Подробности Культура Кыргызстана 13.09.2017 13:49



Когда пишешь о какой-нибудь известной личности советских времён, то, собирая информацию, непременно то и дело натыкаешься на громкие высокопарные эпитеты типа "безмерно одарённый", "многогранный", "незаурядный талант", "средоточие обаяния", "величайший пример актёрского мастерства", и прочее, и прочее в том же духе. Чаще всего это просто отрепетированные слова в стиле ушедшей эпохи, мёртвые, бездумные и никого не трогающие. Но в случае с героем моего сегодняшнего рассказа всё совсем наоборот, история его жизни настолько уникальна, что никаких эпитетов не хватит, чтобы её описать. Всё это о народном артисте СССР Суйменкуле Чокморове.



Прежде всего о том, что знает о Чокморове современная кыргызская публика. В Бишкеке, как известно, есть улица, названная именем актёра - совсем не центральная, не широкая, и то и дело прерывающаяся другими улицами. В районе пересечения улицы Чокморова и бульвара Молодой Гвардии отыскиваю на доме табличку с названием и начинаю приставать к прохожим с вопросом, в честь кого названа улица.



"Не знаю" - самый популярный ответ.



"Не помню" - второе место.



"Это певец такой был" - третья по популярности версия.



"Это какой-то исторический деятель" - ещё один распространённый ответ, как правило, с дальнейшими пояснениями истории Кыргызстана пятисотлетней давности.



Одна женщина предположила, что Чокморов - это, "наверное, какой-то бывший мэр", но больше всех удивил мужчина среднего возраста приличной наружности:



- Я не знаю, - ответил он на вопрос об актёре Чокморове. - Я политикой не интересуюсь.



Однако, как оказалось, не всё ещё потеряно. Четверо из опрошенных парней уверенно ответили, что Суйменкул Чокморов был актёром кино, а одна девушка по имени Салтанат даже вспомнила, в каких фильмах он играл, и назвала произведения Чингиза Айтматова, по которым они были сняты. Салтанат, если ты читаешь эти строки, мой тебе огромный "респект"!



кыргызский Бельмондо



По меркам современного кинематографа, Суйменкул Чокморов начал сниматься в кино довольно поздно, в 28 лет, да и не планировал - увлекался живописью, учился в Академии художеств в Ленинграде. Но от судьбы не уйдёшь, если ты - человек творческий и к тому же обладатель ярких природных данных, твоё место - на киноэкране. Даже если не с первой попытки.



"Однажды мы рисовали во дворе академии коня с натуры, - рассказывал Чокморов. - Во время короткого перерыва я для разминки вскочил в седло и поскакал. Тут из-за ограды меня окликнул какой-то человек. Оказалось, что это второй режиссёр фильма "Джура" - готовившейся тогда совместной постановки "Ленфильма" и кыргызской киностудии. Он искал исполнителя на главную роль. Предложил мне попробоваться. Я согласился. Пробы были удачными. Но под конец всё расстроилось. Режиссёр не решился доверить главную роль непрофессионалу".



Зато решился молодой кыргызский режиссёр Болот Шамшиев, их знакомство с Чокморовым тоже произошло на почве живописи - Шамшиев в то время снимал документальный фильм о манасчи Саякбае Каралаеве, а Суйменкул Чокморов как раз писал его портрет. Так и встретились два будущих мэтра кыргызского кино, и с этой встречи началась актёрская судьба Чокморова.



То, о чём многие начинающие актёры мечтают много лет (а некоторые так и не получают никогда), с Суйменкулом произошло само собой. Роль Бахтыгула в фильме 1968 года "Выстрел на перевале Караш" стала для Чокморова первой и сразу же главной. И очень успешной. За ней последовали роли в других фильмах, ставших классикой кыргызского кинематографа. Говорят, что настоящая актёрская популярность наступает не тогда, когда вы получаете награды за роли, а когда простые мальчишки во дворе играют в героев из вашего фильма. В 70-е годы кыргызские мальчишки играли в героев Суйменкула Чокморова.



"Помню, смотрел в детстве фильм с его участием "Алые маки Иссык-Куля". От начала и до конца смотрел с открытым ртом, до того завораживала игра великого мастера. Целый год после этого во дворе мы играли в Карабалту и Байзака. Я, естественно, был Карабалтой". Болот, город Бишкек, 29.05.2017 г. (Из отзывов на странице в Интернете).



