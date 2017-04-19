ХОЗЯЙКИ КЫРГЫЗСКИХ КОЧЕВЬЕВ

Подробности Жизнь 19.04.2017 12:51

"Кыргызы - вековечные бродяги, и перекочёвка для них не только необходимость, но и искреннее наслаждение. Весь их домашний скарб, весь их быт приспособлен к седлу и вьюку: у них всё дорожное, всё передвижное - и жилище, и мускулы, и сама душа. Характерен ответ, который старая кыргызка дала дервишу, спросившему её, зачем они постоянно кочуют: "Мы не так ленивы, как вы, мулла! Нам не усидеть по целым дням на одном месте. Человек должен двигаться, потому что, посуди сам: солнце, месяц, звёзды, вода, звери, птицы, рыбы - все движутся, только земля и мёртвые остаются на месте!".



Слова эти взяты из описания, сделанного русским писателем, путешественником и этнографом Евгением Марковым во время поездки по Средней Азии в 1901 году. Результатом того путешествия, случившегося 116 лет назад, стала целая серия очерков о жизни и быте кыргызских племён, встретившихся Маркову на пути. Путешественник проезжал по кыргызским местам в зрелом возрасте - ему было 66 лет, и в компании своей супруги, поэтому, наверное, обращал особое внимание на семейный уклад кыргызов и на кыргызских женщин.



"Кыргызка - больше хозяин верблюда и больше хозяин кибитки, чем сам кыргыз", - писал Марков. - Кыргызка, а не кыргыз будет разбивать кибитку по приходу кочевников на облюбованное ими горное пастбище. Кыргызка будет навьючивать и развьючивать верблюда, кыргызка погоняет его, поит и кормит, точно так же, как поит и кормит, обмывает и обшивает самого кыргыза и его детей, начиная с его белой войлочной шапки и до его бараньего тулупа и кожаной обуви.



Может быть, от этой постоянной грубой работы среди суровых условий природы, от этой борьбы с нуждами и тягостями жизни кыргызские женщины с детства вырастают такими сильными, смелыми и выносливыми и так похожи на мужчин выражением своего лица и так самостоятельны и тверды характером?



У редких народов женщина пользуется таким огромным значением и уважением, каким пользуются среди кыргызов их жены и матери. Они никогда не закрывают своего лица, как это делают всегда праздные и бесправные сартянки и таджички, и пользуются наравне с мужчинами правом свободно смотреть на других и показывать другим самих себя. В общественных и семейных делах им принадлежит если не решающий, то, во всяком случае, очень важный голос. В некоторых кыргызских аулах женщины даже сами решают дела, касающиеся исключительно женщин.



И нельзя не удивляться, как могла образоваться такая поразительная разница в способностях, вкусах и положениях одной и той же азиатской и мусульманской женщины, какая имеется теперь между изнеженными, ни к чему не пригодными затворницами каких-нибудь турецких гаремов и этими мужественными и деятельными хозяйками кыргызского кочевья.



Зависимость всей жизни кыргыза от его женщины выражается в очень меткой пословице, столько же насмешливой, сколько трогательной: "Если твоя жена зла, что пользы от спокойствия народа? Если твой сапог тесен, что пользы от обширности мира?".



Насколько женщина ценится кыргызами, по словам русского путешественника, лучше всего доказывается тем, что до последнего времени за неё платился очень высокий калым. Можно, конечно, сказать, что калым служит признаком зависимости женщины, обращает её в своего рода товар. Но, тем не менее, размер калыма имеет очень большое значение. В прежнее время, когда кыргызы владели огромными стадами, калым за невесту доходил до ста различных голов скота, теперь такой калым уже редкость, и чаще всего он не поднимается выше 9-10 голов, одного или двух верблюдов, четырёх лошадей или коров. При этом бедняки вместо коров и лошадей дают столько же мелкого скота, овец и коз, а иногда даже и лошадь вместо верблюда.



Кыргызы, продолжает он, как истые азиаты, большие любители жён. Хотя магометанский писаный закон - шариат, не разрешает правоверному иметь более четырёх жен, но народные обычаи в этом отношении гораздо великодушнее и дозволяют мужу иметь столько жён, сколько он пожелает. Понятно, что богатые кыргызы чаще придерживаются такого любезного обычая, чем правил шариата. "Разбогатеет сарт - строит дом, разбогатеет кыргыз - набирает жён", говорит кыргызская пословица.



Другая пословица свидетельствует о семейных вкусах кыргыза с иной точки зрения: "Дом с детьми - базар, а без детей - мазар (то есть могила)", - говорят кыргызы.

"Кыргызские женщины", фото конца 19-го века.

"Женщины из богатых кыргызских семей", 1900 год.

"Кыргызка на базаре", фото конца 19-го века.



