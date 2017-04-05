СТРАСТЬ, КАК НА ЗАПАД КОМУ-ТО ХОЧЕТСЯ…

Подробности Жизнь 05.04.2017 11:19

И кто же скрывается за страстью этой?



Сначала это показалось просто смешным, до крайности нелепым. Сначала - это когда новые таблички-указатели названий улиц появились на пересечении бишкекского проспекта Чуй и улицы Ауэзова. И обратили мы внимание на эти кыргызо-англоязычные указатели в связи с многочисленными общественными дощатыми уборными вдоль новоявленной Ауэзов-стрит.



В статье "Сортир-авеню в Бишкеке", опубликованной 15 марта сего года, мы поделились с читателями своими наблюдениями относительно странностей столичной топонимики. Согласитесь: иноязычные "стрит" и "авеню" на фоне придорожных отхожих мест, грязи и вони выглядят как откровенное издевательство…



После выхода в свет той публикации с улицы Ауэзова, кстати, исчезли два сортира. Чуть-чуть посвежее и почище стало, теперь очередь за остальными нужниками (которые хоть клозетами, хоть гальюнами на иностранный манер обзови - вонять они от этого меньше не станут).



Потом нам стало уже совсем не смешно. Когда такие же примерно указатели появились практически по всему Бишкеку, особенно в центральной его части. И то, что заморским словом "стрит" обозначается некое раздолбанное "направление", недостойное называться даже улицей, - это ещё полбеды.



В Кыргызстане согласно Конституции используются два языка. Государственный - кыргызский и официальный - русский. И если уличный указатель составлен на этих двух языках, он выглядит абсолютно естественно, как модно сейчас говорить - адекватно. Не вызывающе.



Новые таблички, однако, информируют горожанина, по какой улице он движется, тоже на двух языках…



Между которыми русскому места почему-то не оказалось.



Названия улиц написаны на кыргызском и… английском языках. Street, аvenue, вoulevard - откуда взялись эти англо-галлицизмы на скромных бишкекских улицах, проспектах и бульварах?!



В Бишкеке что, население общается уже исключительно на кыргызском и английском языках?



В полном недоумении звоним в пресс-службу столичной мэрии. Задаём вопрос о табличках… И слышим ответный вопрос:



- А где появились такие таблички?



Странно, но мэрия, оказывается, не в курсе.



"Мэрская" пресс-служба отправляет журналиста в Бишкекглавархитектуру. Именно тамошние специалисты ведают развешиванием по городу табличек и указателей.



Здесь первым делом слышу тот же вопрос:



- А где?



Такое впечатление, что мы с нашими градоправителями и градоначальниками в разных городах живём. По разным улицам ходим и ездим. Рядовые граждане странные нововведения замечают, а "нерядовые" не видят их в упор.



Один положительный момент в этом, впрочем, есть. Из этого вопроса делаю утешительный вывод: раз градоправители про иностранные надписи на табличках не знают, значит, инициатива развесить их по Бишкеку исходит не от мэрии.



- Мы к ним отношения не имеем, - подтверждают в Главархитектуре. - У нас есть художник, он дизайн таких указателей разрабатывает. Названия улиц должны быть написаны на кыргызском и русском языках.



- А чья же это тогда самодеятельность?



- Не знаем. Бывает, что люди самовольно устанавливают разные указатели. Они незаконны, мы их будем демонтировать.



Здесь, правда, загвоздочка вышла. Демонтировать, говорят, будут… Как только эти "неправильные" таблички отыщут, предлагая журналистам посодействовать в этом.



Вызываемся помочь Главархитектуре в этом деле. Придётся потратить законный выходной, чтобы проехаться по улицам родного города и сфотографировать места, где заканчиваются привычные бишкекские улицы и начинаются незаконные стриты и авеню.



Кому, интересно знать, улицы-то с проспектами помешали? Кто из предприимчивых бишкекчан самоправно решил, что русский язык бишкекчанам уже без надобности, - и так же самоправно вычеркнул его из конституции?



И не только ведь в Бишкеке творятся чудеса переименования. Названия многих населённых пунктов тоже читаются так, будто русского языка в Кыргызстане вообще не существует. "Айылы" - это понятно, аил. Village - то же самое, но по-английски. С каких это пор в Кыргызстане английский стал языком официальным?!



Написать рядом с "айылы" русское слово "село", как было всегда (и как правильно!) этот неизвестный установщик указателей, видимо, не посчитал нужным.



Вы можете представить, чтобы улицы столицы Великобритании или США украшали таблички с надписями по-кыргызски? Или загородную трассу в этих же странах с указателями на кыргызском языке?



Трудно такое представить. Практически невозможно. Это только нашим местным активистам не терпится прогнуться под изменчивый западный мир…



Алина НАЗАРОВА



P.S. Будем теперь ждать, когда бишкекские власти демонтируют хотя бы эти, незаконно наводнившие столицу "стриты". И когда начальство Чуйской области обратит внимание на "village"… Или оно тоже по дорогам не ездит?