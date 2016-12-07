КАЗАХСКИЙ ХАН И… ЧЬЯ-ТО УЗДЕЧКА

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Почему остановили второй агрегат Токтогульской ГЭС?
Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев рассказал депутатам причины аварии на Токтогульской ГЭС.Подробнее...
Авария на Токтогулке:
будет ли свет на Новый год?Подробнее...
объём денежных переводов в Кыргызстан растёт
Увеличение объёма денежных переводов из России в Кыргызстан, по мнению кыргызских экспертов, связано с вступлением республики в августе 2015 года в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Подробнее...
в ОАО "Кыргызтелеком" новый председатель
Совет директоров назначил исполняющим обязанности председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Нурлана Мадаминова.Подробнее...
фальшивые доллары - крупными партиями
МИД Турции:
"За убийством российского посла стоят последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена".Подробнее...
на Токтогульской ГЭС произошла авария
Остановлен один агрегат.Подробнее...
Кыргызстан воздержался
при голосовании по резолюции ООН, где Россию признали оккупантом.Подробнее...
в 2017 году в Кыргызстане пройдёт саммит по сохранению снежного барса
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овальные коллекционные монеты выпустили в Кыргызстане
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президент А.Атамбаев встретился с президентом Индии Пранабом Мукерджи
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Сложная и опасная служба!
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юридическая помощь гарантирвована
Президент Кыргызстана Атамбаевподписал закон «О гарантированной государством юридической помощи».Подробнее...
МИД Кыргызстана осудил убийство российского посла
МИД Кыргызстана опубликовал заявление в связи с убийством в Турции Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Андрея Карлова.Подробнее...
выборщики утвердили победу Трампа
В США в ночь на вторник 20 декабря по московскому времени завершилось голосование коллегии выборщиков за кандидатов в президенты, которое официально подтвердило победу представителя Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа.Подробнее...
подлое убийство
Владимир Путин назвал убийство посла России в Турции "подлым убийством" и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии, сообщает РИА Новости.Подробнее...
Ведущие страны Запада резко осудили убийство российского посла
Ведущие страны Запада и международные организации резко осудили убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова.Подробнее...
Кыргызстан соболезнует...
Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью Посла РФ в Турции.Подробнее...
в Анкаре расстреляли посла России
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в Бишкеке зажгли главную ёлку страны
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В Кыргызстане отменили пятидневную регистрацию иностранцев
Правительство Кыргызстана одобрило постановление, отменив обязательную регистрацию иностранцев, прибывших в республику, в течение пяти дней.Подробнее...
Три землетрясения произошло в Кыргызстане за сутки
Первое жители страны ощутили 18 декабря около полудня. Второе зафиксировано утром 19 декабря в населенных пунктах трех областей — Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской, третье — в Джалал-Абадской области.Подробнее...
Алмазбек Атамбаев прибыл в Индию с государственным визитом
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента Кыргызской Республики.Подробнее...
Студентов-героев наградили медалями
Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Суйун Омурзаков вручил ведомственные награды двум студентам, спасшим шесть человек во время крупного ДТП в тоннеле Тоо-Ашуу. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.Подробнее...
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КАЗАХСКИЙ ХАН И… ЧЬЯ-ТО УЗДЕЧКА
Такое сокровище Анарбек хранит у себя.
Памятник Кенесары-хану в Астане.
Анарбек Ташиев.
Что за бред успокойтесь казахи ,башку отрезали поделом,незачем было нападать,кыргыз ов всех на тот момент 100 000
было,включая младенцев ,стариков.а разбили его северные кыргызы солто саяки,сарыбагыш и...в общем даже не все кыргызы .Узбеки кочевые вообще никакого отношения не имели.