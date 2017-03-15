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кыргызстанцы несут цветы к посольству России в Бишкеке
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В ГКНБ КР подтвердили:
подозреваемый в организации теракта в Санкт-Петербурге является уроженцем Кыргызстана.
А.Атамбаев выразил соболезнования В.Путину в связи с жертвами в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга
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в метро Санкт-Петербурга совершён теракт
"Интерфакс" сообщает, что взрыв совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии.Подробнее...
Кыргызстан скоро достигнет транспортной независимости
"Мы станем страной нормальных дорог. Посмотрите, какая реконструкция идёт! Через два года достигнем транспортной независимости, и Кыргызстан из тупиковой страны станет транзитной", - сказал президент Кыргызстана Атамбаев, выступая на заседании Нацсовета устойчивого развития КР в госрезиденции "Ала-Арча" 3 апреля.Подробнее...
президент Кыргызстана рассказал о своём преемнике
Среди участников сегодняшнего заседания Национального совета по устойчивому развитию есть будущий президент Кыргызстана. Об этом 3 апреля на заседании сообщил президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
Алмазбек Атамбаев:
"Хочешь устраивать беспорядки? СИЗО страны ждут тебя".Подробнее...
ГУВД Бишкека возобновило расследование гибели курсантов 7 апреля 2010 года
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в Бишкеке открылась одна из крупнейших мечетей
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Темир Джумакадыров
назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.Подробнее...
кыргызский сом доказал свою состоятельность
«Кыргызский сом доказал свою состоятельность и стабильность, несмотря на внешнее влияние», — заявил 31 марта председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов на конференции «Становление и развитие банковской системы Кыргызстана: вызовы и решения».Подробнее...
Крушение «Боинга-747»
Турецкая авиакомпания перевела Кыргызстану часть компенсации.Подробнее...
задержан замначальника СИЗО-1
29 марта сотрудники ГКНБ Кыргызстана при получении взятки задержали заместителя начальника СИЗО-1 Бишкека, подполковника внутренней службы Э.Ш.Подробнее...
апрель в Кыргызстане будет тёплым
В Кыргызстане апрель будет тёплым, средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы.Подробнее...
глава "Ата Мекена" останется под арестом
Верховный суд Кыргызстана оставил Омурбека Текебаева под стражей до 25 апреля. Решение принято 29 марта.Подробнее...
по факту мародёрства задержан экс-депутат ЖК КР Р.Тологонов
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президент Атамбаев принял И.Карыпбекова
Президент КР Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 марта, принял генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации страны Илима Карыпбекова.Подробнее...
уголовное дело по фактам мародёрства в 2010 году передали в ГКНБ КР
Генеральная прокуратура Кыргызстана передала уголовное дело по фактам мародёрства в Бишкеке во время апрельских событий 2010 года в ГКНБ для дальнейшего расследования. Об этом сообщила ее пресс-служба.Подробнее...
от двух до пяти суток ареста получили 48 митингующих 25 марта
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С 1 апреля паспорта граждан Кыргызстана образца 1994 года недействительны
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опять похолодает
По Кыргызстану 2-4 апреля ожидаются дожди, переходящие в снег, заморозки.Подробнее...
предъявлено обвинение А. Шыкмаматову
Следствием избрана мера пресечения в отношении него в виде подписки о невыезде.Подробнее...
возбуждены уголовные дела
в отношении 12 участников митинга возле ГКНБ КР.Подробнее...
Бюст Чокморова установили в вузе Санкт-Петербурга
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в этом году набора в "суворовское училище" в Бишкеке не будет
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Ролик о Кыргызстане
победил в конкурсе
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Криминал
БЫВШАЯ ПОДРУГА - ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ
"Это Майрам…
… а это - убитая с мужем"…
Бывшая подруга и бывшая жена бывшего мента Майрамкуль.
Бывший мент Нарын.
Эрнис. Бывший мент-наркоман.
Этот (и не только этот) пистолет изъяли
Здесь, под ковром, нашли пулю.
Застрелив бабушку, убийца отвёл её внука