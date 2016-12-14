ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ СОБАКА!

Подробности ШОК 14.12.2016 11:36

Закона нет -

вот в чём беда!



- Зачем такая большая и страшная собака? - первое, о чём спросила у мамы шестилетняя Лиза, проснувшись в больнице после наркоза. - Лучше бы кошку завели…





Мальчик, на глазах которого два с половиной месяца назад разыгралась эта драма, по словам его матери, всю ночь проплакал. И с тех пор на улице старается не появляться. Боится.



Сама Лиза чувствует себя, как говорится, более-менее. Только слышать не может собачий лай. А в селе без этого никак. В каждом дворе есть собака, многие держат больших злобных псов, которые гавкают так, что и у человека с крепкими нервами мороз по коже.



Услышав такой лай, Лиза бледнеет и впадает в ступор.



Какое лечение ей ещё предcтоит, во сколько оно обойдётся и насколько эффективным окажется - пока вопрос. Этого никто не знает. И неизвестно пока, какое здоровье пострадало сильнее - физическое или психическое.



Лиза раскладывает передо мной на столе свои рисунки.



- Поздороваться надо с тётей, - напоминает мать.



- Здравствуйте, - виновато улыбается девочка.



- Она другая стала, - вполголоса с горечью говорит её мать Наталья. - Совсем по-другому себя ведёт, не так, как раньше. Даже разговаривает как трёхлетний ребёнок. И голова вот… Волосы… У неё же вот такие локоны были, до плеч!



Локоны - это дело наживное. Волосы отрастут. За них как раз беспокоиться не стоит.



Наталья ласково выпроваживает дочку во двор. Психологи настоятельно не советуют напоминать Лизе о том страшном случае. И собачку маленькую родители специально для Лизы взяли - тоже по рекомендации психолога. Звонкий и шустрый Тобик должен, по идее, способствовать Лизиной психологической реабилитации. Чтобы в дальнейшем боязнь собак не превратилась у неё в неизлечимую фобию.



Тобика Лиза приняла. Он маленький и вроде бы совсем не опасный. Она иногда даже играет с ним.



- Тобик погулять убежал, - объясняет мне и маме, когда мы не находим собачку во дворе.



Тобик действительно периодически пролезает под забором и выбегает на улицу. Потом возвращается обратно. Самое "страшное", что он может сделать, - облаять проезжающие мимо машины. На людей, слава богу, не бросается.



- Вот такой диагноз нам сейчас ставят, - Наталья отодвигает в сторону дочкины рисунки и кладёт передо мной заключение врачей. Посттравматическое стрессовое расстройство.



Ничего удивительного.



- Нам так объяснили, - рассказывает Наталья. - Шесть лет - это такой возраст, когда психика ребёнка наиболее ранима и уязвима. Именно в этом возрасте человечек больше всего боится пауков, собак, уколов… Если что-то такое, как у нас, случается в шестилетнем возрасте - на всю жизнь может закрепиться. Тогда нормальной, полноценной личностью ребёнок уже не вырастет.

"Она стала совсем другая", - говорит о Лизе её мать.



Споткнулась, упала…



Надежда, хозяйка ротвейлера, живёт по соседству. Через дом по той же ново-покровской улице. Живут они, не считая собаки, втроём. Сама Надежда, её мать-пенсионерка и десятилетний сын.



Таблички "Осторожно, злая собака" на воротах нет. Но собака, говорит Наталья, Лизина мать, очень страшная. Ротвейлер. Кобель.



- Я разговаривала с кинологами, - рассказывает Наталья. - Мы ведь никогда эту собаку на улице не видели. Ни я, ни другие соседи. То есть хозяева её не выгуливают, она всё время находится у них во дворе. Специалисты сказали, что, значит, пёс не социализирован. Значит, он никого, кроме своих хозяев, не знает и не признаёт. Значит, для окружающих он очень и очень опасен! Мало ли что ему и в какой момент померещится - набросится и разорвёт. Как чуть не поступил с моей дочкой…



Дело было 29 сентября этого года. Часов в шесть вечера. Лиза с другими детьми играла на улице около дома. Наталья, которая сидит дома с младшим сынишкой, услышала истошный крик дочки. Выбежала на улицу… Схватила окровавленную девочку и заметалась: кому звонить, кого звать, куда бежать, с кем оставить малыша?



Несколькими минутами раньше сын соседки Надежды приоткрыл ворота своего дома. Вроде бы друзья пришли позвать его на улицу. Пока мальчик переговаривался с ними через щель, объясняя, почему не выйдет гулять, ротвейлер ухитрился выскочить за ворота на улицу.



Игравшая рядом ребятня с криками кинулась врассыпную. Побежала и Лиза, но споткнулась, упала - и стала единственной жертвой разъярённого пса.

Собака практически сняла скальп с половины головы шестилетней девочки. Сильно повредила ухо. Прокусила ногу так, что её тоже пришлось зашивать. Это - не считая более мелких и менее серьёзных повреждений.



- На мой крик выбежала ещё одна соседка, - вспоминает Наталья. - Согласилась посидеть с моим младшим ребёнком, пока я отвезу Лизу в больницу. "Скорую" не стала дожидаться, побежала с ней в поликлинику, тут рядом. А оттуда нас уже в Кант в больницу отвезли.



Потом начался кошмар. Под наркозом дочку "зашили", обработали раны. Каждый день уколы, мучительные перевязки… А главное - постоянный ужас. И в Лизиных глазах, да и у меня душа разрывалась. Как представлю, ЧЕМ всё это могло закончиться…



Ненадолго оставив дочку в больнице, приехала домой переодеться. У меня ведь тоже вся одежда была в крови. На своих воротах увидела номер телефона - Надежда оставила. Созвонились с ней. Муж с ней разговаривал. Она прощения попросила, приехала в больницу, дала деньги на лечение. Сначала две тысячи сомов, потом ещё две - когда Лизу перевели в Бишкек, в 3-ю детскую больницу.



А потом, рассказывает Наталья, соседка Надежда стала вести себя совсем по-другому.



- Я думаю, - говорит мать Лизы, - что сначала она тоже испугалась. А потом немного успокоилась, кто-то, наверное, её проконсультировал, что ничего ей за это не будет. В общем, разговоры она стала вести уже совсем иные. Непонятные.



Мы с мужем подходим к ней, объясняем, что дочке ещё потребуется пластическая операция. И не одна. Врачи сказали, что в два этапа надо будет ухо восстанавливать. Кроме этого, Лизе предстоит долгое наблюдение у психолога (а может, и психиатра). Да у нас на одну только одежду сколько денег ушло! Представьте: через голову девочка ничего надевать не может, пришлось покупать вещи на пуговицах…



Всё это мы Надежде говорим, а она в ответ что-то про то, как страшно стало жить, про тройное убийство в Киргшёлке, про то, что сын у неё из-за этого случая лишился и дня рождения, и Нового года…



При чём здесь всё это?! Какое отношение всё это имеет к нашей девочке?! Кто виноват, что с ней произошло такое несчастье? И кто, интересно, должен за это ответить?

Хозяева собаки живут на одной улице с Натальей. Через дом.

Голову ребёнку зашили…

Но до конца лечения ещё далеко.



"В возбуждении уголовного дела отказать"…



- Мы с мужем пошли в ОВД Иссык-Атинского района, - рассказывает Наталья. - Там наше заявление прочли. Сказали: ни на что не надейтесь и не ходите за нами. Перспективы нет. До суда ваше дело всё равно не дойдёт.



Как не дойдёт, почему?! Потому что, говорят, нет такого закона, чтобы владельцев собак наказывать за то, что их питомцы кого-то покалечили.



Неужели нет?!



Да вот, представьте себе, нет. Есть несколько законов, принятых в Кыргызстане относительно содержания домашних животных и ответственности "в случае чего" их владельцев. Законы, откровенно говоря, слабые и невнятные. И к применению совершенно не готовы.



В законодательстве, к примеру, оговаривается, что хозяин собаки или кошки обязан своевременно вакцинировать животное от бешенства. Обязан выгуливать крупную собаку на поводке и в наморднике и не позволять ей гадить в общественных местах.



Но вот что будет, если хозяин не выполнит эти требования? Да и насколько реально вообще отследить и доказать выполнение или невыполнение этих требований?



А что делать в таких кошмарных случаях, когда чья-то собака напала на человека (тем более на беззащитного ребёнка) и едва его не загрызла? Кого и как наказывать? Этого в Кыргызстане, похоже, не знает вообще никто.



Рассказываю Наталье историю восьмилетней давности, произошедшую в селе Беш-Кунгей, когда бойцовые собаки ректора экономического университета Толобека Камчибекова, бегавшие безнадзорно по улице, разорвали соседского 9-летнего мальчика.



То дело всё-таки дошло до суда. Аламединский районный суд вынес приговор двоим подсудимым - самому ректору и его студенту, непосредственно присматривавшему за собаками. Студент как "собачья нянька" был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорён к трём годам лишения свободы. Хозяин собак отделался штрафом в размере 100 тысяч сомов.



- Какой ужас! - всплёскивает руками Наталья. - Но моя дочка, слава богу, жива…



"Изучив собранный материал, полагал бы в возбуждении уголовного дела отказать, так как в данном материале не усматривается состав какого-либо преступления" (из постановления следователя Иссык-Атинского РОВД Ж.Тугельбай уулу).



- Меня ещё в больнице предупреждали, - качает головой Наталья, - что, скорее всего, наказать никого не получится. Врачи говорят, что таких происшествий у нас очень много. Вот, к примеру, из недавнего: дедушка всю войну прошёл, вернулся с фронта целый и невредимый, дожил практически без болезней до преклонных лет - и в одночасье его лишила глаза соседская собака. И ничего! Формально никто не виноват, и никто не наказан!



Я сначала в суд аксакалов обращалась. Там мне тоже ответили, что ничем помочь не могут, тем более что Надежда в суд не явилась.



Потом мне посоветовали обратиться в суд Иссык-Атинского района в гражданском порядке. С исковым заявлением о возмещении материального вреда. Но Надежда и туда не приходит! Насильно её туда доставить не могут - не тот случай, она ведь не уголовница какая-нибудь. И собака у неё не какая-нибудь, а дорогая, элитная. Её якобы поэтому усыпить нельзя - это ценное хозяйское имущество. К тому же Надежда сама говорит, что этот ротвейлер для неё как второй сын…



"Дети стучат по воротам"…



С владелицей ротвейлера Надеждой мы поговорили по телефону. Её версия такая: "У меня вымогают деньги".



- Если я правильно поняла, - спрашиваю Надежду, - вы в первые дни после случившегося заплатили за лечение девочки четыре тысячи сомов. Две и потом ещё две…



- Я заплатила больше. Намного. Просто не все расходы можно подтвердить чеками. Что-то просто так, без расписок, врачам давала. Я и сейчас не отказываюсь платить. Специально попросила юриста составить несколько документов - на выбор Лизиным родителям. Что им больше понравится, то пусть и подпишут.



Но не сорок же тысяч сомов, как они с меня потребовали! Откуда у меня такие деньги?!



- Девочке ещё долгое и дорогое лечение предстоит.



- И с врачами я тоже консультировалась. Если ей делать пластическую операцию, то не раньше чем через полгода. Если всё-таки этой операции не избежать - тогда через несколько месяцев, и будем разговаривать.



Я ни от чего не отказываюсь! Я не прячусь. Но Лизины родители ведут себя неадекватно. Преследуют меня, по судам таскают, вот ещё и в вашу газету обратились. Маму мою достают - а она пожилой человек уже. Сына заставляют повестки в суд за меня принимать. Про собаку постоянно спрашивают: "Она ещё не сдохла?".



- Кстати о собаке. Раньше с ней ничего подобного не бывало? Не боитесь, что она и дальше будет на людей кидаться?



- Не боюсь. С собакой всё в порядке. Я же вызывала кинологов, ветеринаров. Просила посмотреть и разобраться, не поехала ли крыша у неё? Если бы оказалось, что у пса действительно психика нарушилась, я бы сама отвезла его на усыпление. Но специалисты меня успокоили. Собака нормальная.



Ротвейлер, по словам Надежды, воспитан специально именно в таком ключе: если кто-то бежит и кричит - значит, что-то украл. Значит, надо его догонять и задерживать. А тут ещё соседские дети якобы иногда стучат по воротам, как бы дразня собаку и вызывая в ней агрессию. Так что его поведение в случае с Лизой, говорит хозяйка собаки, вполне объяснимое и оправданное…



Рассказывает Надежда и о своём отношении к собакам, о своей любви и привязанности к ним. О том, что до этого жил у неё пятнадцать лет другой ротвейлер с сердечными проблемами, за которым она ухаживала, долгие годы лечила…



Вот этого как раз мне рассказывать не надо. У меня тоже живёт большая собака (правда, не ротвейлер). И я тоже в ней души не чаю, она тоже настоящая моя родственница, член семьи. И я тоже никому не дам её в обиду.



Только ведь речь сейчас не об этом.



собака не для всех



Сочетание сразу нескольких предназначений, в каждом из которых порода собак ротвейлер может преуспеть, не только обусловили универсальность, но и значительно усложнили дрессировку и содержание этих собак. Как пастушья порода, в качестве которой она используется до настоящего времени, ротвейлер должен самостоятельно принимать решения, не зависящие от человека. Как служебная собака, ротвейлер обязан беспрекословно слушаться дрессировщика.



