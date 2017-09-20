Подробности Жизнь 20.09.2017 12:56

ШТАТСКИЙ СОЛДАТ "БОЛЬШОЙ ИГРЫ"…

И ВЕЛИКИЙ МИРОТВОРЕЦ ДЛЯ КЫРГЫЗОВ

В 2017 году совершенно незаметно прошли сразу два юбилея - весьма важные для истории Кыргызстана. Власть про них не вспомнила. Где кроются корни этой забывчивости?



Может, в феврале 2014 года? Тогда депутат парламента от СДПК Гульнара Жамгырчиева (сейчас она - заместитель омбудсмена) выступила с инициативой переименовать город Балыкчи в Саякбай - в честь манасчи Саякбая Каралаева. И пошла ещё дальше, заявив, что при въезде в родной великому сказителю Тонский район Иссык-Кульской области должен стоять памятник ему, а не Петру Семёнову-Тян-Шанскому.



Судя по биографии Жамгырчиевой, она должна бы знать, кто такой Пётр Семёнов-Тян-Шанский. В тот год, когда этот памятник поставили (1982-й), Жамгырчиева как раз работала в отделе культуры города Рыбачье - так тогда назывался Балыкчи. Впрочем, не она первая, кто замечен в незнании истории кыргызского народа. Иначе как объяснить то, что 190-летие со дня рождения Семёнова Тян-Шанского, пришедшееся на нынешний год, прошло в Кыргызстане практически незамеченным? Да и о 25-летии открытия памятника учёному, которое было 15 августа, тоже никто из государственных мужей не вспомнил.



Кто такой Пётр Семёнов-Тян-Шанский? Хочет того госпожа Жамгырчиева или нет, но именно этому человеку было суждено поставить последнюю точку в многолетней междоусобной войне между двумя кыргызскими родами - бугу и сарыбагыш. Впрочем, славен он не только этим.

Ну никак не даёт покоя малообразованным и совсем необразованным господам-товарищам

в Кыргызстане этот памятник великому русскому путешественнику, сделавшему много хорошего кыргызскому народу.



"ЗАБЫТАЯ ВОЙНА"



Война между бугинцами и сарыбагышами, вне всякого сомнения, принесла много бед обоим родам. Но с точки зрения геополитики в целом, это лишь небольшой эпизод в "Большой игре". То есть в противостоянии между Россией и Британией за влияние в Центральной Азии, частью которой была русско-кокандская война. Так историки именуют череду конфликтов между Российской империей и Кокандским ханством, которая с перерывами длилась 29 лет - с 1839-го по 1868 год. Правда, иные исследователи считают отправной точкой этой войны 1850-й год, когда на территорию ханства вошли два русских отряда - капитана Карла Гутковского и полковника Ивана Карбашева. Ввод войск на территорию ханства стал, по сути, ответной мерой против набегов подданных кокандских ханов на приграничные земли России.



Все события до и после присоединения к России Средней Азии до сих пор воспринимаются как между собой не связанные. Хотя их надо рассматривать как части единого целого. В том числе - и тот факт, что манап бугинцев Боромбай трижды подавал императору Николаю I прошения о принятии племени бугу в российское подданство - в 1844-м, 1848-м и 1853 году. В прошениях бугу жаловались на притеснения кокандских ханов. В чём эти притеснения заключались?



Побывавший в кыргызских землях в середине XIX века академик Василий Радлов в своих записках сообщал, что кокандская власть взимала с кыргызов три вида постоянных налогов и один периодический - военный. Постоянными налогами были тунлук закат (налог с юрты) - одна овца с каждой юрты, алал закат (налог со скота) - одна голова с каждых 50 голов скота и харадж (налог с урожая) - три овцы с каждого гумна. Военный же налог брали либо одной золотой монетой (тилла), либо тремя овцами с юрты. При этом Радлов сообщал, что эти налоги всегда взыскивались насильно.



