МУЖ БЫВШИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ

Подробности Жизнь 25.10.2017 16:40



- Мы бежали в чём были от улицы Горького до Ахунбаева. Только здесь остановились, чтобы перевести дух. Надо бы позвонить в милицию, но как? Наши телефоны остались там, у НЕГО…



На остановке увидели мужчину. Подошли: "Извините, можно ваш телефон? Нам милицию вызвать". - "А что случилось? Я и есть милиция", - и милицейское удостоверение из кармана достаёт. Вот так удача!



Я в двух словах объясняю, в чём дело. Напали, мол, на нас. Избили. Да мне и объяснять особо ничего не надо было: вся курточка в крови.



Милиционер, вижу, заинтересовался. Кто избил, где? Учитывая прошлый опыт, хотела сказать, что неизвестный избил. Но решила не врать: "На нас напал мой бывший муж".



И всё. Сотрудник милиции интерес к нашей проблеме потерял. Раз, дескать, муж, хоть и бывший, - значит, никакого криминала здесь нет. Разбирайтесь сами.



Смотрю на Ларису - улыбчивую молодую женщину весьма приятной внешности. На языке вертится один-единственный вопрос: "Где вы таких берёте?!"

Есть ведь НОРМАЛЬНЫЕ мужчины, без бандитских замашек и психологических проблем. Которые и деньги зарабатывают, и по дому что-то делать умеют, а главное - с уважением относятся к женщине, тем более - матери своих детей… Или нормальных уже не осталось? Ларисе, во всяком случае, пока не повезло ни разу. Не встретился ей физически и психически здоровый человек, который стал бы поддержкой и опорой и ей, и её детям.



Детей у Ларисы, кстати, трое. И это тоже, безусловно, затрудняет устройство её личной жизни.



принцесса и дракон



Лариса, похоже, неисправимая оптимистка. Несмотря на всё, что ей довелось испытать и что с ней сейчас происходит, она верит в сказку. Себя сравнивает с принцессой, которую заточили в замок, охраняемый свирепым драконом. Вот-вот найдётся рыцарь, готовый и способный вытащить её из замка, вызволить из драконовского плена…



Об этом она простодушно (зато честно) предупреждает каждого потенциального ухажёра: "Со мной будет непросто. В любой момент может нагрянуть мой бывший, и тогда нам обоим не поздоровится".



Сразиться с "драконом" пока рискнул только один "принц". Да и тот в итоге позорно спасался бегством и даже ночевал вместе с возлюбленной на улице, на скамейке, не решаясь приблизиться к "замку", откуда его вечером вышвырнули.



Именно с ним, с этим незадачливым кавалером, Лариса бежала без оглядки от Горького до Ахунбаева. И именно за него заступилась несколькими минутами раньше, когда в дом ворвался разъярённый бывший.



- Мне так жалко его было, - улыбаясь, рассказывает Лариса, имея в виду этого некрепкого парня. - Он на две головы ниже моего бывшего мужа и значительно слабее. Я думала, муж его убьёт. Поэтому встала между ними. Поэтому и получила по полной программе. Вся в крови была!



Телефоны он у нас забрал. Вернее, сначала увидел телефон моего друга (у нас мобильники одной модели). Решил, что это мой, и положил в карман. А потом ещё один заметил. Нам уже было не до телефонов. Главное - удалось вырваться и сбежать.



И хорошо, очень хорошо, что дети всего этого не видели. Они как раз гостили у бабушки, у моей бывшей свекрови.



- А как ваш бывший вообще попадает в дом? - спрашиваю Ларису. - Вы сами его впускаете? Дверь ему открываете? Зачем?



- Нет, что вы! Забор просто там хлипкий. Это не мой дом, я его снимаю, поэтому ничего не ремонтирую, да у меня и возможности нет что-то там переделывать-перестраивать. Вот он перелезает через забор, а потом - в окно. Я пытаюсь, конечно, не пустить, но куда там!



- Но для чего он приходит? Чего хочет? Вы ведь давно официально разведены.



- Говорит, что любит, - пожимает плечами Лариса. - Что никому меня не отдаст. Что, пока он жив, я не буду принадлежать никому, он этого не допустит. Хотя сам, между прочим, живёт с другой женщиной.



В милицию заявления на бывшего мужа Лариса писала не раз. Сначала - ещё будучи формально за ним замужем. Тогда у неё заявления вообще не принимали.



И лично я милиционеров отчасти понимаю. Сплошь и рядом: прибегает в РУВД женщина со следами побоев, просит усмирить разбушевавшегося супруга - а на следующий день так же слёзно просит его отпустить и не возбуждать уголовного дела. Да, дескать, избил, но она ведь, дескать, сама виновата!



