КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО ПОРОКА И ТИРАНСТВА

Подробности Жизнь 14.06.2017 14:14



история родного края





Время правления одного из беглых президентов Кыргызстана многие до сих пор называют "Кокандским ханством", имея в виду безграничное самоуправство, наглость, жадность и жестокость этого горе-правителя. Почему именно такое название, чем прославилось упомянутое ханство, и какое отношение оно имеет к Кыргызстану? Об этом сегодняшний рассказ.



История Кокандского ханства охватывает почти весь 18-й и большую часть 19-го века (1709-1876 годы). Изначально оно выделилось из Бухарского эмирата (а на территории Средней Азии когда-то существовало ещё два ханства - Хивинское и Бухарское), и потому, как и в Бухаре и Хиве, в Коканде правили ханы преимущественно узбекского происхождения. Кокандское ханство занимало всю территорию современного Кыргызстана, но границы кокандских владений периодически менялись - в период расцвета включали не только Фергану, восточный Памир, юг Казахстана, но и частично даже нынешний Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.



Кокандское ханство разделялось на несколько округов, которые назывались по именам крупных городов - Ташкента, Ходжента, Андижана, Маргелана и Намангана. В восточную часть ханства входил город Ош. По меркам 19-го века всё это были довольно крупные города, столица же ханства - город Коканд, по утверждению проезжавшего в тех местах путешественника, и вовсе по площади была "втрое больше Бухары и в четыре раза больше Тегерана".



По своему государственному устройству Кокандское ханство было абсолютной монархией - то есть власть передавалась исключительно по наследству, никакой тебе демократии. Во главе государства стоял хан, при хане был совет вельмож из знатных племён, к которым хан, впрочем, не особо прислушивался - всё равно его власть была ничем не ограничена.



Самой высокой должностью в ханстве считалась должность советника, который одновременно становился правителем города - мэром столицы по-нынешнему. Затем следовала должность министра-воеводы, за ним шли казначей и начальник полиции. Канцелярией заведовал специальный человек, который принимал адресованные хану заявления. Лошадьми и конюшнями ведал главный конюший, верблюдами - главный верблюжатник. Были при ханском дворе и старейшины, и хранители, и уполномоченные, и счетоводы, и даже такие должности, как "глава постов ханской спальни" и "радеющий о правосудии". Чем занимался последний, можно только догадываться, ведь судебная власть в стране находилась в руках мусульманского духовенства, которое решало все вопросы на основе шариата.



Зачем я так подробно рассказываю о придворных, ну подумаешь, раскормил хан чиновничью армию, с кем из правителей не бывает… Дело в том, что за обладание любой должностью при дворе кокандского хана шла кровопролитная война между представителями разных семейных кланов - чьё семейство поставит на должности своих людей, у того и больше власти. А власти в Коканде хотелось всем.

Карта Центральной Азии 19-го века. Территория поделена между тремя

ханствами - Хивинским, Бухарским и Кокандским.

"Ворота ханского дворца в городе Коканде. Вид снаружи - солдаты армии кокандского хана стоят перед входом". Снимок из "Туркестанского альбома", созданного по распоряжению генерала К.Кауфмана в 1860-е годы.



Оставим в стороне возникшие у вас в голове аналогии с современностью, остановимся на том, что при огромной конкуренции семейных кланов порядки при дворе кокандских ханов царили средневековые - заговоры и дворцовые перевороты следовали один за другим, братоубийство и отцеубийство в борьбе за престол считалось самым обычным делом. Если просмотреть хронологический список правителей Кокандского ханства за все 150 лет, то тех из них, кто умер своей смертью, можно по пальцам одной руки пересчитать, у остальных же биография заканчивается кратко - "убит". При этом многие ханы умудрились побывать на троне не один, а несколько раз, а некоторые и вовсе успели поцарствовать всего месяц.



В такой обстановке управлять государством просто некогда, чуть отвернулся - и ты не при делах, или тебя уже несут на кладбище. А когда у правителей до народа руки не доходят, народ начинает лихорадить, вот и Кокандское ханство сотрясали постоянные мятежи и бунты доведённых до отчаяния и нищеты людей.



Нужно сказать, что население ханства состояло из осёдлого (преимущественно городского) люда и кочевого, попавшего под власть ханства в результате захвата земель. Таким способом ханство подчинило себе племена современных территорий северного Кыргызстана. Для контроля за этими землями и сбора податей кокандцы построили военные укрепления - крепости.



