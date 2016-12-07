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КАЗАХСКИЙ ХАН И… ЧЬЯ-ТО УЗДЕЧКА

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Культура Кыргызстана
07.12.2016 15:38


     Кыргызы, казахи, русские, болгарская пророчица Ванга… Между всеми нами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.


     - Как, интересно, к вам попала эта уздечка? - спрашиваю Анарбека Ташиева, уже второй раз зашедшего в гости в нашу редакцию. Сначала приходил поделиться впечатлениями от картин художника Верещагина (об этом мы писали в прошлом номере газеты)…
     Теперь вот часть конской сбруи принёс.


- От одного человека на юге. Его все звали Кыргызбай. В национальную одежду мы, кыргызы, стали повседневно одеваться не так давно. При Советском Союзе ведь ходили по-европейски, в пиджаках и галстуках. Так вот этот аксакал, о котором я говорю, всю жизнь проходил в кыргызской национальной одежде. Патриот.


Он эту уздечку купил по случаю давным-давно на базаре. Увидел краем глаза, как кто-то продаёт её из-под полы. Смекнул, что старинная и очень красивая вещь продаётся, тут же крикнул: "Я это беру!", пока никто другой не перехватил. Не торгуясь, отдал за неё двух лошадей.


Потом ему неоднократно предлагали вещицу продать. Разные люди предлагали, в основном состоятельные иностранцы, кто разбирается.


А  досталась она, как видите, мне.


Носил её к специалистам-историкам. Все в один голос твердят, что эта часть конской амуниции - не наша, не кыргызская. То есть делали её явно не кыргызские мастера. Вот видите - вроде бы и орнамент похож на кыргызский… Но есть некоторые не характерные для кыргызских подобных изделий особенности.


В общем, специалистам виднее.

Такое  сокровище  Анарбек  хранит  у  себя.


Есть у Анарбека разные версии, как в Кыргызстане оказалась сбруя, судя по всему, казахского "производства". Самая интересная из версий заслуживает и особого внимания.


Как вам, например, такая гипотеза (и она совсем не беспочвенна!): уздечка когда-то принадлежала кому-то из воинов казахского Кенесары-хана. А может, даже была на его личном скакуне!


Кенесары Касымов - внук Абылай-хана, чингизид, прославленный государственный деятель и последний правитель Казахского ханства - родился в 1802 году. Уже в юности снискал уважение окружающих, как сверстников, так и более старших, проявляя свои лидерские качества.


У этого человека яркая и трагическая судьба, и личностью он был, рассказывают историки, многогранной и неоднозначной.


Говорят, очень многие были против него - причём не только явные враги, но и мнимые казахские сподвижники. С ними - теми, кто целиком и полностью поддерживал Российскую империю и её тогдашнюю политику - Кенесары жестоко расправлялся, чем ещё больше настраивал против себя целые роды.


Что же касается России - в 1843 году указом российского императора за голову Кенесары было назначено солидное по тем временам вознаграждение в три тысячи рублей. И приказ вышел: живым хана не брать!


Когда-то под началом Кенесары Касымова была небольшая стихийная горстка людей, но к 1841 году численность его войска достигла 20 тысяч. Кенесары проводил военное обучение, ввёл ношение формы и знаков отличия, разделил воинов по сотням и тысячам. Кроме того, продолжая дело своего деда Абылая, Кенесары ввёл систему сбора налога, суд биев по шариату, создал военный совет. В 1841 году он был избран ханом и поставил себе цель - вернуть казахскому государству прежнее величие.


В 1846 году Кенесары-хан начал переговоры с кыргызскими манапами, которые обещали его поддержать в борьбе с Россией, но в какой-то момент что-то пошло не так. Несмотря на перемирие между Кенесары-ханом и кыргызами, последние якобы нарушили его, убив одного из любимых ханом батыров - Саурык-батыра. В ответ на это Кенесары-хан вторгся в пределы Кыргызстана.


Это вторжение носило чрезвычайно жестокий характер. Кыргызам ничего не оставалось, как спешно готовиться к войне. Они собрали гигантское войско, объединённое с кокандцами, которое достигло ста тысяч воинов. Войско Кенесары на тот момент составляло всего пятнадцать тысяч.


Битва продолжалась несколько дней. Даже оставшись с пятью сотнями воинов, Кенесары не сдался. Соратники предложили ему спасаться бегством, но он ответил: "Если казахский хан побежит, это будет плохим примером для потомков".


Кенесары был пойман и пробыл в плену около трёх месяцев, так как кыргызы, говорят, не знали, что с ним делать. В конце концов решили казнить, позволив перед смертью прочесть намаз.


К месту казни пригнали большое количество казахских пленных, чтобы они смотрели, как последнему казахскому хану отрубают голову…


Голову Кенесары-хана кыргызский манап Ормон с письмом с сургучной печатью, говорят, передал в подарок генерал-губернатору Западной Сибири Горчакову в знак верноподданности кыргызов Российской империи.


С тех пор прошло почти 170 лет, в течение которых казахи продолжают искать останки последнего казахского хана.


С его телом вроде бы всё ясно. Тело прославленного казахского полководца вроде бы погребено на территории Кыргызстана. И есть даже предположение, где именно его следует искать.

- Скорее всего, - полагает казахский археолог Руслан Шербаев, - Кенесары похоронен где-то на возвышенности. Начать можно с кыргызских топонимов: поискать какую-нибудь гору Хан-тау. Ханов известных у нас по пальцам перечесть, так что его захоронение наложило бы отпечаток на название местности.


