клиника лжедоктора Хашима

Подробности Здоровье Кыргызстана 07.12.2016 16:22



Имя 48-летнего Хашима Зайналиева в определённых кругах известно давно. Широкому же кругу общественности этот человек стал известен 26 октября нынешнего года. Когда против него возбудили уголовное дело по статье "Незаконное врачевание".



В так называемом "медицинском центре", которым заведует "доктор" Зайналиев, умерла 56-летняя женщина. Лечили здесь её от рака, и даже "операцию" провели, без всякого обезболивания отрезав грудь.



В клинику Хашима Зайналиева нагрянули с проверкой представители Министерства здравоохранения. И пришли в ужас - от внутреннего "убранства" клиники, от способов и средств, которыми здесь "лечат" больных, от отсутствия у "врачей" (в том числе и самого Зайналиева) каких бы то ни было документов (и мало-мальского образования), дающих право на медицинскую деятельность.



"Лечили" же здесь исключительно людей с онкологическими заболеваниями.



Хотя - почему, собственно, лечили? Как лечили, так и продолжают лечить по сей день. И Министерство здравоохранения, и Министерство внутренних дел Хашиму Зайналиеву не указ.



"научился лечить рака"



Есть в Интернете довольно-таки солидный сайт, где размещают свою рекламу специалисты и профессионалы разного рода деятельности со всего мира.



Здесь, на этом сайте, можно найти и страничку Хашима Зайналиева. Здесь он на полном серьёзе именует себя врачом-новатором, придумавшим беспрецедентную методику лечения раковых больных в последней стадии болезни. Лечит, как он утверждает, абсолютно все виды рака - за исключением, разве что, рака головного мозга.



Лечит, по его же утверждению, без операций, без лучевой и химиотерапии, без всяких неприятных осложнений и с очень хорошими результатами. Стопроцентной гарантии выздоровления, конечно, не даёт, но очень многие больные, по его словам, успешно в его клинике излечились.



Более того. "Научившись лечить рака" (собственное зайналиевское выражение) и не желая останавливаться на достигнутом, Хашим Зайналиев решил практиковаться в борьбе с инфарктами, инсультами и прочими сердечно-сосудстыми болезнями. И если до сих пор он этим не занимается, то лишь потому, что "не находит поддержки и понимания в родном государстве".



Зайналиев обращается за помощью к коллегам из зарубежных стран. И обещает в ближайшем будущем научиться лечить ещё целый перечень серьёзных и опасных недугов. С которыми и традиционная медицина далеко не всегда успешно справляется.



Кто он такой, непотопляемый табып (как он сам опять же себя называет) Хашим?



Любому грамотному человеку, просто почитавшему его рекламные опусы, предельно ясно: он - НИКТО. По крайней мере в медицине. Уроженец Ошской области, в 1985 году окончивший среднюю школу и три года подряд пытавшийся поступить в медицинский институт (теперь это КГМА). Так и не поступил. А после решил, что это ему и не надо. Что его и так "отметил Аллах", благословив на целительство.



"Уважаемые господа и дамы!



Я лекарь, занимаюсь несколько лет исследованиям, изучениям и наблюдениям причины, обострения и развития раковых болезни. В результате 29 летных поисковых работах изучением рака от молекулярного уровня до терапевтических наблюдений нашёл технологии и способы лечение злокачественного опухоли гортани, пищевода, желудка и 12-перстной кишки, поджелудочной железы, тонкой, толстой и прямой кишки, шейки матка женщин, геммороя и печени, лимфатических узлах и надпочечника от не зависимости осложнении болезни.



И практиковал в своём клинике лечением тяжёлых больных болеющими ракам после IV стадий выше названных видов рака.



Уважаемые господа и дамы, информирую Вашему сведению, что найдено способ, как вылечить рака, тем более от независимости стадии обострение болезни. Повторяю и обращаю Вашему вниманию того, что найдено способы лечение рака.



Уважаемые господа и дамы! Хочу обращать Ваше внимание того, что состояние больные болеющим раком очень тяжело, медицина для оказания помощи бессильна. Мой цель в ускоренном темпе найти пути решения как информировать общественности и обеспечить доступности на получение лечения болеющим раком.



С уважением лекарь Зайналиев Хашим Абдирахманович.



Адрес: Кыргызстан, Ошская область, Араванский район, с/у Алля Анарова, село Пахта-Абад".



