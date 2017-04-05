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взрыв в питерском метро: подрывник-смертник оказался уроженцем Кыргызстана

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ШОК
05.04.2017 11:26

 


       Трагедия, разыгравшаяся в минувший понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге, для кыргызcтанцев не стала чужой. Потому даже, что в этом городе живёт много выходцев из Кыргызстана - как переехавших в Питер на ПМЖ, так и трудовых мигрантов. Но никто не ожидал, что выяснение обстоятельств этого террористического акта "приблизит", если можно так выразиться, его к Кыргызстану ещё больше.


Взрыв прогремел в 14 часов 40 минут в четвёртом вагоне поезда метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Мощность взрывного устройства составляла примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Машинист поезда Александр Каверин, не растерявшись, останавливать состав не стал, а довёл его до следующей станции, чем обеспечил быструю эвакуацию пассажиров, предотвратил страшную давку и куда большее число жертв.


По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, ещё 45 пассажиров получили ранения.


Ещё более чудовищный взрыв должен был прогреметь на станции метро "Площадь восстания". Там было обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство, закамуфлированное под огнетушитель. Его успели обезвредить сапёры. По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, мощность этой бомбы составляла около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Оба взрывных устройства были начинены поражающими элементами.
Непосредственно  в  эпицентре взрыва в вагоне метро были обнаружены останки человека, который предположительно совершил самоподрыв, приведя в действие взрывное устройство. Постепенно стала складываться версия террориста-одиночки, который вначале оставил бомбу на станции "Площадь восстания", затем сел в поезд, отъехавший со станции "Сенная площадь". Стоял этот боевик, согласно выводам силовиков, недалеко от дверей, ближе к середине вагона.


"Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник, - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. - Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находилось в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота".


Этот же источник сообщил, что личность смертника уже предварительно установлена: "Он уроженец Средней Азии и имел связи с сирийcкими боевиками".


Затем стали появляться подробности относительно личности смертника. Им, по сообщениям СМИ, оказался Акбаржон Акрамжанович Джалилов, уроженец Кыргызстана, получивший российское гражданство. Накануне теракта - 1 апреля - ему исполнилось 22 года. По предварительным данным, Джалилов учился в одном из колледжей Санкт-Петербурга. Совсем недавно - в феврале - он ездил на родину, в Кыргызстан.

 

Фото  и  паспортные данные  Акбаржона Джалилова, опубликованные  
в  российских  СМИ.

Эпицентр  взрыва  в  вагоне  метро,  где  обнаружены останки  подрывника.

 


Как стало известно российскому изданию "Фонтанка", на след Джалилова следствие вышло по горячим следам. По данным издания, Акбаржон Джалилов родился в городе Оше, в Петербурге живёт уже больше шести лет, сменил несколько паспортов. Уже вскоре после взрыва появились ориентировки о розыске автомобиля "Daewoo Nexia", на котором ездил Джалилов.


Официального подтверждения этих данных СМИ в России пока не прозвучало. Но то, что "подрывник" являлся уроженцем Кыргызстана, журналистам подтвердили в Государственном комитете национальной безопасности КР.  "ГКНБ контактирует со спецслужбами России для дальнейшего расследования", - сообщили в пресс-службе госкомитета.


По всей  видимости,  уже в ближайшем будущем станут  известны новые подробности того, каким образом молодой уроженец Оша с интеллигентным лицом оказался в эпицентре взрыва, потрясшего Россию.
 

Артур ИСАЕВ


 


Атамбаев выразил соболезнования Путину



Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате взрыва в метрополитене города Санкт-Петербург.


"С чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах в результате взрыва в метрополитене города Санкт-Петербург. Кыргызская Республика осуждает данный бесчеловечный акт, нацеленный на мирных и невинных граждан.


От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме А.Атамбаева.

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