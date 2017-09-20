Семёнов-Тян-Шанский:

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сошёл с дистанции
Центризбирком Кыргызстана отменил регистрацию кандидата на пост президента Камчыбека Ташиева.Подробнее...
начальник штаба кандидата в президенты Сариева ушла от него
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грубая обработка студентов
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту принуждения студентов КГЮА голосовать за определённого кандидата в президенты.Подробнее...
ЮРТА В КАТАРЕ
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едут кыргызы в Турцию
В 2017 году резко увеличилось число граждан Кыргызстана, которые получили разрешение на работу в Турции.Подробнее...
взяточники в архитектуре
Сотрудники Бишкекглавархитектуры задержаны за вымогательство взятки.Подробнее...
Рекорд за последние годы!
Каждый день золотовалютные резервы Кыргызстана растут на $1 млн.Подробнее...
денежные фальшивки
В Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность фальшивомонетчиков.
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наказание за "межнац"
В Кыргызстане за дебош и бытовой национализм мужчина получил пять лет условно.Подробнее...
большой шутник из маленького кенеша
УВД города Ош возбудило уголовное дело на депутата, найденного связанным в багажнике автомобиля.Подробнее...
КЫРГЫЗ ПРОСЛАВИЛСЯ В АМЕРИКЕ
В США оштрафовали кыргыза, нацарапавшего своё имя на колонне мемориала Линкольну.Подробнее...
расходы на агитацию
ЦИК Кыргызстана представил свежие данные о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов в президенты страны.Подробнее...
ремонта не будет
Шанхайский дух — 2017
В Бишкеке пройдёт фестиваль искусств "Шанхайский дух — 2017", объединяющий кино, живопись, фотографию, музыку и театр, сообщил Молодежный совет национальной части ШОС от КР.Подробнее...
А.Атамбаев с трибуны ООН обратился к народу Кыргызстана
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8 лет лишения свободы
просит гособвинение для Аиды Саляновой.Подробнее...
жеребьёвка кандидатов
19 сентября Центризбирком КР провёл жеребьёвку по установлению очередности кандидатов на должность президента Кыргызстана в избирательных бюллетенях.Подробнее...
Соберите урожай!
По Кыргызстану ожидаются резкое похолодание, дожди, заморозки.Подробнее...
почему Кыргызстан расторгает договор с компанией Liglass Trading
На совещании в правительстве стали известны подробности расторжения договора с чешской компанией Liglass Trading, которая должна была строить в Кыргызстане ГЭС.Подробнее...
договор с чешской компанией будет расторгнут
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков принял решение расторгнуть договор с чешской компанией Liglass Trading. Об этом он заявил вечером 18 сентября на совещании в правительстве.Подробнее...
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Семёнов-Тян-Шанский:
ШТАТСКИЙ СОЛДАТ "БОЛЬШОЙ ИГРЫ"…
И ВЕЛИКИЙ МИРОТВОРЕЦ ДЛЯ КЫРГЫЗОВ
В 2017 году совершенно незаметно прошли сразу два юбилея - весьма важные для истории Кыргызстана. Власть про них не вспомнила. Где кроются корни этой забывчивости?
Ну никак не даёт покоя малообразованным и совсем необразованным господам-товарищам
Виктория, королева Соединённого королевства Великобритании и Ирландии
Карикатура времён "Большой игры".
В центре - условный Туркестан, слева и справа - Российская и Британская империи.
Боромбай, лидер бугинцев.
Ормон-хан, глава сарыбагышей.
Тест присяги на верность и подданство Российской империи на двух языках - русском и чагатайском (средневековый среднеазиатско-тюркский письменно-литературный язык, где использовалась арабская вязь), которую 17 января 1855 года принял в Омске посланник манапа Боромбая Качыбек Шералин.
Дворец генерал-губернатора Западной Сибири, где проходила процедура принятия в российское подданство бугинцев. Современный вид.
Таким Пётр Семёнов прибыл в 1856 году в кыргызские земли.
Генерал-губернатор Западной Сибири Густав Гасфорд.
Именно он оказывал поддержку Петру Семёнову-Тян-Шанскому в его изысканиях.
Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский - прожил 87 лет.
Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский родился в январе
Памятник Семёнову-Тян-Шанскому при въезде в Иссык-Кульскую долину на северной стороне трассы Бишкек-Иссык-Куль. На памятнике - надпись на двух языках: "Великому русскому путешественнику П. П. Сёменову-Тян-Шанскому от киргизского народа, 1982 г.". Авторы памятника - ленинградцы: скульптор В.Э. Горевой и архитектор Н.А. Соколов.