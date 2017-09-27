Криминал

Подробности Криминал 27.09.2017 10:39





Уже даже не смешно!

АЗИЗ БАТУКАЕВ

ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ СРОК В ЧЕЧНЕ



Новая родина "вора в законе" делает, похоже, всё возможное, чтобы его не экстрадировали на родину бывшую.







2 сентября 2017 года было днём, которого с нетерпением ждала Генеральная прокуратура Кыргызстана. Точнее говоря, ДОЛЖНА БЫЛА ждать - по идее… В тот день закончился срок наказания, которое небезызвестный Азиз Батукаев отбывал на территории Чечни. После чего его должны были экстрадировать в Кыргызcтан - отбывать здесь неотбытый срок заключения (который, напомним, составляет 8 лет и 3 месяца).



Об этом договорились в Москве в январе этого года генеральный прокурор КР Индира Джолдубаева и её российский коллега Юрий Чайка - вот отсидит Батукаев срок, отмеренный ему российским судом, тогда российская сторона вернётся к рассмотрению вопроса о выдаче "вора в законе" Кыргызстану.



Напомним: срок, который Азиз Батукаев получил в сентябре 2014 года по приговору Ленинского районного суда города Грозного, спас его от экстрадиции в Кыргызстан, готовившейся тогда. Летом того же года по запросу кыргызской стороны российская милиция задержала Батукаева на территории республики Северная Осетия-Алания. Уже готовились документы по его экстрадиции, но тут выяснилось, что в Чеченской Республике в отношении "вора в законе" имеется уголовное дело по незаконному хранению и ношению оружия. Так и осталось непонятным - где, когда и при каких обстоятельствах Батукаев попался с оружием (речь вроде бы шла о пистолете). Но североосетинcким правоохранительным органам пришлось Батукаева передать властям Чечни - закон есть закон.



Свой 3-летний срок Азиз Батукаев отбывал в ИК-2 - знаменитой колонии строгого режима в селе Чернокозово Наурского района Чеченской Республики, куда в 2005 году стали направлять жителей Чечни, осуждённых за тяжкие преступления и отбывающих наказание за пределами республики. Или, говоря точнее - ЯКОБЫ отбывал…



Дело в том, что минувшим летом в Интернете появились фотоснимки, датированные апрелем 2017 года, на которых Азиз Батукаев был запечатлён в обcтановке совсем не тюремной - за столом ресторана или в гостиной богатого дома. В компании своих "коллег" - других чеченcких "воров в законе". Возможно, таким образом Батукаев отмечал своё 51-летие - день рождения у него 30 апреля.



Как бы там ни было, но формально 2 сентября Батукаев свой срок отбыл, что называется, от звонка до звонка. Тут бы Генпрокуратуре Кыргызстана вновь начать переговоры о его экстрадиции, однако никаких сообщений на сей счёт не появилось. И дело, возможно, не только в забывчивости сотрудников кыргызского надзорного органа. Но и в том, что Батукаев, согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вновь не подлежит выдаче другому государству. По той причине, что… вновь отбывает срок наказания!



Эту изумительную новость на днях сообщили сразу два российских агентства, специализирующихся на криминальной тематике крупного, так сказать, калибра (оргпреступность, коррупция, контрабанда, финансовые преступления), - "Преступная Россия" и "Прайм Крайм". На сей раз, сообщили они, Азиза Батукаева судили за ДТП со смертельным исходом. О котором, заметим, до сих пор никто почему-то даже не упоминал!



Согласно материалам уголовного дела, это преступление Батукаев совершил за полтора месяца до получения им тюремного срока в Чечне за ношение оружия - 24 мая 2014 года. Что примечательно, как раз в те дни он был объявлен Кыргызстаном в межгосударственный розыск.



В тот день, согласно приговору суда, Батукаев находился за рулём "Мерседеса-500" в состоянии алкогольного опьянения. В районе деревни Старые Атаги он, совершая по обочине запрещённый обгон автомобиля "ВАЗ-2110", врезался в него на большой скорости - 120 километров в час. В результате чего получивший перелом грудной клетки водитель "десятки" - Магомед Ампукаев - скончался на месте. Невредимый и нетрезвый Азиз Батукаев скрылся с места происшествия на "попутке", опасаясь кровной мести со стороны родни погибшего. Всё, однако, закончилось мирно - в тот же день родственники Батукаева навестили семью покойного Ампукаева, в доме которого у них произошло примирение по чеченским обычаям.



После этого примирения, как сообщается, правоохранительные органы Чечни про ДТП забыли. А потом вдруг вспомнили. И именно тогда, когда над Батукаевым вновь нависла угроза экстрадиции.



7 августа этого года - за месяц до окончания тюремного срока Батукаева - в городе Грозном состоялся судебный процесс по уголовному делу о ДТП трёхлетней давности. Подсудимый Азиз Батукаев полностью признал свою вину. За нарушение в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, судья Мовлади Бузуркаев приговорил Батукаева к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ. Суд также лишил Батукаева права управлять транспортным средством на 3 года. Управлять процессами, которыми "вор в законе" должен управлять по роду своей деятельности, Батукаеву, как иронично замечают российские СМИ, не запретили.



Есть в этом приговоре некоторые странности. Бывшие сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана, которым в своё время доводилось работать по Батукаеву, припоминают, что Азиз… вообще не умел водить машину. По крайней мере, во время своей жизни в Кыргызcтане - может, в Чечне научился? Не могут они вспомнить, чтобы Батукаев когда-либо злоупотреблял алкоголем. Баловался героином, "травкой" - даже в Молдовановской колонии во время своей отсидки Азиз конопляную "плантацию" развёл. Может, в Чечне к спиртному пристрастился? Во что не очень верится - учитывая строгие шариатские правила, насаждаемые в этой республике.



