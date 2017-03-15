Милиция и Общество

Подробности Милиция и общество 15.03.2017 14:26



Подписывай протокол!

- Не буду. В нём всё неправда.

- Подписывай, я сказал!

- Не буду.

Двое из пятерых задержанных протоколы всё-таки подписали. Как оказалось - зря. Часа через два в ГОМ пришёл ещё один милиционер, разбирающийся, как видно, в протоколах. Велел коллегам переписывать: безграмотно, дескать, составили, кто ж так делает?!

И началось по второму кругу:

- Подписывай!

- Нет!



Узара, Илгиза, Искака, Акая и Эрлана милиция задержала на бишкекской улице Малдыбаева. Рядом с ГОМом. Было это поздним вечером 21 февраля, когда парни сидели в машине - провожали Эрлана, живущего неподалёку.



Все парни примерно одного возраста - лет по двадцать. Все друг другу приходятся родственниками. Ехали с чьего-то дня рождения.



Около "Хонды" Узара (он и был за рулём) остановился тёмный "Фольксваген". Вышли из него трое в гражданской одежде. Потребовали предъявить документы. Узар, сидевший за рулём, отдал - и паспорт, и водительское удостоверение, и документы на машину. И даже ключи. Лишь потом спохватившись, что "гражданские"-то сами не представились. Только один какой-то корочкой у него перед носом помахал.



Братья и товарищи Узара проявили строптивость. Упёрлись: сначала, дескать, сами документы покажите, откуда мы знаем, кто вы такие?



- Крутые, что ли?! - разозлились сотрудники милиции (для тех, кто ещё не догадался - это были именно они).



Всех пятерых вытащили из машины и сопроводили в ГОМ.



- Дайте хотя бы машину закрыть! - просил Узар. - Не могу же я её открытой ночью на улице бросить.



Просьбу никто не услышал. А если и услышали - не вняли.



Привели парней в ГОМ. Кроме этих троих милиционеров, никого там не было, только кто-то похрапывал в соседней комнате. Наутро оказалось, что спал там ещё один милицейский офицер. Который, проснувшись, долго возмущался: орали тут, дескать, права качали, не дали нормально выспаться…



Но это будет утром. Пока же задержанных усадили и стали составлять на них протоколы. На каждого в отдельности.



- Они что вас, в наручниках держали? - спрашивали парней потом в приёмной МВД, куда они понесли жалобу. - Дверь на замок закрывали? Нет? Так чего же вы ждали? Надо было вырваться и бежать, а утром бы уже разбирались!



Теперь, обещают парни, так они и будут поступать, если что. Просто опыта не было общения с милицией. Знали из книжек и телепередач, что сопротивляться правоохранителям нельзя, убегать от них противозаконно.



Сопротивление милиции им, впрочем, всё-таки "пришили".



Это явствовало из протоколов. Хулиганили, дескать, дебоширили, общественный порядок нарушали, отказывались документы предъявить и активно сопротивлялись.



- Я всю ночь пытался дозвониться до сына, - рассказывает отец Узара. - Я его в строгости воспитывал, и он никогда бы не позволил себе не прийти домой ночевать и не предупредить нас с матерью. Телефон работал, то есть гудки шли. Но сын не отвечал. Представьте, что я думал и какие картины себе мысленно рисовал!



В это время Узар упрашивал милиционеров вернуть ему телефон. Один звонок просил сделать, чтоб родители не волновались…



Дозвонился отец до Узара только утром. Услышал, что сын и племянники, слава богу, живы и здоровы, но всю ночь провели в ГОМе, бросился туда.

Ни Узара, ни его товарищей в ГОМе уже не было. Было несколько сотрудников милиции, которые ничего вразумительного отцу ответить не сумели. Парней, мол, вроде бы увезли на освидетельствование в наркологию.



- Они что, пьяные?



- Двое вроде бы выпившие.



- И мой сын?



- Нет, с вашим сыном как раз всё в порядке. Он хороший.



- За что же тогда его арестовали?



- Не арестовали, байке, а ПРОСТО ЗАДЕРЖАЛИ. Сейчас экспертиза покажет, что он трезвый, и его отпустят.



Ждать пришлось недолго. Скоро пятерых "нарушителей" снова доставили в ГОМ. Как и предполагалось, трое оказались абсолютно трезвыми. У двоих - незначительное количество алкоголя.



И что?



- Можно мне протоколы посмотреть? - обратился отец Узара к лейтенанту, спавшему всю ночь в соседней комнате. Зовут его Куттубеком.



Куттубек, проснувшись, кстати, разгон и разнос устроил всем без исключения. И задержанным непонятно за что парням, "слишком громко" пререкавшимся с другими милиционерами и отказавшимся подписывать протоколы. И своему коллеге - "Опять без формы?! Сейчас начальство придёт, и будет как в прошлый раз!".



И с отцом Узара он особо не церемонился.



- В суде всё увидите, - отрезал лейтенант.



- Как в суде? В каком суде? За что?!



И отцу, и Узару, и его четверым товарищам по несчастью дали понять, что разговор окончен.



Потом, уже на следующий день, парни рассказали отцу Узара, что было в наркологическим диспансере. Узара и Искака вообще не проверяли, а у Эрлана, Акая и Илгиза спросили, что они пили. Двое ответили, что выпили немного пива. Вот и всё обследование.



- Слушай, лейтенант, - наступив на собственную гордость и самоуважение, попытался решить вопрос миром отец Узара, - ну ты же сам говоришь, что мой сын трезвый, по первому требованию отдал документы и вообще ни в чём не виноват. Какой может быть суд? Зачем? Давай ты сейчас ребят отпустишь, а мы не будем никуда жаловаться на неправомерное задержание. Забудем, что парни всю ночь ни за что ни про что в ГОМе провели, что наслушались про себя всякого… Давай так: мы тебя не видели, ты нас не видел.



- Нет, байке, - замялся лейтенант, - так не получится. Уже всё закрутилось, я ничего назад отмотать не могу. Разве что тысячи полторы сомов дадите мне - и я тогда вашего сына и Искака отпускаю.



- Ты не понял. Они все мои родственники, все мне как дети. Вот тебе три тысячи сомов - и отпускай всех.



Лейтенант при узаровском родителе порвал и выбросил в мусорную корзину протоколы.



Как выяснилось, не все. Только два - на Узара и Искака.



Аскарбек Султанбеков (отец Узара) возмущался. Деньги, значит, взяли, а обещания своего не сдержали. Хотел было с кулаками на лейтенанта кинуться, но вовремя остановился. Ограничился тем, что громко взывал к милицейской совести и грозил найти управу на беспредельщиков.



- Чего вы кричите, байке? - успокаивали его гомовцы. - Ничего же страшного не случилось. Сейчас ваши ребята поедут в суд. Там их оштрафуют - каждого на пятьсот сомов, как положено за мелкое хулиганство. Вот эти полторы тысячи, которые вы сверху дали, мы сами в качестве штрафа и заплатим. Всё будет хорошо, вот увидите!



- Кто-нибудь нам объяснит, за что мы должны платить штраф? - до сих пор не могут понять Эрлан, Илгиз и Акай. - Разве мы какое-то правонарушение совершили? Пятьсот сомов - тоже деньги. А главное - суд. Это что же получается - теперь у нас будет судимость? Но в чём мы провинились?!



В двадцатилетнем возрасте любая несправедливость воспринимается острее. И переживается дольше. Даже те, кто отделался в тот раз относительно легко (Узар, например), до сих пор не могут спокойно рассказывать о проведённой в ГОМе "весёлой" ночи.



А те трое, кому повезло меньше, кричали по дроге в суд: "За что пятьсот сомов?!".



Эх, ребята… Пятьсот сомов пожалели. А о том, что на трое суток можете загреметь - не подумали.



А Октябрьский районный суд между тем назначил одному из троих оставшихся арестантов именно такое наказание.



Ольга КАЛИНИНА



За какую такую провинность пятеро парней всю ночь провели в ГОМе, а потом ещё заплатили штраф и отсидели трое суток - они так и не поняли.



P.S. С заявлениями на странные действия сотрудников ГОМа парни обратились во всевозможные инстанции - от Генеральной прокуратуры до Министерства внутренних дел. Заявления приняли, обещали разобраться. А в приёмной МВД им на полном серьёзе посоветовали в следующий раз никому не подчиняться и бежать. Потому что после суда доказать свою правоту будет гораздо сложнее.