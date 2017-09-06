ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО МАРАЗМА

Подробности Культура Кыргызстана 06.09.2017 13:35

"Сходи на выставку!" - говорили они. "Там красиво!" - говорили они. "Это же современное искусство!" - говорили они мне. И я пошла. Тем более что идти недалеко - в Музей ИЗО имени Г.Айтиева, где на этой неделе проходит выставка современного искусства. Такого подвоха не ожидала я от главного музея столицы…



В последнее время, когда я слышу фразу "современное искусство", у меня начинает дёргаться левый глаз. Своими нелепыми выкрутасами, которые к настоящему искусству не имеют никакого отношения, современные "художники" и "творцы" настолько принизили это светлое и недосягаемое понятие, что впору уже его запретить. Чего стоит только выходка одного яркого представителя современного искусства, который пару лет назад в голом виде прибил свои мужские причиндалы гвоздём к брусчатке на Красной площади в Москве. На вопрос, что же означал сей акт членовредительства, "художник" ответил, что акция символизирует "существование человека в репрессивной законодательной системе, где любое движение вызывает жестокую реакцию закона, впивающегося в тело индивида". То есть, понимаете, как глубоко копнул?



Устроители бишкекской выставки современного искусства, видимо, тоже попытались копнуть поглубже. И представили свои работы с глубоким смыслом. Экспонаты, сотворённые художниками и художественными студиями Кыргызстана, заняли два музейных зала. При этом авторы уточнили, что этого ещё мало, у нас, мол, таких шедевров набралось на целый музей. Ой, не надо, ребята, не надо…



Начать осмотр музейной экспозиции предлагается с серии фотографий на песчаном берегу живописного озера, всю красоту которого заслоняют собой полуобнажённые люди в странных позах и за странными занятиями. В описании фотографий значится, что "современное искусство в состоянии поднять проблемы общества и заставить людей думать". Возможно. Лично я, когда вижу голого, измазанного грязью, барахтающегося в песке взрослого мужчину, начинаю думать о том, как его до такого жизнь довела...



История создания многих экспонатов выставки интригует намного больше, чем сами экспонаты. Нет, ну правда, когда смотришь на фотографию человека, стоящего в чистом поле в белом костюме типа "скафандр" и в головном уборе эротично-неприличной формы и размера, то, помимо вопроса "Зачем?", удивляешься ещё и тому, как. Это ведь не в один миг родилось. Только представьте себе цепочку событий: автор потратил несколько дней на то, чтобы сшить себе такой костюм, потом искал подходящее место, потом надел своё творение, позировал, и кто-то же его фотографировал! Сколько сил и времени потрачено было! Такую бы энергию да в полезное русло…



Фото в скафандре принадлежит художественной студии Б'АРТ, названо модным заморским словом "перформанс" (от него у меня начинает дёргаться правый глаз) и, согласно описанию, означает "видение и соотношение между человеком и землёй, между своей национальной культурой и своей собственной идентичностью". Ох уж эта дань заморской моде, и куда она нас заведёт? В ту ли сторону мы идём на пути к собственной идентичности?

Прости меня, мама, за это фото, но такое оно - современное искусство…



Но не все авторы выставки так "заморочились", кто-то пошёл другим путём - просто взял и принёс мусор с помойки. Отмыл, местами покрасил, местами распилил, и поставил красиво - это важно! - чтобы можно было сказать, мол, я так вижу. Так, остатки старой деревянной двери на выставке названы "скульптурой из цикла "Возрождение мусора".



Оставим на совести автора грех соединения слов "скульптура" и "мусор" в одном предложении, обратимся к описанию. А оно чудесно: "Все эти вещи валяются на барахолочных базарах или в мусорных ящиках. А художник этим вещам даёт вторую жизнь и возрождает. На выставках или просто в домах старые вещи начинают обогащать жизнь людей". Ну допустим, что большинство художников Кыргызстана сегодня живут небогато, а некоторым, возможно, в поисках вдохновения даже приходится лазить по мусорным ящикам, но когда это старые вещи с мусорки "обогащали" чью-то жизнь?!



