КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК: УЧИТЬ БЫ РАД, ДА НАУЧИТЬ НЕ МОГУТ!

Подробности Образование Кыргызстана 14.06.2017 14:34



Всякий раз, когда в Кыргызстане поднимается языковой вопрос, это вызывает бурю обсуждений и споров. Вот и на этот раз людей переполошила новость о том, что с нового учебного года в русскоязычных школах страны уроки будут вестись на кыргызском языке. Мнения на этот счёт оказались самыми разными: кто-то радостно воскликнул "Наконец-то!", кто-то встревоженно почесал затылок: "Куда нас всё это заведёт?", а кто-то и вовсе молча принялся паковать чемоданы…



Чтобы разобраться, так ли уж "страшен чёрт, как его малюют", обращаемся за комментариями в Министерство образования и науки КР и, конечно, к простым горожанам.



Ответы получились самые разные, при этом, что интересно, люди охотно делились своим мнением об использовании кыргызского и русского языков в школах и не только, уж очень эта тема актуальна в Кыргызстане сегодня, но все они, независимо от национальности, просили не называть их имена: "А вдруг меня или мою семью потом "травить" начнут?". Сам по себе этот факт уже говорит о том, что в стране нелады с национальным вопросом, а уж в сфере школьного обучения языкам вырисовывается и вовсе интересная картина.



Итак, мнение первое:



"Во всех школах должны обучать на кыргызском языке. А что тут такого? Наша страна называется "Кыргызская Республика". Государственный язык - кыргызский. Государственная школа - государственный язык. Остальные языки должны преподаваться по желанию, как иностранные. Если кто-то хочет изучать - пожалуйста, никто не запрещает, в конце концов, у нас есть частные школы. А изучать лишние языки в государственных школах, как родные, незачем".



Из разговора с министром образования и науки КР Гульмирой Кудайбердиевой выходит, что такое мнение ошибочно:



- В Кыргызстане, - напоминает министр, - есть конституция, есть статья 45-я, где говорится, что государство должно создать все условия для того, чтобы обучить каждого ребёнка государственному, официальному и одному международному языку, начиная с учреждений дошкольного образования и до основного общего образования. Это - обязательство государства. Наша система образования должна создать все условия, чтобы каждый ребёнок мог качественно освоить государственный и официальный языки и один из иностранных языков. Кыргызстан - многонациональная страна, у нас в школах четыре языка обучения.



Министр рассказала, что, кроме кыргызскоязычных и русскоязычных школ, в Кыргызстане есть школы с узбекским и таджикским языками обучения. По статистике, на кыргызском языке обучаются 43,3 процента школьников, на русском - 9,7 процента, а доля вышеупомянутых двух языков и вовсе мала. С нового учебного года в бишкекских школах будет внедряться программа многоязычия, по которой обучение будет вестись на кыргызском, русском и английском языках, но пока только в 11 пилотных школах.



- А как быть родителям, которые, к примеру, изначально отдавали своего ребёнка учиться в русскоязычную школу, а эта школа вдруг стала участвовать в программе многоязычия, и родителей это не устраивает? Переводиться в другую?



- Речь не идёт о том, чтобы полностью весь процесс обучения перешёл на другой язык, - говорит министр образования. - У школ есть официальный статус, например, что это - школа с русским языком обучения. Есть учебный план, определённое количество предметов. Всё это будет на том языке обучения, на который изначально пришёл учиться ребёнок. Сам пилотный проект предполагает только отдельные предметы или даже темы, которые возможно преподавать на другом языке.



Какие именно предметы и темы будут преподаваться на другом языке, министр сказать затруднилась. Но несколько раз в разговоре подчеркнула, что проект внедряется исключительно по желанию и с согласия самих родителей. Всех родителей. Однако у мамы одного из учеников пилотной школы № 27 другая версия событий:



"Мы из новостей узнали о том, что в нашей школе обучение будет на кыргызском языке. Говорят, что проводили родительские собрания и что родители дали согласие. Мы на все родительские собрания ходим, постоянно общаемся с другими родителями по "ватсапу". У кого они, как говорят, спрашивали согласие? У меня никто не спрашивал".



