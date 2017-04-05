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ДУНГАНЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ: ИЗГНАННИКИ ПОНЕВОЛЕ

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Жизнь
05.04.2017 11:54

 

 

"По наружному виду их можно отличить от китайцев: они крепче, мускулистее, скулы у них не выдаются, зубы здоровые, лицо более круглое. Волосы на голове они бреют, усы и бороду носят. Одежда их, за исключением шапочки, такая же, как у китайцев, но гораздо опрятнее. Женская одежда также похожа на китайскую, но обычая бинтовать и уродовать ноги у девушек нет. Вообще, этот народ видный, с мужественной осанкой…" - такое описание в далёком 1903 году дал проезжавший по Туркестану путешественник одной из встреченных им народностей - дунганам.

Описаний жизни дунган в Средней Азии конца 19-го - начала 20-го веков существует немало, уж слишком необычно и даже экзотично выглядел этот народ на фоне остального семиреченского населения, вот и захаживали охотно заезжие путешественники в дунганские селения - поглядеть да записать увиденное на бумагу. И все как один сравнивали дунган именно с китайцами, отыскивая и различия и сходства, что неслучайно: это сегодня дунгане стали привычной частью многонационального Кыргызстана, а когда-то давно были они диковинкой - изгнанниками, под страхом смерти сбежавшими из соседнего Китая.


Сегодня на территории Кыргызстана есть несколько дунганских сёл, а когда-то и в самом Пишпеке существовала большая Дунганская слобода. Возникли они не за один год: переселение дунган на кыргызскую землю происходило не сразу, а с перерывами. Первая волна пришлась на 1877 год и была, пожалуй, самой тяжёлой - до сих пор в самом Китае события тех лет входят в пятёрку "самых смертоносных войн в истории государства".


Что для китайца - война, для дунганина стало борьбой за независимость. Случилось в 1877 году в Китае большое восстание, причиной которого во всех официальных источниках названо "уничтожение иноземного гнёта". Довольно сухая формулировка, примерно как сказать в суде при разводе "не сошлись характерами". На самом же деле предпосылки к восстанию дунган появились лет за десять до его начала, и копились и росли, как снежный ком.


Дунгане проживали в северо-западных провинциях Китая и хоть и были китайскими подданными, не совпадали с хозяевами в главном - были мусульманами, а не буддистами. Религия - вечный двигатель конфликтов, вот и китайцы не стеснялись высмеивать и унижать иноверцев, а ещё эксплуатировать, как вздумается.


Российский консул в Кашгаре Н.Петровский писал в то время, что "В западных провинциях Китая, предоставленных собственной участи, деспотизм и произвол манчжурских чиновников, поборы и притеснения дошли до крайней степени. Чиновники пользовались плодами своих грабительств, не боясь ни контроля, ни ответственности: облагали местное население чрезмерно большими податями и 80 процентов оставляли себе. Они набирали себе в любовницы туземных женщин и девушек, поступали с ними, как с рабынями, и меняли их по собственному желанию. Всё это возбудило в мусульманах омерзение и ненависть к китайцам и кончилось страшным восстанием против них…".


В общем, долго терпели дунгане, но зато уж как восстали, так восстали - китайские хроники описывают невиданную жестокость, с которой восставшие убивали китайцев, не щадя никого - ни взрослых, ни детей.


Жестокость порождает жестокость: китайцы отреагировали мгновенно и не менее кроваво - за каждого убитого соплеменника они убивали десять дунган, за каждого замученного ребёнка убивали двадцать. Мужчины уничтожались полностью, захваченные женщины и дети становились рабами. Восстание было жестоко подавлено, дунганские поселения захлебнулись в крови, а уцелевшим дунганам пришлось бежать через горные перевалы в соседние с Китаем земли - на территорию современных Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.


Это сегодня на карте мира существуют границы и суверенные страны, а в 1877 году вышеназванных государств ещё и в помине не было, а земли эти входили в состав Российской Империи.

 

"Дунгане  в  Каракунузе,  1897  год".

"Дунгане  -  починщики  разбитой  посуды",  Пишпек,  1900-е.

Семья  дунган  Семиреченской  области  в  начале  прошлого  века.

 


И вот тут китайская коса нашла на русский камень - преследователи дунган не рискнули вторгаться на чужую землю. Но довести месть до конца очень хотелось. Для этого командующий китайской армией послал  генерал-губернатору Семиреченской области Герасиму Колпаковскому письмо с требованием выдать беглецов-дунган и их лидера по имени Биянху. Вот оно в сокращении:  


"Я, Цзунтан Ван… вступил для преследования подданных на север и запад… Мне, Цзунтану, с вами говорить нечего. Скажу одно - желая сохранить свою жизнь они сбежали и я ни одного из них не смог захватить, потому что они ушли под ваше покровительство… В погоню за Биянху я посылал отряд, который встретил несколько сот вооружённых киргизов. Они отвечали, что они - подданные русских и что Биянху ушёл под покровительство русских… Если вы вышлете Биянху, не будет и разговоров. Если вы его не выдадите, я, Цзунтан, со всеми войсками пойду на Нарын... Когда приду на вас, не вините. Я назначил срок в 50 дней и послал людей, в эти 50 дней должны они возвратиться и доставить непременно ваш ответ".


Как видите, дипломатическое послание сильно смахивало на наглый ультиматум. Но китайский генерал не на того нарвался, не зря же в русском языке существует пословица о напрасном пугании ежа оголённой частью тела. На сообщение последовал не менее любопытный ответ Колпаковского:
"На днях прибыл ко мне из Кашгара какой-то сарт, привезший от вас письмо. По отобрании письма от этой неизвестной личности и прочтении оного я был немало удивлён его содержанием.


Вы заявляете высокомерное, настоятельное и дерзкое требование от меня выдать дунган, какого-то Биянху… Для выполнения этого требования назначили 50-дневный срок, мало того, осмелились заключить своё грубое сообщение смешною угрозою о вступлении с войсками в наши владения, не помыслив о том, что имеете дело с представителями державы, сильной перед лицом всего мира своим могуществом и правдой, и что всякий шаг враждебности с вашей стороны будет опасным шагом для вас и для управляемого вами края.


В наши владения пришли не преступники, а пришли 5 тысяч душ бедных дунганских семейств, искавших спасения от неистовств ваших войск. Прибывшая к нам толпа дунган пришла в жалком виде, голодная и ограбленная, и умоляла о дозволении укрыться у нас от поголовного истребления. Что это за дунгане, я не знаю, но человеколюбие требовало оказать им помощь, и главный начальник края изволил разрешить дать им приют…


Дунгане эти, таким образом, приняты под покровительство российского императора, останутся на нашей земле, и никакие указания ваши не будут приняты мною во внимание. Вот вам мой ответ".


Услышать от военного генерала о человеколюбии, это, согласитесь, чего-то да стоит. А ещё эти непрозрачные намёки на силу и могущество… В общем, пришлось китайцам вернуться обратно ни с чем. Вот так в те далёкие времена Россия одним только своим присутствием спасала от уничтожения многие народы (многие же из которых, впрочем, со временем о том забыли и даже стали называть своего спасителя оккупантом).


Обиженные китайцы всё же нашли способ отомстить  - сразу же после усмирения восстания русским купцам было запрещено торговать в западном Китае. Идут столетия, а ничего не меняется: помог один народ другому не в угоду кому-то, а ему сразу раз - и санкции…


Приход дунганских беженцев стал полной неожиданностью для Семиреченских властей, однако непрошенных гостей приняли и разместили - дунганам были выделены земельные участки в нынешних Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях. Так в 1878 году вблизи Каракола возникло дунганское село Ырдык, а в районе Токмака - населённые пункты Масанчи и Сортобе. На юге дунгане в основном расселились в Кара-Суйском районе.

 

"Дунганин  с  детьми,   1897  год".

"Дунганин  в  Пишпеке".

"Кыргызы  и  дунгане  в  Токмаке",  1897  год.

"Дунганки  в  Пишпеке,  1897  год".

 


А как же Дунганская слобода, спросите вы? А её возникновение связано уже со второй волной переселения дунган в 1881-1882 годах. В то время Российская Империя по договору в обмен на денежную компенсацию передала Китаю временно занятые территории Илийского края (часть современного Синьцзян-Уйгурского автономного района). Землю передали, а живущим там дунганам было предложено в течение года переселиться на территорию России. Дунгане предложение приняли. Так на кыргызской земле появилось дунганское село Александровка, а в Пишпеке - Дунганская слобода.


Дунганская слобода находилась к западу от центра Пишпека. Её границами были нынешние улицы Жибек Жолу, Тоголок Молдо, Московская и Уметалиева.

Пусть вас не пугают размеры указанного квадрата: дома в слободе были сильно разбросаны и перемежались большими огородами - дунгане и после переселения оставались верны себе и активно занимались рисоводством и выращиванием овощей, для чего требовалось много места. Адресов в слободе не было и для наведения в Дунгановке порядка в 1896 году городская власть издала постановление о разбивке на кварталы и присваивании названий улицам. Так на карте Пишпека появились улицы Дунганская (сегодня это Киевская) и Барачная (ныне - Табышалиева), а на Барачной площади (примерно на её месте сейчас Национальный университет) заработал Дунганский базар, где продавали рис, овощи и пряности.  