Тело можно поискать… А вот куда подевалась голова? В Кыргызстане, уверены соседи-археологи, головы Кенесары Касымова точно нет. Кто-то считает, что она "осела" в одном из российских музеев, другие предполагают, что голова хана и вовсе где-то затерялась.


- Нет головы Кенесары и не было никогда, - утверждает всё тот же археолог Р.Шербаев. - Всё это - легенды. Кыргызы, казахи, каракалпаки, воевавшие с джунгарами, никогда бы не стали отрезать голову хану. В то время вообще не было такой традиции. Так что голова Кенесары-хана - один большой миф. Казахские роды сами присоединились к Российской империи, и делать резонанс, отрезая ханскую голову, российским властям было политически не выгодно. Они бы этого не сделали. И если голову найдут, то это будет точно не Кенесары.


К ханам было особое отношение. Простой человек не мог убить хана - это мог сделать только хан по традициям того времени. Ханам нельзя было кровь выпускать - они должны были умереть так, чтобы не было крови.


Но соотечественники археолога Шербаева надежды не теряют.


Возврат головы Кенесары-хана обсуждал даже председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Карим Масимов с российским премьером Дмитрием Медведевым. И Медведев даже пообещал разобраться и дать необходимые поручения для решения этого вопроса…


Проблема нахождения и возвращения мифической головы Кенесары-хана имеет большое значение казахов не только с патриотической точки зрения. Помнят они пророчество знаменитой предсказательницы Ванги, согласно которому Казахстан ждёт процветание, надо только "вернуть голову одного буйного правителя, который в древности сражался за страну".


Почему-то считается, что речь в этом пророчестве идёт именно о Кенесары Касымове.

 

Памятник  Кенесары-хану  в  Астане.


"Хан, которому надоело наблюдать, как противник теснит его людей, пришёл в негодование, выхватил саблю и бросился в бой, направо и налево разя врагов. Но бой продолжался, и поскольку у казахов есть такая присказка, что "хану от врагов отступать нельзя", жизнь Кенесары оказалась в опасности. Ведь никто не гарантирован от удара пикой или меткого выстрела из лука.


И тогда батыр Жанайдар, находившийся рядом с ним, подскакал ближе, зацепил своей пикой уздечку лошади, на которой сидел Кенесары, и увлёк его из гущи сражения".


Так гласит одна из легенд о Кенесары. "Зацепил пикой уздечку лошади, на которой сидел Кенесары, и увлёк его из гущи сражения"… Не об этой ли самой уздечке речь? Чем, как говорится, чёрт не шутит?


Кто-то из казахских шорников, предполагают наши кыргызские историки, изготовил эту чудом доставшуюся Анарбеку Ташиеву уздечку как раз примерно в середине 19 века.


- Однажды я разговорился с другим аксакалом, - рассказывает Анарбек. - Он меня спрашивает, из какого я рода. Я ответил. "А-а-а, - улыбается он, - так ты, значит, потомок тех джигитов, что сокрушили нашего хана?".


У этого аксакала, оказывается, казахские корни. Всю жизнь в Кыргызстане прожил. А ведь пока не начнёшь разбираться, кто откуда родом, у кого какие предки, - и не догадаешься, что мы бывшие "враги".


Анарбек хранит эту уздечку как зеницу ока. А вдруг это правда старинное изделие казахского мастера? А вдруг с ней правда связана какая-нибудь история?

 

Анарбек Ташиев.


- Я  вот ещё о чём думаю, - делится размышлениями Анарбек. - Почему-то людей только большая общая беда объединяет. Вот Великая Отечественная война сплотила все народы бывшего Советского Союза так, что, казалось, ничто нас уже разъединить не сможет.


И если опять, не дай бог, общая беда какая-нибудь нагрянет… Опять ведь, наверное, вспомним, что мы братья. Русские, казахи, кыргызы… Делить-то нам, если разобраться, нечего. Почему-то только в мирное время, когда никакая серьёзная опасность над нами не висит, в дружбе жить не всегда получается.


А насчёт "иностранной" уздечки Анарбек Ташиев думает так. Если подтвердится, что она представляет ценность для казахского народа - готов он её соответствующим образом передать братьям казахам.


Алина  НАЗАРОВА


 

Комментарии   

 
+2 #1 RE: КАЗАХСКИЙ ХАН И… ЧЬЯ-ТО УЗДЕЧКАKavil 12.12.2016 19:26
Они собрали гигантское войско, объединённое с кокандцами, которое достигло ста тысяч воинов. Войско Кенесары на тот момент составляло всего пятнадцать тысяч.
Что за бред успокойтесь казахи ,башку отрезали поделом,незачем было нападать,кыргыз ов всех на тот момент 100 000
было,включая младенцев ,стариков.а разбили его северные кыргызы солто саяки,сарыбагыш и...в общем даже не все кыргызы .Узбеки кочевые вообще никакого отношения не имели.
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0 #2 RE: КАЗАХСКИЙ ХАН И… ЧЬЯ-ТО УЗДЕЧКААктан 14.12.2016 19:30
В битве с кенесары даже не все кыргызские рода участвовали. Про кокандцев вообще помолчим, их там близко не было, их это никак не касалось. Казахов порвали всего лишь несколько кыргызских родов с Севера на территории нынешнего Кордайского района КЗ. Там даже есть символическое захоронение на месте якобы его казни.
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0 #3 RE: КАЗАХСКИЙ ХАН И… ЧЬЯ-ТО УЗДЕЧКАAsyl 15.12.2016 00:08
Гигантское войско! Откуда? Дели на 10, а если казахи о других пишут, то еще на 10.
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