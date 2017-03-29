"ЖЕЛАЮ ВАМ БЫТЬ БЕСПЛОДНЫМИ"

Подробности Жизнь 29.03.2017 09:49

Сайт для родителей:

загляните сюда, на себя посмотрите со стороны…





16-летняя дочь моей хорошей знакомой наглоталась таблеток. Каких? Всяких. Однажды вечером без видимых причин опустошила домашнюю аптечку. Всё, что нашла, горстью - в рот.



Вовремя заметили. Спасли. Откачали.



Было это почти год назад. Сейчас с ней вроде бы всё в порядке. Или не всё?



- Поговори с ней, - просила меня тогда её мать. - Тебя она уважает. А я не знаю, что с ней делать. Зачем? Почему? За что? Я же ради неё живу! Смотри, что она пишет!



Пока Аселя была в больнице, мать порылась в её вещах и откопала нечто вроде дневника. Аселька - девушка необычная. Ну кто из подростков в наше время Интернета ведёт рукописный дневник? Только такие, как она, "люди в чёрном".



Так и не знаю, какую именно субкультуру Аселя в прошлом году исповедовала. Не очень разбираюсь в готах-эмо и прочих. Могу лишь сказать, что одежду она носила исключительно траурных цветов и такое же траурное выражение ежедневно носила на лице.



А её дневник - в общем, скорее всего, ничего особенного из себя не представлял. Если не считать нескольких страниц, посвящённых её матери. Мать, по словам Асельки, испортила ей жизнь. Каким образом? Не уточняется.



С Аселькой поговорить тогда у меня не получилось. Приятельницу свою я утешила тем, что все эти пугающие записи - не более чем дань подростковой моде.



- А самоубийство? - смотрела она на меня с укором. - Тоже, скажешь, дань моде? Чего ей не хватало?



Не знаю. По сей день не имею представления, что творилось в их внешне очень благополучном семействе. Интеллигентная, спокойная, выдержанная мать, кандидат наук, между прочим. Вежливый, работящий отчим. С родным отцом, насколько знаю, Аселя тоже активно общается… Может, дело не в семье, а в школе?



А на днях повзрослевшая Аселька напомнила мне нашу несостоявшуюся беседу почти годичной давности. Помните, дескать, как в душу ко мне залезть пытались? А расскажите, дескать, как вы эту группу в социальных сетях нашли - про матерей-монстров, ненавидящих своих детей (статья "Ненавижу собственного ребёнка" вышла в прошлом номере нашей газеты)? Сами на неё наткнулись, или подсказал кто-нибудь?



- А вы другую группу в Интернете не видели? - неожиданно спрашивает Асель. - Такую же, как #щастьематеринства, только наоборот? Называется #щастьебытьдочерью. Почитайте. Тоже много интересного для себя откроете.



Есть такая группа…



Вчитываешься и не можешь отделаться от ощущения, что вокруг - сплошь несчастные, искалеченные физически и морально люди. Что весь мир состоит только из них, не видевших ничего доброго и светлого ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности.



Девочек и девушек, пишущих сюда, так много, что поневоле закрадывается сомнение: есть ли у нас вообще счастливые семьи?



- Ты тоже здесь есть? - переведя дух, обращаюсь к Асельке.



- Нет. Берметка есть. Ксюша. Ну ещё кое-кто - вы их не знаете.



Как же так? Ксюшу, Аселькину одноклассницу, я вижу практически каждый день. И с матерью её мы здороваемся при встрече. Неплохая, по-моему, женщина.



- Тебя точно нет в этой группе? - с пристрастием "допрашиваю" Асельку. Чувствую, что она что-то недоговаривает. Асель повторяет: нет. Поверю.



Лично мне очень бы не хотелось встретить в этой группе свою дочь. А как её встретишь? Все авторы анонимные. Даже комментарии под исповедями закрыты, чтобы никто не мог высказаться в привычной для нашего общества уничижительно-оскорбительной манере. В группу #щастьематеринства лезут ведь мужчины со своими комментариями: сама, мол, дура, во всём виновата!



В откровения дочерей (каждый день в группе появляется что-нибудь новое) не вмешивается никто. И мы их оставим как были - без купюр.



"Зачем люди рожают детей? Зачем? Чтобы потом издеваться над ними? Чтобы потом их игнорировать? Унижать? Чтобы внушать им, что они чьи-то бесплатные слуги, что им дали то, что за деньги не купить - жизнь, и отныне им за это расплачиваться вот этой самой жизнью? Неужели люди совсем не понимают, что они творят?



А если они где-то в глубине души понимают, что делают, или даже не в глубине, что же они за чудовища такие? Или понимают, но считают, что им можно, они особенные, неприкосновенные, им ничего за это не будет (и, как показывает практика, в этой жизни часто так и бывает), КАК ЖИТЬ РЯДОМ С НИМИ?!

