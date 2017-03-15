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Криминал

БЫВШАЯ ПОДРУГА - ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ

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Криминал
15.03.2017 14:53


- Вот Майрам, а вот моя сестра с мужем, - показывает немолодая женщина на чёрно-белую групповую фотографию. - Они вместе учились, дружили. После убийства мы позвали её на поминки, сидели с ней за одним столом. Она заметно нервничала и очень быстро ушла.


- Майрамкуль-эже мы знали как подругу матери, - подтверждая слова сестры, рассказывают журналистам сын и невестка убитой. - Она училась вместе с отцом и матерью в одном университете. С того времени была подругой семьи. Пару лет назад она поругалась с мамой. Причину мы не знаем. Около двух лет они не общались. Когда отца не стало, она приезжала на похороны…


На похороны дети старинной подруги Майрамкуль позвали её и 23 февраля 2017 года. Мало ли, дескать, что между ними произошло. Мало ли, что в гостях у матери и бабушки давно Майрамкуль не видели. Проститься с подругой и проводить её в последний путь, посчитали, она имеет право.


Майрамкуль пришла. Посидела немного рядом с людьми, разделывавшими мясо. Послушала, о чём говорят. Впечатления убитой горем не производила. Потом положила в принесённый пакет устукан (мясную кость) и удалилась…


Так уже было недавно. Подруга и коллега убитой Анары Апсалиевой (директора Каракольского медицинского колледжа, жестоко убитой средь бела дня у себя дома в ноябре прошлого года) тоже больше всех суетилась после обнаружения тела. Ездила со всеми вместе домой к убитой, раздавала и принимала соболезнования, собирала деньги на некролог в местной газете.


А вскоре милиция задержала саму коллегу-подругу по подозрению в убийстве.


На Майрамкуль сотрудники Свердловского РУВД Бишкека вышли через четыре дня после трагедии. 22 февраля в собственной квартире в микрорайоне "Аламедин" была убита 60-летняя женщина.


И не просто убита, а застрелена в голову. На бытовой почве ТАК обычно не убивают.



на  глазах  у  внука


60-летняя Бурулкан (некоторые имена изменены) последнее время нигде не работала. Имела контейнеры на рынке "Дордой", сдавала их в аренду. Семья копила деньги на строительство дома. То есть определённые сбережения у Бурулкан и её сына были.


Сама она вела сугубо домашний образ жизни, присматривая за годовалым внуком.


Жила женщина с 33-летним сыном, 31-летней снохой и тремя внуками. Младшему, как уже сказано, в этом году исполнится два годика.


На глазах этого внука её предположительно и застрелили. То есть ребёнка нашли в соседней комнате. И есть надежда, что убийцы его всё-таки сначала отнесли туда, а после уже расправились с его бабушкой.


Тело Бурулкан с огнестрельным ранением в голову нашли сын и вернувшийся из школы другой её внук.


- Вот здесь нашли пулю, - рассказывает сотрудник Свердловского РУВД, приподнимая напольный ковёр.


На полу под ковром - действительно вмятина и царапина от пули.


- А гильза найдена вот здесь. Гильза от пистолета Макарова. Здесь, как видите, спальня. Всё вокруг перевёрнуто было…


Судя по всему, стрелял профессионал. По крайней мере тот, кому и прежде не раз доводилось иметь дело с огнестрельным оружием. Но не киллер же, в самом деле, работал! Кому могла так помешать скромная пенсионерка, чтоб заказали её убийство?


Нурлан, сын покойной, обнаружил мать с окровавленной головой и вызвал скорую помощь. Помочь женщине медики уже ничем не смогли, а судмедэксперт при осмотре тела обнаружил у погибшей рану треугольной формы с острыми краями на левой теменной височной области.


На месте происшествия нашли также 22 отпечатка пальцев. Четыре чужих "пальчика" нашлись и на кухне.


Учитывая,  что в комнате всё вверх дном, принимая во внимание, что, по словам родственников, из квартиры пропала большая сумма денег, уголовное дело милиция возбудила по факту убийства с целью ограбления.


И четыре дня искала того или тех, кто его совершил.

 

"Это  Майрам…
 

… а  это  -  убитая  с  мужем"…

 


искали  бандита,  нашли  подругу


Искать пришлось хоть и недолго, но активно. Сотрудники милиции отрабатывали все возможные версии убийства, склоняясь всё же к корыстным причинам. Проводили экспертизы (в том числе и дактилоскопическую); опрашивали родных и близких покойной.


Её родные сёстры, хорошо её знавшие, в недоумении разводили руками: неприязненных отношений у Бурулкан ни с кем не было. О том, что дома есть деньги, она, насколько известно, тоже особо не распространялась.


Про бывшую подругу Майрамкуль, с которой покойная дружила со студенческих времён и с которой пару лет назад пути их почему-то разошлись, никто, как водится, не вспомнил. И приглашая её на похороны, близкие убитой женщины, естественно, даже предположить не могли, что к этому убийству Майрамкуль-эже имеет самое прямое и непосредственное отношение.


Женская дружба - явление вообще интересное и до конца не изученное. Даже особо не напрягая память, могу вам навскидку назвать несколько фамилий, рассказать несколько историй, когда многолетняя женская дружба заканчивалась трагедией.


Причём речь, как правило, идёт о вполне состоявшихся в жизни женщинах вполне солидного возраста.


Был в моей журналистской практике случай, когда старинная подруга отравила женщину иссык-кульским корнем. Причина - зависть к более успешной и более обеспеченной.


Был случай, когда две работницы почты (и подруги с юных лет) сначала совершили совместное преступление - кражу денег из кассы почтового отделения. Потом не смогли эти деньги "справедливо" поделить, а кроме того, одна из них вдруг раскаялась и изъявила желание явиться в милицию с повинной. За что и была задушена и утоплена в канале близ посёлка "Гидростроитель"…


- В ходе расследования убийства 60-летней Бурулкан, - сообщают в милицейской пресс-службе, - были изучены видеоматериалы с камер близлежащих магазинов и домов. Видеокамера, установленная по ул.Тыныстанова, зафиксировала, что 22 февраля в 10.22 автомашина марки "Мицубиси Дион" остановилась у дома погибшей и простояла здесь около пяти минут.


Из этого автомобиля, как видно на записи, вышел мужчина и зашёл в дом. Управляла машиной женщина лет 60-65 азиатской внешности, слегка прихрамывающая на левую ногу.


Из дома погибшей зашедший туда мужчина (примерный ровесник прихрамывающей женщины) вышел, неся подмышкой дипломат…


Мужчина этот оказался 63-летним Нарыном Т. Нарын - пенсионер МВД. В своё время работал участковым и оперуполномоченным. Поэтому прекрасно знал, как обращаться с оружием и как заметать следы, скрываясь от преследования.


Хромающая женщина - 61-летняя Майрамкуль А. (она в самом деле имеет инвалидность). Бывшая подруга погибшей, а по совместительству - бывшая жена экс-милиционера Нарына. Вот так всё запутано.


Кроме этих двоих, сотрудники уголовного розыска задержали и их 36-летнего сына Эрниса. Он тоже успел послужить в органах внутренних дел, откуда был уволен за систематическое употребление наркотиков. У него и сейчас, в момент задержания, обнаружили наркоту.


Впрочем, наркотики милицию интересовали гораздо меньше.


Проведя обыски по нескольким адресам, где зарегистрированы задержанные, сотрудники Свердловского РУВД изъяли целый арсенал: пистолет Макарова (тот самый, из которого убили Бурулкан) с тремя боевыми патронами, травматический пистолет "Байкал" с магазином и пневматический пистолет.


Оружие отправили на экспертизу: может, оно ещё где-нибудь "засветилось".


26 февраля 2017 года подозреваемые в убийстве бывшие супруги Нарын Т., Майрамкуль А. и их сын Эрнис отправились в ИВС.


А на следующий день, 27 февраля, Нарын оформил явку с повинной. Признался в убийстве - и изложил свою версию случившегося.

 

Бывшая  подруга  и  бывшая  жена  бывшего  мента  Майрамкуль.
 

Бывший  мент  Нарын.

 

Эрнис.  Бывший   мент-наркоман.

 


несостоявшийся  жених


Версия эта, скажем прямо, фантастическая. Домой к бывшей подруге бывшей жены Нарын, по его словам, приехал, чтобы… предложить ей руку и сердце.
Его экс-супруга Майрам, с которой он уже много лет в разводе, решила, дескать, сделать сразу два добрых дела. Пристроить своего неприкаянного бывшего муженька, а заодно избавить от одиночества и вдовствующую подругу. Пришло Майрамкуль якобы в голову сосватать эти "два одиночества". Для того и привезла якобы его в 10 утра 22 февраля к дому студенческой подруги.


В дверь якобы позвонила Майрамкуль. Подруга Бурул открыла ей и пригласила в квартиру, однако Майрамкуль, сославшись на неотложные дела, вышла на улицу.


А он, Нарын, дескать, вошёл.