Это было ещё до переезда Зайналиева в Бишкек. Теперь он держит псевдомедицинское заведение в столице и не знает отбоя от безоглядно доверяющих ему больных. Умирающих людей. Которые хватаются за любую протянутую им "спасительную" соломинку…



врачам на заметку



- В 2013 году мама лечилась в онкологии от рака матки, - рассказывает дочь одной из пациенток табыпа Зайналиева. - Мама шесть раз получила химиотерапию. Со всеми расходами (дорога, питание) - в общем выходило 30 тысяч сомов за каждую процедуру. В конце концов её организм истощился из-за лечения. Но доктора снова прописали химиотерапию. Тогда мы забрали маму из больницы и стали ухаживать за ней дома.



Выяснилось, что все внутренние органы пострадали из-за химиотерапии, и мы стали искать других лечащих людей. Через родственников узнали о Хашиме Зайналиеве и поехали к нему. В шесть утра он был уже на работе. Диагностировал через пульс. Мама категорически отказалась возвращаться в больницу и захотела хотя бы два дня пролечиться у Хашима-ага.



Он сам лечит больных до 12 часов ночи, сам на руках их таскает…



- У врачей-онкологов я лечилась три года, - рассказывает другая зайналиевская пациентка. - У меня рак молочной железы, говорят, неоперабельный. Один доктор так и сказал моим детям: готовьтесь, не сегодня завтра вашей матери не станет. Помочь ей ничем нельзя.



Замучили меня "химией". Пока не стали сеансы химиотерапии проводить, я ещё более-менее нормально себя чувствовала. А потом появилось такое ощущение, что у меня вообще ни одного здорового места не осталось. И ведь всё зря, как оказалось!



А отношение к нам в больнице какое? Я имею в виду к тем, кого уже "приговорили". Знаете, врачам и медсёстрам на тяжёлых больных наплевать. Наверное, не все они такие, но лично я столкнулась с тем, что медсестру не дозовёшься, чтобы укол сделала. У врача что ни спросишь - ответа нет. Вообще на меня не смотрит, будто я пустое место. Но я ведь живая ещё!



Вот вам и разгадка популярности табыпа Хашима Зайналиева. Много ли есть профессиональных врачей в государственных больницах, которые с шести утра до полуночи на работе? Которые вежливы и ласковы со всеми без исключения пациентами, лично занимаются каждым из них и ежедневно, ежечасно вселяют в них надежду на выздоровление? Увы, немного.



И не зомбированы зайналиевские пациенты, твердящие в один голос, что он "хороший доктор", как предполагают некоторые. Они, пациенты, всего лишь хотят жить. Хотят человеческого отношения к себе. И не хотят, чтобы в них убивали последнюю надежду.



"лечу как умею"



5 июля 2016 года почти в полночь на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов: в бишкекском жилмассиве "Кок-Жар" в частной клинике больная потеряла сознание. Приехавшая бригада врачей зафиксировала у "потерявшей сознание" биологическую смерть.



Умерла женщина после операции. Проведённой в совершенно антисанитарных условиях, подручными инструментами, человеком, который не имеет элементарных анатомических знаний.



Профессиональные медики до этого от пациентки отказались. Злокачественную опухоль молочной железы признали неоперабельной. Тогда она обратилась к табыпу Хашиму.



На следующий день после смерти пациентки клинику навестила комиссия Минздрава. "Больница", состоящая из шести палат, была полна народу. Онкологические больные, ухаживающие за ним родственники… Сколько всего? На этот вопрос директор псевдомедицинского центра Хашим Зайналиев ответить не смог.



В каком состоянии находился каждый из пациентов? Это целитель определял на глазок. И так же приблизительно каждому отмеривал "лекарства" - в основном травяные настойки.



Сомнительные мутноватые препараты больные не только пили, но и принимали внутрь в виде инъекций и капельниц.



Кругом - мухи и стойкий смрадный запах какого-то самодельного "лекарства".



"Смерть больной наступила от кровотечения вследствие неграмотного вмешательства в лечение лекаря - удаления левой молочной железы больной без обезболивания, знаний анатомии и без мер по остановке возникшего кровотечения.



Табып (лекарь) не имеет специального медицинского образования, без разрешительных документов и лицензии М3 КР ведёт незаконную деятельность по лечению тяжёлых онкологических больных на последней стадии заболевания, вынужденных обращаться к нему. Возможно, вызывает у них зависимость отварами трав.



Лечение проводится в палатах в антисанитарных условиях без элементарного соблюдения чистоты, не говоря о гигиенических условиях".



К таким выводам пришли члены комиссии из Минздрава.



Сам табып охотно и даже с каким-то вызовом отвечал на вопросы комиссии. Да, специального медицинского образования у него нет. Зато он с отличием окончил естественно-географический факультет Ошского государственного университета. По специальности химик-биолог. Да, никакой "бумажки", дававшей бы ему право лечить людей, у него нет. "Так дайте мне такую бумажку!".



И тут же - другое признание. Никакие "бумажки" ему якобы не нужны, и получать он их не хочет и не будет.



Самое интересное: Хашим Зайналиев нисколько не сомневался в том, что поступает абсолютно правильно. Помогает людям, значительно облегчает им жизнь. А кто же, дескать, ещё, как не он, им поможет?



Врачи-то, дескать, от этих несчастных больных отказались.

Врач без диплома и лицензии Хашим Зайналиев.



Его клиника…

… которую так никому и не удалось закрыть.



"хвала Аллаху, исправились"



Народный целитель Хашим Зайналиев в Интернете - в свободном доступе. На многих сайтах. Рекламирует себя, опровергает информацию Министерства здравоохранения о своём шарлатанстве, выкладывает видеоролики о своих зарубежных "коллегах", тоже придумывающих альтернативные методы лечения рака. Бывает, что разработками чудодейственных снадобий занимаются люди, имеющие хотя бы базовое медицинское образование.



Чаще такого образования они не имеют. Действуют по образу и подобию табыпа Хашима.



Ему самому можно задать любой вопрос и получить на него ответ… Соответствующий образовательному уровню лекаря.



- Вы действительно считаете, что исцеляете людей от рака? - интересуемся у табыпа.



- С милостью Аллаха, мы сумели разрабатывать альтернативного метода лечения злокачественной опухоли после 3-й и 4-й стадии с исключением рак головного мозга. В настоящее время занимаемся лечением тяжёлых онкобольных с отдалёнными метастазами путём без химиотерапии, без лучевой терапии, без хирургической вмешательства и без токсично-медикаментозной на основе альтернативным способом. Наши пациенты, которые мы лечим, не надёжные, отказавшие врачами дальнейшего лечения, получавшие полной курсы химиотерапии и лучевой терапии. Большинство пациенты, хвала Аллаху, исправились своему здоровью, некоторые умерли и некоторые до конца не получали лечения (стиль, орфография и пунктуация сохранены. - Авт.).



- Если лечите без операций, зачем же умершую джалал-абадскую пациентку оперировали?



Объясняет, что у женщины была очень большая опухоль, которая ей мешала. Грудь он ей резал в шесть приёмов с применением новокаина и лидокаина. Но вот за кровотечением, говорит, не уследил. Оно открылось, больной стало совсем худо, пришлось вызывать "скорую". Которую пациентка не дождалась, умерла.



"Наша научная исследования и практика показывала тому, что медицина проводит лечебные курсы не правильным путём и бессилен решения проблемы "рак". Медицинские персоналы относятся скептично наших разработок альтернативным методом лечения злокачественной опухоли. У них уcтановленные стереотипы, этические взгляды и персональные знание, завис и не желания понять не позволяют признать нашей разработки как "научное открытие" в континууме медицины.



Несмотря того, мы продвигаем вперёд разработка по альтернативному лечению рака с интересами миллионных болеющим раком, чтобы они получали лечения и избавили от мучительной болезни".



Вот на такой "оптимистической" ноте псевдоврач заканчивает своё общение.



Для оптимизма у него, кстати, поводов - хоть отбавляй. В возбуждении в отношении лекаря уголовного дела в милиции сначала отказали. Нет, мол, для этого оснований. Не было никакой врачебной ошибки - а значит, и состава преступления. Лицензия у Зайналиева, по сведениям милиции, есть. И это несмотря на заверения Минздрава, что никто ему лицензию на занятие медицинской деятельностью не выдавал. И несмотря даже на то, что сам табып не скрывает: нет у него никаких разрешающих врачевание документов! Да и, как он говорит, они ему не нужны.



Потом уголовное дело всё же возбудили, но до суда оно так и не дошло. Потерпевших НЕТ. Даже родственники умершей после "операции" этого коновала женщины заявление писать отказались.



28 октября в клинику Зайналиева снова нагрянула комиссия из Минздрава. Закрыть заведение работники министерства, как они признались, не вправе. И вообще: человек, дескать, может лечиться где угодно, у кого угодно и чем угодно.



Единственное, что могли (и что попытались сделать) профессиональные медики, - настойчиво предложить пациентам табыпа покинуть его лечебницу и переехать в Национальный центр онкологии.



Попытка с треском провалилась. Никто из больных, находившихся на "лечении" у Хашима Зайналиева, из его заведения не вышел. И поехать лечиться к традиционным врачам не согласился.



Целитель или нет?



