлю, пою, одеваю - это его не волнует.



И на него зла. И себя жалко, что почти 40, а нифига нет в жизни, и вряд ли будет уже. И детей жалко, что не обеспечила их всем необходимым. И заниматься ими не хочу. Вот вообще не хочу. И выхода не вижу вообще. Точнее, вижу, но потом, когда младший подрастет. А до этого времени еще дожить надо".



"Козёл" - отец ребёнка - ушёл и не обещал вернуться. И не помогает материально. Более того, живёт припеваючи с другой женщиной, чем ещё больше травмирует героиню из интернет-группы.



Бывает, судя по здешним откровениям, и так, что отец ребёнка после его рождения никуда не девается. Он как бы рядом, как бы присутствует - но толку от него никакого. И женщина-мать, вынужденная при "живом" муже тянуть на себе и дом, и ребёнка, и работу, окончательно срывается с катушек.



"У меня двое детишек, сына я очень хотела, мечтала. Ему сейчас 1,3.



Но как же тяжело… Безумно тяжело. Я выгорела морально, выгорела совсем. Меня заел быт, безденежье и беспросветность. С виду хорошая семья, дети отзывчивые и порядочные. Муж вежливый и культурный. А копнёшь… Муж не работает, всё ищет себя. Ищет лёгких денег и лёгкой работы, другое его не устраивает ничего. Я в декретном отпуске, тяну квартплату, школу, кружки. Пытаюсь найти подработку, но куда я с ребёнком, привязанным к груди?..



Денег катастрофически не хватает ни на что, сама уже забыла, как это - нормально питаться. Притом, что кормление грудью этого требует. У меня глубокая депрессия, которая затягивает меня все сильней и сильней. Всё чаще хочется спрыгнуть с балкона. Стала копаться в суицидальных группах… Но боюсь, пока страх останавливает. И, наверное, дети.



Не знаю где искать поддержки и как жить дальше. Такое вот моё #щастьематеринства".



Это, говорят психологи, классический сценарий. Досада и злость на мужа (настоящего или бывшего) автоматически переносятся женщиной и на его ребёнка. И она уже забывает, что ребёнок-то не только его, но и её тоже! К ребёнку нарастает ненависть, выливающаяся порой в самые уродливые формы. Многие обитательницы этой группы признаются, что не выдерживают и ругают маленького сына или дочку - в том числе и матерно. Бьют. С силой швыряют в угол комнаты, заставляя убрать разбросанные игрушки. И много чего страшного ещё делают.



травмы из детства



"Наверное, ребёнок чувствует, что я хочу его отдать в детдом. Ведёт себя все хуже и отвратнее.



Прям сил нет, меня трясёт круглосуточно, какой он стал оборзевший! Я не доживу до подросткового возраста, четырёхлетка доведёт меня до суицида или отправится в детдом. Люблю его пока, жалко безумно, думаю, что не смогу спокойно спать, если будет он в детдоме. Но с ним я тоже не могу быть, я не справляюсь, я больше не человек, я тупая оболочка, я никто, и так жить я больше не могу.



Я в детстве даже не думала так мозги высасывать маме, жила в строгом режиме, шаг влево, шаг вправо - расстрел. Да, я чувствовала себя вторым сортом, мама мне чужая, у меня куча психотравм - но моя мама зато не сходила с ума, жила и чувствовала себя хорошо. А у меня наоборот. Ребёнку хорошо, а я чмо какое-то. Баланса, видимо, не может быть. Или ребёнку личность подавить, или ребёнок тебя раздавит напрочь, всю твою жизнь.



Если б я могла изменить свою жизнь, я бы выбрала тот момент, когда меня ещё не зачали. Чтоб я не родилась никогда".



Недолюбленная в детстве девочка выросла и сама стала матерью. И не может, не умеет любить собственного ребёнка. Этому её чрезмерно строгая мама не научила.



И её "оборзевший" четырёхлетний сын когда-нибудь вырастет и создаст свою семью со своими детьми. Что он, нелюбимый во втором поколении, сможет дать своему сыну или своей дочери? Ровно то же самое, что сейчас получает: подзатыльники, оскорбления и рассуждения на тему "А не отдать ли тебя в детдом?".

Эта проблема волнует очень многих недавно родивших женщин. Большинство из них её "перерастают". Но есть и такие, которые так и не смиряются со своим материнством.



"больше ада не хочу"



"Завидую девочкам, которые ХОТЯТ детей. Вот это вот "хочу второго-третьего".