Меня уверяли, что кыргыз, у которого более четырёх жён, живёт брачно только с четырьмя, остальные превращаются в так называемых суфи, то есть "воздержанных". С каждой из четырёх действительных жён кыргыз обязан ночевать по очереди, а жена, в свою очередь, обязана готовить ему в этот день кушанье и заниматься всем хозяйством.



Так что деликатный вопрос о разделении на четыре части семейных радостей и семейных обязанностей разрешён кочевым законодательством довольно просто и остроумно, по принципу "любишь кататься, люби и саночки возить". При этом старшая, или любимая жена кыргыза - байбиче сохраняет над всеми остальными женами начальственное значение.



Кыргызских женщин отдают замуж, а кыргызских парней женят очень рано. В большинстве кыргызских родов мальчик в 12-13 лет уже считается совершеннолетним, а девушки признаются способными к браку даже с 9 и 10 лет! Правда, тут бывает большая разница - смотря из какой семьи жених или невеста. В богатых семьях, где едят много баранины и конины, где дети растут сытно и привольно, совершеннолетие наступает значительно раньше, чем среди голодающего и отощавшего населения.



Невеста у кыргызов считается собственностью не семьи, а целого рода. Если умирает жених, то её забирает брат жениха, если умирает невеста, то жених может жениться на её сестре.

"Кочёвка, возвращение с джайлоо", 1910 год.

"Кыргыз со своей женой", фото конца 19-го века.

"Кыргызка", фото начала 20-го века.

"Кыргызка верхом на верблюде", фото начала 20-го века.



Так и земля у кыргызов считается общим добром всего племени. Перекочевывают тоже целым родом. Летние кочевья кыргызов бывают так обширны, что в сухое лето в пределах Сырдарьинской или Ферганской области иногда не хватает пастбищ для скота, и кыргызы перекочевывают в соседние области Степного губернаторства - Семиреченскую, Акмолинскую, Тургайскую.



Собственно говоря, земля сама по себе не имеет цены в глазах кыргыза и, вероятно, было время, когда все кочевые народы, обитавшие в сухих равнинах, относились к ней так же. Кочевником высоко ценятся только вода и труд. Здесь продают и покупают не землю, а воду, да сколько-нибудь осязательные плоды человеческой работы. Арык, колодец, деревья, постройки - вот что всегда считалось у кыргызов личной наследственной собственностью. Пастбища же, сенокосы и даже пашню свою кочевники, отъезжая, бросают, нисколько не заботясь. Но если род вырыл кудук (или арык), торжественно заклав над ним козла или барана, принеся таким образом "кудай" (то есть жертву богу), то уж этот арык или колодец делается на веки вечные собственностью рода.



Передвижение кочевников с зимовок на горные джайлоо - очень важное событие в жизни кыргыза. Накануне выхода с зимовника устраивается общее угощение, где обильно едят мясо баранов, коз и лошадей. Мясо овцы и козы считается у кыргызов лучшим, а лошадь сотворена, по их убеждению, из воздуха, оттого она и обладает быстротою и лёгкостью. Верблюда кыргыз режет только в исключительных случаях, когда отправляется на паломничество в Мекку и приносит жертву богу.



Когда прощальное пиршество заканчивается, на краю зимовки зажигают два костра и ставят между ними седоволосую старую женщину, что неслучайно - именно женщина считается у кыргызов хранительницей родовых преданий и обычаев. Она разбивает тыквенный кувшин (по-кыргызски "кабак") и приговаривает: "Как разлетелся на куски этот кувшин, так пусть разлетятся все наши печали!", и, взяв за повод нагруженных верблюдов, первая выводит их из зимнего стойбища. Остальные начинают перепрыгивать через костры, крича "Алас, алас!" (Прочь, прочь!) и уходят вслед за женщиной.



Езда по горам и камням под жаром местного солнца утомляет, но такова жизнь кочевника. Комфорт войлочной кибитки в обстановке пустынных степей стоит комфорта гостиницы и требует для своего осуществления не меньше труда и таланта, а поэтому женские руки здесь в большой цене.



Созерцая этот простой и скромный быт, где люди так же здоровы, довольны и веселы, как и в наших многоэтажных каменных ящиках с железными крышами, где поются песни, пляшутся пляски, празднуются праздники с не меньшей искренностью и воодушевлением, чем в наших светских собраниях, где также искренне любят и ненавидят и, может быть, с не меньшей верой молятся, как умеют, богу, невольно приходит мысль - как мало нужно человеку для счастья! Здесь, в кыргызской кибитке, все имеют то, что им нужно, все довольны и спокойны духом. Была бы только рядом вода и трава и ничего больше…", - заключает русский путешественник и этнограф Евгений Марков, побывавший в Средней Азии в 1901 году.



подготовила

Елена ПЕРОВА

фото из Интернета



