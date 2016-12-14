Милиция и Общество ПОДРАЛИСЬ ТАКСИСТЫ С МЕНТАМИ… Подробности Милиция и общество 14.12.2016 12:00 Странная массовая драка случилась ночью с 5 на 6 декабря в бишкекском жилмассиве "Кок-Жар". Дрались те, кто больше всего страдает от нападений грабителей и убийц, с теми, кто больше всего заинтересован в предотвращении и раскрытии этих нападений.

Водители такси с сотрудниками милиции.

У таксистов, что скрывать, работа опасная. Одно за другим приходят сообщения: то здесь, то там очередной водитель пострадал от чьих-то преступных рук. Последний трагический случай произошёл в Бишкеке совсем недавно, в ночь с 17 на 18 ноября. 19-летний пассажир, не нашедший двухсот сомов, чтобы расплатиться с таксистом, жестоко убил его отвёрткой.

Фирма "Жорго такси" в этом смысле не исключение. По словам генерального директора этой службы такси Алтынбека Каримова, в "Жорго" очень многие водители пользуются тревожной кнопкой. Нападений немало. За два с половиной года (а именно столько существует эта служба) на таксистов нападали восемь раз. Был случай, когда таксиста чудом успели спасти коллеги, примчавшиеся по его вызову. Водитель получил 18 ножевых ранений, стал инвалидом, а преступник до сих пор не задержан.

И ночью с 5 на 6 декабря, говорит генеральный директор "Жорго такси", его подчинённые четыре раза пользовались тревожной кнопкой.

В том числе и в начале второго ночи.

"Водитель нашей фирмы привёз в новостройку "Кок-Жар" клиента и остановился там же, - рассказал Zanoza.kg А.Каримов. - При этом сообщил диспетчеру, что находится на перерыве, чтобы поесть. В это время к автомашине подошли двое мужчин в гражданской одежде, потребовали открыть дверь машины и показать документы, удостоверяющие личность. Естественно, водитель испугался. Он ведь припарковался в тёмном месте. К нему подошли неизвестные, лиц он не видел. Испугавшись нападения, он нажал на кнопку тревоги".

У милиции есть своя версия инцидента.

"6 декабря примерно в 1.30 ночи участковые инспекторы ГОМ №6 УВД Октябрьского района в новостройке "Кок-Жар" по улице Ак-Шоокум заметили автомашину марки "Мазда-Демио" с шашкой фирмы "Жорго". Машина стояла на обочине дороги.

Участковые инспекторы решили проверить водителя автомашины. Они опасались повторения недавнего происшествия, когда пассажир убил водителя и угнал машину.

В машине сидели два человека. Милиционеры, представившись, потребовали у них документы. Один из них Урмат Э., 1993 года рождения, узнав участкового инспектора, представил документы, а второй, водитель данной автомашины Мирлан Т., 1990 года рождения, не подчиняясь требованиям сотрудников милиции, нажал на тревожную кнопку, которая находится в машине, и сообщил товарищам, что якобы на него напали".

Одиноко припаркованная в тёмном месте машина привлекла внимание участковых не только тем, что "без признаков жизни" стояла на обочине. Из салона, по словам милиционеров, потихоньку выходил дымок с весьма характерным запахом травы…

У таксистов есть такое правило. Как только звучит сигнал тревоги, все водители, которые находятся недалеко от места происшествия, бросают все свои дела и спешат на помощь коллеге. Они и съехались. Сколько их было? По данным ГУВД Бишкека, никак не меньше двухсот человек.

Генеральный директор фирмы утверждает, что таксистов было "всего" 57.

Против двоих участковых милиционеров!

Интересную аудиозапись выложили в Интернет представители службы "Жорго такси". Это - тот самый крик о помощи растерявшегося и испугавшегося таксиста. "Э-э-э, братан, братан… "Кок-Жар", Ак-Шоокум"… Язык у водителя такси почему-то заплетается, и вообще голос - как у явно нетрезвого человека.

Допустим, однако, что это - всего лишь слуховые галлюцинации, и на самом деле этот водитель трезв, как стекло. Кого и чего он так испугался? Людей, которые попросили его показать документы? Не понял якобы, кто перед ним, потому что люди были в гражданской одежде?

Позвольте. В Интернете гуляет ещё и видео этой ночной драки. Вот они, таксисты, все 57 или сколько там их было… А вот и милиционеры. Как положено, в форме. Дело было ночью. Драку снимали на видео. Качество снимков поэтому оставляет желать лучшего.

Избитый милиционер попал в больницу.

Так кто же кого - и зачем - обманывает?

Всем прибывшим таксистам "виновник торжества" заявил, что милиционеры (он уже якобы понял, с кем именно имеет дело) его избивают. И все таксисты дружно напали на участкового инспектора.

Участковый инспектор сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух…

Таксисты "Жорго" потом, правда, дополнили свою версию кое-какими леденящими кровь деталями. Милиционер, дескать, не просто в воздух стрелял, но приставил дуло пистолета к виску одного из их товарищей. За это якобы и получил по голове камнем…

Да и не так уж сильно его якобы побили. Это он, дескать, увидев на себе кровь, стал размазывать её по мундиру и фотографироваться, чтобы больше сочувствия вызвать.

Слова, однако, к делу не пришьёшь. Напомним: таксистов - по меньшей мере около шестидесяти. Милиционеров - двое!

32-летний участковый ГОМа №6 Октябрьского РУВД Бишкека попал в больницу с сотрясением головного мозга. Да и на ролике, набирающем популярность в социальных сетях, чётко видно, как толпа мужиков в штатском оголтело кидается на человека в милицейской форме.

Сотрудников патрульной полиции, приехавших на место побоища, разъярённые таксисты тоже стали закидывать камнями.

Пассажир таксиста Мирлана, некто Урмат, действительно находился в состоянии наркотического опьянения. Не зря в салоне машины травой пахло. Был ли в порядке сам водитель? Вроде бы наркотик он не употреблял. И вроде бы экспертиза признала его трезвым. Однако его голос на аудиозаписи заставляет сильно в этом усомниться.

Зачинщики и самые активные участники драки - таксисты - задержаны. Ведётся следствие. А общество между тем раскололось на два непримиримых лагеря. Одни целиком и полностью на стороне таксистов, другие поддерживают милиционеров.

И те, кто за "ментов", как всегда, в подавляющем меньшинстве. Так, мол, им и надо.

Кыргызская милиция - структура вообще парадоксальная. Непонятная. Авторитет у неё - ниже плинтуса. С милиционеров срывают погоны, их "катают" на капоте машины, их на большой скорости сбивают автомобилем и оставляют умирать на обочине дороги. Сама она, милиция, себя не жалеет и сама себя не уважает. Почему?!

Виноваты в этом двое. Милиция и народ.

Зарекомендовала себя кыргызская милиция, скажем уж правду, не с самой лучшей стороны. Милиционеров у нас мало. "Ментов" - много. Вымогателей-взяточников, фабрикующих на пустом месте уголовные дела. Или, наоборот, вечно полусонных людей в погонах, которые работать профессионально не хотят и не умеют.

Милиция провоцирует народ на недовольство, на злорадное потирание рук: "Ура, "ментов" побили!". Народ, ни во что не ставящий милицию, тоже провоцирует её на противозаконные действия.

Коренным образом это ситуацию не изменит, но народу давно пора понять: ЧЕЛОВЕКА В МИЛИЦЕЙСКОЙ ФОРМЕ, ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОСКОРБЛЯТЬ И ТЕМ БОЛЕЕ БИТЬ - НЕЛЬЗЯ! Кем и каким бы он ни был. Статью 341 Уголовного кодекса никто не отменял. Применение насилия в отношении власти наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Когда эта статья уже наконец заработает?

Когда уже наконец эти самые представители власти перестанут приравнивать себя к бессловесным, бесправным и всеми униженным существам? Тогда, наверное, и вести себя перестанут как униженные и оскорблённые.

Пока же, в случае чего, - что нам, рядовым гражданам делать? Кого вызывать на подмогу? Таксистов "Жорго" или всё-таки родную милицию?

Ольга КАЛИНИНА

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