Дома были только 60-летняя пенсионерка и её маленький внук. С женитьбой что-то не заладилось. Нарын якобы получил категорический отказ и очень обиделся. Достал пистолет и выстрелил. Потом отвёл ребёнка в другую комнату, усадил смотреть телевизор, а сам поспешил уйти.


Версия, конечно, интересная. Но слишком уж неправдоподобная.


- Это неправда, - совершенно определённо говорит сын покойной Нурлан. - На первой встречной женщине он бы ведь не женился. Если бы хотел жениться на маме, значит, у них были бы какие-то отношения, он приходил бы к ней и раньше. Если бы приходил, нам бы мама сказала. В любом случае подружка Майрамкуль-эже не могла маму познакомить со своим бывшим мужем, они ведь уже два года не общались.


Весьма сомнительно, чтобы мужчина пришёл домой к незнакомой женщине свататься, да ещё и в сопровождении собственной бывшей супруги. Да ещё и вооружённый пистолетом! Зачем жениху пистолет?


Раз взял оружие с собой, значит, шёл именно убивать. И не имел в отношении Бурулкан никаких иных намерений.


- Из дома пропали 15 тысяч долларов, - рассказывает Нурлан. - Но сама мама просто так ему деньги не отдала бы. Может, он угрожал ребёнку? Может, грозился что-нибудь сделать с малышом, если она добровольно не выдаст все сбережения?!


Может, и так. Младший внук убитой женщины ничего никому рассказать пока не может - не умеет. А Нарын стоит на своём: приходил, дескать, не грабить, а жениться, и куда делись ваши 15 тысяч долларов, дескать, - не имею понятия.


Как умеет, выгораживает бывшую жену.


Денег убийца, по его словам, взял не так уж и много - пять тысяч сомов, которые нашёл в халате застреленной им женщины.


"Когда вошли в дом, - говорится в милицейском протоколе, -  Нарын Т. выстрелил в левую часть головы хозяйки. Отвёл  внука убитой в другую комнату и посадил смотреть телевизор. Затем вернулся в комнату, где лежало тело, открыл шкаф и искал деньги, но ничего не нашёл. После этого подозреваемый достал из-под шкафа чёрный дипломат, положил туда свой пистолет и забрал с собой. Затем вошёл в другую комнату и обыскал другой шкаф, но денег так и не нашёл.


Вернувшись в комнату, где лежала убитая, он нашёл в халате, который был на ней, 5000 сомов. После подозреваемый, по его показаниям, сбежал с места событий. До пересечения улиц Тыныстанова и Васильева Нарын Т. держал дипломат под левой подмышкой. По ул.Васильева он вышел на ул.Элебесова (Советская) и сел в машину, в которой его ждала бывшая жена, и уехал.


В тот же день Нарын Т. приехал домой, переоделся, положил вещи и пистолет в целлофановый пакет и поехал по улице Курманжан датки в сторону объездной трассы. В поле он выбросил вещи. Затем отправился к своему зятю, который проживает в городе Токмок. В доме зятя спрятал пистолет, но, по словам Нарына, зять не знал об этом. Там действительно был обнаружен пистолет Макарова с тремя патронами".


Заряженный четырьмя патронами "Макаров" Нарын, как предполагают родственники убитой, взял с собой на случай, если дома, кроме хозяйки, окажется ещё кто-то из взрослых. Тогда трупов было бы больше.

 

Этот  (и  не  только  этот)  пистолет  изъяли  
у  бывшего  опера  Нарына.

Здесь,  под  ковром, нашли  пулю.
 

Застрелив  бабушку,  убийца  отвёл  её  внука  
в  другую комнату…  Или  всё-таки  сначала  отвёл,  
а  потом  застрелил?


Причастность к убийству сына Нарына и Майрамкуль милиция пока проверяет. А насчёт  Майрамкуль  не  сомневается: именно она была наводчицей и организатором преступления. Есть данные, что, хоть "официально" подруги  уже  пару  лет не общались, какие-то отношения между ними всё-таки были. Во всяком случае Майрамкуль было известно о том, что в квартире бывшей подруги есть чем поживиться.


И даже, вспоминают родственники, несколько раз занимала она у подруги деньги.


Но брать в долг - это немного и на время. А ей захотелось всего - и навсегда. И в дипломате, который Нарын вынес из дома убитой, скорее всего, кроме пистолета, как раз и были те самые тысячи долларов.


По решению Свердловского суда от 28 февраля подозреваемые Нарын Т., Майрамкуль А. и Эрнис Т. посажены в СИЗО-1 до 28 апреля. Ведётся следствие.


Ольга  НОВГОРОДЦЕВА
 

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