Мнение второе:



"Учителя нашей пилотной школы массово отменяют уроки, ездят на обучение. Иногда дочка приходит: "Завтра не учимся, учителя на учёбе". Прекрасно… В учебное время… А их заставляют, им приходится. Чтобы не выгнали и не уволили. Многие - пенсионеры. Русские. Советской закалки. Если они не справятся с переходом на кыргызский язык, их "уйдут" на пенсию. И придёт новый состав из педвузов - "зелёный", неопытный, не очень грамотный".



Интересуюсь у министра образования, требуют ли сейчас от русских учителей учить кыргызский язык, и что будет, если они его не выучат?



- Учителя, у которых в арсенале только один язык, допустим, официальный - русский, ни в коей мере не должны быть ущемлены - отвечает министр. - Не нужно так категорично ставить вопрос - ты знаешь свой предмет, но ты должен преподавать на кыргызском языке. Это же проект, он проходит только при том условии, если созданы условия для внедрения. Пилотные школы были отобраны только те, в которых есть такие условия.



- Вы хотите сказать, что в этих школах нет русскоязычных учителей? К примеру, возьмём учителя рисования. Вот он не говорит по-кыргызски, а его предмет, по программе многоязычия, теперь, предположим, нужно вести на кыргызском. Что делать учителю?



- Только в том случае, если в этой школе русскоязычный учитель рисования может проводить урок на кыргызском языке, только в этом случае эта программа там работает, - утверждает министр образования.



Мнение третье:



"Моя знакомая в Москве работает в отделе кадров одной большой фирмы. Набирают на работу гастарбайтеров. Рассказывала, что к ним приходит много ребят из Кыргызстана, которые на русском говорят с пятого на десятое, писать вообще не умеют. Знакомой приходится за них все документы самой заполнять. Я сам там жил недолго, могу сказать, что в Москве половина наших вообще не знают русский! И все они теперь звонят домой и говорят, чтобы детей переводили в русские школы. А то ни телевизор не посмотришь, ни газету не почитаешь".



- Кстати об этом, - задаю вопрос министру Кудайбердиевой. - Мигранты из Кыргызстана, уезжая на заработки, сталкиваются с проблемами, связанными с незнанием русского языка. Не усугубит ли эту проблему для них переход школьного обучения в Кыргызстане на кыргызcкий язык?



- Мы не планируем переход всего школьного обучения на кыргызский язык! - возражает министр. - Программа многоязычия предполагает обучение на кыргызском, русском и, в перспективе, на английском языках. В Бишкеке есть проблема с обучением кыргызскому языку, в регионах есть острая необходимость в изучении русского языка. Там мы будем создавать условия для того, чтобы открывались классы с русским языком обучения.



- Недавно один из депутатов весьма категорично высказался о том, что в Кыргызстане вторым языком должен стать английский язык! По его мнению, это поможет кыргызским мигрантам, когда они будут уезжать за границу на работу. Как вы к этому относитесь?



- Моё мнение такое, что большее количество мигрантов из Кыргызстана всё-таки находится в России, им нужен русский язык. Насчёт английского - нужно говорить в целом о конкурентоспособности на рынке труда. Это - международный язык, это - окно в мир, новые возможности…



Возможности чего? Отправлять кыргызскую молодёжь в качестве гастарбайтеров ещё и в дальнее зарубежье?.. Кто ж останется в Кыргызстане?



Мнение четвёртое:



"Услышали новость о переходе обучения в школах на кыргызский язык и призадумались. Мы своё уже отжили, но у нас дети и внуки. Получается, нас, русских, лишают возможности обучаться на родном языке? Неужели так будет? Значит, придётся уезжать? Посмотрел вчера на сайте ФМС России - очередь за сутки выросла втрое!".