Короче говоря, очередной приговор Азизу Батукаеву выглядит весьма подозрительно. И очень похоже на то, что всё это - очередной манёвр с целью спасти Батукаева от экстрадиции в Кыргызстан. По крайней мере, ближайшие четыре года (как минимум) кыргызские власти опять не смогут требовать его выдачи.

Апрель 2017 года, город Грозный. Азиз Батукаев

(на фото в центре) с чеченскими "ворами в законе". Кандидатуры некоторых из них, по данным российских СМИ, власти Чечни рассматривали для роли "вора №1", но свой выбор в конце концов остановили на Азизе.



Зачем Азиз Батукаев нужен властям Чечни?



Весьма любопытной на сей счёт версией недавно поделилось российское агентство "Прайм Крайм", довольно осведомлённое о жизни преступного мира СНГ. Согласно этой версии, корни кроются в давнем конфликте грузинских "воров в законе" с чеченцами - в том числе с осуждёнными исламскими радикалами из Чечни и Дагестана. После того, как в ходе очередной разборки в Москве был забит насмерть бейсбольными битами очередной чеченец, глава Чечни Рамзан Кадыров решил пойти на жёсткие меры. "Говорят, за каждого убитого чеченца Кадыров грозился положить 80 "воров", - пишет издание. - Однако разумные люди посоветовали Рамзану не горячиться и найти с "ворами" общий язык. Вскоре в политике Грозного в отношении "воров в законе" наметилось потепление. Во-первых, с 2011 года число "титулованных" чеченцев возросло вдвое. Во-вторых, в 2013 году была проведена беспрецедентная комбинация по досрочному вызволению из тюрьмы в Кыргызстане чеченского "вора в законе" Азиза Батукаева и переброске его в Чечню на личном самолёте ближайшего сподвижника Кадырова Адама Делимханова, известного ношением золотого пистолета и дракой с депутатом Журавлёвым в стенах Государственной Думы. Судя по вовлечённости в эти процессы, в руководстве Чечни воровской мир курирует именно Адам".



"Власти Чечни долго подбирали кандидатуру на роль чеченского "вора №1", который стал бы надёжным проводником их политики и при этом мог бы договориться и с "ворами", и влиять в местах лишения свободы на заключённых исламистов, - продолжает издание. - В итоге "кадыровцы" поставили на Азиза, закрыв глаза и на конопляную делянку, которую он возделывал на зоне, и на портреты Масхадова и Басаева вкупе с флагом Ичкерии, которыми он увешивал стены своей так называемой камеры. Похоже, договориться о смене идеологических приоритетов Батукаева правящим кругам Чечни труда не составило", - считает российское издание.



Если не придираться к неточностям (никаких портретов в зоновской "резиденции" Батукаева не было - были компьютерные распечатки статей про вышеупомянутых чеченских террористов), то версия выглядит весьма убедительно.



Трудно одной лишь этнической солидарностью объяснить столь явную "заботу" о Батукаеве со стороны властей Чечни.



Точно так же трудно объяснить чем-либо, кроме КОРРУПЦИИ, чёткую и слаженную работу сразу нескольких государственных органов Кыргызстана по незаконному освобождению Батукаева из тюрьмы и его эвакуации в Чечню.



Артур ИСАЕВ





"Вор в законе" Батукаев - генералу Рысалиеву:



"Я откупился и по-чёрному, и по-красному"



Весьма любопытные откровения прозвучали минувшим летом из уст генерала Зарылбека Рысалиева - бывшего главы МВД и главы Государственной службы исполнения наказаний КР, которого - в числе прочих высокопоставленных чиновников - Жогорку Кенеш назвал одним из участников операции по незаконному освобождению Батукаева.



В интервью интернет-порталу egemen.kg Рысалиев, во-первых, решительно опроверг свою причастность к эвакуации Батукаева. "ГСИН всего лишь обеспечивает пребывание и питание заключённых тюрем. Если суд направляет нам решение об освобождении заключённого, мы ему подчиняемся, - сказал генерал. - Слова о том, что Рысалиев сопровождал Батукаева из Нарына до аэропорта - ложь. Эту сказку придумали текебаевские. Текебаев с трибуны ЖК меня в этом обвинил, 18 раз назвал моё имя. После него выступил Шер Болот и тоже говорил исключительно о Рысалиеве. Их целью было уничтожить дело о мародёрстве, расследованием которого я занимался. Они убрали меня с поста министра, с поста главы ГСИН. Но в тюрьму не смогли засадить. Моя совесть в вопросе освобождения Батукаева чиста".



Во-вторых, - и это самое интересное - Зарылбек Рысалиев немного приоткрыл завесу над тайной операции "эвакуация Батукаева". "Раскрою один момент, - сказал он. - Мне из России позвонил Азиз Батукаев и сказал следующее: "Заке, я по-чёрному и по-красному откупился. Для меня тюрьма - второй дом. Мне без разницы, буду сидеть - в кыргызстанской или российской тюрьме. Депутаты, наверное, думают, что я выйду на центральную трибуну и всё расскажу. Я не депутат, чтобы выходить к микрофону и говорить. Заке, если тебе надо, я готов прийти и снова сесть. Но я же по-чёрному и по-красному откупился! Я же прав! Ты ведь понимаешь чёрный и красный законы".



"Придёт день, когда народ узнает, кто проводил Батукаева с почестями по красной дорожке. Это обязательно произойдёт. У меня есть запись проводов Батукаева. Придёт день, и я её обнародую", - пообещал Зарылбек Рысалиев.