Я не хочу иметь детей. Совсем. Потому что я не уверена, что буду чем-то лучше, чем были мои уроды родители. Мне хочется пожелать всем людям, которые не осознают ответственность за детей, быть бесплодными! Чтобы не получать власть над чужими душами, которые они запросто могут покалечить!".



"Все вокруг орут, как обожают своих мам, какие они хорошие - и советчицы, и подружки, а ты сидишь и думаешь: "Может, на самом деле с ней разругаться в хлам, чтобы она тебя прокляла, и ты не видела её больше?".



Самый её лучший шедевр - это заявление, что она рожала меня для того, чтобы я была ей должна. Должна развлекать её, должна интересоваться здоровьем, работой и звонить, докладывая каждый свой шаг. Должна просто так, за "воспитание", за "тыжедочь". И даже, когда у меня будут свои дети, я не должна ставить их на первое или второе после себя место. На первом должна быть она, мама.



Девочки, милые, НЕ любить родителей - это не преступление, не вините себя, что не можете найти в себе сил полюбить того, кто якобы любит вас, и потому, что общество сказало - нужно любить мать. Если я когда-нибудь скажу своему ребёнку, что я родила его для того, чтобы он кругом был мне должен - надеюсь, мне вызовут психиатричку вовремя".



"Моя мать - это тот человек, о котором я пытаюсь не говорить и не вспоминать, но иногда накатывает, причём неслабо, прямо с головой.



Когда мне было два года, мать ударилась в религию.



С тех пор, как я научилась говорить, я научилась молиться, хотя плохо представляла себе, что это и зачем. Когда мне было восемь, мать заявила, что любит Бога больше, чем меня, чем вогнала меня в нехилую истерику. В 10 лет заявила мне, что скоро конец света и мы все сдохнем".



"С детства я была похожа на отца - во всём: внешность, поведение, увлечение книгами. Могла сутками сидеть дома, ни с кем не говорить, потому что так просто удобнее. Мать обзывала меня аутисткой.



Когда мне было пять, родилась моя сестра. Она устраивала маму гораздо больше в плане покорности и поведения, поэтому для меня наступили тёмные времена. Новую одежду покупали сестре, вкусняшки - ей же, мать играла с ней, читала ей, на ночь целовала её.



Я чувствовала себя лишней - просто стояла, как столб, за их спинами.



Мама никогда меня не била, но словами унижала очень даже. Каждый день я слушала о том, какая я "сука, дрянь, мразь". Раз в пару дней мать говорила о том, что аборт был бы хорошим решением, но, к сожалению, уже поздно.



На почве того, что я для матери недостаточно хороша, у меня началась нервная анорексия. Потом я начала резаться - до сих пор запястья в шрамах"…



"Сколько себя помню, мой отец пил. Но не это даже главное, а то, что он был садистом. Он и трезвый орал, кидался на меня и мать, как зверь. Это был ад.



Мне года 3-4, я болею. Отказываюсь пить лекарство, оно же горькое. Мать меня уговаривает. Трезвому отцу это надоедает, он орет: "Хватит нах@й, а ну пей быстро, а то я тебе щас!!".



Мне лет 5. Не помню за что, но пьяный отец посадил меня в погреб и закрыл крышкой. Пока он это делал, мать стояла рядом, заломив руки, со страданием на лице. Мне в погребе страшно, я рыдаю. Скоро меня выпускают, но я никак не могу успокоиться.



Мы с отцом стоим на улице около магазина, что ли. Там еще какие-то его знакомые. Жара, он покупает мне колу. Я из горла пить не умею, поэтому, когда отнимаю бутылку от губ, раздаётся чавкающий звук. Отец злится: "Что ты, бл@дь, как эта!". Я отдаю бутылку ему. Он спрашивает: "Еще будешь?". Я молча отрицательно мотаю головой. В горле ком от слёз, но плакать боюсь, и ещё мне стыдно. Ведь это видят и слышат окружающие.



В это же время отец трезвый любил пугать меня словами: "Щас маму бить буду!". Шутил так. Я орала, а он заливался счастливым смехом.



Мать однажды уходила от него, мы жили у её подруги. Он ходил каялся, ныл. Вернулась, "чтобы не оставлять ребёнка без отца".



"У моего одноклассника внезапно умер отец. Я страшно ему завидую, представляю, какой в их квартире теперь мир и покой. Хотя его-то отец был нормальным. Но у меня в связи с этим появляется надежда, что и мой отец может умереть. Ведь папа одноклассника не пил, а умер же! А мой пьёт, может, свалится куда-нибудь"…



"Решилась поделиться и своим #щастьебытьдочерью. Пишу и плачу. У меня была гиперопека, до 14 лет мне не разрешали выходить из дому без сопровождения бабушки (дедушки) никуда, в школу провожали и встречали (при этом школа была на соседней улице, никаких дорог переходить не надо было). Какие там вечеринки или прогулки с друзьями, у меня их не было вообще.



