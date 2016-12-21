"ЗОЛОТОЙ" УЧЕБНИК

Подробности Образование Кыргызстана 21.12.2016 12:46

Бедные дети…





Куда уходят деньги? В какие города?

Почему кыргызские школьники постоянно плетутся в хвосте на всех мировых олимпиадах и прочих соревнованиях по… да практически по любому предмету? Про первые и призовые места молчим. Но хоть бы в числе худших всякий раз не оказываться!

В чём причина такого катастрофического отставания? В снижении умственных способностей у каждого последующего поколения? В плохой подготовке учителей? В неважном качестве учебников и их нехватке из-за недостаточного финансирования?



С учебниками в кыргызстанских школах действительно беда. Учебников нет, а если есть, то их не хватает едва ли не половине учеников, особенно в глубинке. Не случайно даже дикий для начальной школы вопрос в парламенте поднимается: что, дескать, для первоклассников важнее - горячие завтраки или книжки?



Важно и то, и другое, но книжек точно нет и в ближайшее время не предвидится. Кто виноват?



Вот о последнем хотелось бы поговорить отдельно.



Разговор этот начали не мы, а депутаты Жогорку Кенеша.



Наталья Никитенко (фракция "Ата-Мекен") посетовала, что вопрос школьных учебников стоит - острее некуда. Несмотря на ежегодное выделение из бюджета средств на тиражирование учебной литературы.



"Ко всем нам поступает много различных жалоб в отношении количества и качества учебников. С 2010 по 2015 год из бюджета выделили 450 с половиной миллионов сомов, но процент обеспеченности учебниками вырос лишь на 9,6. С 70 до 79, 6 процента".



А товарищ Н.Никитенко от фракции СДПК Рыскелди Момбеков нынешней осенью предложил коллегам запросить у Министерства образования и науки итоги тендеров, которые оно, министерство, провело за последние десять лет.



Денег на школьные учебники, по мнению депутата, не хватает потому, что слишком уж много миллионов и тысяч сомов тратится на гонорары авторам.



"Был один случай, - цитируем депутата Момбекова, - когда тендер на учебник выиграла некая Юсупова, которая живёт в Москве. Ей авторский гонорар выплатили в 6 миллионов сомов. Вот и нет денег на учебники!".



А больше всего возмутило депутата то, что в 2011 году Министерство образования Кыргызской Республики выплатило гонорар в размере 11 миллионов 800 тысяч сомов армянскому автору учебников по математике.



"У нас что, нет своих учёных-математиков?" - задаётся вопросом депутат Момбеков.



Свои математики в Кыргызстане есть. Например, академик Исак Бекбоев. Который изначально был соавтором "армянского" учебника. А после со скандалом потребовал, чтобы его фамилию из списка авторов убрали. Почему? Об этом чуть позже.



Итак, в июне 2010 года в Кыргызстане был объявлен тендер на издание учебного математического комплекта "Математика-1" для учеников первых классов. Издательство "Учкун" представило в качестве лота учебник армянского математика Сократа Мкртчяна, который тендер и выиграл.



Учебник был переведён на четыре языка, на которых говорят в нашей стране (кроме кыргызского и русского, на узбекский и таджикский), и растиражирован в количестве 110 тысяч экземпляров.



Состоит он из двух частей. Первая часть - это учебник-тетрадь, вторая - собственно учебник, в комплект которого входят две учебные тетради и пособие для учителей.



Почему именно детище армянского автора выиграло тендер? Да кто ж его знает…



- Среди соискателей были не только армянские учёные, но и, например, французы, - рассказывал пять лет назад директор одной из полиграфических фирм. - Однако независимые специалисты решили, что пособие по математике армянского автора лучшее.



Почему у представителей Центра дошкольного и школьного образования возникают претензии? Ведь, например, учебник по русскому языку разрабатывали российские спецы. Это нормально. Пособие по кыргызскому языку лучше всего сделали местные лингвисты. А почему математику лучше всего не знать армянам?



Пусть учебники для нас издают хоть африканцы, главное, чтобы пособия были качественные и интересные. Вот Кыргызская академия образования уже двадцать лет разрабатывает учебники, но наши школьники почему-то занимают последние места в мире в интеллектуальных состязаниях.



А за пять лет, что кыргызские первоклашки занимаются по учебнику Мкртчяна, позвольте полюбопытствовать, ситуация разве изменилась? Лучше стали наши школьники математику знать? Что-то незаметно.



Ещё один депутат Жогорку Кенеша (бывший) Каныбек Осмоналиев тоже возмущался тем, что издание учебников для кыргызских школ отдано на откуп сомнительным частным предпринимателям.



- Обеспечение учебниками 1-4 классов по новому куррикулуму (вот ведь ещё слово какое мудрёное придумали для обозначения всего перечня учебных программ и государственных стандартов по отдельным предметам! - Авт.) вызывает особую тревогу. Дети учатся по разным учебникам, и они не соответствуют требованиям. Вот, к примеру, вопиющий факт. Был объявлен тендер на издание учебника математики для 1 класса. Тендер выиграл гражданин Армении по фамилии Мкртчян.



Ясно, что тендер он выиграл при поддержке Минобразования КР. И теперь издаёт учебники для кыргызских школ в Армении, в своей частной типографии, и все налоги уходят в Армению.



Учебники по математике для второго класса, по словам экс-депутата, Мкртчян уже не издавал. Это право было передано некой Ольге Предько. Она сделала макеты, получила деньги и пропала. И где теперь она сама, где деньги, никто, говорит К.Осмоналиев, не знает.



Совсем прямо какая-то детективная история получается.



- Мы даже в течение 6-7 лет не сможем полностью обеспечить всех учебниками, - сетовал тогда же бывший министр образования Канат Садыков. - Чтобы на сто процентов обеспечить школы учебниками, необходимо 600 миллионов сомов.



Из этих шестисот почти двенадцать миллионов долой: их получил в качестве гонорара Сократ Мкртчян. И не только он один.



Тогдашний министр образования Садыков предложил хороший, как ему показалось, выход: сдавать учебники в аренду по 25 сомов в год.



Что ж, можно бы и так… Только загвоздка: учебник математики Мкртчяна всего на один год рассчитан. После первого года использования он перестаёт представлять интерес и нуждается в замене на новый. Его первая часть - учебник-тетрадь. В ней ученик пишет. Она одноразовая. Так задумано автором.



Так о какой аренде, спрашивается, речь?!



Вот вам и ещё лишняя астрономическая сумма, которую надо потратить на ежегодное переиздание одного и того же учебника.

Тот самый хвалёный учебник.



Академик Исак Бекбоев - разработавший, кстати, учебник по математике, по которому до определённого времени занимались кыргызские школьники, в сентябре 2011 года на пресс-конференции рассказал, как ему самому видится ситуация с новым учебником.



В первых классах кыргызоязычных школ в качестве основного учебника по математике внедрили, по словам Бекбоева, издание, которое тянет лишь на статус методического пособия.



- В республике, - объяснил академик, - был объявлен национальный конкурс по созданию оригинальных учебников на государственном языке. В результате отбора авторитетной комиссии планировалось выпустить 46 наименований учебников и 25 наименований методических программ с 1-го по 11-й классы на средства Азиатского банка развития.



Несколько лет назад ответственный работник Минобразования познакомил меня с неким Сократом Мкртчяном и настоятельно рекомендовал сотрудничать с ним в области создания учебника по математике и оказывать всяческое содействие.



Поэтому мы передали ему все наши материалы. Позже он представил нам на обсуждение рукопись готового учебника, которая вызвала многочисленные нарекания и замечания со стороны учёного совета Академии образования.



Учебник, представленный Мкртчяном, признан не основным, а лишь дополнительным методическим пособием.



Рукопись Сократа Мкртчяна (генерального директора армянского издательства "Зангак-97"), по словам Бекбоева, содержала очень много ошибок, недоработок и не была адаптирована к образовательной программе Кыргызстана. Однако Мкртчян проигнорировал все указанные недостатки, а Министерство образования в свою очередь не учло решение членов академии и за их спиной дало добро на издание учебника тиражом 65 тысяч экземпляров.



Сегодня книга распространена по всем кыргызоязычным школам республики.



Из регионов, рассказал Исак Бекбоев, чуть ли не каждый день звонят учителя, испытывающие затруднение в преподавании. "Педагогов нужно сегодня переучивать. А этой возможности у нас нет".



А журналистам звонят и обескураженные родители. Запнувшиеся, например, при решении со своими детьми такой вот задачки-головоломки из нового математического учебника:



"Кто может посчитать? Бабушка в корзинку положила гранат, грушу, яблоко и персик. Гранатов было 2, яблок - 4, персиков тоже 4. Сколько было груш?".



Кто из вас, уважаемые читатели, сможет похвалиться решением этой, с позволения сказать, задачи? Безграмотной как с языковой, так и с логической точки зрения.



- На этом "учебнике" стоит не только фамилия Мкртчяна, но и в качестве одного из соавторов указан я сам, - сделал академик Бекбоев шокирующее заявление. - Я требую убрать моё имя с обложки, при этом оставляю за собой право добиваться выполнения этого требования в судебном порядке.



Злые языки потом утверждали, что в академике, дескать, говорит элементарная обида за то, что его учебник, удостоенный, кстати, в 2002 году Государственной премии, потеснило и сместило творение чужеземца. Поговаривали даже, что Мкртчян якобы гонораром с кыргызским соавтором не поделился - отсюда, мол, и негативные отзывы на грани скандала.



Впрочем, Сократ Мкртчян в интервью одной бишкекской газете сказал, что за своей долей гонорара обиженный кыргызский академик принципиально не является сам…



Представители Министерства образования и науки Кыргызской Республики соглашались с Исаком Бекбоевым. Действительно, мол, учителя жалуются, что новый учебник математики слишком сложен для понимания детей.



Хотя, осторожно предполагали в министерстве, возможно, проблема тут в другом - сельские преподаватели с трудом воспринимают нововведения. Ведь книжки были созданы группой международных специалистов. Руководитель армянской типографии Сократ Мкртчян и не скрывает, что в Армении школьные учебники стараются "подогнать" под европейские стандарты.



А "Математика-1" для кыргызских школ создана по образу и подобию такого же армянского учебника.



- Учебник начал использоваться в школах Кыргызстана в сентябре этого года, - говорил в 2011 году автор С.Мкртчян. - Я проехал по всем областям страны, поговорил с учителями региональных школ и провёл мониторинг для того, чтобы узнать, как используется мой учебник. Для нас было важно, в каком объёме воспринимают материал сами учащиеся. И я рад сообщить, что результаты оказались удовлетворительными.



В Интернете можно найти видеозапись встречи Сократа Мкртчяна с учителями начальных классов кыргызских школ из отдалённых районов.



На видео учителя и в самом деле наперебой расхваливают новый учебник. Оформлен, дескать, красочно, с первой до последней страницы ученика сопровождают близкие ему по духу персонажи - кыргызские мальчик и девочка.



О содержании учебника никто из учителей ничего вразумительного сказать не может. Отмечают лишь, что "у школьников появился интерес к математике, повысилась успеваемость"…



"Учителя, попробовавшие "новую математику", просто влюбились в неё и не желают возвращаться к старому учебнику", - подытожил и резюмировал все учительские восторги Сократ Мкртчян.



Кто же из учителей в таком случае жаловался на "новую математику" академикам и министрам, если ни одна из жалоб до автора учебника так и не дошла? Может, неудобно показалось кыргызским учителям высказываться при уважаемом армянском госте? Да и ничтожно мало людей, которые способны открыто признать свою слабость и недостаточную компетентность. Лучше уж промолчать или пропеть в хоре: "Понимаем, согласны и поддерживаем".

Математик Сократ Мкртчян объясняет сельским учителям

"новую математическую концепцию".



Учителя внимательно слушают, одобряют и поддерживают.



А как, интересно, армянские учителя и родители школьников относятся к учебникам своего согражданина? Вот выдержка из публикации одного армянского интернет-издания:



"Проблема армянских учебников приобрела большое звучание в обществе. Участились случаи публичной критики качества школьных учебников. Эта проблема имеет общенациональный характер и требует комплексного решения".



"Однако на деле претензии к учебникам имеют больше символический характер", - сообщил корреспонденту PanARMENIAN.Net главный директор издательства "Зангак-97" Сократ Мкртчян. По его словам, эти претензии уменьшатся, если раз в несколько лет переиздавать уже существующие учебники: "Например, наши дети пользуются некоторыми новыми учебниками уже четвёртый год, и если в этом году переиздать их с некоторыми поправками, то и критики в их адрес должно стать меньше".



В общем, издавать эти учебники - не переиздавать. Каждый раз исправляя в них по одной какой-нибудь несущественной ошибке… Может, там, в Армении, и есть на это лишние деньги. Но в Кыргызстане ведь точно их нет!



Ольга КАЛИНИНА