Лариса признаётся: так было и с ней. Очень долго терпела унижения и издевательства - и физические, и моральные. Искала (и находила ведь) мужу оправдания. Винила себя: не так посмотрела, не то сказала, не туда села - "спровоцировала"…



- А если он не будет моим мужем, - задала она в прошлом году вопрос сотрудникам Первомайского РУВД Бишкека, - тогда вы им займётесь?



- Тогда да, - заверили её. - Тогда обращайтесь, примем надлежащие меры.



Лариса подала на развод. Бракоразводный процесс длился около трёх месяцев. Муж заседания игнорировал, так ни разу в суд и не пришёл. Тогда их развели без его согласия. Лариса, получив документ о расторжении брака, даже на алименты подавать не стала. Ничего не надо, со всем справится сама, лишь бы этот человек навсегда исчез из её жизни!



Но он и не думал исчезать.



"Где вы их берёте?"



Когда всё же решаюсь спросить об этом Ларису, отвечает она по-прежнему с улыбкой:



- В магазине познакомились. Я там работала. А он за пивом пришёл. Мне бы тогда сразу задуматься: покупает пиво - значит, не трезвенник. Раз выпивает, значит, наверняка что-нибудь и покрепче пива. И зачем мне такое "счастье"?



Не задумалась. Влюбилась. Мне девятнадцать лет было… Быстро забеременела, расписались мы.



Он покупал водку стаканчиками. Раньше я думала, что такими пластиковыми стаканчиками водку пьют только бомжи. Или те, кому очень выпить хочется, а на целую бутылку денег не хватает. Но мы-то с мужем оба работали, деньги были. И всё равно он каждый день шёл в магазин за стаканом водки.



Потом стал пить больше… Меня тогда ещё не бил, но с ним совершенно нельзя было ни о чём договориться. Вот это для меня страшно: человек вроде и рядом, вроде и слушает, что я говорю, но не слышит. Не воспринимает. И никакие мои уговоры, просьбы на него, конечно же, не действовали.



Родилась дочка. Всё вроде бы относительно наладилось, хотя моя первая беременность его не обрадовала. Настаивал на аборте, потом смирился, потом, как мне показалось, даже полюбил нашу малышку. Пить не бросил, но работал, хоть как-то, чем-то мне помогал.



Дочка была совсем ещё маленькой, когда я снова забеременела. Интересный у меня организм. Вроде и предохраняюсь, а беременность всё равно тут как тут, причём в самое неподходящее время.



Очень хотела сына. Да и муж в надежде, что будет мальчик, разрешил мне родить, хотя и пугал, что "не потянем". На УЗИ сказали, что будет опять девочка. И тогда он погнал меня на аборт с удвоенной энергией. Хотя какой аборт? Поздно уже, все сроки прошли.



Наш брак, и без того проблемный, стал трещать по всем швам. Разваливался, одним словом. Денег катастрофически не хватало, помощи от мужа - никакой, да ещё и постоянные пьянки, упрёки и оскорбления. Я уехала к своей маме в Кант. Попыталась оформить развод, раз уж семейная жизнь не складывается, но мне отказали. Кто же будет разводить беременную женщину с маленьким ребёнком на руках?



Родила я вторую дочку. Муж вроде бы одумался, просил прощения, звал вернуться. Говорил, что всё осознал, понял, что без меня не может.



Что делать? Я поверила и вернулась. Мы сняли квартиру в Бишкеке и стали строить семью заново, с чистого, как он говорил, листа. Только уже в качестве родителей двух маленьких девочек.



Строили-строили, да так опять ничего и не построили. Муж пил больше прежнего, как мы с девочками выживаем - его не волновало. Когда младшей было восемь месяцев, я вынуждена была выйти на работу. Устроилась нянькой - к такому же малышу. Единственная просьба была к хозяйке - чтобы мне разрешили "выгуливать" вместе с чужим ребёнком и своих дочек.



Хозяйка пошла мне навстречу, только всё удивлялась. Как это я, мол, с тремя детьми мал мала меньше, да ещё и на каблуках, да ещё и улыбаюсь?!



Убить или не убить?



Муж тем временем окончательно слетел с катушек. Спокойным тоном со мной разговаривать перестал. Чуть что - бил. Сильно. Но "профессионально". Кто-то когда-то, видимо, ему подсказал, как избить человека, не оставив следов. Бил в основном по голове. Бил так, что я потом еле передвигалась. Я обращалась в милицию. Как только там слышали, что избивает меня законный супруг, заниматься моим делом отказывались. Вы, дескать, завтра всё равно помиритесь. Милые бранятся - только тешатся.



И тут вдруг я беременею в третий раз…



Известие о беременности привело меня в шоковое состояние. Что делать? Семьи фактически нет, одно название. Мужа уже не люблю и не уважаю, как и он меня. Всё равно мы с ним расстанемся рано или поздно. Дети ему не нужны, так что поднимать их мне придётся в одиночку - двоих. А если будет ещё и третий?!