В 1973 году на экраны вышел фильм "Седьмая пуля", после которого началась мировая известность Чокморова. Фильм показывали на международных фестивалях, особый восторг он вызвал у немецких зрителей. Один из немецких критиков написал рецензию на фильм под названием "Жан Поль Бельмондо из Средней Азии", подразумевая Чокморова. Интересное сравнение, хотя и несколько неточное: по популярности и уровню актёрской игры кыргызский артист был очень близок к известному французу, а вот если говорить о внешности, то до рослого и статного Чокморова, чьи высокие скулы и мужественный вид легко сводили с ума зрительниц СССР и не только, Бельмондо было далеко.



Яркая внешность Чокморова однажды сыграла с ним злую шутку. Помните знаменитый приключенческий фильм "Дерсу Узала"? А помните актёра, сыгравшего главного героя - таёжного охотника? Мало кто знает, что изначально сам председатель Госкино СССР предлагал на главную роль в фильме именно Суйменкула Чокморова. Его вызвали в Москву и провели кинопробу, но японский режиссёр Акира Куросава посчитал кыргызского актёра слишком высоким, слишком красивым и слишком молодым.



В итоге главную роль Дерсу Узала сыграл тувинский актёр, а Суйменкул - эпизодическую роль китайца.



По словам коллег, Чокморов очень любил свою профессию и подходил к делу творчески. Так, в фильме "Улан", где он должен был играть окончательно спившегося человека, у Суйменкула никак не получался образ, ведь сам он спиртное не пил. И актёр придумал такой ход: специально для роли он двое суток не спал, а когда на третьи сутки глаза покраснели и начали слипаться, а сам он плохо контролировал свои движения, как пьяный человек, Чокморов пришёл на площадку и поторопил режиссёра и операторов, чтобы они успели его заснять. Так он создал образ опустившегося человека, который из-за водки потерял всё. За эту роль Чокморов получил приз "За лучшее исполнение мужской роли".



Наград в жизни Чокморова было много, он - единственный из своих коллег в СССР, кто был четырежды удостоен диплома Союза кинематографистов за лучшую роль. А ещё он снялся в четырёх фильмах по произведениям Чингиза Айтматова - "Джамиля", "Я - Тянь-Шань", "Красное яблоко" и "Ранние журавли".



"Чокморов - замечательный актёр. Я видела почти все фильмы с его участием. Он был актёром, который воплощал в жизнь героев произведений Айтматова. Благодаря Чокморову многие люди во всём мире полюбили и поняли прозу кыргызского писателя". Светлана, город Таллинн, 01.10.2008 г. (Из отзывов на странице в Интернете).



Чокморов, конечно же, был знаком с Чингизом Айтматовым, но не только как актёр. По легенде, витающей в литературных кругах, когда молодой режиссёр Болот Шамшиев показал писателю рабочие кадры фильма "Выстрел на перевале Караш", Айтматов вдруг узнал на экране Чокморова: "Да это же тот талантливый художник!".

"Седьмая пуля", 1972 год.

"Дерсу Узала", 1975 год.

Кадр из фильма "Джамиля", 1968 год.



актёр-живописец



Талантливый человек, как известно, талантлив во всём. А ещё известно, что склонность к искусству и творческие способности передаются по наследству. Суйменкул Чокморов не стал исключением из этого правила, ведь было в кого - его отец был ремесленником, большим мастером на все руки.



"Отец всё своими руками делал, всё умел, - рассказывал Суйменкул Чокморов. - Он был кузнецом, плотником, чеканщиком, делал телеги, колёса, деревянную посуду. Выкладывал на сёдлах редкой красоты узоры из серебристых гвоздей. Мастерил комузы из урючного дерева, красивые, звучные… Он их делал под тембр своего голоса, так что когда пел, а пел он прекрасно, от души, мелодия сама с его пением сливалась".



Суйменкул родился в 1939 году в селе Чон-Таш Аламединского района и стал десятым ребёнком в семье, всего же, кроме него, у родителей было семь сыновей и три дочери. В семье замечали творческие таланты младшенького, поэтому, когда настала пора выбирать профессию, один старший брат Суйменкула предложил ему поступать в музыкальное училище (Суйменкул хорошо играл на комузе и пел), а другой, глядя на его рисунки, убеждал, что нужно поступать в художественное училище. Суйменкул решил не выбирать и поступил в оба. Со временем понял, что душа лежит к рисованию, оставил музыкальное училище и занялся живописью.



