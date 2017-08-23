Милиция и Общество

Подробности Милиция и общество 23.08.2017 12:18



Оглушённые и ослеплённые нежданно-негаданно свалившимся горем родственники 27-летнего бишкекчанина, погибшего в страшном ДТП на пересечении проспекта Ч.Айтматова и улицы Горького, хотели сначала разобраться с подвозившим его таксистом. Не может же быть такого, чтобы жизнь молодого, полного сил и планов человека в одночасье нелепо оборвалась - и никто не был бы в этом виноват!



Разобравшись, слегка остыли. Таксист в этой трагедии оказался виноват меньше всех. Более того - его жизнь тоже унесла та авария. Пассажир умер на месте, водитель такси же скончался по дороге в больницу. И его, таксиста, родственники и сослуживцы тоже пребывали в состоянии шока: только что был… Только что проводили его на работу… Только вчера виделись с ним, и он помахал на прощание рукой…



43-летнего Виктора Шапилова коллеги-таксисты знали под именем Виталик. Почему Виталик? Трудно объяснить. Так его отчего-то с детства называл брат, вот и прикрепилось к нему это чужое имя.



Пока его родные потихоньку приходят в себя, коллеги делятся воспоминаниями: хороший человек. И водитель хороший. Трудяга. Ответственный, внимательный, вежливый. Взысканий не имел, не нарушал.



А он ещё и сын, и брат, и муж, и отец.



18 августа примерно в шесть утра Виктор с пассажиром на борту остановился на красный свет на перекрёстке Айтматова-Горького. Сзади в его "Мазду" на полной скорости въехала "Тойота Виндом". Вот и всё.



От удара "Мазда" врезалась в стоявшую впереди "Тойоту Виш", та в свою очередь ударила "Хонду Фит", "Хонда Фит" долбанула "Хонду Стрим"… Пять машин пострадали по вине не заметившего, как видно, красного сигнала светофора лихача на "Виндоме".



Впрочем, машины - это не самое страшное. Машина, даже если она не подлежит восстановлению, - всего лишь груда металла и пластика. Машину можно купить новую. А вот жизнь человеческую не купишь.



Водители и пассажиры "Виша", "Фита" и "Хонды Стрим" получили незначительные повреждения. Тем же, кто находился в "Мазде", принявшей на себя основной удар, мягко говоря, не повезло. Ни водителю, ни пассажиру выжить не удалось.



За что, спрашивается?!



Ситуация на дорогах Кыргызстана такова, что каждое утро, выходя или выезжая из дома на работу, на учёбу, по делам или просто покататься, надо молиться и на всякий случай навсегда прощаться с родными и близкими. Даже если ты едешь строго по правилам, даже если переходишь дорогу только на зелёный свет и только по "зебре", посмотрев при этом сначала налево, а потом направо, - это отнюдь не гарантирует, что ты целым и невредимым вернёшься домой. В любой момент из-за угла вынырнет какой-нибудь неадекват, которому море по колено…



А если он ещё и пьян…



За рулём машины, устроившей на бишкекском перекрёстке смертоносную аварию со многими участниками, оказался сильно нетрезвый гражданин. Даже не гражданин, потому что лицо не гражданское. Виновник аварии и гибели двух человек - действующий сотрудник Ленинского РУВД Бишкека в звании старшины милиции.



Имя и фамилию его в столичном ГУВД пока не разглашают. Сообщаются лишь инициалы К.Н. и то, что пьяный нарушитель в погонах задержан и на время следствия посажен в ИВС. Машина его - вернее, то, что от неё осталось - поставлена на штрафстоянку.



Водитель-милиционер, как и положено пьяному, отделался лёгким испугом. Родственники погибших, честно говоря, в глубине души надеялись, что и сам лихач в этой аварии распрощался с жизнью. Тогда им, наверное, проще было бы его простить…



По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по 281 статье УК КР (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее гибель двух человек). Проводится служебное расследование в отношении непосредственных руководителей водителя-убийцы.

Погибший таксист Виктор Шапилов.

Кадры видеосъёмки с места аварии.



А у убийцы в погонах между тем в социальных сетях уже нашлись доморощенные "адвокаты":



"У нас только и умеют обсуждать других. Это несчастный случай, всё по воле Аллаха, даже если сотрудник, он тоже человек".



Вы что, граждане, с головой поссорились? А если бы на месте таксиста и его пассажира оказался кто-то из дорогих вам людей или, не дай бог, вы сами? О каком "несчастном случае" вы ведёте речь?! Если человек, выпив, садится за руль и попадает в аварию - это не случайность, а закономерность. Если при этом пострадал только он один… Что ж, как говорится, туда и дорога. Как бы жестоко это ни звучало. Сам виноват.



Но в чём и перед кем провинились те, кого он "случайно" убил? И как вообще может "случиться" такое, что за рулём автомобиля оказывается нетрезвый сотрудник органов внутренних дел?!



Тем, кто изо дня в день помногу ездит по кыргызстанским дорогам, наверняка знакома такая картинка: сотрудник патрульной милиции, стоящий на обочине, машет "волшебной палочкой", останавливая очередного нарушителя. Водитель остановленного авто, не выходя из салона, высовывает в окно руку с красной корочкой. Патрульный берёт под козырёк, скорее всего извиняется - простите, дескать, не признал, не иначе - богатым будете!



Бывает, что машину, управляемую бесшабашным водителем, даже остановить не успевают. Водитель на лету красноречиво хлопает ладонью по плечу - в погонах, мол, я, не видишь, что ли?! - и, не сбавляя скорость, пролетает мимо.



С другими нарушителями правил дорожного движения - с теми, которые без формы, погон и красных корочек, - разговор у патрульной милиции гораздо более жёсткий…



А почему не наоборот?



Есть в лингвистике такой термин - оксюморон. Обозначает он особую стилистическую фигуру - сочетание слов с противоположным значением, проще говоря - сочетание несочетаемого. "Горячий снег", к примеру, или "умный дурак".



Милиционер-нарушитель - это примерно то же самое. Милиционер - тот, кто по долгу службы следит за порядком, предупреждает всевозможные право- и правилонарушения. А нарушитель - как раз тот, с кем милиционер борется. Милиционер-нарушитель - это же покруче "горячего снега" будет!



А у нас получается полнейшая ерунда. Люди, обязанные следить за порядком, как правило, больше и чаще других его нарушают, пользуясь корпоративной милицейской солидарностью. Люди в погонах почему-то уверены, что погоны ни к чему их не обязывают, зато дают им безграничные права.



В мае нынешнего года, отвечая на вопросы журналистов, начальник пресс-службы МВД Кыргызстана Бакыт Сеитов говорил о том, что милиционеры всё-таки гораздо реже выпивают за рулём, чем рядовые граждане. За четыре месяца, дескать, удалось выявить всего (!) два таких случая. И оба выявленных "мента" понесли соответствующее наказание.



Какое наказание? Как ни странно, если милиционера поймали пьяным за рулём, это ещё, оказывается, ничего не значит. Во всяком случае не значит, что его непременно уволят. Оштрафуют, влепят выговор - и всё. Если "мент" напился и стал виновником ДТП - тогда да, скорее всего, уволят.



Только не поздновато ли будет?



Не успел начальник пресс-службы отчитаться за четыре месяца, как милиция пошла вразнос. 11 июня 2017 года в час ночи сотрудники Службы собственной безопасности (ССБ) и ГУПМ МВД остановили машину марки Mercedes на улице Кулатова в Бишкеке. За рулём был инспектор УПМ ГУВД Чуйской области, который управлял авто в неподобающем, как сказано в протоколе, виде. Медицинское освидетельствование показало значительную степень алкогольного опьянения.



А 13 июня, тоже после полуночи, но в Оше был остановлен автомобиль Nissan Almera. Управлял им пьяный младший инспектор УПМ УВД Оша. Такие вот у нас патрульные милиционеры.



Их тоже, надо полагать, поругали, оштрафовали и… оставили на службе. Пока не стали они виновниками ещё чьей-нибудь страшной и нелепой смерти?



Ольга НОВГОРОДЦЕВА