Я не хочу второго. У меня есть дочка, я уже единожды прошла ад. Ей три с половиной, ходит в сад, умный, подвижный, очаровательный ребёнок.



Я хожу на любимую работу, зарабатываю какие-никакие, но свои деньги, общаюсь с людьми, нравлюсь каким-то даже мужчинам - короче, снова чувствую себя женщиной женственной, лёгкой, счастливой. Не хочу снова памперсы, прикорм, кризисы полутора-трёх, прививки, декрет. Не хочу терять ещё три года своей квалификации, не хочу выпадать из ритма своей нынешней жизни. Не хочу, в конце концов, делить свою любовь напополам между дочерью и другим своим ребёнком.



Вы скажете - ну и не рожай, господи, нашла проблему! А вот муж мой хочет второго. Типа вот, ты и на работу вышла, как хотела, и дочь в садик пошла - всё, можно и второго рожать. И ему вот это всё, что я писала выше, я объяснить не смогу.



Когда мы только поженились, я была молодой и наивной, ляпнула, что троих хочу, и он мне теперь это припоминает. Я ведь тогда и не представляла, как это всё на самом деле трудно.



Сложно стало жить в семье, между нами всё время висит этот разговор, его вопрос: "Когда ж второго?". Не знаю, на сколько ещё меня хватит, прежде чем я сдамся, снова забеременею и ещё на три года остановлю свою жизнь, снова пущу под откос своё здоровье, интересы, карьеру. А я ведь сдамся. И от злого бессилья накатывают слёзы и опускаются руки. Завидую девочкам, которые хотят детей"...



Такой тип женщин психологи называют "женщина-воительница". Она внутренне настроена на независимость и свободу. Большое значение в её жизни имеет творческая самореализация. Эти женщины не являются носительницами стопроцентно женской энергии. В этом их плюс, преимущество по сравнению с домашними "клушами", но это же их огромная беда.



Рождение детей нарушает их привычный уклад жизни, связывает им руки, и им приходится входить в несвойственную их индивидуальной природе роль. С одной стороны, женщина понимает, что детей НУЖНО любить, и, заботясь о них, она привязывается к ним. Но с другой стороны, для её внутреннего мира и глубоких душевных структур ребёнок - это помеха, обуза, сдерживающий и ограничивающий фактор. Этот внутренний конфликт крайне болезненно воспринимается женщинами - ведь не принято и страшно так плохо думать о собственных детях! Их нужно любить, безусловно принимать и заботиться о них!



И только здесь, в этой группе, они откровенничают. Для всех окружающих это счастливые матери очаровательных детишек.



А на деле…

Главные виновницы всех бед, по мнению разочарованных в материнстве женщин, - "курицы", призывающие рожать.



"за…л"



Первая мать: "Этот маленький засранец опять не спит. Время 3 часа ночи. Ну вот не хочу я петь ему колыбельную среди ночи, ну не поётся мне в такое время! Единственное, чего хочется, - это стиснуть зубы и качать его, приговаривая: "За…л, за…л, как ты меня за…л"... Именно так и делаю периодически. Стыдоба, но сил нет. А спать очень хочется".



Вторая мать: "Чем я, б.., думала, когда решила завести второго ребёнка?



Старшему будет три летом. А он, б…, и не говорит, и сам не жрёт (хотя может есть сам и пить из чашки), и на горшок до сих пор не ходит. И ведь умный в целом ребёнок. Обращённую речь понимает. Но, б.., сам не говорит! Одни слоги... Уже и уколы кололи, и вот лекарства пьет.



Медленно очень идёт прогресс. Просто кромешный п…ц".



Третья мать: "Как меня затронул пост про суицид... Иногда я засыпаю только с одной мыслью - чтобы завтра не проснулась либо я… а лучше ребёнок. Я бы переехала в любимый город, где дышится так легко, гуляла по парку, зашла бы в любимый паб и поздно-поздно ночью, вернувшись в пустую квартиру, открыла окно. И вдыхала бы воздух свободы, встречая рассвет новой жизни!".

Что творится с современными молодыми женщинами?..



осложнённая ПРД



Послеродовая депрессия - психологическое состояние, развивающееся у некоторых женщин в соответствующие периоды жизни. Да что там у некоторых! Специалисты считают, что послеродовой депрессии подвержены от пяти до семи женщин из десяти!