Возможно, именно такое существование "на грани" натолкнуло студию Б'АРТ на создание инсталляции под названием "Гостеприимство". Выглядит это так: на тошоках посреди зала, на смятой скатерти рассыпаны чёрные кусочки чего-то, отдалённо напоминающего боорсоки. Но это если подойти поближе. А издалека эта чёрная кучка отдалённо смахивает на кое-что совсем другое. Из чего всё это сделано - непонятно. Как и непонятно, зачем.

Так, по мнению авторов, выглядит гостеприимство.

Я так и не поняла, из чего это сделано. Надеюсь, не из того, чем кажется...



Но самая, пожалуй, ужасающая из всех инсталляций выставки - сшитый из шкур 16 волков круг. Я понимаю, что охота на волка в Кыргызстане не запрещена, и это животное не занесено в Красную книгу, но… С таким отношением, скорее всего, он там очень скоро окажется. Как можно было так бездумно использовать шкуры убитых животных? Ради чего они умерли? Чтобы стать частью чьей-то "художественной" инсталляции?



Настоящее искусство должно призывать людей сделать этот мир лучше, изменять человеческое сознание в сторону созидания, а не разрушения, внушать идею, что человек не должен убивать ради забавы…



Интересно, что устроители выставки всё это понимают, и сами же пишут в пояснении к экспонату: "Волк, как пример хищника, убивает других животных, чтобы утолить потребность в еде. Он берёт от природы ровно столько, сколько нужно для устранения физического голода. Человек же сегодня всё чаще убивает животных, чтобы утолить свои нездоровые психологические желания…". Вот! Вот оно! Последние три слова из описания просятся стать девизом всей выставки.



Кстати, не тут-то было - выставка называется "Полёт слепого беркута". Вы можете себе представить слепую птицу в полёте? Я не могу. И отчего ослеп этот беркут? Не от того ли, что увидел на этой выставке?



Беда явления под названием "современное искусство" заключена в том, что художники сегодня прекрасно понимают, что всё талантливое и прекрасное уже было сотворено когда-то до них руками настоящих гениев, чьи имена навсегда вошли в мировую историю. Поэтому они придумали свой хитрый способ запомниться хоть кому-то - сотворить что-нибудь абсурдное, из ряда вон выбивающееся, даже шокирующее, а потом назвать это искусством и прикрыть глубинным смыслом. А если кому-то не нравится, то в ход сразу же идёт железный аргумент - значит, ничего вы не понимаете в современном искусстве.



Вопрос понимания этого явления очень спорный. Пример тому - случай в Китае, когда молодой парень, пришедший на выставку современного искусства, которому экспонаты показались нелепыми, решил разыграть других посетителей. Он оставил на полу у одной из стен зала свои очки. Спустя несколько минут вокруг очков собралась целая толпа, люди начали их фотографировать, рассматривать под разным углом, восторгаться авторской идеей. Никто из ценителей современного искусства так и не понял, что это был просто забытый кем-то предмет, и ничего от искусства в нём нет.



Похожий случай произошёл в галерее современного искусства в Италии. Правда, там, наоборот, арт-объект приняли за мусор. Группа художников из Милана представила инсталляцию под названием "Мы собирались потанцевать сегодня вечером", разбросав в галерее конфетти, пустые бутылки от шампанского, сигареты, обувь и одежду. Получилось настолько убедительно, что на следующее утро уборщики собрали это "произведение искусства" в мешки и вынесли на помойку.



Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Ведь всё это видят наши дети. Приходят в Музей изобразительных искусств и смотрят на голых дяденек на фото, на подобранный на помойке мусор, на странные картины, на пугающие инсталляции, на убитых волков, и думают, что это и есть искусство. Какими вырастут они после этого?



На выходе из музея я спросила у смотрительницы зала, есть ли возрастные ограничения для посещения выставки. "Нет", - ответили мне. И это прискорбно. Радовало только одно - что за всё время, пока я была в залах современного искусства, туда больше никто не пришёл.



Евгения МАРТЬЯНОВА

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