Санкт-Петербург дал своё согласие принять бугинцев в российское подданство только на третий раз. Историки объясняют это по-разному. Одно из объяснений - ни в 1844 году, ни четырьмя годами позже у России не было опорных пунктов, откуда можно было бы прикрыть бугинцев как новых подданных империи в случае чего. Однако к 1853 году первый такой опорный пункт появился - отбитая у кокандского ханства крепость Ак-Мечеть, переименованная в Форт-Перовский - в честь руководителя Кокандского похода генерал-губернатора Оренбурга Василия Перовского. Сейчас Форт-Перовский - это казахстанская Кызылорда. Забегая немного вперёд, скажем, что в 1854 году появился ещё один русский форпост - укрепление Верное (нынешний Алматы). Также русские войска заняли долину реки Или и для административного управления населением этого края учредили Заилийский отдел. Одноимённый край был расположен от южного берега реки Или до озера Иссык-Куль. Словом, база для защиты присоединившихся народов была готова.



Кроме того, ещё в начале Крымской войны 1853-1856 годов на стол императору Николаю I лёг доклад генерала Перовского, где говорилось о том, что в Киргизской Степи (как тогда называли Среднюю Азию и Казахстан) активизировались британские и турецкие эмиссары. Перед Россией замаячила весьма нерадостная перспектива со временем увидеть под стенами Оренбурга гарцевание британской кавалерии. Знаменитое ныне выражение "Англичанка гадит" появилось как раз в те годы.



Даже в 1862 году (девять лет спустя после доклада Перовского) полковник кавалерии Казаков докладывал начальству: "В Ташкенте, Коканде и в особенности в Бухаре есть уже много англичан, обучающих туземные войска военному ремеслу… Их радует и обнадёживает наша медлительность… Встречались переодетые англичане и в наших киргизских степях, что ясно доказывает стремление этой нации к владычеству в Средней Азии".



К слову, первые английские агенты появились в названных Казаковым местах ещё в начале 1820-х годов. В свете всего этого принятие бугинцев в российское подданство было если не оплеухой англичанам, то щелчком по носу - точно.

Виктория, королева Соединённого королевства Великобритании и Ирландии

с 1837 года. С 1876 года - императрица Индии. Та самая "англичанка", которая "гадит".

Карикатура времён "Большой игры".

В центре - условный Туркестан, слева и справа - Российская и Британская империи.



ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ



В таких вот исторических условиях в 1853 году вспыхнула война между бугинцами и сарыбагышами. В чём её причина? Главной причиной некоторые историки называют стремление манапа сарыбагышей Ормон-хана отобрать земли вокруг Иссык-Куля у бугинцев в случае, если они не будут признавать его власти. До наших времён дошла песня "О войнах сарыбагыш и бугу". Там - якобы со слов Ормон-хана - говорится (передаём с сокращениями):



"Если бы ковылистый

Иссык-Куль был моей землёй,

Темир, Болот и Черикчи

расселились бы там.

Там есть прохладные

джайлоо и сосновые боры,

Высоко в горах есть лужайки,

а в долине - озеро.

На берегах его солончаки,

удобные для скотоводства.

Эта самая лучшая земля - кто

ею владеет, тот будет бог.

Сам я сделаю своей ставкой

берег озера,

Буду править и подчиню себе

всех бугинцев, подобных Каипу.

Если они не будут признавать

мою ханскую власть,

Я прогоню их за землю

калмыков.

Я загоню их в Конуз и заберу

у них озеро.

Я загоню их в Текес и заберу

у них земли".



Историки пишут, что в конце концов Ормон-хан пошёл на бугинцев войной, но его войско было разбито, а сам он попал в плен. По поводу обстоятельств гибели Ормон-хана в плену существует также несколько версий. Некоторые исследователи пишут, что убили его после того, как Боромбай сказал: лучше было бы, дескать, если бы мне не показывали Ормон-хана. Это, мол, означало, что глава бугинцев не против убийства.



Параллельно происходили и другие события. В год гибели Ормон-хана (1854-й) манапы и аксакалы бугинцев решили отправить в Омск, а затем в Санкт-Петербург делегацию во главе с Качыбеком Шералиным, который был близким родственником Боромбая. В сентябре того же года Шералин выехал в Россию, имея письменно подтверждённые полномочия принять присягу от имени всех кыргызов рода бугу. Через месяц генерал-губернатор Западной Сибири Густав Гасфорд отправил в Министерство иностранных дел империи проект принятия бугу в российское подданство. Согласие на это пришло из Санкт-Петербурга уже через два месяца. Всё свершилось 17 января 1855 года. С Кораном в руках Качыбек Шералин присягнул от имени бугинцев на верность России в Омске - во дворце генерал-губернатора. Глава бугинцев Боромбай получил звание полковника русской армии.



