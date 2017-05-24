"Я УЖЕ УМЕРЛА… ОСТАЛЬНОЕ МНЕ ТОЛЬКО СНИТСЯ"

Подробности Жизнь 24.05.2017 11:34





В Бишкеке две девочки, родные сёстры, не поделили колечко. Обычное пластмассовое, дешёвенькое. Поругались. Пришла мать и, особо не разбираясь и не вникая в ситуацию, велела старшей, семикласснице, уступить и отдать сестрёнке украшение.



Та повиновалась. А потом повесилась…



Шестикласснику понравилась девочка. Пригласил её на свидание. Она не пришла. Более того - прислала ему по электронной почте фотографии, где она в компании другого "мужчины".



Мальчишка повесился тоже.



Причины ерундовые. Как из-за такой чепухи можно свести счёты с жизнью - взрослому не понять. А дети всерьёз считают, что у них нет другого выхода. Не эти дети, к сожалению. Эти уже ничего не расскажут. Но иногда решившего покончить с собой подростка удаётся вытащить из петли (в качестве способа самоубийства подавляющее большинство выбирает именно повешение).



И иногда с ним потом удаётся поговорить по душам. Только не отцу и не матери. С ними такие подростки не откровенничают. Скорее откроются совершенно постороннему человеку.



И дело, оказывается, не в безответной любви и не в разовом столкновении с материнcкой несправедливостью. И вообще самоубийства не совершаются "вдруг". Хотя убитые горем родители так и говорят: "Всё было хорошо. Пришёл из школы, поел, вышел в сарай… И всё! Наверное, в школе что-то случилось".



Не бывает ничего "вдруг". И почти всегда школа, как ни странно, ни при чём. Только от родителей зависело - решится сын или дочь на отчаянный шаг в пустоту или справится с неприятностями и будет жить долго и счастливо.



Алтынай



Ей на днях исполнилось пятнадцать. Живёт пока в Бишкеке - пока у родственников со стороны отца. В школу пока не ходит. Если всё будет в порядке, вернётся, наверное, в свою семью и с сентября пойдёт в школу. Не в ту, где училась раньше. Школу придётся менять, хотя как раз там у Алтынай особых проблем никогда не было. Учителя не придирались, с одноклассниками отношения ровные.



Страшно, говорит она, что школьные товарищи вместе с педагогами начнут показывать на неё пальцами и шушукаться за спиной. Обсуждать и осуждать её недавний поступок - попытку суицида. И удивляться: чего, мол, ей, спрашивается, не хватало?



- Тебя, может быть, обижали дома? - осторожно спрашиваю девочку, предупредив, что она не обязана ничего мне рассказывать. Не захочет - настаивать не буду.



- Нет, не обижали. Просто бабушка умерла…



- Ты очень её любила?



- Да.



- И из-за этого?..



- Нет. Плакала просто, вспоминала её всё время. Говорят, надо молиться, чтобы у человека, который ушёл, ТАМ было всё хорошо. А я не умею молиться. И дедушку жалко, он совсем один остался.



- Почему же один? У него есть дети, внуки. Ты вот есть у него.



- Мама так и сказала. Сказала, что мне надо пока пожить у дедушки. Потому что ему одному тяжело. Надо помочь и горе пережить, и по хозяйству. Я вообще-то всё умею - и готовить, и печку топить. Хотела, конечно, дома остаться. Маме ведь тоже помощь нужна, она всё по дому не успевает делать. У меня же в прошлом году сестрёнка родилась. С ней хлопот много. Но мама сказала, что дедушке я сейчас нужнее.



Поселили меня в бабушкиной комнате. В той самой комнате, где она умерла. Знаете, я ни одной ночи не могла там спать нормально. Всё время казалось, что бабушка рядом, что она то за шкафом стоит, то из зеркала на меня смотрит. Страшно!



- Ну так попросилась бы в другую комнату.



- Другой нет. Там их всего две. В одной дедушка - с ним тоже вместе невозможно находиться. Он свет до утра не выключает, встаёт, ходит туда-сюда, кряхтит. А мне же в школу утром.



