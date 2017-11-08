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МАДОННА В ЭЛЕЧЕКЕ

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Культура Кыргызстана
08.11.2017 11:18


- Он такой родной, такой "свой". И картины у него такие "наши". Вот если бы я умела рисовать, то нарисовала бы всё это так же, как он, - поделилась с окружающими одна из посетительниц недавней выставки в столичном музее ИЗО имени Г. Айтиева.


Восхитивший женщину "он" - народный художник КР Суйутбек Торобеков, выпускник Фрунзенского художественного училища  и  ленинградского Института имени И. Репина. И лауреат премий, и "художник мира", и отличник образования, и почётный профессор… Однако отличают его вовсе не дипломы и звания, а работы, а точнее - видение окружающего мира, которое он в них вкладывает.


На картинах Торобекова - обычные люди и сцены  из  жизни,  но с  примесью  чего-то  потусторонне-загадочного, что превращает танец джигитов в цветной круговорот, а невесту в свадебном платье - в сказочную царевну. "Тишина" на картине художника - это кошка, застывшая в окне на фоне синего неба, а "Дети на качелях" - сияние ярких солнечных пятен на фоне зелени. Знаменитые его современники - Чингиз Айтматов и Суйменкул Чокморов за работой - на картинах Торобекова изображены в смешении красок и вихре дум, как будто крыльев за спиной.     


Успех той или иной картины современного художника измеряется количеством желающих рядом с ней сфотографироваться. Целая очередь на выставке выстроилась у картины Суйутбека Торобекова под названием "Мадонна в элечеке". Уж сколько в природе, а точнее, в мире живописи существует мадонн - наверное, и не сосчитать. Мадонна Торобекова носит кыргызские национальные   украшения и головной убор. Традиционного младенца на руках у неё нет, но выражение лица такое умиротворённое, светящееся и счастливое, что действительно веришь - да, перед тобой Мадонна.


Ну  а  младенец  тут  же, рядом - на "Портрете Алии". Среди детей на картинах выставки  -  внуки  самого художника.


Предложили написать что-нибудь  в  книге  отзывов. Оказалось, что пожеланиями и благодарностями  в  адрес  Суйутбека  Торобекова исписана уже половина журнала. А говорят, что у нас люди искусством не интересуются.   


Выставка в музее ИЗО порадовала не только картинами, но и состоянием самого музея. В выставочных залах блестят новым лаком паркетные полы, появилось нормальное освещение, смотрители щеголяют ярко-красной униформой с национальными узорами.  И  посетителей  стало заметно больше. Похоже,  в  столичном музее снова запахло искусством! И это радует.


Евгения  МАРТЬЯНОВА
фото автора

 

"Портрет  Алии".

"Портрет С.Чокморова".

"Саякбай. Чон казат (Великий поход)".

"Вселенная Ч.Айтматова".

"Невесты".

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