ГОРОД ТОКМАК: БЕЗ МИФОВ НИКАК

Подробности Жизнь 08.11.2017 11:32



"Поселение размером по окружности от 6 до 7 ли (около 1 200 метров), расположенное на северо-западе от озера Таинг-Ли, на левом берегу реки Су-Е, на торговом пути к востоку от Кашгара…" - так звучит первое в истории упоминание о Токмаке, сделанное в 7 веке китайским монахом - путешественником по имени Суань-Цзянь. Озером Таинг-Ли китаец называет Иссык-Куль, а рекой Су-Е - реку Чу. У самого же нынешнего Токмака в те времена названия ещё не было.



Историки и лингвисты до сих пор спорят, как же появилось название "Токмак" и что оно означает. Кто-то заявляет, что город назвали в честь какого-то бека, кто-то говорит, что в честь старого названия реки, а кто-то даже утверждает, что название пошло по старому названию племени половцев. Короче, мифов полно. Но, если проследить историю этого кыргызского поселения, многое становится понятным.



Местность близ реки Чу всегда вызывала большой интерес у окрестных народов - это было географически выгодное место, ведь там проходил Великий Шёлковый путь. Долгое время безымянное поселение у реки было популярным "торговым местечком" (так оно называлось в хрониках) и переходило из рук в руки от китайцев к кокандцам.



В 19 веке кокандцы, чтобы укрепить свои позиции, построили на месте поселения военное укрепление. Строили по всем правилам, с башней, цитаделями и высокими стенами. По свидетельствам очевидцев, "укрепление совершенно походило на крепости турецкой постройки. Зубчатая стена имела от 1,5 до 2 саженей высоты (4,5 метра) и от 1,5 до 2 саженей толщины в основании. Вся постройка была сделана из глины и довольно-таки крепка".



Это короткое описание, пожалуй, и может прояснить появление названия "Токмак". Слово это - тюркского происхождения, означает "киянка, колотушка, дубина, палица", то есть что-то, чем можно бить, колотить, лупить и даже трамбовать. А крепость, как вы понимаете, была ГЛИНОБИТНАЯ.

"Крепость Токмак. 1872 год". Это изображение было опубликовано в "Туркестанском альбоме", созданном

по распоряжению туркестанского генерал-губернатора К. Кауфмана. В отличие от других иллюстраций из альбома, эту пересняли с рисунка, сделанного военным топографом Стрельниковым перед осадой кокандской крепости в 1860 году. Через десять лет, ко времени изготовления альбома, фотографировать было уже нечего - кокандская крепость была разрушена.

"Шёлковый путь". Вот так выглядел тот самый великий торговый путь, проходивший когда-то из Китая через кыргызские земли: верблюды, тюки с товаром, пыль и никакой киношной романтики.

А так в 1900 году выглядела семиреченская почтовая карета.

"Переселенцы в Туркестане. 1910 год".



Слово "токмачить" когда-то существовало и в русском языке и означало "толочь, колотить". А словом "токмач" обозначали увесистый пест для трамбовки земли. Казаки говорили "токмачить", подразумевая "сильно бить". Благодаря этому когда-то получил своё прозвище знаменитый казачий атаман и покоритель Сибири Ермак. Согласно документам русского посольского приказа, "прозвище ему было у казаков - Токмак". Прозвища в то время просто так не давались, они подчёркивали какую-нибудь характерную черту. Поговаривали, что Ермак любил кулачные бои и соперников лупил сильно, как колотушка.

Город с названием Токмак сегодня есть и на Украине. Согласно архивам Запорожской Сечи, он возник в 17 веке на месте казацкого поселения.



Кокандскую же крепость Токмак в 1860 году взяли штурмом русские войска. Некоторые современные описания событий тех лет бессовестно утверждают, что "царская Россия не смогла взять город штурмом, так как местные жители упорно сопротивлялись русскому вторжению" и что "лишь после того, как нападающие сровняли город с землёй и уничтожили всех жителей, они смогли войти на его территорию".



Авторы этих мифов почему-то забывают, что, во-первых, крепость - это не "город", а военное укрепление, как раз и существующее для того, чтобы сопротивляться нападающим, а во-вторых, "жителями" крепости были пришлые кокандцы, а вовсе не местное население, которое от нападений и поборов этих самых кокандцев страдало. Благожелательное отношение как раз таки местных жителей к русским войскам подтверждает тот факт, что при осаде крепости Токмак русским помогал отряд кыргызов под предводительством "сына Джантая-манапа племени Сарыбагыш". Ну а то, что всех сопротивлявшихся в крепости якобы жестоко уничтожили… Так вот вам рассказ очевидца тех событий - военного топографа Стрельникова:



"…Когда отряд приблизился к Токмаку, из крепости выехали люди для переговоров и просили дать два дня сроку, чтобы получить ответ от начальника - пишпекского бека. Но им было объявлено, что если через два часа не сдадутся, то будет открыт огонь. В назначенный срок ответа из крепости не поступило, и вечером был начат артиллерийский обстрел, продолжавшийся около часа. С наступлением темноты к Циммерману (полковник русских войск) явился сам Ханкула - комендант Токмака и объявил, что сдаётся… Было захвачено 40 пленных. Токмак был взят, а затем крепость взорвана и разрушена".



Через четыре года после этих событий на месте разрушенной кокандской крепости было заложено русское укрепление, а в край потянулись русские переселенцы. Которые, впрочем, вопреки ещё одному распространённому мифу, стали вовсе не первыми переселенцами в тех землях. Вот что писал в своих воспоминаниях князь Васильчиков, приезжавший в те годы в Туркестан с ревизионной проверкой:



"В селе Токмак у местного священника я увидел очень любопытную вещь. Большой камень почти чёрного цвета какой-то очень прочной породы, и на нём - выдолбленный крест и некие, довольно хорошо сохранившиеся, письмена на неизвестном языке. Оказалось, это был могильный камень древних поселенцев края, христиан-несторианцев, проживавших в этих местах ещё до мусульманства и нашествия монголов". Так что чего только не повидала токмакская земля…



В 1867 году Токмак перестал быть селом, получив статус города и центра Токмакского уезда. Сюда переселялись казаки, здесь оставались русские солдаты - участники кокандских походов, рядом с ними селились осевшие кыргызы, позднее - дунгане, уйгуры и узбеки. По переписи 1867 года, население уездного города Токмака составляло 2 800 человек, а всего уезда - 7 160 осёдлых жителей и 138 860 кочевых.



Токмак рос и развивался, в городе появились начальная школа, библиотека, почта, телефон, телеграф, почтовая станция, аптека, амбулатория и больница. У города были все шансы стать столицей, но… В 1878 году уездный центр из Токмака был перенесён в Пишпек, а Токмак потерял свой городской статус.

Многие считают, что всему виной удалённость Токмака от основного тракта Чимкент - Верный, но это тоже миф. На самом деле из-за неустойчивого, "бродячего" русла реки Чу Токмак страдал от частых наводнений. После одного особо сильного, случившегося зимой 1878 года, когда из-за ледяного затора на реке прорвавшаяся вода разрушила множество городских строений, и было решено перенести уездный центр в другое место. Уцелевшие городские здания, конечно же, никто не переносил - и больница, и школа остались на своих местах. В Пишпек переехало самое важное по тем временам учреждение - почтовая станция, и теперь всё сообщение велось через Пишпек. Следом туда перебралась и городская администрация.



Токмак снова получил статус города в 1927 году и с тех пор больше с ним не расставался. А в этом году город будет отмечать свой 150-летний юбилей. На сегодняшний день Токмак считается самым многонациональным городом Кыргызстана, в нём живут представители более десятка разных национальностей. И вот это уже правда, а не миф.



Евгения МАРТЬЯНОВА

фото из Интернета

"Участники строительства телеграфной линии Токмак - Пржевальск, 1900 год".

"Юго-западная часть Токмака, 1930 год".