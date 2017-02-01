Милиция и Общество

Подробности Милиция и общество 01.02.2017 10:04





или О том, как на юге и на севере Кыргызстана

решаются проблемы милицейской коррупции.



Немного филологии. "Срываться с цепи" - фразеологический оборот (устойчивое выражение), означающий "вести себя необузданно, дико, буйно, неразумно".



Близкие по значению выражения: "очуметь, закусить удила, потерять голову, ошалеть, обезуметь, офонареть, офигеть" (нецензурные синонимы опускаем).



Некоторым громким ЧП, связанным с милицией Кыргызстана, трудно найти какое-то логичное объяснение, кроме этого… Защитники правопорядка, которые сами должны быть образцовыми гражданами, вот именно что - складывается такое впечатление - очумели, ошалели, офигели…



Может, потому, что отчего-то уверовали в свою безнаказанность?



МИЛИЦЕЙСКИЙ БУНТ -



БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕЗГОЛОВЫЙ



На днях в Ошской области произошло нечто невиданное. Невиданное не только на юге Кыргызстана, но и во всей республике. С треском слетело с работы сразу всё руководство (пять офицеров) одного из районных отделов внутренних дел - Алайского.



Ещё четыре сотрудника РОВД угодили за решётку. Двое с позором уволены из милиции.



Причина столь радикальной чистки была тоже не совсем типичной для этого региона. Да и для всего Кыргызстана. При всём отечественном бардаке и анархии, при всём одичании правоохранительных органов такого ещё не случалось, чтобы разъярённая толпа милиционеров брала штурмом здание районной прокуратуры и устраивала там мордобой!



А началось всё с банальной взятки. Даже не очень крупной по нынешним временам - в 20 тысяч сомов. "Скромного" такого подарка к новогодним праздникам…



В конце декабря ушедшего года в подразделение Службы собственной безопасности МВД по южному региону обратилась жительница Алайского района с заявлением о том, что следователь районной милиции требует у неё вышеуказанную сумму. За то, чтобы он, следователь, спас от неприятностей её брата - отказал в возбуждении уголовного дела по факту "нанесения вреда здоровью".



ССБ, как положено, передала материал в Ошскую областную прокуратуру, где сразу же возбудили уголовное дело по статье УК "Вымогательство взятки". В тот же день, не откладывая дело в долгий ящик, следственно-оперативная группа отправилась в Алайский район - брать следака с поличным.



Капитан милиции Муслим Мамасалиев - так зовут следователя - никакого подвоха не почуял. Когда ему позвонила заявительница, он безбоязненно вышел из здания РОВД - за деньгами. И тут же был задержан сотрудниками следственного отдела Генеральной прокуратуры по Ошской области и оперативниками ССБ МВД. В кармане куртки следователя Мамасалиева при обыске обнаружились меченые купюры на сумму в 5 тысяч сомов - задаток, который перед тем вручила ему женщина.



Вдруг случилось неожиданное. Через несколько минут после задержания следователя Мамасалиева из здания РОВД вылетели 15-20 сотрудников милиции. Но совсем не для того, чтобы хором высказать своему вляпавшемуся сослуживцу порицание, а с целями прямо противоположными. Милиционеры, эмоционально возмущаясь, попытались вырвать следователя Мамасалиева из рук следственно-оперативной группы. В ходе вспыхнувшей перепалки следователь прокуратуры и оперы ССБ сумели вразумить "ментов": дескать, ребята, не нарывайтесь, остыньте, у вас своя работа - у нас своя…



Милиционеры отступили. Следственно-оперативная группа разумно решила, что для "оформления" пойманного следователя нужна более тихая обстановка и переместилась в здание Алайской районной прокуратуры. Благо она неподалёку от здания РОВД - в каких-то 50 метрах. Расположившись в кабинете помощника районного прокурора (и там же усадив подозреваемого Мамасалиева), областной прокурорский следователь, продолжал оформлять процессуальные документы. Вдруг в коридоре раздался топот многих ног, и в кабинет, прорвав оборону, которую пытались держать сотрудники МВД, ворвалась милицейская толпа. Алайские "стражи порядка" накостыляли оперативникам ССБ, досталось и понятым. Унять их не мог даже прибежавший прокурор района.



О том, насколько остервенело "менты" выполняли свою задачу, говорят телесные повреждения, полученные четырьмя офицерами Службы собственной безопасности МВД: у старшего из них - полковника - медики зафиксировали гематомы в паховой области, у одного подполковника - повреждения кисти левой руки, у другого подполковника - повреждения правого плеча, у майора - подозрение на перелом предплечья левой руки. Повреждена рука и у одного из понятых.



А задачу свою сотрудники Алайского РОВД всё же довели до конца - насильно забрали и увели с собой задержанного следователя Мамасалиева. Материалы уголовного дела по взятке следственно-оперативной группе удалось спасти.



Спустя пять часов (уже поздним вечером) подозреваемый Мамасалиев всё-таки сам приехал в Ош и сдался прокуратуре. Был, разумеется, сразу водворён в ИВС Ошского УВД. Как видно, своё - и без того незавидное - положение милицейский следователь, пойманный за взятку и отбитый сослуживцами, решил не усугублять.



Чем он занимался эти часы? Вопрос интересный. Может, инструкции от кого-то получал - как вести себя, о чём говорить, а о чём не говорить?

Вопрос не праздный. Ибо следствию ещё предстоит выяснить, какая муха укусила алайских "ментов", кто был организатором и зачинщиком штурма здания районной прокуратуры.



11 января, как объявила на днях Генеральная прокуратура КР, следственная группа Ошской областной прокуратуры предъявила обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса - 305-й (превышение должностных полномочий), 318-й (воспрепятствование производству следствия) и 341-й (применение насилия в отношении представителя власти) - четырём сотрудникам Алайского РОВД. Двум оперуполномоченным уголовного розыска - Бакыту Ажигулову и Сейтказы Эргешеву, а также двум участковым инспекторам - Эрмеку Кургунбаеву и Апаиту Мусакову. Всем им Ошский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в ошском СИЗО-5.



Остальные участники нападения на следственно-оперативную группу (а было их всего, напомним, 15-20 человек) пока не установлены.



Алайский инцидент был настолько возмутителен, что не могло не принять меры и МВД КР.



Приказом министра внутренних дел "за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, выраженное в нарушении служебной дисциплины" освобождены от занимаемых должностей с понижением: начальник Алайского РОВД Ш. Азизов, его заместитель Т. Таалайбек уулу, его другой заместитель С. Абдырахманов, начальник следственного отдела РОВД С. Ибраимов, начальник ИВС Алайского РОВД Д. Тагайбек уулу.



Последний поплатился должностью по той причине, что в день, когда произошёл инцидент, он дежурил в РОВД в качестве "ответственного от руководства". И проявил полную безответственность, не сумев удержать от дикой выходки личный состав районной милиции.



Подчистую уволены со службы в органах внутренних дел Кыргызской Республики попавшийся на взятке следователь Алайского РОВД Муслим Мамасалиев, а также старший оперуполномоченный угрозыска РОВД Бакыт Ажигулов, ныне сидящий в СИЗО. Видеозапись инцидента, которую удалось сделать следственно-оперативной группе (и спасти её от разъярённых "ментов"), свидетельствовала - именно он был главным "героем" той вакханалии, именно он верховодил в толпе агрессивных "стражей порядка".



Но мог ли рядовой опер поднять этот милицейский бунт? Послушались бы его другие сотрудники РОВД? И зачем понадобилось оперу идти на преступление, спасая следака - в чём совершенно не было смысла? Может, в этом был заинтересован кто-то повыше? Тот, кто и дал команду "ментам", пообещав, разумеется, что их прикроет…



Всё это предстоит выяснить Госкомитету национальной безопасности, которому поручено вести расследование уголовного дела о "ментовском бунте" - бессмысленном, беспорядочном, безголовом (хотя какая-то "голова" у него, возможно, и была). Дело в том, что согласно недавно внесённым поправкам в Конституцию КР органы прокуратуры лишились полномочий вести следствие. И уголовные дела в отношении должностных лиц будет теперь расследовать ГКНБ.



Ошские же правоохранители пока не могут найти логичного объяснения - отчего вдруг алайские милиционеры сорвались, образно говоря, с цепи и попёрли буром на свою же службу безопасности и прокуроров? Давненько ничего похожего на юге Кыргызстана не было.



Впрочем, на севере республики дела творятся ещё интереснее…

Алайский РОВД. Это - лицевая, парадная сторона "медали": фото сделано во время визита в этот райотдел милиции одного из министров внутренних дел КР.



ЧП РАЙОННОГО МАШТАБА:



КАК ЗАГОНЯЮТ ПОД "КРЫШУ"



На днях в Октябрьском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых проходят милицейские полковник и подполковник. Этот судебный процесс по-своему уникален - никогда ещё в Кыргызстане не судили офицеров милиции за… кражу уголовных дел. Причём за кражу со взломом.



Смутные слухи о том, что в городе Кара-Балта из здания районного суда выкрали несколько уголовных дел и что к этому причастны местные милиционеры (включая даже милицейское начальство!), поползли в начале осени прошлого года. В редакцию звонили читатели: "Вся Кара-Балта об этом говорит, когда напишете?". Увы, узнать какие-то достоверные подробности тогда не удалось - прокуратура, занимавшаяся расследованием этого нерядового преступления, предпочитала отмалчиваться, ссылаясь на тайну следствия. Превращая, таким образом, громкое "ЧП районного масштаба" в весьма тихое для общественности всей республики.



Подробности все эти месяцы проступали постепенно - словно изображение на фотобумаге в проявителе (если кто-то из читателей ещё помнит, что это такое).



Корни этой истории уходили в сентябрь 2014 года. Тогда Антикоррупционная служба ГКНБ опубликовала такое вот сообщение:



"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению коррупционных схем в системе органов внутренних дел задержан сотрудник УБОП ГУВД Чуйской области, подполковник милиции "А.Т.К.". Он систематически, путём шантажа и угроз, вымогал денежные средства в сумме 1 тысячи долларов США от частного предпринимателя за "покровительство".



По данному факту 16 июля 2014 года Следственным управлением ГКНБ возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьёй 313 ("Вымогательство взятки") УК КР. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий 5 сентября 2014 года в г. Кара-Балте при получении взятки в размере 15 тысяч сомов "А.Т.К." задержан с поличным. Решением Первомайского районного суда г. Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР. Ведётся следствие.



Установлены другие факты злоупотребления должностным положением со стороны "А.Т.К.", в результате которых в 2011 году по ложным основаниям был привлечён к уголовной ответственности житель г. Кара-Балты, которого незаконно продержали в СИЗО №1 г. Бишкека 8 месяцев. АКС ГКНБ КР просит всех потерпевших от незаконных действий "А.Т.К." обращаться по телефону 0(312) 66-00-20 или в общественные приёмные АКС ГКНБ".



За инициалами "А.Т.К." скрывался подполковник Талгат Абдылдаев, оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Чуйской области, житель Кара-Балты. А "частным предпринимателем" был владелец одного из местных водочных заводов.



Нам удалось его найти и с ним побеседовать. Историю этот предприниматель (назовём его, ну скажем, Муратом) рассказал, что и говорить, удивительную.

По словам Мурата, в поле зрения этого опера УБОП он попал ещё в 2011 году, когда в Кыргызстане громко объявили борьбу с организованной преступностью. Была у этой борьбы, как у всякой медали, и оборотная сторона…



- Талгат за мной года три-четыре, можно сказать, охотился, загонял в тупик, - рассказывает Мурат. - Всё пытался загнать меня под своё "покровительство", проще говоря, под "крышу". Любыми способами!



- На каких условиях? - спрашиваю.



- Тысяча долларов в месяц… "И никому не будешь отмечаться, - говорил, - ни "красным", ни "чёрным" - только мне". Я отказывался. В 2005 году Бакиев уничтожил весь мой бизнес. Да, лично сам президент - руками своего сына Марата Бакиева. Вначале поступали предложения от людей Максима Бакиева - тоже о "покровительстве". Потом сам Курманбек Бакиев на заседание Совбеза пригласил. А на другой день - "маски-шоу" со спецназом, сразу на четырёх предприятиях. Всё отобрали, а потом и загубили. А я ведь огромнейшие налоги платил…



Начиная с 2010 года бизнес свой я потихоньку стал восстанавливать. А с 2011 года опять прессинг начался. Только теперь - со стороны "борцов с ОПГ". Опять "маски-шоу"... Мой младший брат из-за этого получил инфаркт, мне пришлось его за границу на хирургическую операцию отправлять. Он до сих пор боится домой возвращаться. Братишка на заводе занимал должность директора. Его забрали, держали больше суток прикованным наручниками к батарее, заставляли написать, что я - член ОПГ. А он у меня всегда был таким, знаете, тихим "компьютерным" парнем. И потрясение сильное перенёс.



- Скажите, а вы какое-то отношение к ОПГ имели?



- Никакого. Я бизнесмен. И всю жизнь в бизнесе… Разве что моим соседом является человек, который раньше числился лидером ОПГ… И что мне теперь делать? Переезжать?



- Начали с бизнеса, а потом и за моего сына взялись - молодого парня, 21 года, - продолжает Мурат. - Однажды приезжает Талгат в 7 часов утра: "У тебя проблемы, давай помогу". Оказывается, моего сына забрали. Его попытались привязать к "похищению" одного его знакомого, который двум десяткам людей по всей республике был должен. И в конце концов нарвался - один из них его сутки под "арестом" продержал. Мой сын в этом не участвовал, просто перед тем тоже разговор с должником имел - тот полтора года не отдавал ему 14 тысяч 500 долларов за машину, которую купил в долг. Пришлось мне написать заявление, что я отказываюсь от этой машины. Огромные деньги потерял - лишь бы от сына отстали. "Талгат, - говорю, - может, всё-таки уже оставишь меня в покое?". Не оставил…



Весной 2014 года Талгат, взяв сотрудников 5-го управления МВД и алкоинспекции, под предлогом поиска контрафакта нагрянул на мой завод. Грозился меня "закрыть" - якобы я на заводе отмываю деньги ОПГ. Благо повод появился - "проверка заявления" одной моей дальней родственницы, которая покупала у нас продукцию и перед которой у нашей фирмы образовалась задолженность в 220 тысяч сомов. Талгат про это пронюхал - и зацепился. С этой эжешкой компания рассчиталась, я передал Талгату копию её расписки. Но он всё равно исполнил свою давнюю угрозу - поставил меня на учёт в МВД в качестве "члена ОПГ". И напомнил про условия своего "покровительства"…



Как явствует из обвинения, которое позже было предъявлено Талгату Абдылдаеву, в конце июля 2014 года он явился в офис к Мурату, где получил первую порцию взятки "за покровительство" - 4 тысячи сомов. Передача этой суммы осуществлялась под контролем АКС ГКНБ, куда к тому времени обратился предприниматель. Оперуполномоченный УБОП ГУВД Чуйской области Т. Абдылдаев находился у чекистов в разработке в общей сложности месяца три. Развязка наступила 5 сентября 2014 года. В то утро сотрудники ГКНБ задержали милицейского опера в Кара-Балте с поличным. Из его кармана изъяли 15 тысяч сомов, помеченные специальным люминесцентным порошком - их, гласило обвинение, перед тем в своей машине передал ему Мурат.



Через несколько дней после этого задержания в Кара-Балте произошло ещё одно ЧП. Весьма зловещее - покушение на убийство…



- Стреляли в моего компаньона - назовите его, например, Канатом, хорошо? - предлагает Мурат. - Он со мной работал, реализовывал продукцию. Приехал Канат вечером домой, наклонился в машине за пакетами - продукты купил. Это его, видимо, и спасло. Поднимает голову - выстрел. Пуля стекло пробила, выбила Канату все зубы, он в больницу попал. Я понял, что этот выстрел адресовался мне: ты, мол, успокойся дурачок…



- Неужели кто-то из милиционеров стрелял?! Почему же в этого вашего Каната?



- Он больше с ними общался. Через него они до этого "приветы" мне передавали. Не могу точно сказать, кто стоял за этим выстрелом, но факт остаётся фактом.



- А что следствие показало? Его ведь не могло не быть, дело-то серьёзное - покушение на убийство.



- Жайылский РОВД возбудил уголовное дело. Но его сам же Канат и замял. Никаких заявлений писать не захотел. Стал своей тени бояться. Его в 2011 году Талгат на 8 месяцев в СИЗО посадил. И на учёт поставил - тоже как члена ОПГ.



- Так это про него говорилось в сообщении АКС: "По ложным основаниям был привлечён к уголовной ответственности житель Кара-Балты"?



- Про него. Громкое дело было - за двоежёнство. Может, слышали? Канат не только в СИЗО отсидел, но и семью потерял - обе жены испугались и убежали на заработки в Турцию. Предъявить Талгату ещё и этот эпизод, как я понял, в ГКНБ не смогли - напуганный Канат не стал писать заявление.



- А что про Талгата было слышно?



- Его "закрыли" в СИЗО ГКНБ на два месяца. Потом он оказался в больнице. Якобы на "больничном" находился где-то полтора года. При этом на службу ходил. Выходил на меня несколько раз, предлагал, чтобы я пошёл с ним на сговор - в суде сказал, что деньги ему подложил. Я ни на что не соглашался - крови он у меня попил достаточно. Как и тот налоговик…



Небольшое отступление. В начале декабря 2015 года АКС ГКНБ сообщила о ещё одной "хлопушке". При получении взятки был задержан начальник Управления ГНС по регулированию и контролю алкогольного рынка по г. Бишкеку, Чуйской и Таласской областям Жоодатбек Асанбеков. В госналоговой службе был он фигурой весьма заметной и влиятельной. До того, как его поставили контролировать алкогольный рынок, Асанбеков работал советником председателя ГНС и был, по сути, его правой рукой.



"Посадил" же его, опять же, наш собеседник Мурат. У которого Ж. Асанбеков вымогал взятку в 300 тысяч сомов за разрешение на приобретение заводом этилового спирта для производства алкогольной продукции, а заодно за прекращение проверки деятельности завода.



Вскоре пресс-служба ГКНБ поделилась с общественностью не менее любопытной информацией. В отношении арестованного налоговика Ж. Асанбекова возбуждено ещё одно уголовное дело. Впервые в истории Кыргызстана - по факту незаконного обогащения. Как выявила АКС, у близких родственников Ж.Асанбекова и членов его семьи в собственности имеется недвижимое имущество общей стоимостью более 5 миллионов сомов и более 2 миллионов долларов, не указанное в его декларации о доходах и имуществе. При этом начальник Управления ГНС и его родственники работали на госслужбе и не имели других источников дохода, кроме заработной платы, отмечала пресс-служба ГКНБ.



Впрочем, в уголовном деле в отношении Ж. Асанбекова, которое поступило в суд, речь почему-то шла только о взятке. В октябре 2016 года Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор. Признанный виновным в вымогательстве и в получении взятки, Жоодатбек Асанбеков получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных и муниципальных службах.



Вернёмся, впрочем, к милицейскому подполковнику Талгату Абдылдаеву, судьба похожего "взяточного" дела которого оказалась совсем иной.



Кадры из видеозаписи, два с лишним года назад появившиеся в Интернете. Задержание с поличным оперуполномоченного УБОП Т. Абдылдаева при получении взятки. Сотовые телефоны на заднем плане вот почему - чекисты схватили офицера в магазинчике, куда он зашёл купить мобильник, - желая, видимо, сразу потратить полученные деньги.

В этом суде подполковника Абдылдаева судили, судили, да недосудили…



СУДИТЬ ОФИЦЕРОВ В КАРА-БАЛТЕ НЕ РИСКНУЛИ…



ВДРУГ ОПЯТЬ КТО-НИБУДЬ ДЕЛО СОПРЁТ!



В Жайылском районном суде, куда в октябре 2014 года поступило это уголовное дело, подсудимому Т. Абдылдаеву изменили меру пресечения - в связи с его болезнью (не зря он так долго в больнице пролежал, куда был переведён из СИЗО ГКНБ). Сделал это судья Нурдин Бостонов, который вначале уголовное дело рассматривал. Потом его судейские полномочия закончились, и вести судебный процесс с "нуля" начал новоназначенный судья Таалайбек Турсунбеков.



Судебный процесс тянулся долго. И наконец-то приблизился к своему финалу - на 6 сентября 2016 года были назначены судебные прения. А накануне ночью уголовное дело в отношении Т. Абдылдаева… украли. Украли ровно через два года после его возбуждения Госкомитетом нацбезопасности. Украли прямо из сейфа судьи Т. Турсунбекова. Украли дерзко - проникнув в кабинет и срезав пилой-"болгаркой" замок с сейфа.



Кроме "взяточного" абдылдаевского дела, из сейфа исчезли ещё три уголовных дела. Настолько разных, что никакой логики в их похищении не усматривалось. Одно уголовное дело - по статьям УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Незаконное лишение свободы" и "Оставление в опасности", другое - по халатности, третье - по незаконному обороту оружия и наркотиков.



Следствие, впрочем, пришло к выводу, что эти дела злоумышленники украли с целью запутать следы. И что охотились они именно за уголовным делом подполковника Т. Абдылдаева.



Кто же, по версии следствия, охотился? Сейчас вы узнаете самое интересное.



Хотя преступление было совершено на территории Жайылского района, но уголовное дело о краже другого уголовного дела было решено рассматривать в Бишкеке - в Октябрьском районном суде. Видимо, для того, чтобы в Кара-Балте и это дело тоже не украли. Учитывая… тесные родственные и дружеские связи, которыми пронизан этот городок. Об этих связях говорила сама фабула уголовного дела. Да и личности подсудимых.



На скамью подсудимых сели трое.



Азамат Молдокулов - полковник милиции, теперь уже бывший заместитель начальника Жайылского РОВД, пенсионер.



Талгат Абдылдаев - подполковник милиции, ныне тоже пенсионер. Вы не ошиблись - это тот самый Абдылдаев, чьё "взяточное" уголовное дело было украдено. В момент кражи он занимал должность старшего инспектора дежурной части Жайылского РОВД. То есть, будучи подсудимым по уголовному делу о взятке, будучи уволенным из ГУБОП, продолжал служить в милиции! Уму непостижимо, на каком основании, но и такое в Кыргызстане возможно!



Эдил Насыркулов - пенсионер, родственник Абдылдаева. Как, кстати, и Молдокулов.



В Октябрьском районном суде уже огласили обвинительное заключение, и теперь можно сказать, какова, по версии следствия, была роль каждого из подсудимых в краже уголовного дела. Все они, согласно обвинению, состояли в преступном сговоре. Цель которого была - спасти Талгата Абдылдаева от уголовной ответственности за вымогательство и получение взятки.



Первым, согласно обвинению, это попытался сделать Насыркулов. По просьбе Абдылдаева он обратился к другой своей родственнице и бывшей однокласснице, работающей в Жайылском райсуде архивариусом. Её Насыркулов попросил переговорить с судьёй Турсунбековым о "положительном разрешении дела". Или уголовное дело у судьи попросту выкрасть. Для реализации хоть первого варианта, хоть второго Насыркулов предложил судейской чиновнице 5 тысяч долларов. У архивариуса, впрочем, хватило ума не пойти ни на первое, ни на второе.



Тогда, согласно обвинению, за дело (в разных смыслах этого слова) взялся друг и родственник Абдылдаева - замначальника РОВД Молдокулов. В ночь с 5 на 6 сентября 2016 года в 00 часов 55 минут он, по версии следствия, сам лично вместе с ещё одним "неустановленным лицом", взломав входную дверь, проник в здание суда. Поднявшись на второй этаж, эти двое взломали дверь кабинета судьи Турсунбекова. Затем с помощью "болгарки" вскрыли сейф, похитили уголовные дела и в 01 час 06 минут покинули здание суда. Эта точность не случайна - все манипуляции похитителей зафиксировала видеокамера наблюдения на втором этаже здания суда.



Что стало с украденными уголовными делами? Злоумышленники, по версии следствия, их уничтожили. По этой причине Талгата Абдылдаева судят сейчас только лишь за участие в краже его собственного уголовного дела. Впрочем, насколько известно, дело по той взятке ГКНБ сейчас пытается восстановить.

Судья Жайылского райсуда Т. Турсунбеков тоже оказался в числе свидетелей. Он вспомнил, что после последнего судебного заседания подсудимый Абдылдаев обращался к нему - откровенно просил дать время, чтобы он, Абдылдаев, смог договориться с потерпевшим (Муратом). Но судья на это времени не дал и назначил на 6 сентября судебное заседание. Которое так и не состоялось - по причине кражи уголовного дела.



Всем троим фигурантам Генеральная прокуратура предъявила обвинение по статьям Уголовного кодекса "Кража, совершённая с проникновением в жилище или иное хранилище" и "Воспрепятствование осуществлению правосудия". И всем - через статью "Соучастие". Формы соучастия у всех разные: подполковник Абдылдаев выступает в роли организатора, полковник Молдокулов - в роли исполнителя, Насыркулов - в роли пособника. Бывшему замначальника Жайылского РОВД Молодкулову также инкриминируется "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб". Имеется в виду имущество Жайылского райсуда, ущерб от взлома дверей и сейфа которого оценен в 10 тысяч 500 сомов.



Ещё одного сообщника, который всё это непосредственно и взламывал, следствие найти так и не смогло.



Как отмечено в обвинительном заключении, действиями подсудимых "подорван авторитет государственной власти и правосудия, а также нарушены принципы неотвратимости уголовной ответственности за совершённое преступление".



Что правда, то правда - авторитет государства из-за таких вот ЧП падает ниже плинтуса.



Первое, что сделала судья Октябрьского райсуда Бишкека Кымбат Архарова, начав рассмотрение этого уголовного дела, - удовлетворила ходатайства адвокатов и освободила всех трёх подсудимых из-под стражи. "Учтя их болезни, семейные обстоятельства, положительные характеристики…"



Вадим НОЧЁВКИН