Вот и попробуй всё это совместить.



В повседневной жизни, когда ротвейлер, описание породы которого редко указывает на возможные проблемы в выращивании, выбирается в качестве семейной собаки или компаньона, часто возникают сложности в его воспитании. Серьёзная, часто склонная к доминированию собака, обладая огромной силой, способна подчинить себе человека.



Популярность породы возросла после выхода нескольких фильмов, в которых ротвейлеры показаны злобными, кровожадными животными, не знающими жалости. Сразу появились желающие приобрести неподкупного телохранителя и бесстрашного бойца.



Парадоксально, но большинство людей, которые приобрели щенка в качестве охранника, не приемлют жестокости и вовсе не желают, чтобы их пес разрывал на куски соседскую собаку или насмерть загрыз почтальона. В то же время они не способны оценить реальной силы своего питомца, что приводит к многочисленным сообщениям в прессе и по телевизору о том, как очередной ротвейлер покусал или растерзал очередного человека.



Короче говоря, собака эта не для всех и каждого. Это вам не болонка или чихуахуа. Служебная собака, да ещё и натасканная на то, чтобы догонять и задерживать предполагаемых грабителей, - оружие грозное.



Не будем говорить о ружьях и пистолетах. Поговорим, например, об автомобиле.



Человек приобретает машину, разумеется, не для того, чтобы сбивать на ней пешеходов и врезаться в другие транспортные средства. Машину заводят для сугубо мирных целей. Но ведь на управление автомобилем требуется документ. И всем подряд он не выдаётся (не будем, опять-таки, брать во внимание случаи с покупкой водительских прав). Будущий водитель должен пройти медкомиссию, выучить теорию и пройти практику вождения, сдать экзамен на знание правил дорожного движения.



И за аварии, в которых пострадали люди, виновника-водителя судят.



Почему же такие правила не действуют в отношении владельцев опасных собак? Разве неправильно, что человек, заводящий дома ротвейлера, питбуля, овчарку, должен нести за собаку полную и безоговорочную ответственность? Разве наличие в доме собаки "серьёзной" породы не обязывает хозяина предусмотреть и предупредить все связанные с этим риски?



Господа депутаты! К тому времени, когда выйдет в свет эта статья, вы уже рассядетесь по своим креслам. Не пора ли задуматься о принятии соответствующего закона в отношении собаководов и собаколюбов? Обязать их стопроцентно обезопасить соседей, а если не получится - нести полную ответственность за вред, причинённый их собаками, как за ДТП с печальным исходом.

Ротвейлер - собака, которую можно

приравнять к оружию.



"Суд не выиграете"…



Так, по словам Натальи, сказал им адвокат из одной организации, защищающей права детей. Во-первых, запросил с родителей Лизы неподъёмную для них сумму (только в Бишкеке, дескать, юридические услуги детям предоставляются бесплатно). А во-вторых - "С такими документами вы суд не выиграете".



С какими такими документами? У Натальи есть история болезни дочки, заключение судебно-медицинской экспертизы, кое-какие чеки, подтверждающие расходы на операцию и лечение. А какие ещё, интересно, документы нужны?



Да и не в гражданском судебном процессе дело. И вообще, говорит Наталья, не только в деньгах дело, хотя и они на лечение Лизы ох как нужны. Главный вопрос - почему? Почему шестилетний ребёнок, абсолютно здоровый до 29 сентября 2016 года, вынужден переносить болезненные медицинские процедуры и манипуляции, может быть, до конца так и не восстановится, - а виноватых в этом нет?



Был бы закон, в котором чётко и недвусмысленно прописаны нормы и правила ответственности хозяев за своих домашних питомцев, - тогда и денежных споров, наверное, не было бы. Никто не обвинял бы никого в "вымогательстве и попытке за чужой счёт поправить своё материальное положение". Все и каждому было бы ясно: виноват - отвечай. И отвечай именно так, а не иначе.



* * *



- Как хорошо всё-таки, что лицо не пострадало! - Наталья пытается найти хоть что-то позитивное в том, что случилось с её дочкой. - А то представляете - девочка! А лицо - это же не ухо. Мы бы на пластическую операцию на лице никогда денег не нашли. И так уже в долгах по уши.



Лицо девочка прячет и от фотообъектива. И действительно вздрагивает и вся внутренне напрягается от доносящегося откуда-то издалека собачьего лая…



Ольга НОВГОРОДЦЕВА









Специально для психологической реабилитации девочки родители завели забавного Тобика.





