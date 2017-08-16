Подробности Жизнь 16.08.2017 13:06



Первое, на что обращаешь внимание в столице Республики Беларусь городе Минске - это ощущение простора и свободы. Оно преследует тебя везде - и на одноэтажных окраинах, и в городском центре, где застройка более плотная. И не мешают этому ни широкие оживлённые улицы, ни многочисленные высотные дома, ни торговые комплексы. Пространство здесь распределено так, что здания обильно окружены газонами и клумбами, а парки и водоёмы то и дело "врезаются" в городские кварталы приличными по размерам зелёными кусками.



Простор для любого мегаполиса - непозволительная роскошь, но Минск смог себе это позволить, и тут впору вспомнить пословицу "не было бы счастья, да несчастье помогло". В годы Великой Отечественной войны город был разрушен почти полностью, да что там "почти", бои в тех местах шли такие, что камня на камне не осталось. После войны Минск отстроили заново, сделали новую планировку, заложили широкие проспекты и парки. Поэтому, в отличие от европейских городов с такой же древней историей (а первое упоминание о Минске датируется 1067 годом), в столице Беларуси есть всего один небольшой старый квартал с узкими извилистыми улочками и старинными домами, которые так любят туристы. Он построен специально, как напоминание и гостям, и горожанам, что история у Минска ничуть не хуже, а местами даже поинтереснее, чем у соседей.



Второе, что бросается в глаза в Минске - на улицах мало машин и людей. Население города - почти 2 миллиона человек (если точнее -1 миллион 974 тысячи), но ощущения толпы и толчеи нет, даже как-то пусто. На мой вопрос, куда все делись во вторник в 9 утра, провожатые дали простой ответ: "Работают…". А потом удивлённо переспросили: "А у вас что, не так?". Мне почему-то вдруг стало неловко.



Ещё больше стало неловко после долгой прогулки по городу, во время которой мне не встретилась ни одна брошенная бумажка, пакет, бутылка, окурок или какой-то другой мусор. Идеальная чистота! И на центральных проспектах, и в подворотнях! По улицам спешат машины, в парках гуляют люди, в речных каналах весело плещутся утки, дети кидают им хлебные крошки, молодёжь катается на лодках, спортсмены занимаются греблей, и никому - никому! - не приходит в голову бросить на улице мусор.



Цивилизация, однако.



страна "Порядкомания"



За всё время пребывания в Минске и его окрестностях я ни разу не увидела ни одного обшарпанного здания, ни одного покосившегося забора. Всюду здесь идеальный порядок. Такое ощущение, что все белорусы всегда подсознательно готовятся к приезду Лукашенко, как будто в любой момент президент может пожаловать в любую точку страны, и не дай бог ему там что-то не понравится - в гневе "батька" страшен! Интернет заполнен видеороликами, на которых глава белорусского государства, не стесняясь в выражениях, отчитывает недоглядевших белорусских чиновников. Так вот, по рассказам местных, всё так и есть. Так что в воздухе здесь буквально витает: "Белорус, будь готов! - Всегда готов!".



Порядок местами просто дотошный, я бы сказала "общеуравнительный". Если уж покрашен забор возле одного дома по улице в зелёный цвет, то и вдоль всей улицы будут виться заборы зелёного цвета. Если уж посажены у одного дома красные цветы, то эти же красные цветы встретятся вам на всех клумбах возле всех домов этой улицы. Балконы домов в центре города также удивляют своей похожестью и одинаковой облицовкой, смотришь на микрорайон из 20 домов-близняшек, и непонятно, как тут люди ориентируются, всё же одинаковое?! А очень просто: у каждой многоэтажки на боку красуется огромная цифра - порядковый номер, чтобы не запутаться.



Любовь белорусов к порядку проявляется во всём - в пронумерованных домах, в тотальной чистоте на улицах, в покрашенных заборах, в идеально прорисованной дорожной разметке, в том, как ровно стоят автомобили на парковке, в том, как водители терпеливо уступают дорогу пешеходам. Можно подумать, что всё это - лишь страх перед властями и наказанием, но это не так. За 25 лет правления Лукашенко порядок въелся белорусам под кожу настолько, что они уже не представляют себе, как можно жить по-другому. Порядок в Беларуси стал своего рода национальной идеей.



