взрыв в питерском метро: подрывник-смертник оказался уроженцем Кыргызстана

|Новости
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президент Атамбаев рассказал генпрокурору о своих доходах
5 апреля президент Кыргызской Республики Атамбаев А.Ш. принял генерального прокурора страны Джолдубаеву И.Ы.
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МИД России
поблагодарил Кыргызстан за солидарность в связи с терактом в Питере.Подробнее...
МИД Кыргызстана заявляет:
смертник из питерского метро никогда не был гражданином КР.Подробнее...
СК России назвал виновного в теракте
Теракт в метро Санкт-Петербурга совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, гражданин России, уроженец Кыргызстана. Об этом официально объявил Следственный комитет РФ.Подробнее...
кыргызстанцы несут цветы к посольству России в Бишкеке
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подозреваемый в организации теракта в Санкт-Петербурге является уроженцем Кыргызстана
А.Атамбаев выразил соболезнования В.Путину в связи с жертвами в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга
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в метро Санкт-Петербурга совершён теракт
"Интерфакс" сообщает, что взрыв совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии.Подробнее...
Кыргызстан скоро достигнет транспортной независимости
"Мы станем страной нормальных дорог. Посмотрите, какая реконструкция идёт! Через два года достигнем транспортной независимости, и Кыргызстан из тупиковой страны станет транзитной", - сказал президент Кыргызстана Атамбаев, выступая на заседании Нацсовета устойчивого развития КР в госрезиденции "Ала-Арча" 3 апреля.Подробнее...
президент Кыргызстана рассказал о своём преемнике
Среди участников сегодняшнего заседания Национального совета по устойчивому развитию есть будущий президент Кыргызстана. Об этом 3 апреля на заседании сообщил президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
Алмазбек Атамбаев:
"Хочешь устраивать беспорядки? СИЗО страны ждут тебя".Подробнее...
ГУВД Бишкека возобновило расследование гибели курсантов 7 апреля 2010 года
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в Бишкеке открылась одна из крупнейших мечетей
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Темир Джумакадыров
назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.Подробнее...
кыргызский сом доказал свою состоятельность
«Кыргызский сом доказал свою состоятельность и стабильность, несмотря на внешнее влияние», — заявил 31 марта председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов на конференции «Становление и развитие банковской системы Кыргызстана: вызовы и решения».Подробнее...
Крушение «Боинга-747»
Турецкая авиакомпания перевела Кыргызстану часть компенсации.Подробнее...
задержан замначальника СИЗО-1
29 марта сотрудники ГКНБ Кыргызстана при получении взятки задержали заместителя начальника СИЗО-1 Бишкека, подполковника внутренней службы Э.Ш.Подробнее...
апрель в Кыргызстане будет тёплым
В Кыргызстане апрель будет тёплым, средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы.Подробнее...
глава "Ата Мекена" останется под арестом
Верховный суд Кыргызстана оставил Омурбека Текебаева под стражей до 25 апреля. Решение принято 29 марта.Подробнее...
по факту мародёрства задержан экс-депутат ЖК КР Р.Тологонов
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президент Атамбаев принял И.Карыпбекова
Президент КР Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 марта, принял генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации страны Илима Карыпбекова.Подробнее...
уголовное дело по фактам мародёрства в 2010 году передали в ГКНБ КР
Генеральная прокуратура Кыргызстана передала уголовное дело по фактам мародёрства в Бишкеке во время апрельских событий 2010 года в ГКНБ для дальнейшего расследования. Об этом сообщила ее пресс-служба.Подробнее...
от двух до пяти суток ареста получили 48 митингующих 25 марта
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С 1 апреля паспорта граждан Кыргызстана образца 1994 года недействительны
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опять похолодает
По Кыргызстану 2-4 апреля ожидаются дожди, переходящие в снег, заморозки.Подробнее...
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взрыв в питерском метро: подрывник-смертник оказался уроженцем Кыргызстана
Фото и паспортные данные Акбаржона Джалилова, опубликованные
Эпицентр взрыва в вагоне метро, где обнаружены останки подрывника.
Артур ИСАЕВ