Однако принятие бугинцев в российское подданство их междоусобицу с сарыбагышами не остановило. К тому времени, когда в этих краях появился русский путешественник Пётр Семёнов, роды уничтожали друг друга уже три года.



К явной радости Кокандского ханства и внешних игроков - Турции и Британии.

Боромбай, лидер бугинцев.

Ормон-хан, глава сарыбагышей.

Тест присяги на верность и подданство Российской империи на двух языках - русском и чагатайском (средневековый среднеазиатско-тюркский письменно-литературный язык, где использовалась арабская вязь), которую 17 января 1855 года принял в Омске посланник манапа Боромбая Качыбек Шералин.

Дворец генерал-губернатора Западной Сибири, где проходила процедура принятия в российское подданство бугинцев. Современный вид.



СУПЕРАРБИТР



Строго говоря, Семёнов был не первым путешественником по кыргызским землям. До него в этих местах побывали ещё двое. Первым был русский унтер-офицер Филипп Ефремов, о котором вообще стоит рассказать отдельно. В 1980 году во фрунзенском издательстве "Кыргызстан" вышла книга Виктора Бобылёва о нём - "Странник поневоле" (её может отыскать в библиотеке любой желающий). Вторым путешественником стал купец Исаев, ходивший караванными тропами Прииссыккулья.



Что касается Петра Семёнова, то, когда он приехал на территорию нынешнего Кыргызстана, ему было 29 лет. За плечами - Школа гвардейских прапорщиков и юнкеров и отдел естественных наук физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. На государственную службу Семёнов тогда идти не думал, решив заняться чистой наукой. Но жизнь распорядилась иначе.



В 1856 году Пётр Семёнов прибыл в Омск, представился генерал-губернатору Гасфорду и попросил его содействия в посещении укрепления Верное и вообще изучения Заилийского края. Гасфорд пообещал Семёнову любую помощь. В Омске путешественник познакомился с Григорием Потаниным, а позже в Семипалатинске (когда Семёнов уже изучил западные окраины Алтая) - с Чоканом Валихановым. Потанин станет выдающимся исследователем Сибири и Центральной Азии, а Валиханов - знатоком истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана и Западного Китая, в частности, казахов и кыргызов. Именно Семёнов, как пишут историки, посоветовал Гасфорду послать поручика Валиханова в экспедицию для изучения ранее абсолютно неизученной области Центральной Азии южнее Тянь-Шаня - Кашгарии (ныне - южная часть Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая).

Таким Пётр Семёнов прибыл в 1856 году в кыргызские земли.

Генерал-губернатор Западной Сибири Густав Гасфорд.

Именно он оказывал поддержку Петру Семёнову-Тян-Шанскому в его изысканиях.



Ещё в Омске пристав Большой Орды Михаил Хоментовский рассказал Семёнову, что на восточной оконечности Иссык-Куля он может не обнаружить местных жителей. Причина - всё в той же междоусобице бугинцев с сарыбагышами. По словам Хоментовского, из-за этой междоусобицы бугинцы бежали с Иссык-Куля на восток, а сарыбагыши ещё не осмелились занять родовые бугинские земли - восточную половину Иссык-Кульского бассейна.



Прибыв на Иссык-Куль, Семёнов сам стал свидетелем последствий одной из битв между родами. Позднее он напишет:



"На поляне, на которую мы вышли с подножья ближайшей к окраине вершины плоскогорья, решилась участь богинцев (орфография и пунктуация сохранены) после последнего отчаянного боя. Всё, что было ещё в силах двигаться из их табунов и стад, было отбито сарыбагышами и быстро угнано ими на верховья Нарына, а всё, что не могло двигаться, пало в изнеможении на поле битвы, усеяв его своими трупами… День уже склонялся к вечеру, когда мы, обогнув знакомую нам вершину, с её подножья вышли на "мёртвое поле", засыпанное замёрзшими трупами, между которыми были и человеческие. Только тут я глубоко прочувствовал поэтическое обращение поэта Пушкина к подобной поляне со словами: "О, поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?".