Белорусы буквально запрограммированы на соблюдение правил, и любое отступление от них вызывает у них "сбой программы" и ступор.



При мне в парке маленький мальчик внезапно выскочил на велосипедную дорожку, чуть не попав под колёса проезжавшего велосипедиста. Не было криков и ругани, наступила гробовая тишина. Все участники и очевидцы просто застыли на пару минут и как куклы беспомощно хлопали глазами друг на друга, будто пытаясь осознать, что же это сейчас было и как вообще такое могло произойти? Это же непорядок!



Другой пример: на подъезде к гостинице дорогу экскурсионному автобусу, в котором я ехала, перекрыла девушка за рулём легковушки - замешкалась на выезде. Отъезжать ей не хотелось, и она жестами принялась показывать водителю автобуса, мол, дай проехать. Водитель отказался, мол, как так, непорядок! Один из пассажиров поинтересовался: "И что теперь, мы так и будем стоять?". На что водитель по-белорусски спокойно ответил: "Постоим. У нас по графику ещё время есть. И девочка как раз научится задом ездить".

Архитектура Минска. Слева - здание Олимпийского центра, справа - просто дом.

В минском парке. В самом обычном минском парке…



ПДД ты моё, ПДД…



Нужно ли говорить, что при такой порядкомании правила дорожного движения в Минске соблюдаются железно. Хотя в этом, скорее, заслуга местной госавтоинспекции. В Беларуси прекрасные дороги, что в Минске, что в нескольких часах езды от столицы. Ямочного ремонта здесь просто нет! Во-первых, дороги изначально строят качественно, не воруя и не экономя на материалах (да, да, так, оказывается, можно строить!), а во-вторых, если какому-то участку нужен ремонт, то ремонтируют его целиком, а не закидывают лопатой асфальт в ямы то тут, то там. Ездить по белорусским идеально гладким дорогам одно удовольствие, но никто не лихачит - потому что ГАИ не дремлет. При этом патрульных машин на улицах почти нет, всё дело в технологиях.



На скоростных трассах между белорусскими городками дорожные знаки предупреждают о том, что ведётся видеонаблюдение, а на особо опасных участках рядом со знаком "Фотоконтроль" стоит ещё и табличка с надписью "Опасный участок. 5 погибших". От такого невольно скорость снижается…



Камеры ГАИ установлены и на перекрёстках столицы. Нарушил - получишь штрафное "письмо счастья" по адресу. У подвозившего меня таксиста-белоруса я поинтересовалась, какие здесь штрафы за нарушение правил дорожного движения, бьют ли по карману? Оказалось, что непристёгнутый ремень безопасности обойдётся вам в 23 белорусских рубля (примерно 800 сомов), за превышение скорости придётся заплатить штраф от 115 до 145 белорусских рублей (от 4000 до 5000 сомов), в зависимости от того, насколько превысишь. Есть даже штраф за выброс мусора из окна машины - 46 белорусских рублей (1600 сомов). А средняя зарплата в Беларуси - 700 белорусских рублей (24600 сомов)…



- А что нужно нарушить, чтобы права вообще отобрали? - спросила я у таксиста.



- Ну, это надо быть уж совсем… - покачал головой белорус. - Не знаю… Такое редко бывает. Такое только отморозки какие-то делают, ненормальные.

То, что показалось моему таксисту немыслимым, как я позже узнала, в Беларуси редко, но всё же случается. И наказывается сурово: превышение скорости, к примеру, на 20 километров в час наказывается не только штрафом, но и лишением прав на год. Выезд на полосу встречного движения обойдётся штрафом в 230 белорусских рублей (около 8000 сомов). Сел пьяным за руль - заплати штраф 1150 белорусских рублей (около 40000 сомов) и лишись прав на три года. Кто-то скажет: "Ничего себе, расценки! И как так ездить, в такой-то строгости?". Ответ простой - белорусы поставили порядок и безопасность на дорогах выше дешёвых понтов и вседозволенности. Они просто взяли и оценили человеческую жизнь как высшую ценность, которой можно лишиться, поддавшись минутному порыву что-то нарушить. Помня об этом, не нарушать становится несложно.



