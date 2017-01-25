Подробности Образование Кыргызстана 25.01.2017 12:15

Спасайся, кто может!





Дочь-восьмиклассница пришла из школы подозрительно возбуждённая и при этом сильно озадаченная.

- Мама, нам надо сходить в аптеку и купить контрацептивы.

- Что-о-о?!

- Ну это таблетки такие. Чтобы не забеременеть.

- А… тебе зачем?

- Всем надо. Так сказали.



идиотский секспросвет



Ситуация, к счастью (и к несчастью одновременно) вскоре прояснилась. В школу, оказывается, приходила девушка, представившаяся акушером-гинекологом. Собрала в кабинете народ (девочек от шестого класса и старше) и прочла им, девочкам, нечто вроде лекции. Вроде как о здоровье говорила… На самом деле, насколько я поняла, рекламировала противозачаточный препарат под названием…



Впрочем, уподобляться той девушке не имею ни малейшего желания.



Расспрашиваю дочку, о чём была лекция. У нас с ней запретных тем для разговоров практически не существует, так что постаралась она мне передать суть беседы максимально подробно. Не всё, правда, из сказанного умной девушкой она поняла, но уловила главное: надо купить контрацептивы.



Даже буклетики девчонкам раздали с описанием рекламируемого препарата - из чего состоит, для чего применяется и где купить.



Вещала же умная девушка, если коротко, о следующем. Большинство из вас, дескать, дорогие девочки, уже живёт половой жизнью (девочкам, напомню, от одиннадцати лет). И это, дескать, абсолютно нормально, этого не надо стыдиться. Главное, дескать, - не забывать при этом принимать соответствующие таблетки. Потому что, дескать, средство это поистине чудодейственное. Оно не только от нежелательной беременности защищает, но ещё и помогает решить всякие-разные гормональные проблемы.



- У меня такие проблемы есть? - обратилась ко мне дочь.



- Насколько мне известно, нет. В прошлом году ведь, помнишь, анализы сдавали…



- Всё равно, сказали, надо эти таблетки пить. На всякий случай.



Суббота ушла на то, чтобы втолковать подрастающему ребёнку, что гормональные противозачаточные таблетки - не игрушка, и назначать их должен только врач с учётом индивидуальных особенностей женского организма.



Что вести половую жизнь с десяти-одиннадцатилетнего возраста (и даже в её тринадцать) - НЕНОРМАЛЬНО.



Что, помимо животных инстинктов (которые, кстати, у большинства людей возникают и развиваются гораздо позже этого возраста), существуют такие понятия, как ЛЮБОВЬ и ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ.



Что я запрещаю ей впредь ходить на такие сомнительные лекции сомнительных врачей…



- А если учителя заставят?



- А если заставят, с учителями у меня будет разговор особый.



С некоторых пор не совсем педагогично учу дочь адекватно относиться к подобным школьным "нововведениям", к учительским истерикам и разговорам вроде "Как ты будешь дальше жить без знания квадратных уравнений?". Учу отсылать всех к… матери. К своей матери, ко мне, то есть. Учу отвечать: "Мама запрещает мне участвовать в ваших балаганах. У неё деньги на логопеда кончились".



А логопед, кстати, к которому моя дочь с некоторых пор ходит исправлять невротические нарушения речи, подтверждает: подростковые неврозы сегодня встречаются гораздо чаще, чем лет десять назад. Страдают, как правило, приличные дети из хороших семей. И рассказывают у логопеда на сеансах разные ужастики про школу…



- И что же мне тогда, - недоумевает дочка, - с этим буклетиком делать?



На семейном совете решили засунуть рекламную бумажку… нет, не туда, куда вы, наверное, подумали. В дверь соседки-алкоголички, которой уж точно нельзя размножаться. Её и одной многовато.



Прошло с тех пор немного времени. Казалось мне, что инцидент, как говорится, исчерпан. Казалось, что моему ребёнку просто катастрофически не повезло со школой (а школа между тем не только в Бишкеке, но и в Кыргызстане считается элитной, что и педагоги её любят подчёркивать на самых разных уровнях).



И вдруг звонит в редакцию женщина. С очень похожей жалобой. Её дочь учится в седьмом классе, но в другой бишкекской школе.



- Представляете, - взволнованно говорила позвонившая, - их с двух уроков сорвали, чтобы наговорить этой ерунды про половую жизнь, про то, что это - норма, что если даже родители против - это якобы ничего не значит, дети якобы сами должны решать, спать им с кем-то или погодить! А если я, к примеру, не хочу, чтобы моему двенадцатилетнему ребёнку кто-то внушал, что в её возрасте совершенно естественно заниматься сексом?! Вот не хочу я этого! Почему никто моим мнением не интересуется?! Это ведь МОЙ ребёнок! Неужели я не имею права воспитывать его так, как считаю нужным?!



