МАРАЗМ КРЕПЧАЛ... КУЛЬТУРА ЧАХЛА… Подробности Культура Кыргызстана 08.11.2017 13:20

Министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков в последних числах октября ушёл в отставку. Закопанная министром мумия закопала его самого, как шутят в социальных сетях некоторые остряки.

Король умер, да здравствует король! Свято место пусто не бывает. И отставному министру быстренько нашлась достойная замена. Ну о-о-очень достойная.



30 октября Жогорку Кенеш одобрил выдвинутую на этот пост кандидатуру Султана Жумагулова. Депутаты оказались на редкость единодушны: никто не против, все "за" - даже воздержавшихся не было.

- К кандидату вопросов нет, - прокомментировал выдвижение С. Жумагулова депутат от СДПК Рыскелди Момбеков.

И депутат, пожалуй, прав. К Султанбеку Жумагулову вопросов действительно нет. Вопросы есть к тем, кто привёл его на эту должность.

Дебютировал господин Жумагулов в новом качестве (ещё, правда, не став официально министром культуры) весьма "удачно". Отвечая на насущный вопрос о дальнейшей судьбе захороненной мумии, обозвал её "мумиё". Мумиё (лечебное пахучее смолистое вещество) тоже, конечно, вещь нужная. Но спутать его с мумией может только очень… гм… творческий человек. Совсем, абсолютно творческий. Каковым новоиспечённый министр, без сомнения, и является. Тугелбай Казаков уже не "культурный" министр. Новый "культурный" министр Султан Жумагулов.

Что мы знаем о Султане Жумагулове? Некоторые средства массовой информации называют его "известным журналистом" и рассказывают о его работе в газетах "Ленинчил жаш", "Эркин Тоо" и "Асаба". Вспоминают о его гендиректорстве в Общественной телерадиокорпорации (откуда Жумагулов уволился по собственному желанию после одной весьма некрасивой истории, о которой чуть позже). Приводят заголовки жумагуловских статей на самые разные темы, связанные с жизнью, менталитетом и психологией кыргызов…

Давайте, однако, посмотрим правде в глаза: гораздо бОльшую известность Султану Жумагулову принесла не его деятельность на журналистском поприще, а "деятельность" совсем иного рода.

Первый "подвиг" Геракла (в смысле нового "культурного" министра) мы вкратце уже осветили. Спутать МУМИЮ с МУМИЁ - это сильно. Это по плечу далеко не каждому мало-мальски образованному и интеллигентному человеку. "Это пять!" - выразился бы представитель современной молодёжи.

Второй "подвиг". Когда Султан Жумагулов был маленьким, он действительно был журналистом. И, случалось, брал интервью у кыргызских знаменитостей. Абсамата Масалиева, например, или Дооронбека Садырбаева. Брал интервью, потом просил автограф и… присваивал авторучку интервьюируемого.

Эта странная манера, признаётся С. Жумагулов, осталась у него до сих пор. Заглянет в карман - а там чья-то чужая ручка. Вздохнёт обречённо - ну что же, дескать, поделать? Привычка - вторая натура. Да и подарит трофей кому-нибудь из близких или коллег.

"Подвиг" третий Султан Жумагулов совершил в январе 2015 года во время рабочей поездки в монгольский Улан-Батор. В качестве главы делегации Жумагулов занял место в бизнес-классе около президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа, который возвращался на родину из официальной поездки в Турцию.

Вот как описывает этот жумагуловский "подвиг" сайт Kyrgyztoday.kg, ссылаясь на рассказ очевидца:

"Первым делом, усевшись в кресло лайнера турецких авиалиний, Султан Жумагулов начал требовать от стюардессы рюмку водки. Далее аппетиты у него разыгрались, и в состоянии изрядного алкогольного опьянения он начал приставать к стюардессам, буквально хватая их за непристойные места.

Увиденное повергло в такой шок монгольского лидера, что он с круглыми от страха глазами дважды убегал в зону уборной. Буйство кыргызского пассажира нелегко было обуздать даже сотрудникам президентской службы охраны.

Но это было только началом приключений кыргызcкой телевизионной делегации в Монголии.