Ночь не посплю, с утра в школу иду вроде бы бодрая. А к обеду начинает в сон клонить. Голова кружится - говорят, давление падает. Последние уроки уже кое-как досиживала. Если спросят, с места ещё могу что-то ответить, а когда к доске вызывают - вообще беда. Всё плывёт перед глазами, кажется, вот-вот в обморок упаду.



Несколько раз отпрашивалась. Плохо, мол, себя чувствую, голова кружится. Одна учительница так странно на меня однажды посмотрела: "Ты что, беременная?".



А у меня даже сил не было на неё обидеться. Просто сказала, что нет.



Раз отпросилась, два. Потом уже не только эта учительница, но и другие стали на меня косо смотреть. Кто-то, наверное, подумал, что я обманываю, придумываю себе головокружения, чтобы уроки прогуливать. Кто-то стал меня к врачам отправлять. Классная руководительница говорит: "Может, у тебя что-то серьёзное? Почему мама с тобой к доктору не сходит, почему не обследуешься?".



- А почему, действительно? Ты маме рассказывала, что с тобой происходит?



- Рассказывала. Но мама сама постоянно уставшая, замотанная. Её тоже жалко. Мама сказала: "Полугодие как-нибудь доучишься, а там видно будет".

Потом меня обратно домой позвали. Мама устала одна со всем управляться.



- А папа?



- Папа на работе целыми днями. Старается заработать побольше, но плохо у него получается. Домой приходит мрачный, мама на него "наезжает"… Ругаются. А сестрёнка на мне. Погулять с ней, искупать, покормить…



Учительница маме позвонила: "А вы знаете, что у Алтыши по алгебре тройка за полугодие выходит?". Мама-то ничего, а отец распсиховался. Я же до этого хорошо училась, без троек. Накричал на меня, телефон отобрал - мол, я вместо того чтобы уроки учить, в телефоне копаюсь. Можно подумать, у меня есть время на это!



- И тогда ты не захотела жить?



- Не тогда. А когда нечаянно уронила сестрёнку. Ну не знаю, как так получилось. Сама споткнулась, когда её в ванную несла. Она упала, заплакала. Прибежала мама и тоже стала плакать: "Что ж ты у меня такая безрукая? Ты же мне ребёнка угробишь! Вот что с тобой делать? Лучше бы, наверное, вообще тебя не было, мне было бы легче с одной"…



А может быть, я всё-таки умерла? Знаете, иногда мне кажется, что это всё-таки случилось. Когда верёвку к трубе привязывала, думала, будет больно, страшно. Оказывается, не так уж и страшно. И почти ничего не чувствуешь. Просто провалилась куда-то. Читала, что люди, когда умирают, видят какой-то длинный коридор, свет… Я ничего не видела. Вообще. Открыла глаза - я уже в больнице.



А может, этого ничего нет? Вдруг я умерла, меня уже похоронили, а это всё мне снится? Интересно, мёртвые тоже сны видят? Наверное, видят. Если есть после смерти жизнь, значит, ТАМ всё как при жизни. И сны снятся.



- Не пугай. Так говоришь, как будто хочешь повторить. Не думай об этом.



- Вы мне сейчас будете рассказывать, как психолог, что всё будет хорошо?



- Конечно, когда-нибудь будет. Самоубийство - не выход. Да и родители как будут без тебя? То, что мама тебе наговорила, - ты же сама понимаешь, неправда. Это она от усталости, от раздражения. На самом деле она очень тебя любит.



- Наверное… - Алтынай устало и как-то обречённо прикрывает глаза.

По ночам дети должны спать. А родители должны следить за этим.





Бакыт



- Я хотел спрыгнуть с крыши. С девятиэтажки. Выбрал день. Дома записку оставил.



- Зачем?!



- Достало всё.



- Сколько тебе лет?



- Шестнадцать.



- Считаешь, что уже хватит жить?



- А смысл? Всё равно никому не нужен. Даже самому себе не нужен.



На шестнадцать Бакыт не выглядит. Маленький, худенький, как будто совсем без мышц и мускулов. И лицо детское. Кто его "достал" - не говорит. Машет рукой: "Все!".



Психолог, который работает с Бакытом, немного рассказывает о нём. Парень из хорошей семьи. Всем обеспечен. Два года назад узнал, что у отца есть любовница. Застукал их случайно в машине. Отец решил с ним поговорить "по-мужски". Ты, мол, ничего не видел и ничего не слышал, обязан проявить мужскую солидарность и проследить, чтобы ни о чём не узнала мама.