общественный транспорт

повышенной порядочности



На одном из перекрёстков Минска меня сбил с толку странный светофор. Горела зелёная стрелка поворота направо, а под ней ещё одна маленькая стрелка указывала на бегущего человечка. Это что, пешеходам тут направо, что ли? Оказалось, такой светофор предупреждает водителя при повороте направо, что там сейчас дорогу переходят пешеходы, и нужно не забыть их пропустить. Мило. И предусмотрительно. А на городских светофорах для пешеходов то тут, то там встречаются призывы "Будьте вежливы", "Будьте внимательны". Ну, в общем, будьте белорусами.



В Минске мало маршруток, основная масса горожан пользуется автобусами. Они ходят по строгому расписанию, минута в минуту. Расписание висит на каждой автобусной остановке, что очень удобно - когда ездишь одним и тем же маршрутом каждый день, то, выходя из дома, ты уже знаешь, сколько минут осталось ждать до нужного автобуса, и можешь рассчитать своё время. В автобусах продаются билетики - из тонкой серой бумаги и с порядковыми номерами, точь-в-точь такие же, как во времена СССР, если кто помнит.



Моя первая поездка в минском автобусе прошла нелепо. Купить билет можно только у водителя автобуса, место водителя отделено от пассажиров стеклянной перегородкой с окошком. Я вошла в автобус, пока доставала деньги на билет, автобус тронулся. Постучала в закрытое водительское окошко. Водитель даже не обернулся. Постучала снова и снова, мне же надо было купить билет!



- А он вам сейчас не продаст, - сказал мне рядом стоящий парень.



- Почему?



- Во время движения водитель билеты не продаёт, только на остановке.



Вот так вот! Я дождалась остановки, купила билет, и тут оказалось, что сам по себе билет - просто бумажка, его ещё нужно прокомпостировать. Компостер находился в центре салона и почему-то не работал. Поглядев на мои безуспешные попытки просунуть билетик в отверстие компостера, рядом стоящая женщина сказала:



- Не получится. Он сейчас не работает.



- Но почему?!



- Потому что в автобус зашёл контролёр. Пока он внутри, компостер не работает.



У контролёра оказалась синяя униформа и маленькая видеокамера на груди. Мол, если что, всё, что вы мне сейчас скажете, может быть использовано против вас.



"Блииин..." - подумалось мне. - "Вот ведь система!". В остальные дни я передвигалась по Минску на велосипеде.



Велосипеды в Минске приятно удивили. Велосипедисты здесь считаются полноправными участниками дорожного движения. Велодорожки повсюду, они проходят через весь город и расположены вдоль улиц так, чтобы любители покрутить педали не мешали ни пешеходам, ни автомобилистам. Велодорожки широкие, двусторонние, со специальной разметкой, в общем, сделаны на совесть, для людей, а не для галочки, ездить по ним одно удовольствие. На "зебрах" велодорожки выделены специальным зелёным цветом, а на светофорах есть специальные секции с изображением велосипеда. Благодаря тому, что город удобен для велопередвижения, многие горожане пересели на велосипеды (что и объясняет небольшое количество машин на минских улицах). Прокат великов - на каждом углу.



Проблема парковок в Минске не стоит, и не потому, что транспорта мало, а потому что всё продумано с умом. Парковки здесь строят не вширь, а в высоту и на глубину. Они многоуровневые и выглядят как обычные ступенчатые здания, этакие бесконечные винтовые балконы, красивые, даже сразу и не понять, что это не очередной торговый центр, а обычная парковка. Один такой паркинг вмещает до 1000 парковочных мест. Кроме этого, в Минске внедряют так называемые парковки-карусели или, простыми словами, ступенчатые платформы, на которые машина заезжает и поднимается вверх, где ждёт своего хозяина, сколько нужно, уступая место следующей машине. Опять же, и экономия места, и современный подход. В общем, работают городские власти в Минске, ра-бо-та-ют!

Так выглядит многоуровневая парковка в Минске.

А это - минская парковка-карусель.

Велодорожка и тротуар в Минске.