Другое дело, что у большинства матерей депрессия быстро проходит, не оставляя сколько-нибудь заметных и ощутимых следов ни в их психике, ни в психике их детей.



Почему возникает такое состояние, от чего оно зависит?



От возраста. Чем раньше женщина забеременела, тем, говорят, выше риск.



От одиночества. Отсутствие психологической поддержки со стороны близких и друзей тоже приводит к унынию и мрачным мыслям.



От неоднозначного восприятия беременности. Если ребёнок нежеланный, тут уж не до радости.



От количества детей. Доказано: чем больше у женщины детей, тем выше шанс появления депрессии при каждой последующей беременности.



Специалисты выделяют три вида расстройств, проявляющихся после рождения ребёнка.



Послеродовая хандра. Это - нормальная реакция организма на произошедшие перемены. У молодой матери может резко меняться настроение. Только что она чувствовала себя самой счастливой на свете, а уже через несколько минут начинает плакать. Женщина становится раздражительной, нетерпимой, возбуждённой. Послеродовая хандра может продолжаться как несколько часов, так и пару недель. Такое состояние не нуждается в специализированном лечении, так как чаще всего проходит самостоятельно.



Собственно депрессия. Симптомы, характерные для хандры, проявляются в большей степени.



Послеродовой психоз - это наиболее серьёзное психическое заболевание, диагностируемое у молодых матерей. Недуг появляется неожиданно и стремительно развивается (в течение первых трёх месяцев с момента родов). Изначально женщина утрачивает привычную способность отличать реальный мир от придуманного, у неё возникают звуковые галлюцинации. Среди признаков психоза - бессонница, постоянное возбуждённое состояние, озлобленность на окружающий мир. В некоторых случаях даже требуется госпитализация, так как существует риск нанесения вреда не только непосредственно себе, но и новорождённому.



Послеродовая депрессия со временем проходит… А если не прошла? Тогда вот так:



"Я ненавижу своего ребёнка. Он меня раздражает абсолютно всем. Я себя ненавижу за это. У меня нет к нему никаких чувств. Хочу, чтобы муж нашёл себе кого-нибудь и ушёл к ней с ребёнком. А я не буду слышать эти визги вечные. Я с ним не занимаюсь, не гуляю, вообще не хочу ни видеть, ни слышать его. Как же меня всё достало! Хочется наложить на себя руки, уже была одна неудачная попытка. Не знаю, как мне жить с этим"...



Подруги по #щастьюматеринства эту женщину понимают и не осуждают. Сами через это прошли или проходят до сих пор. Советуют только в этот момент отодвинуть ребёнка куда-нибудь в безопасное место и уйти. Выйти хотя бы на пять минут, остыть, выпить воды или чего-нибудь покрепче, выкурить сигарету.



И главное - не молчать. Выговориться, отписаться в этой группе, ничего не держать в себе. Иначе и до беды недалеко. Каждый день приходят милицейские сводки: такая-то молодая мать задушила своего ребёнка, выбросила на свалку, в туалет, закопала заживо…



В нынешнем январе Кочкорский районный суд приговорил 30-летнюю женщину к 20 годам лишения свободы. Осуждённая одна воспитывала двух дочек - двух и трёх лет. 16 октября прошлого года она задушила девочек, надев им на головы пакеты.



На такой дикий шаг мать пошла, желая отомстить бывшему мужу.



синдром недолюбленности



Число детей, воспитывающихся в таких с виду благополучных, а на самом деле совершенно ненормальных семьях, по наблюдению психологов, год от года растёт. По крайней мере у нас в Кыргызстане.



Сына или дочь не любят. Не любит самый близкий человек - родная мама. Не убивает, к счастью, физически. Сын или дочь благополучно доживает до подросткового возраста и продолжает взрослеть.



Ребёнок чувствует себя лишним и ненужным, и оттого несчастным. Страдает не только его психическое, но и физическое здоровье. Болезни он не симулирует, как может показаться родителям. Он на самом деле тяжело заболевает, потому что во время болезни мать, как ни крути, уделяет ему больше внимания, жалеет, а значит - почти любит.



Так называемые "трудные" дети и подростки, если разобраться, не такие уж и трудные. Трудный подросток - это несчастный и одинокий ребёнок трудных родителей, обделивших его вниманием и любовью.



Недолюбленный человек из дома уходит. И хорошо, если просто на улицу. А если в Интернет, где его уже поджидают #морекитов, #разбудименяв4.20 и прочие "радости"?



Ольга НОВГОРОДЦЕВА