Именно так на территории нынешнего Бишкека в 1825 году появилась кокандская крепость Пишпек.



По свидетельствам очевидцев, "у глинобитных стен крепости возвышалась виселица, как символ власти кокандских наместников, а внутри крепости находился зиндан (подземная тюрьма), предназначенный для устрашения непокорных". В общем, полный набор для запугивания и расправ.



А что же южные кыргызы, спросите вы? У южных кыргызских родов сложились особые отношения с кокандцами. Представители кыргызской знати на юге в разное время входили в число приближённых кокандского хана, тоже плели интриги, выступали советниками, даже влияли на государственную политику. Поговаривают, что сама Курманжан-датка приходилась дальней родственницей кому-то из мужей племянниц кокандского хана Худояра, седьмая вода на киселе, но всё же… Хотя даже это обстоятельство не спасло супруга Курманжан-датки Алымбека от гибели - он был убит во время очередного дворцового переворота.



Вот что пишет о жизни Кокандского ханства 19-го века путешественник Е.Марков в своих "Очерках путешествий по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областям":



"Можно сказать без преувеличения, что от начала до конца всей кокандской истории тянется одна сплошная летопись постоянных заговоров, обманов, коварств, мятежей, грабежей и хладнокровного резания людей десятками, сотнями, тысячами, как будто ханы, их хакимы и беки были не правители, а кровожадные мясники, злосчастные же подданные их - стадо животных, назначенных на убой. Даже ошибкою не встречается в этой скорбной летописи хотя бы одного поступка великодушия и любви, проявления хотя бы слабого сознания бездушными правителями своих нравственных обязанностей относительно страны и народа, врученных им игрою судьбы, не говоря уже об отношениях к врагам...".



О чём это он? Да о том, что власть правителей Коканда держалась исключительно на вооружённой силе, казна пополнялась набегами на соседей и грабежами караванов, и не меньше, чем над чужаками, правители издевались над собственным народом - каждый новый хан, убив предыдущего, считал своим долгом повысить налоги, а всех несогласных безжалостно уничтожали. Да не просто так, а жестоко и изобретательно.



Непременным атрибутом любого кокандского города была так называемая "калля-минора", то есть "башня из мёртвых голов". Такие "башни" складывались в людных местах (на площадях, базарах, у городских ворот или у мечетей) подобно кучам арбузов, только вместо них были головы ханских подданных, посмевших поднять восстание, или пленных, захваченных после удачной войны с соседями или во время очередного набега.



Если вы хорошо учились в школе, то вспомните знаменитую картину художника Верещагина "Апофеоз войны", написанную им во время службы в Туркестане. На ней справа, на фоне кучи человеческих черепов и кружащего над ними воронья, как раз виднеются развалины типичной кокандской крепости. И художнику можно верить - такие же ужасы описывают и другие путешественники, проезжавшие по кокандским городам и видевшие всё своими глазами. Один из них, Е.Ковалевский, путешествовавший по Туркестану в 1849 году, увидел в городе Ташкенте "пирамиды кокандских голов и человека, умиравшего на коле посреди площади, а за городом - несколько пирамид отвратительно гниющих киргизских голов".

Картина В.Верещагина "Апофеоз войны" с той самой "башней из голов". Обратите внимание: на заднем плане справа - стены типичной кокандской крепости.



Самое интересное, что все эти ужасы кокандцы творили в перерывах между молитвами: и народ, и его правители были очень набожными, а религия в общем и мусульманское духовенство в частности оказывали огромное влияние на общественную и политическую жизнь ханства. Тот же путешественник Ковалевский писал об этом:



"Что делает особенно возмутительным зверское жестокосердие кокандских ханов и их клевретов, точно так же, как и самого народа их, - это фарисейское соблюдение рядом с этими злодействами самых утончённых предписаний мусульманского религиозного обряда. Это - кощунственное смешение молитвы, педантичных омовений и очищений с кровью невинных жертв, в которой они спокойно купались, как свиньи в родной грязи".



Вообще, если говорить о моральной стороне дел в Кокандском ханстве, то с нравственностью в стране была большая напряжёнка, помимо страсти к казням и убийствам, здесь процветали все мыслимые и немыслимые содомские грехи. При этом все они подавались открыто, в форме игр и развлечений, на потеху публике, лишь бы за всё было заплачено.



"Взрослые развлекаются с масхарабазами-шутами, грубыми порнографами, подделываясь под вкус зрителей, - писал о кокандцах Н. Остроумов в своей "Характеристике религиозно-нравственной жизни мусульман, преимущественно Средней Азии" от 1880-го года. - Потешают они публику сценами из жизни животных, проделывая срамные узнаваемые телодвижения под гомерический хохот зрителей, не стесняясь даже тем, что из-за заборов горят огнём любопытства глаза женщин и девушек. Странно, как уживаются и укладываются понятия… Лишь бы на женщину не смотрели, а она может глядеть на что угодно!".

"Муллы и музыканты. Коканд. Начало XX века".

"Дервиши (г. Коканд)". Фото сделано в конце 1880-х годов. Дервишами называли странствующих нищих. В Кокандском ханстве таких было хоть отбавляй.

"Коканд. Сарты, сартовские цыгане на байге (скачках)".

"Коканд. Продажа местных гончарных изделий".



Кстати, о женщинах. Как и в любом отсталом феодальном государстве, в Кокандском ханстве положение женщины было сродни положению бессловесной скотины или мебели. Укутанная в длинные одежды с головы до ног, выданная замуж за незнакомого человека по сговору родни, не имеющая права голоса, да и вообще никакого права не имеющая кокандская женщина фактически была рабыней в доме своего мужа. А мужья кокандские теплотой не отличались:



"Женщина преследуется, наказывается, да и как жестоко наказывается! Одной муж серпом порезал руку, другой муж пробил голову, третью муж держит в кандалах, которые растирают ей руки и ноги, четвёртый выжигает калёным железом детородные части у двух своих жён, пятый, наконец, совсем убивает свою жену за то, что она не так нежно любит его, как его покойного брата, с которым она была в замужестве до этого", (из статьи Терентьева "Туркестан и Туркестанцы", 1875 год).



Вот и выходите, девки, замуж… А ведь приходилось, причём чем раньше, тем лучше - уж очень любили кокандцы именно молоденьких девочек. Участник экспедиции Русского географического общества А.Федченко после поездки в Коканд писал, что встретил там бека, который был в трауре. Оказалось, что у него недавно умерла жена, которой было 16 лет и с которой он прожил 4 года. При этом самому беку на момент похорон было 50 лет, и это был сильный и здоровый мужчина. Методом нехитрых математических вычислений можно понять, что женился бек в 46 лет, а жену себе взял 12-летнюю. Удивительно, как при таком раскладе она целых четыре года протянула…

Снимок называется "Жених и невеста, Ферганская долина, середина 19-го века". Типичное свадебное фото тех времён. Невеста - та девочка, что в центре, а жених… Жених - стоящий справа мужчина в белой чалме. Как говорится, без комментариев…

"Коканд. Типы сартянок". Вот так и выглядели женщины в Кокандском ханстве…



Склонность к педофилии у кокандцев вылилась в совсем уж дикое явление под названием "бача". В буквальном переводе это означает "мальчик", в небуквальном - страсть мужчин к молодым мальчикам. Бачами кокандцы называли мальчишек-танцоров, выступающих перед публикой на специальных вечерах, называемых "тамаша". В бачи обычно попадали хорошенькие мальчики из бедных семей, начиная лет с восьми, а иногда и меньше, которых либо покупали, либо просто крали у родителей. Каждый мало-мальски зажиточный кокандец стремился содержать у себя бачу. Если у него одного не хватало денег, то он входил в компанию с соседями, так что иногда на одного бачу приходилось 10, 15 или даже 20 хозяев.



Существует множество описаний бачей и их представлений, сделанных проезжавшими в тех краях европейскими путешественниками, которых увиденное повергало в шок. Вот красноречивый отрывок из "Путешествия по Средней Азии" художника В.Верещагина:



"Пойдёмте-ка сюда",- шепнул мне один знакомый сарт, подмигнув глазком, как это делается при предложении какого-нибудь запретного плода. "Что такое, зачем?" - "Посмотрим, как бачу одевают".



В одной из комнат несколько избранных, большею частью из почётных беков, почтительно окружали бачу - прехорошенького мальчика, одевавшегося для представления. Его преображали в девочку: подвязали длинные волосы в несколько мелко заплетённых кос, голову покрыли большим светлым шёлковым платком и потом, выше лба, перевязали ещё другим, узко сложенным, ярко-красным. Перед бачой держали зеркало, в которое он всё время кокетливо смотрелся. В заключение туалета мальчику подчернили брови и ресницы, налепили на лицо несколько смушек, и он, действительно преобразившийся в девочку, вышел к зрителям.



Бача тихо заходил по сцене, плавно размахивая руками, раздавая улыбки и бросая направо и налево нежные, томные, лукавые взгляды. Он выступал, грациозно изгибаясь телом, играя руками и поводя головою. Глаза его, большие, красивые, чёрные, и хорошенький рот имели какое-то вызывающее выражение, временами слишком нескромное. Счастливцы из зрителей, к которым обращался бача с такими многозначительными взглядами и улыбками, таяли от удовольствия и в отплату за лестное внимание принимали униженные позы, придавали своему лицу подобострастные, умильные выражения".



Что происходило с бачой после подобного выступления перед похотливыми взрослыми любителями детской красоты, думаю, объяснять не стоит.

"Бача и его поклонники", В. Верещагин, 1868 год. Публика сочла картину

неприличной, и художник уничтожил работу. Об этом, видимо, быстро пожалел,

потому что на выставках потом демонстрировалось ранее сделанное фото.

"Коканд. Типы сартовских бачей". Мальчики на переднем плане - те самые бачи.

"Коканд. Помост для гостей во дворе публичного дома". Товар лицом…



Страсть к бачам у кокандцев была столь сильна, что нередко доводила до преступлений. Рассказывали, что один богатый кокандец Рахматулла несколько лет прожил с бачой по имени Фазыл. Однажды сосед Рахматуллы Мирза захотел переманить мальчика к себе и начал дарить ему разные подарки. Фазылу подарки понравились, и он захотел уйти к Мирзе, но не успел - Рахматулла ночью пришёл в дом к соседу и зарезал его.



Другой случай произошёл в Ходженте. Там бек по имени Шамси возжелал мальчика, который готовился стать муллой и жил у своего родственника. Родственник отказался отдавать мальчонку, тогда Шамси его убил и забрал мальчика. А одному из европейских путешественников в Коканде однажды встретился отец, который, чтобы избежать позора, убил собственного сына, на которого начал заглядываться сосед. Но такой пример был, скорее, исключением, чем правилом, обычно отцы и матери смотрели на разврат своих сыновей как на выгодную статью дохода - в Ходженте один отец даже жаловался аксакалам, что его сыном пользуется не только его содержатель, но и все его родственники, не платя отцу никаких денег.



Кстати, обычай нездорового поклонения маленьким мальчикам от Кокандского ханства в наши дни унаследовал Афганистан, там до сих пор популярна пословица "женщины для детей, мальчики для удовольствия". Эта практика незаконна, и официально её не существует, в реальности же многие афганские мужчины держат при себе бачей как показатель состоятельности и статуса. В 2010-м году один афганский журналист даже снял об этом фильм, после которого ему пришлось уехать из страны из-за посыпавшихся угроз.



Если вы ещё не устали от "весёлых" порядков, царящих в Кокандском ханстве 19-го века, то добавлю, что среди кокандцев было широко распространено курение опиума, ради которого также запросто могли убить кого угодно и где угодно. А ещё здесь легко можно было угодить в рабство. Людей крали, покупали и продавали, как скот, на специальных невольничьих рынках. Самым ходовым товаром у кокандцев были женщины и, опять же, маленькие мальчики. Но больше всего рынки пополнялись после набегов на соседей, при этом кокандцы особенно ценили и старались заполучить в рабство русских солдат, которых использовали для обучения собственного войска.



Интересно, что практически все путешественники в своих описаниях жизни Кокандского ханства и населявших его народов делают оговорку, что ужасные пороки, присущие осёдлому населению ханства - узбекам, таджикам и сартам, так и не прижились у кыргызов. Кочевники вообще всячески противились кокандским порядкам и при каждом удобном случае поднимали мятеж.



Особенно крупное восстание пришлось на 1873 год - время правления Худояр-хана. Кокандские ханы, как вы уже поняли, соревновались друг с другом в насильственных способах отъёма денег у населения, но этот, пожалуй, переплюнул всех. При нём в ханстве были введены невообразимые налоги - на камыш, на степные колючки, на пиявок, которых вылавливали в прудах.