Бакыт пообещал отцу молчать. Однако, как видно, эта ноша оказалась ему не по силам. Надломила психику.



Мать паренька до сих пор уверена, что у него "что-то случилось в школе". Потому что дома, с её точки зрения, всё в полном порядке, и дома, по её мнению, у Бакыта нет и не было никаких причин для самоубийства.



- Поднялся на девятый этаж, - непосредственно о своём никому не понятном поступке Бакыт рассказывает более охотно. - Крыша оказалась закрыта. То есть чердак. Вчера был проход, сегодня нету.



Спустился. Вышел на улицу. Пока спускался, всё думал, что теперь делать. Постоял около подъезда. Снова зашёл внутрь. Опять поднялся на девятый - без лифта, по ступенькам. Посидел на площадке на корточках - минут пятнадцать, наверное. Опять спустился.



Упал на спину и заплакал…



Мама прибежала. С такими воплями, что я думал - сейчас весь район сбежится. Она, оказывается, прочитала записку. Кто-то видел, куда я пошёл, подсказали ей. Она примчалась, издалека увидела, что я лежу около подъезда. Ну и крик подняла.



- А почему, - задаю Бакыту не совсем уместный, может быть, вопрос, - именно с крыши решил броситься? Неужели не страшно? Или скрываешь, что в "Синего кита" играл? Это в той игре вроде бы всех призывают из окон выпрыгивать.



- Нет. Не играл. Из наших никто не играет. Просто так решил почему-то.



- А если бы чердак оказался открыт - неужели прыгнул бы?



- Обязательно.



- А по-другому - никак?



- По-другому не получается.

Проблемы начинаются с семьи, продолжаются

в компьютерных клубах.



"Синий кит" не для нас?



О детских и подростковых суицидах (количество которых в Кыргызстане неуклонно растёт) беседуем с начальником Инспекции по делам несовершеннолетних МВД КР Азаматом Абдрахмановым.



Он, оперируя цифрами и фактами, подтверждает давно известную теорию о том, что никто, кроме родителей, чаще всего в этих трагических событиях не виноват. Единицы подростков (на одной руке пальцев хватит, чтобы перечесть) в последнее время добровольно ушли из жизни по причинам вроде неразделённой любви.



- Каждый раз мы проводим тщательную проверку, - говорит полковник Абдрахманов, - выясняем обстоятельства и причины. И практически каждый раз оказывается, что причины - в семейных отношениях.



- А как же пресловутый "Синий кит"? Эта виртуальная игра со смертельным исходом недавно всю страну перепугала. И говорилось тогда о нескольких случаях детских самоубийств, будто бы напрямую связанных с этой игрой.



- "Синий кит" для кыргызских детей не очень опасен, - неожиданно отвечает Азамат Абдрахманов. - По крайней мере не так опасен, как для европейцев.



- Почему?



- Потому что у нас менталитет другой. По "Синему киту" мы ведь тоже много работали. Игра, если помните, заключается в том, что подростку некие манипуляторы на протяжении определённого количества времени дают разные бредовые задания. И в конце последнее - выброситься из окна. Так вот среди промежуточных заданий есть, например, такие: "Пойди избей своих родителей".



- И?..



- И очень редкий кыргызский подросток на это подпишется. Что бы там ни говорили про повальное падение нравов, а уважение к старшим в наших детях пока ещё крепко сидит. Так просто его не выбьешь. Это их и спасает.



Как бы дополняя слова начальника ИДН, Бакыт рассказывает мне про своего одноклассника, который решил от скуки сыграть в "Кита". Прошёл якобы несколько уровней и споткнулся на требовании войти в класс и швырнуть журнал в лицо учительнице.



Это для парня показалось поистине невыполнимой миссией. Пострашнее, чем даже самоубийство.



Алина



Она учится в девятом классе престижной бишкекской школы. Учится неплохо. Не потому, что старается и много корпит над учебниками. Учиться без троек, говорит она, получается как-то само собой.



- А родители за оценки не ругают?