Можно только позавидовать…

На одном из центральных проспектов Минска зеленеют недавно высаженные деревца. Посмотрите, как аккуратно оформлен прикорневой круг - и красиво, и дереву хорошо, почему у нас в Бишкеке так не умеют?

Так в Минске выглядит место для мусорки. Аккуратно, просто, чисто. И не надо "огород городить". Надо убирать вовремя и штрафовать тех, кто бросает мусор мимо баков.



мэру мэр



Кстати, о власти. Особо запомнилась в поездке встреча мэра Минска Андрея Шорца с журналистами. В Беларуси мэр столицы (а точнее, эта должность называется "председатель Минского городского исполкома") назначается указом президента. Шорец работает на этом посту с 2014 года и, как пошутил он сам, "пока не снимут". Слушая ответы чиновника на вопросы журналистов, я жутко позавидовала минчанам - надо же, какие, оказывается, небезразличные, грамотные и компетентные мэры бывают! На пресс-конференцию мэр привёл свою команду, и если сам затруднялся ответить точно на какой-нибудь вопрос, то тут же на подмогу вскакивал кто-либо из команды и давал полную раскладку по интересующей теме. Сразу стало понятно, что в аппарате мэра работают компетентные, а не случайные люди.



Всех, конечно же, интересовал вопрос, как удаётся поддерживать такую чистоту в столице.



- Чисто не там, где убирают, - ответил мэр, - а там, где не сорят. И там, где любят свой город. И жители, и власти. Горожане соблюдают чистоту, городские службы вовремя убирают и поддерживают чистоту. Вот так и получается, ничего сложного.



Спросили мэра и про дороги - в чём же секрет, почему в Минске такие хорошие дороги?



- А мы не доводим их до состояния плохих. Город поделён на районы, главы районов отвечают каждый за свой район, отчитываются мне. Если где-то плохое состояние дороги, то сразу понятно, с кого спрос. Плюс у нас налажена прямая связь с горожанами, по Интернету каждый может написать письмо на сервис мэрии, я лично их читаю, - ответил столичный градоначальник. - Не должно быть так, чтобы люди говорили: завёл мэр страницу, а отвечать не хочет. Мы все работаем для города и ради города.



Вот уж действительно, как много в доме зависит от его хозяина! Толкового хозяина…



Мэр Минска, как оказалось, не только лично переписывается с минчанами, он ещё и регулярно устраивает прогулки по городским рынкам, магазинам, паркам и многим другим местам. И не для забавы, а для того, чтобы понимать, что есть, а чего не хватает в городе. Ну и для проверки, конечно. Проверяет всё, что возможно, вплоть до того, выдают ли чеки кассовые аппараты в торговых центрах. При этом, как рассказали мне местные ребята, мэр частенько ходит за покупками по минским магазинам и рынкам без охраны, после работы, с семьёй, а горожане потом делятся между собой новостями, где именно он им сегодня встретился, а иногда его и просто не узнают.



Минского мэра очень любит минская молодёжь. При поддержке мэрии в Минске был построен спортивный центр под открытым небом прямо на центральной набережной. Сооружение в виде огромного многоступенчатого шатра без стен разделено на несколько спортивных площадок, этакий огромный стадион под куполом в живописном месте города. Когда я проходила мимо по набережной, от ударов мячей о пол стоял гул, молодёжь "билась" в волейбол, баскетбол, футбол, теннис. Ну прям "спасибо мэру за наше спортивное детство!".



- В Минске повсюду газоны, и все они зелёные, чистые, подстриженные, ухоженные, - спросили минского мэра на пресс-конференции. - У вас, наверное, целая армия садовников и дворников?



- Я бы не сказал, что у нас много садовников, - ответил мэр. - Достаточное количество. Просто люди работают и отвечают за свою работу. И получают достойную зарплату. Средняя зарплата дворника в Минске - 300 долларов. И очень много желающих работать, конкурс 20 человек на место.



За всё время в Минске я не увидела ни одного гастарбайтера. Везде на строительных работах расхаживали одетые в рабочие комбинезоны белорусы. У мэра спросили, почему.