Интересно, что и на новых землях дунгане селились по земляческому принципу - переселенцы из одной провинции Китая жили в одном селе, из другой - в другом, из третьей - в третьем. Различия в традициях и укладе жизни между ними были не существенные, а вот общего было гораздо больше - дунгане занимались земледелием, частным извозом и держали харчевни, которые, благодаря необычным и очень вкусным блюдам, быстро приобрели популярность у окрестных жителей. Вот как описывает посещение одной их таких харчевен в дунганском селе Масанчи русский историк и путешественник Георгий Гинс:
"По дороге мы закусили в харчевне, по местному называемой "аш-хана". Пища у дунган своеобразная. Большей частью они едят лапшу с прибавлением мяса, нарезанного мелкими кусочками, и разных пряностей: перцу, луку, чесноку, уксусу… Дунганские обеды нравятся многим. В сентябре 1897 года село посетил член Парижского географического общества Поль Лаббе. Он обедал у волостного управителя Сыбара Людаюань и так остался доволен дунганским столом, что просил передать хозяину своё удовольствие с заявлением, что путешествуя по азиатским владениям России, нигде не встречал обедов вкуснее дунганских".


Дотошные любители географии, скорее всего, скажут мне сейчас: "Но ведь село Масанчи находится в Казахстане!". Правильно, после размежевания государственных границ в 1924 году дунганское село оказалось на казахской территории. До этого оно носило кыргызское название Каракунуз - "чёрный жук". Сами же переселенцы-дунгане называли его Инпань, что в переводе означает "лагерь, лагерная площадка". По свидетельствам очевидцев, засиживаться в Каракунузе дунгане не любили, а так как от него до Токмака рукой подать, то каждое утро отправлялись они на своих повозках в этот город, где пили чай, ели лапшу, играли в карты, курили опиум, устраивали перепелиные бои, а к вечеру возвращались домой.


Кстати, об опиуме. Эту привычку дунгане принесли с собой из Китая и, как ни старались, в то время побороть не могли. Один из путешественников, побывавших в дунганских сёлах,  рассказывал, что "Многие дунгане спрашивали нас, нет ли у русских какого-либо лекарства, с помощью которого можно было бы отвыкнуть от курения опиума… Опиум, несомненно, подрывает здоровье дунган и сокращает их жизнь. Тем не менее, в Каракунузе нам пришлось встретить 110-летнего курильщика-старика…".


Шло время и постепенно китайские привычки дунган стали забываться. Проживший несколько лет среди дунган учитель русско-дунганской школы В.Цибузгин писал о них в 1909 году:


"Одежда дунган очень похожа на китайскую, но начинает утрачивать свой национальный характер. Многие из дунган китайские туфли заменили татарскими мягкими ичигами с калошами и даже русскими сапогами, верхнюю одежду - бешметами, камзолами и халатами".

 

"Каракольские  дунгане",  1930-е  годы.


Путешественники начала прошлого века рассказывали о дунганах, что, несмотря на внешнюю схожесть с китайцами, живут они по-мусульмански: ходят в молельный дом, чтят пятничную молитву, свинину не едят, в жёны берут мусульманок. Вот только с невестами у дунган была напряжёнка, а сама свадьба обходилась очень дорого - в 400-500 рублей, что по тем временам было целое состояние! Поэтому дунгане, бывало, отправлялись за жёнами в Китай, для чего мужчины несколько лет отращивали длинные волосы (чтобы по внешнему виду слиться с китайцами, которые в то время носили длинные косы), либо женились на кыргызках: считалось, что их можно было засватать дешевле.


Любопытно, что восхищаясь кулинарными способностями и трудолюбием дунган, все путешественники, в разное время наблюдавшие за жизнью этих китайских переселенцев, в своих описаниях неизменно сходились в одном: дунгане - народ "горячий". Вот что писал о дунганах учитель Цибузгин:


"Дунгане обладают вспыльчивым и мстительным характером. Нанесённую им обиду они забывают нескоро, вследствие чего немало между собою происходит ссор, во время которых в ход пускаются ножи".


Его слова подтверждает и исследователь-этнограф Фёдор Поярков, живший в Пишпеке в начале 20-го века:


"Дунгане оказались людьми беспокойными и непослушными. Между ними очень часто происходили ссоры и крупные пререкания, принимавшие нередко острый и бурный характер. Ссоры оканчивались в большинстве случаев ожесточёнными побоищами между противниками, часто пускавшими в ход ножи, следствием чего были тяжёлые увечья, а нередко и смерть кого-либо с той и другой стороны. Разбор всех этих неурядиц и ссор, то и дело случавшихся между дунганами, отнимал много времени и сил у наших чиновников".


В общем, а гости-то оказались с сюрпризом... Тем не менее, дунгане успешно прижились, и многие пишпекчане отзывались о них как о "трудолюбивом и честном народе".


За это, видимо, дунгане и поплатились с приходом в Пишпек большевиков. В 1918 году во время Беловодского мятежа большинство пишпекских дунган приняли сторону повстанцев. Мятеж был подавлен, много дунган было убито, а оставшихся в живых нещадно притесняли, объявив их "ненадёжным элементом". Дунгане начали уезжать  из Дунганской слободы, а в 1924 году основали известное ныне село Милянфан, что в переводе означает "рисовая долина". К началу 30-х годов Дунганская слобода в Пишпеке окончательно исчезла.


Евгения   МАРТЬЯНОВА
фото из Интернета

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