- Зачем им меня ругать? Они друг с другом разобраться не могут. Отец выпивает. Мать говорит, что больше всего её злит даже не его ежедневная выпивка, а то, КАК он это делает. Тайно, исподтишка, за батареей бутылки прячет. Как будто никто не найдёт!



На мир Алина смотрит без розовых очков. Глазами много пожившего и всякого-разного повидавшего человека. Планов на дальнейшую жизнь у неё нет.



- После школы что будешь делать? Поступать куда-то или работать пойдёшь?



- Ничего не буду делать.



- А что тогда? Замуж выйдешь?



- Зачем?



- Странный вопрос. Чтобы создать семью, родить детей…



- Зачем?



Любимая тема, которую Алина может обсуждать часами, - как лучше всего совершить самоубийство. Она, как и многие её сверстники, склоняется к мысли, что "лучше всего - повеситься".



- Чем же лучше?



- Говорят, это почти безболезненно. Если вены, например, резать, там крови много, а я крови боюсь. С высоты прыгать - вообще страшно.



- А вешаться разве не страшно?



- Зато назад дороги не будет. Если уже решилась, в петлю голову просунула, стульчик ногой отпихнула - и всё. Это чтобы соблазна не было "заднюю скорость" включить. Умирать так умирать. А то многие хотят попугать просто.



- Дикие ты вещи говоришь. Больно слушать. У меня дочка на год тебя младше… Неужели и правда сможешь вот так взять и повеситься?!



- Скорее всего, когда-нибудь так и сделаю. Когда окончательно всё надоест.



Некоторые психологи уверяют, что если человек много говорит о суициде - значит, на самом деле на суицид он не способен, и за него можно не волноваться. Однако всё больше специалистов сегодня склоняются к тому, что постоянные мысли и разговоры о смерти как раз и должны насторожить. Не просто насторожить, а заставить бить во все колокола. Как бы не опоздать!



Особенно если речь идёт о подростке.

Родительская любовь поможет преодолеть любые невзгоды.

А нелюбовь (даже мнимая) - только подтолкнёт в пропасть.



здоровых мало



В сотый раз пытаемся докопаться до причин роста детских и подростковых самоубийств. На сей раз - с начальником ИДН А.Абдрахмановым.



- Очень многие дети у нас по ночам не спят, - высказывает свою версию полковник. - Человек ведь без еды может прожить довольно долго. А без сна не может. Психика нарушается моментально! И у взрослого человека нарушается, что уж говорить о подростках.



Я заметил, что многие мальчики и девочки ведут себя странно, неадекватно. Истерят на ровном месте. Мы как-то поздно вечером рейд проводили. Едем по дороге, видим - две девушки идут. Совсем юные девчонки. Остановились мы. Сотрудник ИДН из машины вышел, представился. Вы, спрашивает, что делаете так поздно одни на улице?



Одна ничего, отвечает. А у второй настоящий припадок случился. Плачет, кричит: "Не трогайте меня!". А к ней никто даже не приближался.



В компьютерный клуб ночью зайдёшь - сплошь подростки. Глаза от недосыпа красные, сами или слишком заторможенные, имя своё вспомнить не могут, или, наоборот, чрезмерно возбуждённые. Смотришь на такого и понимаешь: не в себе человек. Такому одно неосторожное слово скажи - он или за нож схватится и тебя порежет, или с собой что-нибудь сделает.



С начальником ИДН соглашусь полностью. Глядишь вокруг и поражаешься количеству психически надломленных подростков. Рыдающих в школьном коридоре из-за полученной двойки пятнадцати-шестнадцатилетних мальчиков. Громогласно грязно матерящихся в ответ на безобидное замечание девочек…



К недосыпу добавляется недолюбленность. Ведь если ты знаешь, что дома тебя ждут любящие родители - ждут ЛЮБОГО! - тогда, пожалуй, не так уж страшны проблемы с учителями и одноклассниками, тогда не захочется лезть в петлю из-за не вовремя понравившейся девочки, тогда можно справиться со всякой бедой.



И мысль о возможном самоубийстве даже не придёт в голову.



- У меня когда что-то нехорошее случается, - вдруг откровенничает полковник Абдрахманов, - я вспоминаю мамину руку. К которой очень любил прижиматься в детстве… Сразу легче становится жить.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА