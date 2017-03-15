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Милиция и Общество

ЗАДЕРЖАЛИ, ОСКОРБИЛИ, ОСУДИЛИ… ЗА ЧТО?!

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Милиция и общество
15.03.2017 14:26


Подписывай протокол!
- Не буду. В нём всё неправда.
- Подписывай, я сказал!
- Не буду.
Двое из пятерых задержанных протоколы всё-таки подписали. Как оказалось - зря. Часа через два в ГОМ пришёл ещё один милиционер, разбирающийся, как видно, в протоколах. Велел коллегам переписывать: безграмотно, дескать, составили, кто ж так делает?!
И началось по второму кругу:
- Подписывай!
- Нет!

Узара, Илгиза, Искака, Акая и Эрлана милиция задержала на бишкекской улице Малдыбаева. Рядом с ГОМом. Было это поздним вечером 21 февраля, когда парни сидели в машине - провожали Эрлана, живущего неподалёку.


Все парни примерно одного возраста - лет по двадцать. Все друг другу приходятся родственниками. Ехали с чьего-то дня рождения.


Около "Хонды" Узара (он и был за рулём) остановился тёмный "Фольксваген". Вышли из него трое в гражданской одежде. Потребовали предъявить документы. Узар, сидевший за рулём, отдал - и паспорт, и водительское удостоверение, и документы на машину. И даже ключи. Лишь потом спохватившись, что "гражданские"-то сами не представились. Только один какой-то корочкой у него перед носом помахал.


Братья  и  товарищи Узара проявили строптивость. Упёрлись:  сначала,  дескать, сами документы покажите, откуда мы знаем, кто вы такие?


- Крутые, что ли?! - разозлились сотрудники милиции (для тех, кто ещё не догадался - это были именно они).


Всех пятерых вытащили из машины и сопроводили в ГОМ.


- Дайте хотя бы машину закрыть! - просил Узар. - Не могу же я её открытой ночью на улице бросить.


Просьбу никто не услышал. А если и услышали - не вняли.


Привели парней в ГОМ. Кроме этих троих милиционеров, никого там не было, только кто-то похрапывал в соседней комнате. Наутро оказалось, что спал там ещё один милицейский офицер. Который, проснувшись, долго возмущался: орали тут, дескать, права качали, не дали нормально выспаться…


Но это будет утром. Пока же задержанных усадили и стали составлять на них протоколы.  На  каждого  в отдельности.


- Они что вас, в наручниках держали? - спрашивали парней потом в приёмной МВД, куда они понесли жалобу. - Дверь на замок закрывали? Нет? Так чего же вы ждали? Надо было вырваться и бежать, а утром бы уже разбирались!


Теперь, обещают парни, так  они  и  будут  поступать, если что. Просто опыта не было  общения  с   милицией.  Знали  из  книжек и телепередач, что сопротивляться правоохранителям нельзя,  убегать  от  них  противозаконно.


Сопротивление   милиции им,  впрочем,  всё-таки "пришили".


Это  явствовало  из  протоколов. Хулиганили, дескать, дебоширили, общественный   порядок   нарушали, отказывались документы предъявить и активно сопротивлялись.


- Я  всю ночь пытался дозвониться до сына, - рассказывает отец Узара. - Я его  в  строгости  воспитывал,  и  он никогда бы не позволил  себе не прийти домой ночевать и не предупредить нас с матерью. Телефон работал, то есть гудки шли. Но сын не отвечал. Представьте, что я думал и какие картины себе мысленно рисовал!


В это время Узар упрашивал милиционеров вернуть ему телефон. Один звонок просил сделать, чтоб родители не волновались…


Дозвонился отец до Узара только утром. Услышал, что сын и племянники, слава богу, живы и здоровы, но всю ночь провели в ГОМе, бросился туда.
Ни Узара, ни его товарищей в ГОМе уже не было. Было несколько сотрудников  милиции,  которые ничего вразумительного отцу ответить  не сумели. Парней, мол, вроде бы увезли на освидетельствование в наркологию.


- Они что, пьяные?


- Двое вроде бы выпившие.


- И мой сын?


- Нет,  с  вашим  сыном как раз всё в порядке. Он хороший.


- За что же тогда его арестовали?


- Не  арестовали,  байке, а ПРОСТО ЗАДЕРЖАЛИ. Сейчас  экспертиза  покажет, что он трезвый, и его отпустят.


Ждать  пришлось  недолго. Скоро пятерых "нарушителей" снова доставили в ГОМ.  Как  и  предполагалось, трое оказались абсолютно трезвыми. У двоих - незначительное количество алкоголя.


И что?


- Можно мне протоколы посмотреть? - обратился отец Узара к лейтенанту, спавшему  всю ночь в соседней комнате. Зовут его Куттубеком.


Куттубек, проснувшись, кстати,  разгон  и  разнос устроил всем без исключения. И задержанным непонятно за что парням, "слишком  громко" пререкавшимся  с  другими  милиционерами и отказавшимся подписывать протоколы. И своему коллеге - "Опять без формы?! Сейчас начальство придёт, и будет как в прошлый раз!".


И с отцом Узара он особо не церемонился.


- В суде всё увидите, - отрезал лейтенант.


- Как в суде? В каком суде? За что?!


И отцу, и Узару, и его четверым товарищам по несчастью дали понять, что разговор окончен.


Потом, уже на следующий день, парни рассказали отцу Узара, что было в наркологическим диспансере. Узара и Искака вообще не проверяли, а у Эрлана, Акая и Илгиза спросили, что они пили. Двое ответили, что выпили немного пива. Вот и всё обследование.


- Слушай, лейтенант, - наступив на собственную гордость и самоуважение, попытался решить вопрос миром отец Узара, - ну ты же сам говоришь, что мой сын трезвый, по первому требованию отдал документы и вообще ни в чём не виноват. Какой может быть суд? Зачем? Давай ты сейчас ребят отпустишь, а мы не будем никуда жаловаться на неправомерное задержание. Забудем, что парни всю ночь ни за что ни про что в ГОМе провели, что наслушались про себя всякого… Давай так: мы тебя не видели, ты нас не видел.


- Нет, байке, - замялся лейтенант, - так не получится. Уже всё закрутилось, я ничего назад отмотать не могу. Разве что тысячи полторы сомов дадите мне - и я тогда вашего сына и Искака отпускаю.


- Ты не понял. Они все мои родственники, все мне как дети. Вот тебе три тысячи сомов - и отпускай всех.


Лейтенант при узаровском родителе порвал и выбросил в мусорную корзину протоколы.


Как выяснилось, не все. Только  два  -  на  Узара  и Искака.


Аскарбек Султанбеков (отец Узара) возмущался. Деньги, значит, взяли, а обещания своего не сдержали. Хотел было с кулаками на лейтенанта кинуться, но вовремя остановился. Ограничился тем, что громко взывал к милицейской совести и грозил найти управу на беспредельщиков.


- Чего вы кричите, байке? - успокаивали его гомовцы. - Ничего же страшного не случилось. Сейчас ваши ребята поедут в суд. Там их оштрафуют - каждого на пятьсот сомов, как положено за мелкое хулиганство. Вот эти полторы тысячи, которые вы сверху дали, мы сами в качестве штрафа и заплатим. Всё будет хорошо, вот увидите!


- Кто-нибудь нам объяснит, за что мы должны платить штраф? - до сих пор не могут понять Эрлан, Илгиз и Акай. - Разве мы какое-то правонарушение совершили? Пятьсот сомов - тоже деньги. А главное - суд. Это что же получается - теперь у нас будет судимость? Но в чём мы провинились?!


В двадцатилетнем возрасте любая несправедливость воспринимается острее. И переживается дольше. Даже те, кто отделался в тот раз относительно легко (Узар, например), до сих пор не могут спокойно рассказывать о проведённой в ГОМе "весёлой" ночи.


А те трое, кому повезло меньше, кричали по дроге в суд: "За что пятьсот сомов?!".


Эх, ребята… Пятьсот сомов пожалели. А о том, что на трое суток можете загреметь - не подумали.


А Октябрьский районный суд между тем назначил одному из троих оставшихся арестантов именно такое наказание.


Ольга  КАЛИНИНА
 

За какую такую провинность пятеро парней всю ночь провели в ГОМе, а потом ещё заплатили штраф и отсидели трое суток - они так и не поняли.

 


P.S. С заявлениями на странные действия сотрудников ГОМа парни обратились во всевозможные инстанции - от Генеральной прокуратуры до Министерства внутренних дел. Заявления приняли, обещали разобраться. А в приёмной МВД им на полном серьёзе посоветовали в следующий раз никому не подчиняться и бежать. Потому что после суда доказать свою правоту будет гораздо сложнее.

Комментарии   

 
+5 #1 RE: ЗАДЕРЖАЛИ, ОСКОРБИЛИ, ОСУДИЛИ… ЗА ЧТО?!Соронбаевой Назгуль 24.03.2017 17:25
Не Дай Бог наших сыновей в ихние руки, наши правоохранитель ные органы могут нормального человека сделать ненормальным... .
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0 #2 RE: ЗАДЕРЖАЛИ, ОСКОРБИЛИ, ОСУДИЛИ… ЗА ЧТО?!Актан 29.03.2017 17:33
Твари! Как после этого доверять нашим типа "правоохранител ям"?
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