ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Подробности Жизнь 18.10.2017 14:49



Светила науки пришли к выводу, что с каждым годом европеоидных кыргызов становится больше… И пояснили, почему всё больше детей в Кыргызстане рождаются светловолосыми и зеленоглазыми.



Историки давно и активно изучают вопрос происхождения нации. Первое упоминание о народности датируется 201 годом до нашей эры. Историк Сыма Цян описывал представителей этноса как европеоидных и высоких людей, живших на Енисее. Как рассказывает современный историк Аскарбек Бедельбаев, во время перекочёвки с Енисея произошло смешение с представителями монголоидных рас.



Учёные утверждают, что число кыргызов с европейской внешностью увеличивается.



Директор Института экологии человека Международного университета Кыргызстана Асылбек Айдаралиев рассказал, что изучает ДНК десять лет. За долгие годы работы с образцами он отметил, что у многих кыргызов до 40 процентов генов - европейские.



У него самого, с его слов, выявили 55 процентов южноазиатских генов, 38 - европейских и 7 - субсахарских или арабских. По его словам, у 5-10 процентов кыргызов есть ген американских индейцев.



Сегодня, по словам учёного, ДНК представителей кыргызской национальности регрессирует к своему первоначальному состоянию, именно поэтому в семьях смуглых и темноволосых кыргызов могут рождаться европеоидные дети. В пример исследователь привёл своего внука, похожего на европейца, родители которого темноволосые и кареглазые.



Р. S. "Sputnik Кыргызстан" сделал подборку о кыргызах, облик которых напоминает енисейских, - с голубыми или зелёными глазами и рыжими волосами.

Лунара Айдаралиева, 16 лет.

Родилась в селе Мырзаке Ошской области. Сейчас она ученица 10-го класса одной из кантских школ. Увлекается игрой на комузе и танцами.

"При знакомстве мне обязательно задают вопрос: почему у вас глаза такие зелёные?" - говорит она.

Замирбек Бекбоев, 32 года.

Родился в Токмоке, частный предприниматель. Его постоянно путают с русским или татарином и обращаются только на русском языке. Когда отвечает на кыргызском, они оказываются в неудобном положении. Все его предки были сары.

Айкын Турдукулов, 12 лет.

Родился в селе Кок-Токой Таласской области. Сейчас учится в столичной школе №12. Увлекается рисованием.

Аяна Азиретова, 14 лет.

Родилась в городе Кемине Чуйской области, учится в восьмом классе. Участница танцевальной группы "Дэя". У нее часто в шутку спрашивают: "Ты что, глаза перекрасила?"

"Когда-то отец подшучивал над зелёными глазами своей тёщи, моей бабушки. Теперь у его дочери такие же глаза", - смеётся Аяна.

Темирлан Нурланов, 20 лет.

Родился и вырос в Бишкеке. Предки его родом из села Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе экономфака по специальности "финансы и кредит" Кыргызского экономического университета. Темирлан говорит, что мало кто верит, что он кыргыз по национальности.

Чынгызбек Самудунов, 5 лет.

Родился в Бишкеке. Родители родом из села Уч-Эмчек Ысык-Атинского района Чуйской области. Мальчик очень похож на своего дедушку.

Аскат Кыштообек уулу, 22 года.

Родился в селе Ак-Жар Кочкорского района Нарынской области. Сейчас работает поваром в Бишкеке. В селе он получил прозвище Иван, в городе - Алёша и Пушкин.

Бермет Алишева, 25 лет.

Родилась в Бишкеке. Работает в центре защиты детей. В семье она единственная зеленоглазая.

"Я старший ребёнок, и, когда мы ходили выписывать из роддома братьев и сестёр, врачи, увидев меня, часто спрашивали, не было ли подмены", - смеётся Бермет.

Нурмат Кубанычбек уулу, 27 лет.

Родился в селе Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Предки - из Кочкорского района Нарынской области. Он говорит, что похож на дедушку по отцовской линии. С детства привык к тому, что все называли его зеленоглазым.

Азим Бектурган уулу, 31 год.

Житель города Нарына. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.

"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на кыргызском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", - смеясь, рассказал мужчина.



фото Табылды Кадырбекова