"Я тогда жил у брата Нарымбека, - рассказывал Чокморов. - На стене в его доме были прикреплены репродукции картин "Полдень" Клодта, "Витязь в тигровой шкуре" Тоидзе и "Охота на львов" Делакруа. "Охота на львов" меня особенно поразила. Я в то время не понимал, что это копия, а не оригинал. Брат показал мне цифру в углу: "Ты думаешь, такая картина одна? Их сто тысяч!". И я подумал, каким надо быть замечательным художником, чтобы твои картины расходились по свету в сотнях тысячах копий, чтобы их посмотрели миллионы людей!".



В 1958 году Чокморов окончил Фрунзенское художественное училище, затем - Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина, и как раз преподавал живопись, когда, как вы уже знаете, его позвал к себе мир кино.



В перерывах между зарубежными поездками на кинофестивали Чокморов рисовал портреты мировых знаменитостей, с которыми познакомился. Большую часть из них он дарил своим новым друзьям. Его работы хранили у себя Акира Куросава, Борис Ельцин, итальянская актриса Моника Витти и председатель Олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Актёр-художник Чокморов рисовал также натюрморты и пейзажи, всего же он написал около 400 картин.

На кинофестивалях, отвечая на вопросы журналистов о том, как ему удаётся совмещать две разные профессии - художника и киноактёра, Чокморов говорил: "Кыргызы говорят: если у тебя есть скакун - ты богат. У меня есть два скакуна - живопись и кино, значит, я вдвое богаче!".

Художник Чокморов за работой.

Одна из известных работ С.Чокморова - картина "Мать".

"Портрет С. Каралаева", написанный С.Чокморовым.

С.Чокморов, "Портрет сестры художника".



не благодаря, а вопреки



Что есть настоящее богатство? Деньги? Слава? Власть? Всё это не стоит ничего, если у тебя нет самого главного - здоровья. Эту истину Суйменкул Чокморов, увы, познал сполна на собственном примере. Актёр был болен поликистозом почек, который проявился ещё в детстве и не прекращал мучить Чокморова на протяжении всей жизни.



"В детстве я тяжело заболел, - рассказывал Суйменкул. - Болезнь началась, когда я учился в третьем классе, а в четвёртом меня уже так прихватило, что думал - всё, конец… Стал буквально калекой. Руки-ноги стянуло в суставах, от каждого движения было больно. Школу пришлось бросить. Скверно было, даже жить не хотелось. Лежал в больнице. Меня лечила врач Гуревич. Это она меня на ноги поставила. Сказала, что как станет чуть полегче, надо заниматься спортом. Заставила в себя поверить".



И будущий знаменитый актёр решил - надо бороться. Через полтора года болезнь начала отступать. Именно в то время, в периоды обострений, когда мальчик был прикован к постели, чтобы чем-то себя занять, он и начал рисовать.



А уже позже, когда снова смог ходить и поступил в художественное училище, Суйменкул записался сразу в две спортивные секции - прыжки в высоту и волейбол. Увлёкся настолько, что стал выступать за сборную Ленинграда и получил первый разряд по волейболу.



Свою первую большую творческую победу - премьеру фильма "Выстрел на перевале Караш" Чокморов встретил в компании друзей и близких, а специальным гостем стала Вера Константиновна Гуревич, та самая врач, что сумела поставить на ноги больного мальчика. После показа фильма Суйменкул пригласил врача на сцену кинотеатра, подарил большой букет цветов и представил зрителям как свою Умай-Эне (богиню-мать-целительницу).



Первая актёрская победа стала и первым поражением в борьбе за здоровье. По рассказам коллег, на съёмочной площадке Чокморов не жалел себя, не пользовался дублёрами и каскадёрами. На съёмках "Выстрела…" он сам несколько дублей подряд прыгал осенью в ледяную воду. Больные почки такое самопожертвование не оценили и снова напомнили о себе. Болезнь вернулась, Чокморову приходилось получать лечение параллельно съёмкам в кино. Кровеносные сосуды не выдерживали и в начале 1980-х ему потребовалась операция по замене больных вен на искусственные. После этого актёр в шутку говорил о себе: "Я как робот".



А затем, на съёмках фильма "Мужчины без женщин" в 1981 году случилось несчастье - выполняя трюковые съёмки, Чокморов сорвался и упал. Травма оказалась очень серьёзной - внутрипочечное кровоизлияние. Врачи сказали, что после такого актёру ещё долго нельзя будет сниматься, но он, не желавший подводить коллег и отменять съёмки, уже через несколько месяцев вернулся на площадку. А после получил очередной приз за лучшую мужскую роль.