Один раз заболела учительница, и я пришла домой сама, так мама устроила мне представление, истерику, два часа орала и хваталась за сердце: "Как же так ты пришла сама?! Ты меня в гроб чуть не загнала!".



В 14 лет я первый раз самостоятельно дошла до киоска на соседней улице, и то тайно, иначе у родителей случился бы инфаркт. При этом они этим же меня и попрекали постоянно: "У тебя нет друзей, вот у других есть". Откуда? Откуда, родители, у меня могли появиться друзья, если вы меня не выпускали даже во двор?



А ещё - "Ничего не умеешь, несамостоятельная". Мне нельзя было включать газ - у бабушки сразу истерика. Нельзя убираться в квартире "ты всё делаешь не так, не умеешь, лучше я".



"#щастьебытьдочерью - это когда в школе дарят мальчики подарки, мне подарили шампунь, как и остальным. Мама говорит: это, видимо, намёк, что тебе надо голову мыть, а то как свинья. Что, мам?! Я мою голову чуть ли не каждый день. Не ты ли стоишь у двери, стоит мне зайти в ванную, и орешь: "Быстрее вылазь, что засела там?".



#щастьебытьдочерью - это когда постоянно роются в твоих вещах. Находят к чему придраться и орут. Нашли рисунки - что за ерундой ты занимаешься? Выбросили".



"Рассказала отцу об истории, которая произошла где-то: мужчину задержали за изнасилование 10 девочек. Вот что он ответил: "Даже если бы это произошло с тобой, меня не колышет".



"Меня в 5 лет взяли из детдома. Первое время я была ближе к маме, потому что остались воспоминания, что родной отец-бухарь избивал меня до полусмерти.



Мои первые два года в новой семье были замечательными. Пока не пошла в школу. Тогда я познала, что такое ремень. За каждый трояк - порка и всю ночь сидеть зубрить правила. Воспитывали дисцЫплину, так сказать.



С 14 лет начался ад. Скатилась по учёбе, естественно, бить меня стали постоянно, и шлангом прилетало. Мать я боялась очень, слова ей поперёк сказать не могла. А однажды сказала… После чего мать оттаскала за волосы, пару раз моя голова соприкоснулась с косяком, а потом она взяла нож и начала орать благим матом, что я тварина неблагодарная, шлюха детдомовская, нахрена она вообще меня взяла...



Отец пришёл с работы и увидел эту вакханалию. Успокоил её. А меня-то зачем успокаивать? Я ж неродная. Прорыдала всю ночь, осознала тогда, что никому и не нужна была. Спрашивается только, зачем вы меня взяли вообще? Испытать #щастьебытьдочерью?".



"Всегда боялась свою мать, которая порой неожиданно орёт и может ударить за какую-нибудь мелочь, и обожала доброго отца, который защищал от нападок матери, а также покупал те игрушки (многие из них совсем мелкие дешёвки), которые не покупала она. Семья наша на тот момент была очень даже обеспеченная, всю зарплату отец отдавал матери.



Сначала она орала на меня за то, что не выговариваю звук "р".



Потом обещала сдать в детдом, потому что ей не понравилось, как я сделала какое-то задание в прописях.



Потом я до поздней ночи переписывала страницу за страницей в тетрадях, потому что маме не нравится почерк.



В школе я плакала и умоляла учителей не ставить тройки в дневник, потому что меня дома будут бить до выдирания волос и синяков на спине"...



"У матери появился мужчина, я им мешаю, поэтому меня силком пихают по друзьям - так, что их родители спрашивают: "А матери ты не нужна, что ли?". Как-то я сидела на улице в мороз почти час и ждала, когда мама позвонит и разрешит идти домой".



"#щастьебытьдочерью - когда говоришь матери, что не считаешь её хорошей и не понимаешь, на кой чёрт она меня вообще родила, а та отвечает, что считает себя отличной матерью, и её мать была хуже".



"#щастьебытьдочерью - когда отчим уверен, что ты главная мразь и тиран в доме, а твоя мать великая мученица, которая к тебе слишком мягко (да-да) относится. Когда отчим позволяет себе негативные высказывания о твоих друзьях, которых у тебя и так по пальцам можно пересчитать, а мать обзывает тебя "жирной клушей" на весь магазин (а твой вес в пределах нормы), когда ты хочешь купить лимонад, А когда ты плачешь от стыда и дома просишь ёе извиниться и больше не говорить такого на людях, то слышишь в ответ, что ничего такого тебе сказано не было, и извиняться она не будет".



