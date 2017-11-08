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ХРАМ КУЛЬТУРЫ ДОЕДАЮТ ГОЛУБИ

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Культура Кыргызстана
08.11.2017 12:52


Прохожу я на днях мимо здания Министерства культуры КР и вижу картину - голуби клюют штукатурку в огромной дыре над боковой дверью. По стенам потёки, фундамент местами покрошился… Со стороны проспекта Чуй здания и вовсе не видно - оно пропало в густых джунглях из неухоженных деревьев и кустов. И это Министерство культуры целой страны?!


Кто-то скажет: какая культура - такое и министерство. И это печально, ведь это ведомство - прежде всего "культурное лицо" любого государства. И все страны стараются это лицо подать с самой лучшей стороны хотя бы для того, чтобы вызывать положительные эмоции. Единственная эмоция, которая возникает при взгляде на здание Министерства культуры КР, - спасите! И это в самом центре столицы, на глазах у туристов да и самих бишкекчан…


А ведь это старинное здание уникально. Когда-то оно было Домом дружбы народов, его построили в 1926 году по проекту приглашённого архитектора Андрея Зенкова, автора самых впечатляющих зданий города Верного (ныне Алматы) и нескольких зданий города Фрунзе. В разные годы в Доме дружбы размещались ЦИК, совнарком, исторический музей. Но никогда ещё дом не выглядел так плачевно, как сейчас.


Что интересно, у здания Минкультуры пластиковые окна и кондиционеры на стенах, значит, внутри всё более-менее в порядке. Тогда почему же снаружи свой дом в порядок не привели? У недавно покинувшего свой пост министра культуры за всё время работы до здания руки так и не дошли? Так занят был сохранением кресла для своей… хм, спины… что забыл о фасаде?  


Похоже, и это старое здание постигнет участь других столичных памятников архитектуры, которые, так и не дождавшись реставрации, были выведены из списка памятников и разрушены... В Минкультуры голуби это дело уже начали.

 

Когда-то  здание  Дома  дружбы  народов,  в  котором сегодня  располагается  Министерство  культуры  КР, выглядело  так...

А  сегодня  со  стороны  проспекта  Чуй  здание  Минкультуры  выглядит  вот  так!  Заросло,  как  и  сама  культура  в  Кыргызстане.

Западная  сторона  Министерства  культуры.
Ещё  немного  -  и  дверь  отвалится.

Кондиционеры  и  пластиковые  окна  есть,  значит,  
о  своём  комфорте  позаботились.  А  кто  позаботится  
о  самом  доме  -  памятнике  архитектуры?

 

Елена  ПЕРОВА
фото автора  и  ЦГА КФФД КР

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