Те съёмки стали началом конца. В течение следующих десяти лет, начиная с 1982 года, Чокморову было сделано в общей сложности 56 операций - на почках и кровеносных сосудах. Ему потребовались регулярные процедуры по очищению крови на аппарате гемодиализа. Актёр жил под постоянным наблюдением врачей и на бесконечных обследованиях.



В последние годы жизни Чокморову разрешалось пить всего два стакана жидкости в день, поэтому его постоянно мучила жажда. Но он нашёл выход: наливал половину дневной нормы в чашку и замораживал в морозильнике. В течение дня откалывал по кусочку и потихоньку ел лёд.



"В июне 1992 года ему была сделана очередная операция, - вспоминал о Суйменкуле Чокморове заслуженный артист КР Тургун Бердалиев. - Я навестил его в больнице, он лежал в палате один. Увидев меня, обрадовался. Было видно, что чувствует себя он очень плохо. Мы разговаривали, вспоминали о том, о сём. Вдруг он посмотрел мне в глаза и сказал: "Я в своей жизни достиг всего, чего можно достичь. И в кино, и в живописи. Слава, почёт - всё у меня было. Но бог не дал мне лишь одного бесценного богатства - здоровья. Если бы была возможность ещё раз родиться на свет, то я прожил бы эту жизнь в Чон-Таше простым крестьянином, не знающим ничего, кроме своей тяпки. Вся эта слава - мишура по сравнению со здоровьем!". И я увидел слёзы в уголках его глаз".

Суйменкула Чокморова не стало 26 сентября 1992 года. Ему было всего 53 года.



музей актёрской пустоты



Не так давно в Бишкеке открылся музей-мастерская Суйменкула Чокморова. Найти его можно с трудом, музей расположен в закоулке, позади жилого дома по улице Токтогула. Чтобы в него попасть, нужно пройти через замусоренный двор мимо офисов каких-то частных производственных компаний. Двери музея великого кыргызского актёра и талантливого художника выходят не на центральную улицу, а на забор другого дома.



Весь осмотр музея занял у меня ровно десять минут. В большой комнате-мастерской, где когда-то работал сам Чокморов, собраны предметы, имеющие отношение к его жизни - немного личных вещей, немного фотографий и немного его картин. Фотографировать их мне категорически запретили, "потому что картины на время взяты из бишкекского музея ИЗО" (в чём тут связь, я не уловила).



Вообще, музей Чокморова производит впечатление какой-то вселенской пустоты, особенно когда знаешь историю жизни актёра, его роли, его достижения, его вклад в киноискусство, в творческую жизнь Кыргызстана. Хочется чего-то масштабного, такого же талантливого, каким был этот замечательный человек. А в итоге - полупустая комната на задворках уличного квартала.



В музее-мастерской катастрофически не хватает картин Чокморова. За годы жизни художник написал около 400 полотен. Сегодня 65 из них находятся в распоряжении Музея ИЗО имени Г.Айтиева. Где остальные? Хороший вопрос, но, видимо, риторический.



После смерти Суйменкула Чокморова его супруга - искусствовед Салима Шабазова передала на временное хранение дирекции мемориальных музеев около ста картин, которые в то время как раз и находились в мастерской художника. В 1995 году Салимы Шабазовой не стало, а в 2010-м году единственный сын и наследник актёра Бактыгул Чокморов (названный в честь первой роли отца в кино) забрал всю коллекцию картин, и где она сейчас, неизвестно.



Сын Суйменкула Чокморова не пошёл по стопам отца и не стал ни актёром, ни художником. Известно, что когда-то он работал таможенником, потом юристом. И уже несколько лет со своей семьёй благополучно живёт и работает в Канаде…



Кроме улицы и музея-мастерской, в честь Чокморова в Бишкеке названо профессиональное училище народно-художественных промыслов №92. Никакого памятника за 25 лет, прошедших со дня смерти актёра, ему так и не поставили. Сегодня кыргызстанцы могут увидеть "лицо кыргызского кинематографа", прославленного актёра Суйменкула Чокморова лишь на купюре в 5000 сомов. Но задумываемся ли мы при этом, какой может быть цена славы, цена здоровья, цена жизни?



Евгения МАРТЬЯНОВА

фото из Интернета