Дочь нашей читательницы, по её словам, несколько дней находилась под сильным впечатлением от услышанного. И в настоящем шоке оттого, что шестиклассницы, оказывается, знают обо всём "об этом" намного больше её самой и её ровесниц-подружек.



И это "недостаточное знание" докторша-лекторша поставила им в вину. Как же так, мол, такие большие девочки, наверняка уже вовсю половой жизнью живёте, а элементарными вещами не интересуетесь.



- Мама, я не живу половой жизнью! - рыдала дочка нашей читательницы. И ещё что-то доказывала, в чём-то оправдывалась…



Я могу, хоть и с трудом, объяснить поведение всех этих псевдоврачей. Когда врач - любой, не обязательно акушер-гинеколог, забывает о своём истинном предназначении и превращается в коммерсанта, которому нужно любыми путями и средствами сбыть товар, - он именно так и действует. Без стыда, совести и врачебной этики.



Администрацию школ, которая позволяет проводить во вверенном ей учебном заведении такие мероприятия, понять и простить не могу.



А как, интересно, относятся к такому "просвещению" представители Министерства образования?



"Ура! Пронесло!"



Всё та же элитная бишкекская школа. Один предмет ведёт молодая учительница, которая на уроках занимается чем угодно, только не собственно обучением. Обсуждает, например, с учениками-мальчиками, как им лучше бросить надоевших им девочек. Надо ли беспокоиться о том, чтобы девочку при этом поменьше ранить? Или фиг с ней, пускай страдает?



Ну и другие подобные животрепещущие вопросы на уроках решаются.



Должен ли учитель быть другом для учеников? Все считают по-разному. Наверное, всё же хорошо, когда учитель-друг. Но плохо, когда под "дружбой" он понимает панибратство. И зарабатывает дешёвый авторитет, делясь с подростками на уроках подробностями своей личной жизни.



Так проходит несколько месяцев. И вдруг - о ужас! - руководитель секции решает проверить работу этой учительницы. Поприсутствовать на её уроках, посмотреть, правильно и своевременно ли она заполняет школьные журналы, объективно ли оценивает классные и домашние работы учеников.



А ведь нет их, ни классных, ни домашних! Потому что ни одного более-менее толкового урока пока не было, и в тетрадях у учеников по этой причине пустота. Как и в головах, впрочем.



Молодая учительница хватается за свою голову - в которой тоже, как видно, происходит нечто непонятное. И на очередной урок по своему предмету приносит пачку новеньких тетрадей. Даже про обложки не забыла.



Дверь в кабинет изнутри закрыла на ключ. Заметив вслух при этом про излишне любознательную коллегу: "Дура она, терпеть её не могу!".



Чем молодая учительница и её ученики занимались до конца урока при закрытых дверях - догадаться нетрудно. Не теряя ни минуты, она протараторила им несколько последних классных работ, а также несколько домашних. Подсказала, кому, где и какую ошибку сделать (не может же быть так, чтобы у всего класса - одни пятёрки).



Закончилось всё, надо полагать, удачно. Потому что спустя несколько дней в интернет-группе, в которой состоят ученики и учителя нашего класса (непосредственно об этой группе чуть позже), появилось ликующее сообщение от учительницы: "Всем спасибо, кажется, пронесло, всё получилось. Вы молодцы!".



Да в чём же такие молодцы-то ребята? "Молодцы", потому что помогли учительнице совершить, если разобраться, уголовно наказуемое деяние - подделку документов? "Молодцы", потому что чётко усвоили единственный из преподанных ею уроков: обман и очковтирательство позволительны и даже иногда приятны? "Молодцы", потому что теперь окончательно "подружились" с учительницей, а кое-кто вообще перестал обращаться к ней по имени-отчеству?



- У меня сын учится в четвёртом классе, - рассказывает ещё одна наша читательница. - И я буквально каждый день слышу от него истории про школьное враньё, которое пронизывает всю эту систему сверху донизу. Как его товарищи обманывают друг друга, родителей и учителей - отдельная тема. Я о другом хочу сказать.



"Дети, дети! - влетает в кабинет взъерошенная классная руководительница (кое-где они теперь, как в вузах, называются кураторами). - У нас в школе комиссия. Если зайдут к вам и спросят, сколько у нас учеников в классе, что вы ответите?".



Ответить нужно "двадцать пять". Потому что именно столько их здесь должно быть. Именно на столько рассчитаны классные кабинеты. Реально их двадцать девять. Потому что руководство школы не смогло отказать в приёме детей высокопоставленных родителей. Или таких родителей, которые оказали школе некую материальную помощь.



Вот четвероклассники дружно и рапортуют: "Двадцать пять!". Благо один из лишних, к счастью, задержался в столовой, двое болеют. А одного "незапланированного" комиссия авось и не заметит.



То же самое - с пресловутой школьной формой. Многие школы Кыргызстана обходятся вовсе без неё. В других же она вроде бы есть - а вроде бы и нет. Есть форма не всегда и не для всех.



- Как-то я отправила сына в школу в свитере вместо пиджачка, - продолжает всё та же мать бишкекского четвероклассника. - Холодно было очень. Свитер - светлый, без видимых узоров. Ребёнок сам мне всё время рассказывает, что в пиджаках у них мало кто ходит. Его же одноклассники во что только не одеваются! А мы всегда стараемся соответствовать… Ну вот однажды только чуть-чуть от правил отступили.



Домой сын вернулся через полчаса. Заплаканный. Спрашиваю, в чём дело, - не говорит. Сразу слёзы… Оказалось, на первый урок зашла завуч, пристыдила его и выгнала домой. Не на дискотеку, дескать, пришёл.



Я на следующий день ходила в школу, пыталась объясниться с завучем. Провела её по коридору, обратила её внимание на то, как одеты другие ученики. За что моему сыну такое повышенное внимание? Завуч долго со мной разговаривать не стала. Сослалась на занятость и удалилась.



Всеобщая школьная форма у нас в школе вводится только на случай комиссии. Тогда та же завуч бегает по кабинетам и всех до единого предупреждает: кто завтра без формы придёт - … Самыми страшными карами грозит. В общем, сплошная показуха.



- А в другую школу, - спрашиваю читательницу, - сына перевести не пробовали?



- А вы думаете, в другой школе лучше? - вопросом на вопрос отвечает она. Да я ответ и сама знаю. И дочь моя знает. Пару раз я предложила ей подумать о переводе. "Везде одно и то же, мам". За редчайшим, может быть, исключением.



Вот таким образом в школе дети тоже учатся. Учатся неискренности и лицемерию. Двуличие в себе вырабатывают. Приспособленчество. Учатся делить окружающих на тех, кому всё можно, и тех, кому ничего нельзя. У кого-то, как с квадратными уравнениями, получается. Других настигают неврозы…



голова, живот и уши



Уши, говорят врачи, страдают в первую очередь. К отоларингологам всё чаще обращаются подростки с приобретённой тугоухостью. Не выдерживают барабанные перепонки постоянного крика и шума.



В школе орут, не побоюсь этого слова (ибо слово "крик" здесь выглядит чересчур интеллигентным), все. И по любому поводу. Часто вообще без повода. Отдавая ребёнка в школу, родители должны быть готовы, что его уши ежедневно, ежечасно будут подвергаться колоссальным перегрузкам.



Орут ученики, и не только на переменах. Спокойно разговаривать друг с другом они уже разучились. Школа учит их тому, что, если говорить нормальным тоном, тебя никто не услышит и никто к тебе не прислушается.



Орут учителя. Три четверти кыргызстанских учителей, по наблюдениям специалистов, орут просто потому, что "человеческим" голосом вести уроки не приучены. Орут так, что коллеги из соседних кабинетов затыкают уши и в сердцах наглухо закрывают свои двери.



А уж если поорать есть повод… Тогда в учительском голосе появляются ещё и визгливые истеричные нотки. Которые выдержать не под силу даже тренированному подростковому уху.



Многие школьники испытывают регулярные, изнуряющие головные боли. Корень которых следует искать всё там же - в постоянном стрессе, навязанном школой.



Детей, начиная с пятого класса, чуть ли не ежедневно настойчиво запугивают грядущими экзаменами. "Которые никто из вас не сдаст!" - буквально такую фразу каждый день слышит в школе сын ещё одной нашей читательницы.



- Он по ночам не спит! - жалуется мать. - До полуночи сидит над учебниками, потом кричит во сне. Утром встаёт совершенно разбитый. Принимает таблетку от головной боли и идёт в школу. Он только в седьмом классе, страшно представить, что будет дальше!



