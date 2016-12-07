ПАНФИЛОВЦЫ. С ПОМЕТКОЙ "УТРАЧЕНО". Подробности Культура Кыргызстана 07.12.2016 14:51

- Покажем немцу, кто такие русские!

- Я вообще-то казах.

- А это что, не русский, что ли?

Вот такой диалог двух бойцов в одном окопе из недавно вышедшего кинофильма "28 панфиловцев". Фильм снят совместными усилиями Казахстана и России. Вместе придумали, вместе собрали деньги на съёмки. Причём в буквальном смысле этого слова: объявили сбор средств в Интернете, народ откликнулся и прислал почти 35 миллионов рублей. Недостающую сумму добавили Министерства культуры России и Казахстана.

"А кыргызы-панфиловцы в фильме есть? - спросите вы. Присутствуют. Но как-то второстепенно…

Можно сколько угодно обижаться на соседей, но так уж вышло, что в том, что касается героев Великой Отечественной войны и памяти о них, кыргызстанцы сами отодвинули себя на второй план, уничтожив свои памятные "маячки". Судите сами: в Казахстане в Алматы уже много лет работает Военно-исторический музей, посвящённый подвигу воинов-панфиловцев. В России музеев боевой славы и не перечесть. В Кыргызстане же в бишкекском парке есть памятник И.В.Панфилову. И всё.

Единственное в Бишкеке историческое напоминание о панфиловцах - здание типографии "Эркин-Тоо", бывший Дом печати, в котором в июле 1941 года располагался армейский сборный пункт для формирования 316-й стрелковой дивизии (переименованной в Панфиловскую после битвы под Москвой и совершённого бойцами подвига), не так давно вывели из списка исторических памятников с пометкой "утрачено". Сейчас это полуразрушенное здание буквально распилено на мелкие части между несколькими арендаторами, которые выжимают из конструкции последнее, безжалостно перекраивая старинную архитектуру, как им вздумается. На потрёпанном здании даже памятной таблички о панфиловцах нет. Какая судьба его дальше ждёт? Память о панфиловцах - бывший Дом печати, здание типографии "Эркин-Тоо"

на бульваре Эркиндик. Так оно выглядело когда-то.

Так здание выглядит сейчас…

Табличка с напоминанием о дивизии, воевавшей в годы Великой Отечественной, ещё висит на старом здании по улице Тыныстанова, бывшей Краснооктябрьской, и многие связывают её с Панфиловской дивизией. На самом деле здесь осенью 1941 года формировалась другая - Кричевская дивизия, получившая своё название за освобождение белорусского города Кричев. Большинство "кричевцев" были родом из Киргизии, но были в дивизии и узбеки, таджики, казахи и туркмены. Кричевская дивизия тоже участвовала в битвах за Москву, однако подвигом 28-ми героев запомнилась именно Панфиловская.

Небольшой бюст командира Панфиловской дивизии пока ещё стоит возле бишкекской школы №6, которой в далёком 1941 году было присвоено имя генерал-майора Ивана Панфилова. На базе этой школы формировалась геройская дивизия перед отправкой на фронт. Говорят, раньше в школе был хороший музей боевой славы, где было много подлинных экспонатов и личных вещей Панфилова. Потом школа превратилась в гимназию, и со временем музея не стало. Не стало памяти.

Большинство источников сегодня утверждают, что костяк Панфиловской дивизии составляли казахи - алмаатинцы и уроженцы АлмаАтинской области. На самом деле формировать дивизию начали 12 июля 1941 года в столицах двух союзных республик - в Алма-Ате и Фрунзе, и в течение месяца она пополнялась призывниками из разных районов Казахстана и Киргизии.

Национальный состав Панфиловской дивизии выглядел так: 11% кыргызов, 11% казахов, 67% русских, 8% украинцев, 3% - представители других национальностей СССР.



Из жителей Алма-Аты был укомплектован 1075-й стрелковый полк, жители города Фрунзе составили 1077-й стрелковый полк.

Командир дивизии Иван Васильевич Панфилов жил в городе Фрунзе с 1938-го года, когда стал военным комиссаром Киргизской ССР. Родился же и вырос Панфилов в Петровске Саратовcкой губернии.

По словам военного историка Бориса Юлина, у возглавившего дивизию Панфилова была одна серьёзная проблема: большинство солдат до того, как их призвали, в армии не служили и военного опыта не имели. На обучение бойцов оставалось очень мало времени. О том, что делали панфиловцы в августе и сентябре 1941 года, упоминается редко. А в это время дивизия находилась в глубине боевых порядков восточнее Новгорода. Там командир Панфилов получил возможность "натаскать" своих бойцов перед серьёзными боями.

Подход к обучению у Панфилова был особый: среди прочего он устраивал солдатам тренировки "по преодолению танкобоязни". Говорил, что танк, по сути, тот же трактор. И на тренировке учил солдат идти в атаку, пока на боевые позиции надвигались обычные тракторы.

Полученный урок пригодился панфиловцам в том героическом бою под Москвой у разъезда Дубосеково, когда 16 ноября 1941 года бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка Панфиловской дивизии задержали танковое наступление немцев ценой своих жизней. Это сражение и стало известно как подвиг 28 героев-панфиловцев. Командир Панфиловской дивизии, герой Советского Союза, генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. "Расчёт противотанкового ружья ПТРД-41 на позиции во время битвы за Москву. Зима 1941-1942 г". "Трудящиеся Казахстана привезли новогодние подарки бойцам 8-й гвардейской стрелковой дивизии ("панфиловцам")", фото сделано в декабре 1941 года.

В историю вошла фраза немецкого генерал-полковника Эриха Гёпнера, который командовал танковой группой, потерпевшей поражение от Панфиловской дивизии. В своих донесениях немец назвал её "дикой дивизией, воюющей в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти".

После окончания войны Панфиловская дивизия размещалась сначала в Эстонии, затем в 1976 году вернулась в Среднюю Азию: часть в Казахстан, часть - в Киргизию.

Сейчас в Кыргызстане время от времени устраиваются скромные памятные мероприятия в честь Панфиловской дивизии. Летом этого года отпраздновали 75-летие образования дивизии, совсем недавно, 18 ноября, в Бишкеке прошёл небольшой митинг в честь 75-летия подвига 28-ми панфиловцев. И там, и там всё прошло примерно одинаково: чиновники возложили цветы к памятнику Панфилову, ветераны грустно помолчали рядом, молодёжь из студентов-бюджетников и курсантов в военной форме обеспечила массовку и разошлась до следующего раза. А на выходных молодёжь пошла в кино…

В Казахстане, напомню, сняли художественный фильм о своих героях-панфиловцах, нашли деньги, привлекли народ. Как тут не вспомнить знаменитое: "Из всех искусств для нас важнейшим является кино"? По силе воздействия и охвату аудитории кинематограф сегодня - мощное агитационное средство. Уже сейчас сложно найти источники, подтверждающие, что Панфиловская дивизия состояла не только из казахов. Что же будет лет через десять?

Евгения МАРТЬЯНОВА

фото автора

и из Интернета



Памятник И.Панфилову в Бишкеке.







Имена и фамилии 28 героев-панфиловцев.

Сегодня их уже мало кто помнит. Добавить комментарий