Что-то мне подсказывало, предчувствие было, что на сей раз это мальчик. Сын. Будущий мужчина. Он, может быть, и станет когда-нибудь главным мужчиной в моей жизни, моей защитой, поддержкой и опорой.



Но его ведь надо сначала родить и вырастить. Справлюсь ли одна?



Сказала мужу о беременности. Он наговорил мне гадостей и сунул деньги на аборт. Родственники все в один голос тоже настаивали на аборте. В отличие от мужа, они желали мне добра… Но вот как-то интересно у них получалось: ради моей собственной более-менее нормальной жизни мне предлагалось пойти на убийство ещё не рождённого ребёнка!



Взяла деньги и поехала на аборт. В Кант, к своему врачу, у кого я всегда наблюдалась. Пока ехала, много всего передумала. Вроде бы ситуация такая, что без вариантов: надо от беременности избавляться. Умом это понимаю, а сердце никак не соглашается.



Приехала к врачу, расплакалась в кабинете. Врач - женщина мудрая и с большим опытом. Говорит: "Никого не слушай. Решать только тебе, оставлять ли этого ребёнка. Если душа против, если она болит - лучше сохранить беременность. Да и нет принципиальной разницы, двоих или троих детей ты будешь воспитывать".



Я и уехала домой. Захожу в комнату, муж, как обычно, валяется на диване пьяный. Проснулся, увидел меня: "Ну что, поковырялись в тебе? Всё ненужное убрали?"…



Вот тут меня, честно скажу, переклинило. Если бы такие слова я услышала, действительно сделав аборт, я бы, наверное, отправилась вслед за своим нерождённым младенцем. Ведь мог же он как-то по-другому… Мог же пожалеть, посочувствовать…



В общем, в тот момент мне окончательно стало ясно: жить я с ним не хочу и не буду.



натуральный блондин



Не тратя больше времени, сил и нервов на объяснения с мужем, я собрала детей и переехала, сняла квартиру в другом районе города. Почти до самых родов работала. Дочек иногда приходилось оставлять одних. Душа за них болела, но где выход? Иногда с ними сидела свекровь.



- То есть, - уточняю у Ларисы, - мать вашего мужа? А как, интересно, она реагировала на всё происходящее? Не пыталась как-то повлиять на сына? Или, как часто бывает, во всех бедах обвиняла вас?



- Нет, не обвиняла. Кажется, переживала. И сейчас переживает. Что-то я ей рассказываю, она всплёскивает руками, ахает: "Да как же он мог?!"… И всё на этом.



Все детки получились у меня здоровые и красивые. Но сынок по красоте превзошёл своих сестрёнок. Натуральный блондин с карими глазами. Очень, кстати, на отца похож. Муж, после долгого перерыва взявшийся меня навещать, увидел мальчика и слегка оттаял. Снова заговорил о любви и моём возвращении.



Только мне он был уже не нужен. Так ему и сказала. Если, мол, хочешь с детьми видеться - пожалуйста, я не препятствую. Но мне ты больше никто и никогда у нас больше ничего не будет.



Старшая дочка сейчас пошла во второй класс. Сынишке вот-вот исполнится три годика. Красивый, развитый мальчик, чему я очень рада. Младшие дети должны ходить в детский сад, я заявление написала, ждём своей очереди. Работаю. Много. Надеюсь, дети, когда вырастут, поймут, что не могла уделять им внимание, потому что надо было их в первую очередь кормить и одевать.



И всё бы ничего, но муж продолжал захаживать. Приходил вроде бы к детям, но обязательно меня обругает, оскорбит словесно, попытается изнасиловать или в очередной раз изобьёт до синяков. Прямо на глазах у детей.



"Сварщик? Свари качели!"



В прошлом году нас официально развели. Я несколько раз переезжала с детьми с квартиры на квартиру, пытаясь запутать следы. Бесполезно: он снова и снова нас находил. Милиция бездействовала. Хотя туда, в Первомайское РУВД, я ходила почти так же регулярно, как на работу. Меня слушали, качали головами. Иногда обещали разобраться, чаще просто ссылались на занятость. И на то, что у нас - "бытовуха".



- Обратите на него внимание хотя бы из-за отсутствия паспорта, - подсказывала я милиционерам. - Он больше года по просроченным документам живёт. Это ведь тоже правонарушение.



Мне отвечали, что таких беспаспортных сейчас в Кыргызстане пруд пруди. Всех не арестуешь, со всеми не "поработаешь".



- А то, что его брат угрожает изнасиловать моих девочек? В этом вы тоже ничего страшного не видите?!



Отвечали, что это "всего лишь пьяный бред". Мало ли, дескать, чего человек спьяну наболтает. Если на каждый такой "звонок" реагировать, тогда, дескать, некогда будет серьёзные преступления раскрывать.