"#щастьебытьдочерью - когда боишься неожиданных приступов нежности матери. За ними её обязательно накроет новая волна злости и агрессии. Она будет снова и снова мстить тебе за собственную минутную "слабость".



дочь "потерялась"



- Вас это, наверное, удивит, - рассказывает психолог Айнура Алтынбаева, - но я знаю много ситуаций из жизни, когда взрослые дети ненавидят или, мягко говоря, не любят своих пожилых родителей. Я даже не про дом престарелых. Это - крайность. Бывает, что живут в одной квартире - и ненавидят.



Вы про свою подругу говорите, а мне тоже часто звонят знакомые и плачутся: дочь "потерялась". То есть формально дочь никуда не делась, живёт с родителями в одном доме, но с тех пор, как выросла, с ней, дескать, совершенно невозможно общаться. Натурально - волком смотрит. А ведь маленькая - такая хорошая была!



Обычно в таких ситуациях принято осуждать детей: "Ай, какая нехорошая дочь, родители её растили, воспитывали, кормили-поили, одевали-обували, а она чёрной неблагодарностью платит". Однако вместо того, чтобы осуждать девушку, поразмышляли бы лучше, откуда в ней взялась эта нелюбовь и ненависть.



Вообще-то детско-родительские отношения, как и любые другие, строит не один человек. И не от одного человека зависит, какими они будут. Правда, родитель наделён большей властью и, бывает, этой властью, сам того не осознавая, начинает злоупотреблять…



Да что там "бывает"! У нас каждая вторая семья сейчас строится по этому принципу: я отец (мать), значит, я во всём прав (права).



Ребёнка - в данном случае девочку - притесняют, унижают, подавляют… Причём прикрываются самыми благими намерениями. Это всё, дескать, для её же пользы. Вырастет - оценит, ещё и благодарна будет.



Не будет, поверьте!



Слушаю психолога и вспоминаю, как ехали мы осенью в горы с женщиной - дальней родственницей брошенной матерью и неоднократно изнасилованной отцом маленькой девочки (статья "Отдам даром… ненужного ребёнка", "Дело №…" за 23 ноября прошлого года).



Эта родственница оказалась единственным неравнодушным человеком, не побоявшимся вынести сор из избы и сознательно шедшим на открытую конфронтацию с прочей роднёй, всеми силами замалчивавшей дикую семейную ситуацию.



- До сих пор свою маму простить не могу, - рассказывала по дороге взрослая состоявшаяся женщина, сама мать двух девочек. - Всё время вспоминаю, как она меня воспитывала. Во всём она права, за всё я должна её благодарить - а за что? Только за то, что кормила? Хоть бы одно доброе слово от неё услышать! Думала - может, я ей неродная? Поговорить с ней нельзя, сразу обрывает. Попросить ничего нельзя - я и так, говорит, слишком много для тебя делаю.



И самое страшное знаете что? Что я, мне кажется, иногда точно так же веду себя со своими дочками. Просто не умею по-другому…



А ещё вспоминаю наш разговор с Аселькиной матерью. Когда она трясла меня: "Поговори с ней! За что она со мной так?!". И тут же обмолвилась: "Ну, может, ударила я её пару раз… За дело ведь! Все родители своих детей бьют, и меня мама била - бывало, что и до крови. Ничего, выросла же!".



- Я слышу от своих клиентов истории о поистине жутких методах воспитания, - продолжает психолог А.Алтынбаева. - Это их самих, когда они были маленькими, родители воспитывали так, что волосы на голове шевелятся. И выросли они с представлением, что до определённого возраста ребёнка бить и унижать можно. И даже якобы нужно. Что потом, повзрослев, он никогда об этом не вспомнит. Ещё как вспомнит!



"Я такого не помню, такого не было, ты врёшь", - отвечают они повзрослевшей дочери, когда та кричит им о своей душевной боли. Но ведь вы-то сами не забыли, как "воспитывали" вас!



Очень часто, слишком часто на приёме у психотерапевта клиент с удивлением узнаёт, что, оказывается, не все и не везде детей бьют (не говоря уже о моральном "избиении"). Что существуют семьи (правда, их всё меньше), где ребёнка с малолетства любят и уважают…



Разве это не страшно?



Ольга НОВГОРОДЦЕВА

P.S. Всем родителям советуем обратить внимание на эту анонимную и мало кому из взрослых известную интернет-группу. Найти её легко: #щастьебытьдочерью | ВКонтакте. А нет ли среди авторов этих душераздирающих историй вашей дочери?



Откровений от мальчиков вы здесь не найдёте. Нет у них и отдельной группы, где они могли бы выговориться, пожаловаться... Им, сыновьям, получается, ещё тяжелее.