О феномене Хашима Зайналиева беседуем с психологом Айнурой Алтынбаевой.



- Может, - спрашиваю психолога, - настоящих целителей вообще не существует в природе? Одни шарлатаны кругом?



- Я бы не стала так категорично это утверждать. Есть случаи, примеры, когда кому-то в самом деле не помогла традиционная медицина, но зато помогла медицина альтернативная. Наука пока не в состоянии дать точный ответ, почему это происходит. То ли с помощью народного лекаря человек просто поверил в себя и мобилизовал свои внутренние силы, то ли знахарь действительно обладает какими-то сверхспособностями.



Но такие случаи единичны! А в подавляющем большинстве других случаев люди, как зомби, доверяются первому попавшемуся авантюристу. Это, как правило, люди инфантильные, не слишком грамотные, не имеющие достаточного жизненного опыта. Другая категория - люди отчаявшиеся. Которые понимают, что хуже им уже не будет, и готовы отдать себя в руки такого врачевателя.



Третья категория жертв - отверженные. Которые потеряли всякое доверие к традиционной медицине. Именно они руками и ногами держатся за право лечиться у табыпа Хашима. Именно они найдут его в любом подполье, если властям всё-таки удастся закрыть его клинику и запретить ему заниматься лечением.



- Как же распознать истинного шарлатана, как отличить его от целителя, который действительно что-то умеет?



- Три основных признака я бы выделила. Во-первых - реклама и самореклама. Мудрому человеку ясно, что важные медицинские открытия не рекламируются уличными зазывалами, и реклама не может быть такой безграмотной.



Во-вторых, слишком много людей, поющих знахарю дифирамбы, которых он сам всюду за собой водит в качестве доказательства эффективности своего метода лечения. Лично меня это бы тоже насторожило.



Ну и в-третьих - открытое пренебрежение общепринятой медициной. Шарлатаны склонны нападать на традиционную медицину, обвинять её в отсталости и нетерпимости…



Чем постоянно и занимается Хашим Зайналиев.



Да он и не один такой! Недавно в 3-й детской больнице Бишкека умер мальчик, привезённый туда в состоянии агонии после лечения очередной "целительницей". 80-летняя женщина "лечила" ребёнка от псориаза медным купоросом…



Родители мальчика претензий к знахарке не имеют.

Табып весьма активен в Интернете, зазывая к себе

на лечение безнадёжных больных.



табып ещё и политик



Хашим Зайналиев не только продолжает "лечить". Не только в открытую зазывает отчаявшихся онкологических больных в свою клинику, обещая за пару недель чудесное выздоровление.



На своих страницах в социальных сетях он выкладывает и некоторые размышления о судьбах родного Кыргызстана, и некоторые советы современникам и потомкам по обустройству и благоустройству страны.



Весьма, надо заметить, странного характера.



"Биссмилахир рахмонийр рохийм! господин Жириновский совершенно прав. В истории никогда не было казахское государство, улусы и жузи были, их руководили вожди. Этнос и гносеология казаков прямо относится кыргызам, был один из племени кыргызов. До вхождения состав России, казахи защищали наши предки живущие в Алтае, Семиречьи и Тянь-Шанские кыргызы от врагов, особенно калмыков, жунгаров.



Что относится территории Север и Северо-Запад относится Россию, Северо-восток и Восточные части прямо относится кыргызам. Мы должны возвращаться исконные земли. Конце-концов должны делать что-то, чтобы вернуть исконный земли.



Казахи хочу характеризовать, извиняюсь, если кого-нибудь подчиняюсь неприятности, они нахалы, как фашист и не богобоязнен. Они забыли истории. Господин Жириновский опять прав, что до завоевания царской России и до прихода к власти большевиков в Средней Азии не было государственной устройства, были ханства и эмиры. Большевики по национальным признакам разделили целостности Туркестана. В итоге было проигрыш для нас. Мы теряли полностью Семиречьи, Ферганской долины, Западной части Тянь-Шана, Гиссарской долины, Памирские горы, Жерге Тал. А сейчас власть об этом ничего не говорить и не думает, как предъявить претензии, как вернуть территории...



Стоит вопрос кто будет делать за ради будущее Кыргызстана".



Такой вопрос действительно стоит. Только ради будущего Кыргызстана сегодня гораздо важнее не предъявлять кому-то претензии относительно территорий, а научить народ критичнее относиться к разного рода врачевателям, берущим в сутки по две тысячи сомов за сомнительные настойки, припарки и капельницы.



Озаботиться созданием хосписов и организацией психологической поддержки для больных раком в последней стадии…



Да и ещё, наверное, много чего сделать.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА

