НИ ЗДОРОВЬЯ, НИ ЛЮБВИ, НИ ПАРКА

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спикер Жогорку Кенеша объявил об отставке
в Кыргызстане два месторождения золота выставлены на аукцион
Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.Подробнее...
в Кыргызстане 7 ноября - выходной
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правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном
Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном о помощи в рамках евразийской интеграции.Подробнее...
503 экспоната
пропало в Государственном историческом музее Кыргызстана.Подробнее...
Кыргызстан отказывается от гранта $100 миллионов
Парламентский комитет по бюджету и финансам 23 октября одобрил денонсацию соглашения об отказе от грантовой помощи Казахстана размером $100 миллионов в рамках ЕАЭС.Подробнее...
российский космонавт сфотографировал Иссык-Куль из космоса
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пистолет-пулемёт
времён Великой Отечественной войны нашли на Иссык-Куле.
незаконопослушные кыргызстанцы
Кыргызстанцы вошли в тройку самых незаконопослушных иностранцев в Москве.Подробнее...
грузоперевозчиков попросили воздержаться от пересечения границы
Отечественных производителей и грузоперевозчиков попросили временно воздержаться от пересечения кыргызско-казахской границы.Подробнее...
первый визит - в Россию
Новый глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, избранный в ходе выборов 15 октября, свой первый официальный визит намерен совершить в Россию, пишет газета "Известия".Подробнее...
в Москве разыскивается банда выходцев из Кыргызстана
Об этом сообщили российские СМИ.Подробнее...
трасса Север - Юг
станет частью транзитного международного коридора.Подробнее...
назначен председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития
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в Кыргызстан прибыл советник президента России Сергей Глазьев
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на КПП "Ак-Тилек" пропускают грузовые фуры
На контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек" кыргызско-казахской границы вблизи города Канта стали пропускать грузовые фуры.Подробнее...
военные сапоги
будет выпускать фабрика женской обуви в Кыргызстане.Подробнее...
700 кыргызстанцев
оштрафованы в Казахстане за нарушение правил регистрации.Подробнее...
Текебаева и Чотонова отправили в колонии
Депутата парламента Кыргызстана Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова из Бишкекского СИЗО-1 перевели в исправительные учрежедния.Подробнее...
ручной подсчёт голосов окончен
Лидеры президентской гонки в Кыргызстане не изменились.Подробнее...
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НИ ЗДОРОВЬЯ, НИ ЛЮБВИ, НИ ПАРКА
Сказали мне на днях, что бишкекский Парк любви теперь называется Парком здоровья. Значит, что-то красивое и романтичное превратилось во что-то спортивное и полезное? Пошла посмотреть и… Застала картину из серии "я хочу развидеть это обратно!"
Пирс в форме юрты с "алтарём влюблённых" из такого…
…превратился вот в такое.
Сам "алтарь". Хочется добавить: "Здесь убили Бишкек".
Возле вот такого позора предлагается сфотографироваться молодожёнам.
Напоминаю: вход в парк для них - 500 сомов. За что?
А так выглядит берег.
Для сравнения: это - Парк любви, открытый летом в Оше.
А как же Парк здоровья, спросите вы? А он… Он как бы есть… Но лишь для тех, кто катается на вейкборде (кто не знает, это что-то вроде катания на лыжной доске, но по воде). На озере работает прокат вейкбордов, и в летнее время здесь собираются любители этого вида спорта. И вот они-то как раз здоровы… А для остальных на озере работают частное кафе (каким-то чудом получившее в аренду озёрную территорию), парковка и кинотеатр под открытым небом (по факту, небольшая вытоптанная площадка с установленным на ней экраном).