Эту вражду надо было прекращать хотя бы даже потому, что она сильно мешала научной и изыскательской работе самого Семёнова - его могла убить любая из сторон конфликта во время путешествия. По отзывам современников, путешественник был человеком не из трусливых, но и умирать в 29 лет никому не хочется.



И Семёнов принял решение отправиться к манапу Умбеталы - сыну покойного Ормон-хана. Когда он прибыл к сарыбагышам, самого Умбеталы в кочевье не оказалось. Это, однако, не помешало Семёнову в его миссии. Он передал подарки для Умбеталы, а родственники манапа в ответ подарили Семёнову трёх коней. Таким образом, хоть и не напрямую, Умбеталы и путешественник стали тамырами (приятелями). Также Семёнов объяснил сарыбагышам, что русские ничего против сарыбагышей не имеют и нападать на них первыми никогда не будут. Однако их набеги на земли Заилийского края и угоны скота лучше прекратить, потому что хорошо от этого не будет никому.



Позднее приятельство с Умбеталы пригодилось не только самому Семёнову, но и главе бугинцев Боромбаю. Переписываясь с Умбеталы, путешественник попросил того от имени Боромбая вернуть манапу пленниц из его семейства в обмен на выкуп.



"Получен был очень характерный ответ на моё письмо от моего "тамыра" - верховного манапа сарыбагишей Умбет-Али, - вспоминал потом Семёнов (стиль сохранён). - Он отвечал мне, что не соглашается ни на какую частную выкупную сделку со своим врагом Бурамбаем (Боромбаем) впредь до общего примирения обоих племён, в котором должны быть окончательно сведены счёты в том, кто перед кем останется в долгу. Основой таких счётов, по киргизскому обычному праву, служил, прежде всего, подсчёт потерь каждой стороны в баранах, рогатом скоте, лошадях, верблюдах и, наконец, в людях - "чёрной" и "белой" кости. Все эти потери переводятся на число баранов, служивших в то время как бы монетной единицей при денежных расчётах. При подобных расчётах отношение той или иной ценности к барану, служащему монетной единицей - быка, коровы, лошади, верблюда и даже человека "чёрной кости", - не представляло никаких затруднений, так как определялось обычаем. И только потеря человека "белой кости" или признаваемого по общественному мнению "батырем" (батыром) всякий раз подлежала особой оценке по взаимному соглашению.



Так, например, гибель сарыбагишского манапа Урмана (Ормон-хана) должна была иметь для богинцев последствием начёт в несколько тысяч монетных единиц, то есть баранов. Что же касается пленных, то так как они уже обращались в собственность племени, их захватившего, то они разменивались с большей лёгкостью один на один. А в случае, если менять их было не на кого, то выкуп людей "чёрной кости" совершался по определённой бесспорной таксе, а выкуп людей "белой кости" и "батырей" происходил по взаимному соглашению.



Вот от такого-то частного соглашения со своим врагом Бурамбаем о пленницах из его семейства Умбет-Али отказывался, но известил меня, что всех четырёх пленниц, о которых шла речь, в том числе и свою родную сестру, он посылает мне как своему тамыру в дар, предоставляя мне распорядиться вместо него их дальнейшей участью".



Поскольку почётных пленниц Умбеталы вернул без всякого выкупа, Семёнову в знак признательности и уважения следовало сделать "тамыру" ответный подарок. Лидер бугинцев Боромбай выделил путешественнику на это дело 12 лучших коней, а Семёнов присовокупил к ним 6 отрезов кавказского шёлка, несколько роскошных казанских изделий, шитых золотом, и несколько предметов из златоустовского оружия.



Потом Семёнов поехал по своим научным делам дальше, простившись с Боромбаем. "Прощание наше было тем более трогательно, что каждый из нас глубоко сознавал, чем мы друг другу обязаны", - писал позже Семёнов. Таким образом 160 лет назад междоусобная война между бугинцами и сарыбагышами прекратилась навсегда.



И в этом, как мы видим, самую трудную роль - посредника - сыграл Пётр Петрович Семёнов. Вообще к помощи Семёнова в качестве посредника в межродовых спорах местные казахи и кыргызы прибегали не раз.