Не успев разместиться в одном из отелей Улан-Батора, господин Жумагулов уже направился в гостиничный ресторан. Закончилось всё тем, что выбежавшего из ресторана в костюме Адама Султана Жумагулова зафиксировали видеокамеры отеля. Видеокамеры также зафиксировали, как представительница кыргызской делегации бегала за своим шефом и подбирала с пола его одежду".

"Да, я был пьян, - признавался Султан Жумагулов коллегам-журналистам, комментируя монгольский скандал и своё последующее добровольное увольнение из КТРК. - Но дебоша не устраивал. А уволился потому, что мне не понравились некоторые моменты в работе. Какие - не скажу".

Так и не сказал ведь по сей день. И даже депутатам, решавшим, голосовать или не голосовать за его кандидатуру на министерский пост, Жумагулов не открылся. Хотя и спрашивали его о "монгольском инциденте". Ну расскажи-и-ите, дескать, а то буквально сгораем от любопытства, ну хоть намекните как-нибудь!

Ни словом Жумагулов о монгольских похождениях не обмолвился. Прямо-таки кремень, а не человек!

"Подвиг" четвёртый. "От этих слов я потерял дар речи. А ведь эти старые пердуны точно не шутят!"… "Этого ни моя душа, ни моя жена не могли вынести: чтобы вонючие кальсоны целых семи стариков каждый день стирать да на балконе просушивать! Ну нет, не бывать тому... Вот на эту слабину нас с женой эти старпёры и взяли, уговорили-таки"…

Это - цитаты из "произведений" "самого культурного человека Кыргызстана". Наикультурнейшего. Если бы Султан Жумагулов не был самым культурным из кыргызстанцев, его бы, наверное, министром культуры не назначили. А теперь - торжествуйте, земляки-соотечественники: есть нам с кого брать пример в плане культурки-мультурки!

"Подвиг" пятый. Весной 2015 года главный кыргызстанский телеканал оказался в эпицентре скандала националистического характера. В одной из вышедших в эфир передач другой деятель культуры писатель Абдрахман Алымбаев во всеуслышание сравнил кыргызов со львами, а представителей других народов - с шакалами.

При чём здесь Султан Жумагулов? При том, что именно он в то время возглавлял КТРК. И, объясняясь с общественностью по поводу скандальной телепередачи, Жумагулов даже частично признавал свою вину. Говорил, что сам-то он передачи не видел, но не одобряет. Наоборот, всячески осуждает. Так, дескать, нельзя, это противоречит морально-этическим, журналистским и человеческим нормам. Ведущий передачи, дескать, обязан был прервать поток писательского сознания. Наверное, дескать, журналист чего-то в своей профессии не понимает.

Постойте: если некто "рулит" телеканалом - как же он может быть не в курсе, что творят в эфире его подчинённые?

И как, стесняюсь спросить, он собирается теперь "рулить" целым министерством?

Шестой "подвиг" Жумагулов совершил, уже "угнездив", по его собственному выражению, "зад" в министерском кресле. Вспомнил свежепосаженный министр, что заведует он отныне не только культурой, но ещё и информацией и туризмом. Вот про туризм он и высказался - исключительно культурно и грамотно: "Развитие зимнего туризма мы видим в Караколе. Мы изучили: вокруг Каракола зимний туризм можно развивать в Ак-Сууйском и Джети-Огузском районах. Также можно развивать в Суусамыре, Нарыне. Кыргызстан - райское место для туризма, но не надо подвергать природу экологическому ущербу".

"Подвергание природы ущербу" радует особо. В который уж раз хочется воскликнуть: "Это пять!" - и бросить в воздух что-нибудь эдакое, восторженное.

Если у нас министр культуры не разбирается в согласовании, не знает значения слов и подозрительно для профессионального журналиста косноязычен, что уж говорить о бедной кыргызской культуре? И за что же ей, болезной, всё это? То один её, родимую, закапывает, то другой ущербу подвергает…

Один из интернет-пользователей метко окрестил упомянутое министерство министерством бескультурья, дезинформации и дуризма. И как с этим не согласиться?

Ольга НОВГОРОДЦЕВА Добавить комментарий