Водители Бишкека: НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ…

Подробности Жизнь 19.04.2017 12:09



Ночью с 15 на 16 апреля в Бишкеке на пересечении бульвара Молодой Гвардии с улицей Рыскулова перевернулся грузовик.



Что именно случилось, до сих пор непонятно. Однако произошло явно что-то экстраординарное. Ни с того ни с сего, как известно, машины не опрокидываются.



16 апреля, перекрёсток бишкекских улиц Байтика баатыра и Горького. Маршрутный бусик (с пассажирами!) летит на запрещающий сигнал светофора, врезается в легковушку и переворачивается набок. Девять человек, по сообщению медиков, получили травмы разной степени тяжести. Погибших в этот раз, к счастью, нет.



Водитель был трезв.



Буквально за два дня до этого довелось ехать в переполненной маршрутке. Дальше в салон пройти не было у меня никакой возможности. Стояла рядом с водителем. И невольно стала для него "свободными ушами".



- Вот хотят маршрутки запретить, - жаловался самому себе водитель, постепенно подключая к разговору и стоявших поблизости пассажиров. - А в чём мы виноваты? Бусики, между прочим, ещё нормально ездят. А вот посмотрите на того козла на "Мерседесе" - что творит! Когда баба за рулём попадается - вообще туши свет. А они говорят - "бусисты" виноваты… Лучше б женщин с дороги убрали!



То, что рассказывает он всё это женщине, - водителя, видимо, не смущает. Кроме того, не знает он, что в его бусике я оказалась не случайно и не просто так. Что моя машина находится в ремонте после аварии.



В которой я как "баба за рулём" - лицо пострадавшее.



О "бабах за рулём - обезьянах с гранатой" слышу давно и регулярно. Каждый второй мужик считает своим долгом "отметиться" в комментариях. Кто-то - из окна троллейбуса, кто-то - с водительского места несущейся на красный свет маршрутки, кто-то из-за руля припаркованного на пешеходном переходе "Лексуса".

И за рулём - мужчины.

Перевернулась маршрутка…

Перевернулся грузовик…



Не далее как 8 апреля, в субботу, мою машину поцарапал мужик на старенькой "Ауди". Как водитель с десятилетним стажем, знаю: ситуации на дорогах бывают разные. Не всегда и не во всём виноват водитель - даже тот, который на первый взгляд спровоцировал ДТП. Но этот мужик на "Ауди" чиркнул меня исключительно по глупости.



Дело было днём на улице Алма-Атинской. Напротив рынка "Мадина", мимо которого я ехала в северном направлении. Пока стояла в небольшой пробке, водителю "Ауди" приспичило объехать меня справа. По правому ряду - такая же пробка, но он то ли не видел, то ли надеялся по "головам" проскочить.



Итог невесёлый, хотя и не смертельный. "Эже, я же еду… А тут вот так… Но я же вас несильно задел. У меня зеркало видите как сбилось, а вас же я несильно"…



Глянула на царапину. На маленького мальчика, сидевшего в "Ауди" рядом с водителем на переднем сиденье. У мальчика в глазах испуг… Рукой махнула: "В следующий раз смотрите, куда едете!".



Тогда было мне невдомёк, что сегодня только суббота, 8 апреля. А завтра будет воскресенье, 9-е. И завтра моя машина пострадает гораздо серьёзнее. И снова не по моей вине.



Итак, воскресенье, утро, проспект Жибек Жолу, западное направление. Аламединcкий РОВД. Напротив здания РОВД, через дорогу, - его сотрудники. Стоят, что-то обсуждают. Ну и пусть, думаю, стоят, мне-то какое дело? Я еду по правилам, в крайнем правом ряду, скорость у знака сбросила.



Откуда-то из толпы милиционеров задом выезжает "Опель". Выезжает на такой скорости, будто собрался так же, задним ходом, на Иссык-Куль мчаться! Успеваю заметить, что летит он прямо на меня. И ещё успеваю сообразить, что предотвратить столкновение мне не удастся. Затормозить - не выход, и влево не уйдёшь: сзади много машин едет.



Удар… У "Опеля" отваливается задний бампер. У моей машины передний бампер сломался пополам; помято правое крыло и крышка капота; разбит бачок для воды; практически вдребезги - фара.



Вот почему пришлось неделю ездить на маршрутках и слушать рассуждения их водителей на тему "Бабам за рулём не место".



А тогда, утром 9 апреля, из "Опеля" с виноватым выражением лица вылез мужик в милицейской форме. "Эже, я не посмотрел".



Есть мнение, кстати, что "бабы за рулём" зеркалами заднего вида не пользуются. Если, дескать, и пользуются, то лишь для того, чтобы губы красить. А по какому назначению, стесняюсь спросить, использует зеркала милиционер на "Опеле"?



Водитель в форме согласился со мной, что он идиот. Беспрекословно оплатил ремонт моей машины. Его товарищи искренне беспокоились о моём самочувствии: "Вы как? Не пострадали?".



Всё это было бы очень умилительно… Когда бы не было так возмутительно!



Мой сосед на большом, тяжёлом джипе каждое утро, выезжая за угол дома, очень удивляется, что, кроме него, оказывается, кто-то ещё на машинах ездит. Несётся по двору не глядя, не замечая мелких препятствий. И "вдруг" натыкается на чьё-то припаркованное авто.



- Извините, - говорит, - не видел. Тут слепая зона.



Какая-какая зона?



Однако спорить с ним бесполезно. Тем более женщине. Он про нас, "баб за рулём", всё знает. Он нас презирает и прислушиваться к нам не намерен.



Мой краткий рассказ о глупейших ДТП, спровоцированных не бабами, а самыми что ни на есть мужиками, вызвал шквал откликов в социальных сетях.



"Меня в субботу тоже бус стукнул в задний бампер. Ещё, погань такая, врать стал, что я резко остановилась. "Резко" - это когда я уже несколько минут стояла в пробке на Чуй - Алматинке на повороте вверх! А ему захотелось вынырнуть у моего левого ряда ещё левее. И аналогичный вашему второму случаю тоже случай с мужиком был. На "Лексусе" задом выезжал. Тоже на зеркала не смотрел. И сигнала не слушал. Хорошо ещё, что парень честный оказался. Всё сделал. Всё отремонтировал быстро".



"Аналогично. Въехали в меня сзади. На "Портере". Всего-то пешехода пропустить остановилась, причём останавливалась долго и не спеша. Мужичок за рулём перепугался смертельно, куда больше, чем я. И вот с какого, спрашивается, перепугу ему приспичило в меня впечатываться? Езжу теперь с мятой попою".



"А я вообще машину никогда не водила и не собиралась. Иду себе спокойно по "зебре" на зелёный свет. И вдруг получаю удар чьим-то задним бампером. Ну не удар, так, толчок, но всё равно, согласитесь, страшно и неприятно! Что-то мне водитель долго потом объяснял. Что сдавал задом, меня не заметил. Так же, как и в вашем случае, говорил про "слепую зону". Если ничего не видишь, зачем, спрашивается, за руль садиться?".



Кто лучше водит машину - мужчины или женщины? Этот вопрос возник, как только первая дама оказалась за рулём автомобиля. И решают его почти всегда в свою пользу. Как это, дескать, кто? Конечно, мужчины лучше!



Считается, что мужчина чуть ли не с самого рождения готов управлять любым средством передвижения. У него это якобы в крови. А женщину якобы сколько ни учи, сколько ни "дрессируй" - обезьяна, она, дескать, обезьяной и останется.



Вы видели в Бишкеке за рулём маршрутного бусика женщину? Я тоже нет. Значит ли это, что маршрутки ездят идеально? Увы, нет и ещё раз нет.



По оценке Американской автомобильной ассоциации, среднестатистический водитель-мужчина по сравнению со среднестатистической женщиной имеет вероятность погибнуть в ДТП на 77 процентов больше.



Женщины не лихачат. Не проявляют на дорогах агрессию. Не устраивают гонки с преследованием, выясняя, кто круче.



И - гораздо осторожнее едут задним ходом. В подавляющем большинстве случаев смотря при этом в зеркала.



Одна надежда: может быть, в следующий раз, когда зайдёт речь о "бабах за рулём", кто-нибудь из этих горе-водителей прикусит язык и скромно промолчит.



Ольга КАЛИНИНА