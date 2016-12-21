Милиция и Общество

Подробности Милиция и общество 21.12.2016 13:10



Видеозапись медицинского освидетельствования "Жорго"-таксистов на алкогольное или наркотическое опьянение. Один из персонажей видеосъёмки стоит, отвернувшись к стене.



Долго стоит… Сразу и не поймёшь, чем занят.



"Около часа не мог сдать мочу на анализ", - прокомментировали чуть позже этот момент сотрудники милиции.



"Менты - изверги! - тут же откликнулись сердобольные бишкекчане. - Как же это можно - заставлять человека чуть ли не прилюдно мочиться в пластиковый стаканчик?! Немудрено, что он, бедняга, так долго тужился".



Ну вот. Как и следовало ожидать, во всём у нас опять "менты" виноваты.



Тест показал наличие в крови "бедняги" энного количества наркотика. А именно - "безобидной" травки под названием марихуана.



"Ребята, давайте жить дружно!"



Ночью с 5 на 6 декабря, напомним, случилась кровопролитная стычка между участковыми милиционерами и таксистами службы "Жорго". На милиционеров, напомним, налетела толпа водителей и чуть не закидала их насмерть камнями.



Даже чьи-то робкие замечания (эти слова слышны на видео побоища) - не надо, мол, бить милиционеров в форме, при исполнении - толпу не остановили. У пострадавшего милиционера диагностировано сотрясение мозга - не считая нескольких лёгких повреждений.



Пассажир таксиста, поднявшего панику и вызвавшего на помощь товарищей, находившихся в тот момент на линии, был, что называется, под кайфом. Да и сам водитель адекватностью поведения не отличался. Алкоголя в его крови медики не обнаружили, но разговаривал он - да и вообще вёл себя - очень подозрительно.



Вполне возможно, что таксист, как и его пассажир, не брезгует покуриванием анаши.



В Октябрьском РУВД Бишкека по этому инциденту возбудили уголовное дело. Одного из таксистов взяли под стражу и предъявили ему обвинение в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. В ходе следственных мероприятий допросы таксистов фирмы "Жорго" продолжаются. Возможно, арестуют ещё кого-то из водителей-хулиганов.



В первые дни после избиения милиционеров таксисты "Жорго" будто затаились. Гораздо меньше их стало на улицах. Среди водителей пронёсся слух: "менты" этого так не оставят. Отомстят за своих коллег так, что мало никому не покажется. Не дадут, дескать, житья теперь этой такси-компании, лучше ей самоликвидироваться подобру-поздорову.



А милиция на сто процентов права. За таксистов взяться давно пора было. Правда, не только за фирму "Жорго".



Те таксисты "Жорго", что всё-таки рисковали выезжать в город, систематически останавливались патрульными милиционерами и подвергались самой тщательной проверке. Именно к ним, таксистам "Жорго", было приковано самое пристальное милицейское внимание. И без внимания не оставалось ни одно, даже самое незначительное нарушение правил дорожного движения.



Через несколько дней после драки бишкекские милиционеры инициировали встречу с представителями фирм-перевозчиков и договорились о взаимодействии. Расставили все точки над "i" и высказали взаимные претензии и пожелания.



- Граждане, предоставляющие услуги по перевозке, - обратился к руководителям фирм такси начальник ГУВД Бишкека Самат Курманкулов, - должны понимать, что несут ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и других участников дорожного движения. Значимая задача, стоящая как перед милицией, так и перед водителями, - это укрепление взаимодействия. Только благодаря совместным усилиям мы сократим количество инцидентов на дорогах.



Генеральный директор фирмы "Жорго" Алтынбек Каримов принёс милиции публичные извинения за действия своих сотрудников. И согласился помогать милиционерам выявлять и пресекать незаконные действия работников своей компании.

Генеральный директор компании "Жорго" А.Каримов: "Наши водители "балуются"…



первый рейд принёс "улов"…



Первый совместный рейд патрульная милиция с руководством ОсОО "Алтын Жорго" провела 13 декабря.



К этому дню таксисты, переждав грозу, уже вышли из подполья. Расслабились и продолжили работу.



Можно сколько угодно удивляться человеческой беспечности и недальновидности, но события 6 декабря далеко не для всех водителей послужили хорошим уроком. Что ж они за люди такие?! Знают, что находятся, натурально, под колпаком и под прицелом. И продолжают вести себя так, будто им всё нипочём.



"А нам всё равно, а нам всё равно, - невольно вспоминаются слова известной песенки про зайцев, - мы волшебную курим трын-траву!".



Патрульные милиционеры и администрация компании "Жорго" решили всего-навсего проверить водителей на употребление наркотических веществ. За три часа протестировали наугад десятерых таксистов. Девять оказались "чистыми".



Десятого водителя автомобиля с шашкой "Жорго", перевозившего, между прочим, пассажиров, остановили, что примечательно, около наркологического центра на бишкекской улице Донецкой.



"Когда У.Р., 1982 года рождения, предложили в присутствии коллег пройти медицинское освидетельствование, он явно нервничал и беспокоился, поначалу отказываясь от процедуры проверки. Очень спешил, рассказывая всем, что его клиенты ждут. Проверка показала, что указанный водитель такси употреблял наркотическое средство марихуану", - сообщают в УПМ.



Это - тот самый водитель, который около часа не мог собрать в стаканчик материал для анализа.



По свидетельству обследовавших таксиста наркологов, на момент задержания он был адекватен. Признаков алкогольной или наркотической интоксикации не обнаруживал. Вёл себя нормально, отвечал на вопросы… Разве что испуган был и заметно нервничал.



Именно в тот день, 13 декабря, таксист, по его словам, марихуану не курил. Курил он её якобы два дня назад, в свой законный выходной. Генеральный директор "Жорго" Алтынбек Каримов затруднился навскидку сказать, действительно ли два дня назад у этого сотрудника был выходной день и не появлялся ли он в тот день на линии. Надо, ответил, базу данных у оператора проверить.



- Этот шаг был сделан, - рассказывает генеральный директор, - для того, чтобы выявить тех наших водителей, которые, допустим, балуются теми или иными вещами, которые запрещены по закону.



Этих водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров, нужно будет в дальнейшем уволить с нашей работы. У нас не будет работать человек, который, скажем, в течение сорока дней употреблял запрещённые вещества.



Вред марихуаны намного значительнее, чем принято считать. Её называют "лёгким наркотиком" и даже разрешают умеренно употреблять в некоторых странах. Отсюда и такое несерьёзное отношение к курению "травки", которое проскальзывает и у руководства фирмы "Жорго". "Водители балуются"… "Уволим тех, кто употреблял в течение сорока дней"… А других, получается, оставят?



В организме человека марихуана, согласно исследованиям специалистов, курсирует как раз около сорока дней, целенаправленно отравляя его.

Отличительная черта марихуаны - энергетическое истощение организма курящего. Человек становится вял, апатичен, асоциален, ипохондричен. Появляются психозы, расстройства сна, шизоидные проявления, сужение интересов, состояние аффекта, эмоциональная опустошённость, галлюцинации, паранойя, псевдопараличи, истерия - всё это принято называть "амотивационный синдром".



Этот "лёгкий" наркотик вызывает нарушение кровообращения в сосудах головного мозга, что приводит к дистрофическим изменениям и даже к отмиранию нервных клеток, а это, как известно, процесс необратимый. Именно поэтому люди, которые регулярно курят коноплю, кажутся безразличными и туповатыми. Они систематично убивают клетки своего мозга, что постепенно может привести к слабоумию.



Не слишком ли дорого обществу обходится такое "баловство" таксистов?

Хроника милицейской "охоты" на таксистов.

Курил "травку", признаётся таксист, пару дней назад.



А может, и не курят…



Но тоже "хороши". Стоит на обочине проезжей части (поворот с улицы Московской на улицу Ибраимова) такси. Может, клиентов поджидает, может, просто отдохнуть водитель решил. На машине, как положено, - шашка. "Жорго", между прочим.



Припаркована машина крайне неудобно для проезжающих мимо. Особенно для тех, кому поворачивать направо. Водители сигналят, машут руками, показывая таксисту, чтобы выбрал для парковки менее узкое и оживлённое место.



Таксист выходит из салона. Медленно, как в полусне. Прислоняется спиной к дверце и с меланхолическим видом озирается по сторонам. Может, слышит, о чём его просят, но не считает нужным реагировать. А может, и не слышит, полностью погружённый в свои мысли.



А вот и потенциальный клиент к нему подходит. Трогает за рукав, начитает что-то объяснять. Таксист всё в той же прострации стоит и не двигается с места.



Ещё одна картинка. Бишкекская улица Набережная. С перпендикулярной к ней второстепенной улочки выруливает машина с шашкой "Жорго". Водителю бы немного постоять и переждать двигающиеся по Набережной автомобили, чтобы потом спокойно повернуть. Но нет, это ведь "жорго", что в переводе - скакун!



Такси лихо выскакивает на Набережную и чуть не врезается в левый бок моей машины. Останавливается буквально в нескольких миллиметрах, перегораживая Набережную. Водитель такси не в пример первому чересчур весел. Улыбается, разводит руками - дескать, так получилось…



А может, это те события начала нынешнего декабря заставляют меня, как и сотрудников патрульной милиции, с пристрастием относиться именно к названной компании такси?



Скорее всего, так и есть. Другие фирмы пока ещё не попадались. Их пока ещё с такой тщательностью никто не проверял. А если проверить - наверняка обнаружится тоже много чего интересного.



А люди ведь им свои жизни доверяют! Спроси любого, кому он верит больше: случайно пойманному на дороге таксисту-частнику или сотруднику солидной фирмы? Конечно фирме! У них, как мы считаем, и машины более совершенны в техническом отношении, и водители более профессиональны, добросовестны и ответственны.



Мы так считаем. Но это, увы, не значит, что именно так и есть.



Второй попался без рейда…



Пока руководитель "Жорго" Алтынбек Каримов рассуждает о "баловстве" своих подчинённых и раздумывает, что с ними делать дальше, сотрудники уголовного розыска ГОМа №8 Первомайского РУВД Бишкека задержали ещё одного подозрительного таксиста из той же фирмы.



Случилось это тоже 13 декабря ближе к полуночи на пересечении проспекта Манаса и БЧК.



За рулём серебристой автомашины "Хонда Стрим" с таксистской шашкой находился в столь поздний час 24-летний молодой человек в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане брюк таксиста нашлось вещество тёмно-зелёного цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли.



Этот "баловник", как выяснилось, устроился на работу таксистом всего около месяца назад. Зато его наркоманский стаж побольше - примерно год он регулярно употребляет гашиш.



По каким, интересно, критериям фирмы такси принимают сотрудников на работу? Лишь бы водительские права были, а остальное, выходит, принципиального значения не имеет?



А как же, повторю, люди, которые пользуются услугами этих обкуренных и неадекватных таксистов? И ведь не только взрослые. Многие родители вызывают такси, отправляя ребёнка в школу. Одного ребёнка! Рассчитывают на то, что организованные водители - представители службы такси - настоящие профессионалы своего дела, которым можно полностью довериться!



Фирма "Жорго" - это, похоже, крайний случай. Это просто компания безответственных людей, которых не останавливают ни целенаправленные проверки, ни возбуждённые уголовные дела, ни составленные протоколы об административных правонарушениях.



Управление транспортными средствами в состоянии опьянения (статья 238 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности) влечёт наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч сомов и лишения водительских прав.



Не маловато ли, кстати, будет - в особенности для таксистов, занимающихся регулярной перевозкой ни в чём не повинных пассажиров?



Так вот кое-кто из таксистов "Жорго" почему-то почувствовал себя заговорённым, непробиваемым, непотопляемым, и решил, что ему по-прежнему можно всё…



Но ведь другие службы такси просто пока не попадали "под раздачу". А если проверить и их? Милиция обещает проверить. "Жорго" - это, говорят, только начало.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА















И ОХРАННИКИ ТУДА ЖЕ…





Главу отдела охраны Первомайского района ГУГССО МВД отстранили от занимаемой должности за то, что его водитель был за рулём служебного авто в нетрезвом состоянии.



Об этом АКИpress сообщили источники.



9 декабря на бишкекской улице Медерова была остановлена служебная автомашина начальника отдела охраны Первомайского района Абдухалила Газыбекова.



Выяснилось, что водитель находился за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии. В ходе освидетельствования установлено, что глава отдела охраны также был пьян.



В Главном управлении государственной специализированной службы охраны (ГУГССО) МВД этот факт подтверждают.



Как стало известно, глава отдела охраны после произошедшего был отстранён от служебных обязанностей, а водителю объявили строгий выговор.

У пятнадцати руководителей отдела охраны были отобраны служебные автомашины и переданы группе быстрого реагирования.