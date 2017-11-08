ХРАМ КУЛЬТУРЫ ДОЕДАЮТ ГОЛУБИ

Подробности Культура Кыргызстана 08.11.2017 12:52



Прохожу я на днях мимо здания Министерства культуры КР и вижу картину - голуби клюют штукатурку в огромной дыре над боковой дверью. По стенам потёки, фундамент местами покрошился… Со стороны проспекта Чуй здания и вовсе не видно - оно пропало в густых джунглях из неухоженных деревьев и кустов. И это Министерство культуры целой страны?!



Кто-то скажет: какая культура - такое и министерство. И это печально, ведь это ведомство - прежде всего "культурное лицо" любого государства. И все страны стараются это лицо подать с самой лучшей стороны хотя бы для того, чтобы вызывать положительные эмоции. Единственная эмоция, которая возникает при взгляде на здание Министерства культуры КР, - спасите! И это в самом центре столицы, на глазах у туристов да и самих бишкекчан…



А ведь это старинное здание уникально. Когда-то оно было Домом дружбы народов, его построили в 1926 году по проекту приглашённого архитектора Андрея Зенкова, автора самых впечатляющих зданий города Верного (ныне Алматы) и нескольких зданий города Фрунзе. В разные годы в Доме дружбы размещались ЦИК, совнарком, исторический музей. Но никогда ещё дом не выглядел так плачевно, как сейчас.



Что интересно, у здания Минкультуры пластиковые окна и кондиционеры на стенах, значит, внутри всё более-менее в порядке. Тогда почему же снаружи свой дом в порядок не привели? У недавно покинувшего свой пост министра культуры за всё время работы до здания руки так и не дошли? Так занят был сохранением кресла для своей… хм, спины… что забыл о фасаде?



Похоже, и это старое здание постигнет участь других столичных памятников архитектуры, которые, так и не дождавшись реставрации, были выведены из списка памятников и разрушены... В Минкультуры голуби это дело уже начали.

Когда-то здание Дома дружбы народов, в котором сегодня располагается Министерство культуры КР, выглядело так...

А сегодня со стороны проспекта Чуй здание Минкультуры выглядит вот так! Заросло, как и сама культура в Кыргызстане.

Западная сторона Министерства культуры.

Ещё немного - и дверь отвалится.

Кондиционеры и пластиковые окна есть, значит,

о своём комфорте позаботились. А кто позаботится

о самом доме - памятнике архитектуры?





Елена ПЕРОВА

фото автора и ЦГА КФФД КР