В конце прошлого года клинический психолог Перизат Асылбашева озвучила анонимные жалобы учеников одной из кыргызских школ. "Вы двое - подкидыши. Вы знаете об этом?" - так оригинально раскрыла тайну усыновления учительница. "Вы колхозники!" - такой "диагноз" поставила она другим ребятам. Несколько лет назад, по словам психолога, из-за этой же учительницы две девочки пытались отравиться уксусом…



Учительница до сих пор работает.



- А где я вам других учителей возьму? - разводит руками в ответ на все претензии директор элитной бишкекской школы, где учится мой ребёнок.



Логопед, консультирующий мою дочь, занимается с восьмиклассником, у которого заикание развилось после жутких проблем с желудком. Сначала нещадно несколько дней подряд болел живот. Родители показывали мальчишку врачам, те не могли ничего определить и советовали попробовать то одно, то другое средство. Боли и расстройство не проходили.



Подростка на две недели изолировали от школы… И он сразу пошёл на поправку. Потом, правда, начал заикаться - особенно на уроках. Особенно когда его вызывают к доске, одноклассников очень веселит его речевой дефект, а учительница спокойно за этим наблюдает, не делая никому замечаний. Мать мальчика разговаривала с учительницей, просила не подвергать сына прилюдному унижению и хотя бы какое-то время не вызывать его к доске.



Учительница пока её не слышит. Не реагирует.



"спишемся в ватсапе"



Так решаются сейчас почти все внутришкольные дела в подавляющем большинстве учебных заведений.



- Хотелось бы с вами встретиться, - обращаюсь по телефону к учительнице моей дочери.



- Зачем?



- Поговорить. Некоторые вопросы решить надо. Кое-что обсудить. По телефону это неудобно.



- Хорошо, - соглашается она. - Спишемся в ватсапе.



В этом интернет-приложении у нас есть две группы. Одна состоит из родителей и учителей, другая - из учителей и учеников-одноклассников. С одной стороны, конечно, удобно. Учителям удобно срочные объявления делать, ученикам - обмениваться домашними заданиями и планами на завтра. Но есть и другая сторона.



Переписку в учительско-ученической группе дочь мне иногда показывает. Приглашая вместе с ней посмеяться. Вот, к примеру, та самая молодая учительница, которая учит их лжи и подделке документов, пишет в группу слова благодарности своим "спасителям". Вот рассказывает, как тренируется водить машину. "Мужа катаю, а он боится. Говорит, я такая овца!".



Вот куратор высылает расписание на завтра (вернее, уже на сегодня: сообщение приходит во втором часу ночи).



И мне, в отличие от дочки, совсем не смешно. Особенно когда продираюсь сквозь переписку её одноклассников. От матов - буквально через слово - больно глазам. На таком же языке они виртуально общаются с преподавателями. И те, ничтоже сумняшеся, им отвечают! Без матов, правда (хотя порой с грамматическими ошибками). Как-то стыдливо не замечая ученических словесных выкрутасов.



Считают матерщину такой же абсолютной нормой, как половую жизнь в двенадцать-тринадцать лет?!



Мы, родители, с учителями в ватсапе общаемся, слава богу, цензурно. Но от этого не менее странно. Ни один вопрос, с которым учительница отсылает меня в группу, решить не удаётся. В ответ я получаю всё, что угодно: поздравления с Новым годом, Рождеством и Крещением; открытки с изображением петуха - символа наступившего года; видео крушения самолёта над посёлком; снова поздравления кого-то с чем-то…



А вот что делать с математическими проблемами моего ребёнка, не имею ни малейшего представления. Учителям, как видно, не до такой "ерунды".



Мне бы прийти в школу. Лично, глаза в глаза, пообщаться с педагогами. Полистать классный журнал. Поделиться своими сомнениями и тревогами. Услышать ответные соображения и конструктивные предложения. А мне говорят: "Идите в ватсап"…



Чтобы потом при случае рявкнуть на учеников: "Вы ленивые недоумки! И родители у вас такие же - совершенно не интересуются вашей успеваемостью!"…



- А меня сын последнее время просит перевести его в какую-нибудь сельскую школу, - признаётся мать уже знакомого нам бишкекского четвероклассника.

- Может, - соглашаюсь, - это и правильно. В сёлах люди душевнее. Добрее. Скорее всего, его там тоже ничему не научат, но, по крайней мере, психику ему не сломают.



- Нет, - машет она руками, - вы не поняли. Я сначала тоже не поняла. А он говорит, что в городе школы каменные и кирпичные. Он хочет в такую, которая из дерева. Чтобы поджечь, говорит, можно было.



Алина НАЗАРОВА