В неоднократно цитируемых здесь мемуарах Семёнова "Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 годах" путешественник достаточно подробно описал процедуру его участия в разрешении споров по обычному кыргызскому праву. Спор разрешал суд биев (мировых судей) - по три от каждого племени, в присутствии старших султанов обоих племен. Руководствуясь тем же обычным правом, бии должны были выбрать председателя или суперарбитра. По условиям, этот человек должен был быть посторонним для всех племён и совершенно беспристрастным. То есть не служить ни в гражданской, ни в военной администрациях края. Этим суперарбитром бии единогласно признали Петра Петровича Семёнова. В пользу которого сыграла и его репутация "учёного человека", уже популярного среди кыргызов.

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский - прожил 87 лет.



НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ



Бесценным считается и вклад путешественника в изучение Кыргызстана для мировой науки. До того, как Пётр Семёнов (Тян-Шанским он стал именоваться только в 1906 году) побывал в этих местах, считалось, что горный массив Тянь-Шань имеет вулканическое происхождение. Путешественнику же удалось выяснить, что горы имеют тектоническое происхождение. Он самым первым дал геологическую характеристику северным горным цепям Тянь-Шаня - столь точную, что никто после него не смог добавить к его данным ничего существенно нового. Путешественник также доказал, что Иссык-Куль не является истоком реки Чу, опровергнув все прежние версии и предположения на сей счёт.



Кроме того Пётр Семёнов руководил научной частью первой и единственной в царской России переписи населения 1897 года, настояв на том, что кара-киргизов (собственно кыргызов) следует считать отдельным народом. В частности, потому, что кыргызский язык существенно отличается от казахского.



Почему в 1982 году памятник Петру Семёнову-Тян-Шанскому поставили именно там, где он сейчас стоит? Этому есть два объяснения. Во-первых, сам путешественник писал, что именно в этом месте он перешёл реку Чу, спешился и впервые увидел Иссык-Куль. Второе же объяснение - памятник путешественнику стоит именно там, где проходит историческая граница между землями бугинцев и сарыбагышей, которых Семёнов-Тян-Шанский когда-то помирил.



Что же касается войны с памятником путешественнику, которую пыталась было затеять в свою бытность депутатом ЖК Гульнара Жамгырчиева, то аксакалы и на Иссык-Куле, и в Нарыне, и в Кеминском районе Чуйской области говорили нам, журналистам: "Первый, кто скажет о том, что памятник Тян-Шанскому надо снести или перенести в другое место, будет "кыргыз эл душманы" - врагом кыргызского народа. Советская власть знала, куда, кому и за что ставить памятники". Это означает, что в родовой памяти бугу и сарыбагышей до сих пор есть благодарность русскому путешественнику за всё, что он для них сделал.



Кыргызский академик Турар Койчуев писал о нём:



"Семёнов-Тян-Шанский был универсальным учёным (географом, экономистом, статистиком, этнографом), который мог убедительно оценить уникальное разнообразие природы Кыргызстана с позиций целесообразности и возможности её освоения, стратегическое для обороны России значение Средней Азии как региона, расположенного между Россией и Центральной Азией (охватывая Китай, Афганистан, Индостан и другие страны). Он смог оценить толерантное отношение народов Средней Азии, включая кыргызов, к другим народам и прибывающим их представителям (когда они прибывают с мирными целями) и возможность совместного проживания и хозяйствования; необходимость обучения местного населения грамоте и необходимость оказания ему поддержки в усвоении и приобретении опыта в новых видах труда".



И этого уже не в силах изменить никто.



Дмитрий ОРЛОВ

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский родился в январе

1827 года в семье отставного офицера, писателя-драматурга. Приписку к своей фамилии - "Тян-Шанский" - получил в 1906 году за заслуги в исследовании Тянь-Шанских гор. В последние годы жизни являлся членом Государственного совета Российской империи.

Умер в феврале 1914 года от воспаления лёгких на 88-м

году жизни в Петербурге. Похоронен там же на Смоленском православном кладбище.

Памятник Семёнову-Тян-Шанскому при въезде в Иссык-Кульскую долину на северной стороне трассы Бишкек-Иссык-Куль. На памятнике - надпись на двух языках: "Великому русскому путешественнику П. П. Сёменову-Тян-Шанскому от киргизского народа, 1982 г.". Авторы памятника - ленинградцы: скульптор В.Э. Горевой и архитектор Н.А. Соколов.