Подобные новости о переходе обучения на кыргызский язык появляются с завидной периодичностью, и хотя на этот раз программа многоязычия, о которой рассказала министр образования, не означает полный отказ в школах от обучения на русском языке, проект этот спровоцировал волну паники и чемоданное настроение. Из разговоров с родителями школьников стало понятно, почему: людей пугает вовсе не необходимость изучения кыргызского, многие из них хотят его учить, но существующая система преподавания кыргызского языка в школах такой возможности просто не даёт.



"С тем, что нужно знать государственный язык, никто не спорит, но дело в том, что сами носители не могут его преподать. С каких источников его учить, никто не задавался вопросом? Видели учебники по кыргызскому языку? Они же состряпаны на скорую руку! Ни грамотной системы, ни структуры. Почему к такому важному делу подходят так халатно? Мой ребёнок уже пять лет учит кыргызский язык, мы всегда делаем уроки, она учит все слова, пытается составить предложения, но она всё равно не знает кыргызского. Почему? Потому что нет ни одного приличного словаря, в котором были бы ВСЕ слова. В словарях не учитывается, что слова могут иметь разный смысл. Нигде это толком не объясняется. Как учить кыргызский язык в таких условиях?".



"Я бы очень хотела, чтобы мои дети знали кыргызский язык. Но как их научить? В школах он так преподаётся… Только для галочки. Однажды было домашнее задание - текст на кыргызском языке перевести на русский. Пошли за помощью к соседке, она - учительница кыргызского языка. Так вот она прочитала текст и сказала, что это всё не переводится! Она так возмущалась - кто этот учебник составлял? Никогда, говорит, человек, не знающий кыргызский язык, не поймёт, что там".



"Мы делаем домашнее задание и бегаем по соседям-кыргызам. Иногда они сами неверно выполняют. Сами с трудом понимают, что написано в учебнике. Со словарём тоже никак, одно слово может в сочетании с другими означать что угодно… Приходится пользоваться интернет-переводчиком, но он иногда такой дурдом выдаёт…".



"Был у меня такой случай. На первом курсе университета был предмет - кыргызский язык. Группа для начинающих. Через три недели с начала изучения нам задали переводить текст, политический, с русского на кыргызский. Там было много слов типа "демократия", "экономика", "толерантный", "легитимный", "паритетный". Вот честно, я ещё только с падежами и временами начала более-менее разбираться и тут - бац! Демократия! У меня паника, сама перевести это я не могу. Тут я вспомнила одну хорошую знакомую, соседку, завкафедрой кыргызского языка одного из университетов. Я к ней с тортом: "Помогите перевести!". Сидели мы с ней часа три. Всё перевели, я сдала, уверенная, что всё хорошо. На следующий день я узнаю, что за перевод я получила тройку с огромным минусом! Оказывается, по мнению нашей преподавательницы, перевод политических слов неправильный, не надо их вообще переводить. Вот так обычный преподаватель поставила три с минусом завкафедрой кыргызского языка. А мне - человеку, который с рождения не говорит на кыргызском, тогда как быть?".



Надо заметить, из всех, с кем удалось пообщаться, ни один человек не сказал, что не хочет учить кыргызский язык. Все говорят - хотим учить, но не учат нас - то ли не хотят, то ли сами не знают, как. Вот и получается, что очередная новость о внедрении кыргызского языка вызывает у не владеющих государственным языком граждан Кыргызстана желание уехать, ведь выучить его в существующих условиях не получается. И этим активно пользуются те, кому на руку антироссийские настроения и уменьшение количества русскоязычного населения в Кыргызстане - распускают слухи и провоцируют людей…



А ведь язык призван объединять народы, а не разъединять.



Евгения МАРТЬЯНОВА