Мой бывший сошёлся с какой-то женщиной. У меня появилась надежда, что теперь-то он точно от меня отстанет. Ничего подобного! Теперь они стали являться вдвоём, пока я на работе и дети дома одни. Выгоняли детей на улицу, запирались в доме. Чем там занимались - можно только догадываться.



- Скажи, как ты меня любишь! - требовал бывший муж и включал в телефоне громкую связь.



Из трубки доносилось: "Очень люблю! Я тебя обожаю, жизни без тебя не представляю!"



Что он этим хотел мне доказать? Ревность рассчитывал вызвать? Откуда ревность, если у меня к нему вообще никаких чувств давно не осталось?.. Ну, кроме ненависти.



Своей сожительнице он перетаскал мои вещи. Фен, красивый зонт - я только накануне купила. Откуда я знаю, что он сожительнице всё это подарил? Вот и милиция мне этот вопрос задаёт. Знаю! Больше некому в моём доме рыться. Да и дочки сказали, что видели "папину тётю" с моим зонтиком.



Стиральную машинку, которую я с маминой помощью в кредит покупала, тоже забрал. Только не к любовнице отвёз, а к своей матери, насколько я знаю…



Недавно и в моей жизни появился мужчина. Познакомилась с молодым человеком, понравились мы друг другу, стали встречаться. Пока бывший муж нас не застукал.



Тот милиционер, которого мы случайно, убегая, увидели на остановке, всё же попробовал как-то нам помочь. Моего бывшего даже доставили в РУВД, даже спросили, чего ради он дебоширит. Он объяснил, что я "гулящая", что ему изменяю… А ничего, что мы уже год в разводе?!



Сотрудники Первомайского РУВД, однако, ему посочувствовали. И уже через пятнадцать минут после его задержания мне на телефон стали поступать угрожающие сообщения.



Тот же милиционер с остановки… Который видел меня в крови… По словам экс-супруга, он поставил ему ультиматум: "Ты сварщиком, говоришь, работаешь? Свари тогда качели моему ребёнку. Не сваришь - дам ход заявлению твоей бывшей. Сваришь - всё в порядке будет".



Так что бывший муж даже испугаться как следует не успел.



"Ты его не посадила?"



Не надо, наверное, говорить, что после этого инцидента отношения Ларисы с новым возлюбленным сошли на нет. Да и ни с кем другим отношения пока не завязываются: никому из мужчин, привлечённых Ларисиной яркой внешностью и её неиссякаемым оптимизмом, не хочется иметь дело с её дико ревнивым бывшим супругом.



А тогда, после ночёвки на лавочке, Лариса под утро осмелилась вернуться в дом, где накануне бушевал этот странный Отелло. Картина её взору открылась жуткая. Весь дом был перевёрнут вверх дном, а весь её гардероб изрезан, искромсан в клочья. И одежда, включая зимние вещи, и обувь - всё исполосовали ножом с невероятным остервенением. Кто?



- Ясно же кто! - кричала Лариса в милиции. - Кто, если не он? В крайнем случае, его сожительница. Может, она тоже ревнует, вот и решила мне отомстить таким способом.



Ответ услышала ожидаемый и предсказуемый: доказательств нет. Заявление, конечно, можете написать, мы, конечно, будем разбираться - только не сейчас, а после выборов президента. Может быть, найдём злоумышленника. Которого, может быть, даже удастся заставить возместить ущерб. Но не факт, что им окажется ваш муж.



- Бывший муж! - конкретизирует Лариса.



- Какая разница? - отвечают менты.



Экс-свекровь Ларисы в очередной раз поохала, схватившись за голову. Она же, мол, ему говорила: "Ну чего ты туда ходишь? Ну отстань от неё уже!" А он опять…



Лариса её понимает. Мать есть мать. Сама она, наверное, так же будет защищать и выгораживать своих детей, если что случится. Впрочем, очень надеется, что её дети вырастут хорошими людьми и выгораживать их не придётся.



Мы разговариваем с Ларисой 18 октября. Уже несколько дней, говорит она, бывший не появляется. Где он и почему затих, затаился? Неизвестно. С одной стороны, хорошо. С другой - тревожно: не затишье ли это перед новой бурей?



Свекровь тоже не в курсе, куда подевался её сын. На днях позвонила бывшей снохе:



- Ты его случайно не посадила?



- Пока нет, - ответила Лариса. - Но очень бы хотелось.



Ольга КАЛИНИНА



P. S. Выборы президента благополучно прошли. Теперь в Первомайском РУВД Бишкека найдут, надо полагать, время, чтобы заняться и Ларисиными "несерьёзными" проблемами. Приведёт ли милиция в чувство её бывшего криминального супруга? Подождём и непременно вернёмся к этой истории.