- А зачем нам приезжие работники? - вопросом на вопрос ответил мэр. - У нас своих хватает. Мы создаём рабочие места для минчан, и у нас достаточное количество рабочих рук. Справляемся собственными силами.



- А как вы относитесь к недавно введённому в Беларуси налогу на тунеядство?



- Нормально отношусь, - ответил минский градоначальник. - Наше государство обеспечивает своих граждан, у нас бесплатная медицина, образование, много социальных льгот. Для этого работающие граждане платят налоги, а неработающие - не платят, но при этом социальные льготы получают. Это несправедливо. Работать не хотят, а гарантии от государства хотят. Значит, пусть тоже платят налоги! И работают.



Работают в Минске на совесть. Брусчатка на тротуарах уложена без зазоров и волн, бордюры установлены ровно, после дождя лужи просто не успевают скапливаться, потому что ливневая канализация прочищена, фонтаны работают, скамейки в парках и на автобусных остановках блистают свежей краской, повсюду урны, деревья и цветы политы, в парках не валяется ни одна сухая ветка. Всё это и производит впечатление ухоженности и чистоты. А ведь люди просто делают свою работу.



На одной из минских улиц я стала свидетелем работы городских служб - рабочие меняли трубу. Стояла и смотрела, как зачарованная, минут 40 - неужели так бывает? Со стороны тротуара рабочие огородили ремонтный участок аккуратными белыми заборчиками, со стороны дороги протянули защитную зелёную сетку. На тротуаре расстелили клеёнку, аккуратно сняли травяное покрытие с газона. Затем небольшой экскаватор начал копать траншею. И аккуратно сваливал выкопанный грунт на клеёнку! Когда рабочие закончили с трубой, грунт высыпали с клеёнки обратно в траншею и даже подметать не понадобилось - чистота!



Эх, заснять бы весь этот процесс на видео и каждый день в обязаловку показывать всем бишкекским городским ремонтным службам, чтоб хоть какое-то представление у них появилось о том, как надо уличный ремонт делать!

А это действо замечательно характеризует страну. Перед вами ремонтные работы

в Минске. Так муниципальщики меняют трубы. Огородили место, расстелили клеёнку, выкопали траншею, поменяли трубу, закопали траншею, даже подметать не надо - чистота!



всевидящее око



Когда я собиралась в Минск, мне говорили: "Ой, там же люди под колпаком живут… Бедняжки… Батька всё контролирует, продыху нет". Со свободой в Беларуси действительно большая напряжёнка. Президент контролирует бизнес, вмешивается во все финансовые дела, лично назначает чиновников на должности, влияет на суды. Местная пресса пишет о Лукашенко и жизни в Беларуси либо хорошо, либо ничего. По рассказам местных людей, в стране есть проблемы с поиском работы, с невысокими зарплатами, с высокими ценами на товары и услуги. И повсюду всевидящее око КГБ, которое даже мне удалось испытать на себе дважды: в первый раз, когда я спросила нужный номер автобуса у женщины на автобусной остановке и она шарахнулась от меня, как от огня. Потом мне объяснили, что такое общение с приезжими здесь не приветствуется, мало ли, вдруг ты иностранный шпион? Второй раз случился во время общения с другими журналистами, когда речь в шутку зашла о беглом президенте Бакиеве и его нынешнем месте жительства в Минске. Мы поговорили и забыли, а после разговора подошёл представительный мужчина и вежливо, но настойчиво попросил больше эту тему не поднимать. Так что "колпак" существует, но…



Но назвать белорусов "бедняжками" при всём этом я лично не могу, уж слишком доброжелательная атмосфера здесь царит, бедные угнетаемые люди так себя не ведут. Люди на улицах улыбаются, парочки держатся за руки, старики наравне с молодыми гоняют на велосипедах, дети смеются. Все чистые и опрятные, никто не хамит, не выглядит загнанным или угрюмым. У белорусов открытые лица и какие-то по-детски наивные глаза. В один из вечеров в парке Минска мне встретился мужчина лет тридцати пяти, который просто сидел на скамейке, улыбался, играл на гитаре и пел песню. На весь парк. Один. Просто так. И выглядел таким счастливым!..



Евгения МАРТЬЯНОВА

Бишкек-Минск

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