Этот правитель был патологически жесток: известен случай, когда земледельцев, не пришедших в страду на прокладку ханских арыков, в наказание живьём закопали в землю, а пятьсот восставших по этому поводу пахарей зверски казнили на базарной площади в присутствии огромной толпы. Жадность хана не позволяла ему платить жалование собственной армии, поэтому солдатам дозволялось самим добывать себе пропитание, другими словами, отбирать, что понравится, у простых людей.

Кокандский Саид Мухаммад Худояр-хан

собственной персоной.



По указанию Худояр-хана кыргызов южных районов Ферганской долины обложили новым налогом. Как пишет политический обозреватель тех времён Ю.Россель, к ним "явились ханские офицеры налагать добавочные подати на три овцы с каждой кибитки и ещё новый поземельный налог на обработанную землю в горах".



Кыргызы возмутились - с чего это вдруг, да сколько ж можно?! Тогда ханские посланцы стали "вразумлять" непокорных привычными для таких случаев средствами - избиениями и казнями. Кыргызы взялись за оружие, дали бой, а после снялись со своих мест и откочевали в отдалённые горные урочища. Это стало поводом для начала массовых волнений по всей стране, в результате которых Худояр-хан покинул трон и сбежал - вы удивитесь - под защиту русских властей в Туркестане. Почему именно к ним?



Дело в том, что Российская империя до поры не вмешивалась во внутренние дела Кокандского ханства, ну мало ли, хочет хан тиранить свой народ, хочет народ, чтобы его тиранили, так это их личное дело. Русских интересовала торговля, поэтому ещё в 1868 году с ханом был заключён торговый договор, по которому русские в Кокандском ханстве и кокандцы в русских владениях получали право свободного пребывания и проезда, устройства караван-сараев и содержания торговых агентств. В благодарность за торговое сотрудничество Худояр-хана даже наградили российским орденом Станислава 1-й степени и титулом "светлости".



"Светлость" тем временем продолжал издеваться над населением ханства. В конце концов народ не выдержал и восстал так, что хану пришлось бежать. Как показывает практика, свергнутые правители убегают не с пустыми руками, вот и Худояр прихватил с собой весь свой гарем и тринадцать сундуков с золотом и драгоценностями из государственной казны.



По правилам восточной дипломатии тех времён, беглого правителя оставлять в живых не полагалось, поэтому в погоню за ханом отправили войско, но Худояру удалось бежать, остаться в живых, переправиться в Афганистан, прожить долгую жизнь в маленьком кишлаке и умереть своей смертью. Вот уж действительно - кому суждено повеситься, тот не утонет.



В наши дни от беглого хана в Коканде остался ханский дворец, ставший достопримечательностью города. А в Эрмитаже в Санкт-Петербурге среди других экспонатов хранится трон Худояр-хана, украшенный драгоценными камнями. Когда-то трон стоял в специальном зале ханского дворца, где хан творил суд над своими подданными. Восседая на троне, правитель решал, кого и в каких количествах сегодня казнить. Поговаривают, что такой же трон когда-то возжелал заиметь и один из беглых президентов Кыргызстана, и мы все знаем, чем это закончилось.



Но история идёт своим чередом, на место свергнутого кокандского хана пришли новые люди, которые, впрочем, продолжили править по-старому. К тому времени северные кыргызские племена уже приняли российское подданство, были под защитой и перестали платить дань кокандцам. Не желая терять доходы в казну, кокандцы продолжали устраивать набеги и тиранить уже не своих подданных. Кыргызы всё чаще становились причиной бесконечных столкновений русских с кокандцами. В конце концов Российская империя, которой к тому времени надоело вызволять из кокандского плена своих солдат, приняла решение Кокандское ханство ликвидировать.



В январе 1876 года генерал Герасим Колпаковский в городе Верном получил императорский приказ начинать наступление на Коканд. Одновременно такую же телеграмму получил генерал Михаил Скобелев, стоявший в Намангане. Злые языки впоследствии утверждали, что на телеграмме Скобелева имелась приписка "Миша, не зевай!" Так или иначе, первым к Коканду подоспел именно Скобелев, пройдя за день более 80 километров.



Столица Коканд сдалась почти без боя. Территория Кокандского ханства была включена в состав Туркестанского генерал-губернаторства в качестве Ферганской области. После завершения войны с Кокандом в Средней Азии наступила мирная передышка.



Евгения МАРТЬЯНОВА

фото из Интернета