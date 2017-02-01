|Новости
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Госдолг растёт
На 31 декабря 2016 года размер госдолга Кыргызстана составил $4 миллиарда 105 миллионов.Подробнее...
адвокатов лишили лицензий
Минюст Кыргызстана лишил адвокатов С.Абдибаеву и М.Токтоматова лицензий на адвокатскую деятельность.Подробнее...
пропаганда экстремизма и терроризма в Кыргызстане запрещена
В 2016 году в Кыргызстане суды запретили и ограничили доступ к 86 веб-сайтам, пропагандирующим идеи экстремизма и терроризма.Подробнее...
читаем Онегина
Назначен новый председатель государственной налоговой службы КР
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всё больше детей гибнет на дорогах Кыргызстана
В Кыргызстане за 2016 год на 33 процента увеличилось число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщило МВД КР.Подробнее...
строить жильё стало проще
Государственная ипотечная компания Кыргызстана упростила условия получения кредита для индивидуального строительства жилья.Подробнее...
Президент Атамбаев подписал новый Уголовный кодекс КР
Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба президента.Подробнее...
Президент подписал новый Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики
Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба президента.Подробнее...
проступки прописаны в Кодексе
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызской Республики о проступках.Подробнее...
два депутата парламента КР позавтракали с президентом США
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финансиста террористов задержали в Кыргызстане
Госкомитет национальной безопасности задержал гражданина Кыргызстана, которого подозревают в финансировании террористов.Подробнее...
три подростка разбились на машине в Бишкеке
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Нурлан Мадаминов возглавил "Кыргызтелеком"
Совет директоров ОАО "Кыргызтелеком" избрал Нурлана Мадаминова председателем правления - президентом компании.Подробнее...
новые кадровые назначения
в аппарате Президента Кыргызской Республики.Подробнее...
фестиваль ушу «Рождение дракона»
восемь человек погибли в ДТП в Москве
В ДТП в Москве пострадал кыргызстанец, погибли три гражданина России, три узбекистанца и два таджикистанца.Подробнее...
Албек Ибраимов официально вступил в должность мэра Бишкека
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турецкие СМИ:
прокуратура Стамбула включила университет "Ататюрк-Алатоо" в список организаций, распространяющих террористические идеи.Подробнее...
Сапар Исаков назначен первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана
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Не политизировать дело Аскарова!
Верховный суд КР ответил на возражения Комитета ООН по правам человека по делу осуждённого на пожизненное заключение Азимжана Аскарова, сообщает 30 января Sputnik.Подробнее...
президент России В.Путин посетит Кыргызстан
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря В.Путина Дмитрия Пескова.Подробнее...
прогноз погоды на февраль
По Кыргызстану в феврале 2017 года средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Самые низкие значения температуры воздуха ожидаются во второй декаде месяца. Об этом сообщает Кыргызгидромет.Подробнее...
акция памяти жертв крушения "Боинга-747" прошла в Бишкеке
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вступило в силу соглашение об объединённой российской военной базе в Кыргызстане
Соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы в Кыргызстане, подписанное в 2012 году, вступило в силу 29 января 2017 года.Подробнее...
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Криминал
СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА
"Жорго-такси"
Задержанные за очередное похищение человека
В Интернете у службы такси "Жорго" есть своя страничка. Где эти удивительные люди выкладывают картинки - не замечая того, что их же самих эти публикации выпукло характеризуют.